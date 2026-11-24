Sporting Lisabon přivítá ve středu Manchester United. Domácí mají po čtyřech kolech Ligy mistrů devět bodů, hosté šest. United čeká první zápas v soutěži pod trenérem Mauriciem Pochettinem, s nímž o víkendu prohráli v Liverpoolu 0:4. Kde sledovat utkání 5. kola ligové fáze živě, jakou formu mají oba týmy a co napovídají kurzy a statistiky?
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Základní informace o utkání Sporting – Manchester United
|Termín a čas
|Středa 25. listopadu 2026 od 21:00 SEČ
|Místo konání
|Estádio José Alvalade, Lisabon
|Soutěž
|Liga mistrů, 5. kolo ligové fáze
|Televizní přenos
|Nova Sport 6 od 20:45
|Textový přenos
|online reportáž na iDNES.cz
Predikce utkání Sporting Lisabon - Manchester United.
Kde sledovat zápas Sporting – Manchester United živě v TV
Utkání Sportingu s Manchesterem United se hraje ve středu 25. listopadu od 21:00 na stadionu José Alvalade v Lisabonu. Přímý přenos nabídne Nova Sport 6, vysílání začíná ve 20:45. Průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Sázkové kurzy a forma týmů
Kurzy mírně favorizují Sporting. Pro oba trenéry půjde o první zápas v Lize mistrů na lavičce jejich nových týmů. Domácí povede Paulo Fonseca, hosty Mauricio Pochettino.
Sporting vyhrál poslední tři zápasy. V Lize mistrů zvítězil 1:0 na hřišti Šachtaru, stejným výsledkem porazil v portugalské lize Moreirense a o víkendu si v poháru poradil s União da Serra 4:0. Po čtyřech kolech Ligy mistrů je desátý s devíti body. Také trenéra Paula Fonseku čeká první zápas v soutěži na lavičce jeho nového týmu.
Poslední zápasy Sportingu Lisabon
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Portugalský pohár
|Sporting – União da Serra
|4:0
|7. 11. 2026
|Portugalská liga
|Sporting – Moreirense
|1:0
|3. 11. 2026
|Liga mistrů
|Šachtar – Sporting
|0:1
Manchester United je po porážce 0:4 v Liverpoolu v Premier League devatenáctý. Na Anfieldu hrál od osmé minuty v deseti po vyloučení Lenyho Yora. V Lize mistrů mají United šest bodů a patří jim 17. příčka. V minulém kole proti AS Řím otočili stav 0:2 a vyhráli 3:2.
Poslední zápasy Manchesteru United
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Premier League
|Liverpool – Manchester United
|4:0
|8. 11. 2026
|Premier League
|Manchester United – Aston Villa
|4:4
|3. 11. 2026
|Liga mistrů
|Manchester United – AS Řím
|3:2
Statistiky a klíčoví hráči
Kolumbijský útočník Luis Suárez ze Sportingu vstřelil v prvních čtyřech kolech Ligy mistrů čtyři góly a skóroval ve třech zápasech. Manchesteru United bude chybět jeho nejlepší střelec v soutěži Matheus Cunha, který dal tři branky a proti Sportingu si odpyká trest. Do Lisabonu se vrací Bruno Fernandes, jenž v minulosti za domácí odehrál 137 zápasů a vstřelil 64 gólů.
|Liga mistrů 2026/27 po 4. kole
|Sporting
|Manchester United
|Umístění (body)
|10. místo (9 bodů)
|17. místo (6 bodů)
|Bilance (V–R–P)
|3–0–1
|2–0–2
|Skóre
|8:6
|8:8
|Nejlepší střelec
|Luis Suárez (4)
|Matheus Cunha (3)
Předpokládané sestavy a absence
|Sporting
|Manchester United
|Předpokládaná sestava
|Rui Silva – Fresneda, Quaresma, Inácio, Araújo – Andersen, Altimira – Catamo, Luis Guilherme, Irankunda – Suárez
|Lammens – Dalot, Yoro, de Ligt, Mazraoui – Tielemans, Mainoo – Diallo, Fernandes, Dorgu – Mbeumo
|Nebudou hrát
|Alexandropoulos (mimo soupisku), Debast, Nuno Santos
|Baleba, Cunha (trest), Darlow, Šeško, Ugarte
|Nejistý start
|—
|Rashford, Shaw
|Trenér
|Paulo Fonseca
|Mauricio Pochettino
Vzájemné zápasy Sportingu a Manchesteru United
Oba dosavadní duely v Lize mistrů vyhrál Manchester United. V sezoně 2007/08 zvítězil v Lisabonu 1:0 a na Old Trafford 2:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|27. 11. 2007
|Liga mistrů
|Manchester United – Sporting 2:1
|19. 9. 2007
|Liga mistrů
|Sporting – Manchester United 0:1
Tabulka ligové fáze Ligy mistrů 2026/27 po 4. kole
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2.
|Real Madrid
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3.
|Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4.
|Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5.
|Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6.
|Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7.
|Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8.
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9.
|Club Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10.
|Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11.
|Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12.
|Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13.
|Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14.
|Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15.
|Inter
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16.
|LASK
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17.
|Manchester United
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18.
|Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19.
|Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20.
|AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21.
|Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22.
|Viking
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23.
|Atlético Madrid
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24.
|PSV
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25.
|Bodø/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26.
|Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27.
|Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28.
|Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29.
|AEK
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30.
|RB Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31.
|Sabah
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32.
|Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33.
|Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34.
|Slavia Praha
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35.
|Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36.
|Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0