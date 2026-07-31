Kde sledovat zápas Sparta – Zlín živě
Utkání můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu.
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
- Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .
Aktuální kurzy na zápas
Sparta je podle bookmakerů SynotTipu samozřejmě velkým favoritem. Výbuch na hřišti Zbrojovky Brno v 1. ligovém kole a předtím ostudná generálka jsou však dostatečným varováním před kurzem okolo 1,24. Sparta má však na své straně historická data. V lize se Zlínem ve 13 zápasech za sebou neprohrála a v posledních pěti utkáních zvítězila. Doma mu v nejvyšší soutěži podlehla v jediném z 20 vzájemných zápasů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|25.7. 2026
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|3:1
|17.07.2026
|Nordsjaelland – Sparta Praha
|5:1
|16.07.2026
|Jagiellonia – Sparta Praha
|1:0
|11.07.2026
|Sparta Praha – G-Osaka
|3:0
|04.07.2026
|Sparta Praha – Opava
|4:1
Zlín v prvním ligovém kole doma podlehl 0:1 Ostravě. Předtím nasbíral v přípravě tři prohry z pěti zápasů. V utkání s Ostravou vyběhli v základu tři noví hráči.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|25.7. 2026
|Zlín – Ostrava
|0:1
|18. 7. 2026
|Slask Vratislav – Zlín
|3:1
|15. 7. 2026
|Polonia Varšava – Zlín
|0:2
|10. 7. 2026
|Zlín – Banská Bystrica
|2:1
|8. 7. 2026
|Zlín – Hapoel Tel Aviv
|1:2
|3. 7. 2026
|Trenčín – Zlín
|1:3
Pokud tušíte, že to Sparta nebude mít jednoduché, můžete zkusit následující příležitosti:
- Počet branek v utkání měně než 3 (při třech gólech se sázka vrací) – kurz 2
- Sparta vyhraje přesně o gól – kurz 4,03
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Pokud se vám naopak zdá, že se Sparta probudí k parádnímu výkonu, nabízí se třeba tyto události:
- Sparta vyhraje a nedostane gól- kurz 1,78
- Sparta vyhraje nejméně o tři branky – kurz 2,78
Kromě standardních předzápasových příležitostí budou k dispozici live sázky, které startují vždy pár minut před zahájením zápasu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|8. 2. 2026
|Chance liga
|FC Zlín – AC Sparta Praha
|0:3
|31. 8. 2025
|Chance liga
|AC Sparta Praha – FC Zlín
|3:1
|26. 11. 2023
|Chance liga
|AC Sparta Praha – FC Zlín
|2:0
|29. 7. 2023
|Chance liga
|FC Zlín – AC Sparta Praha
|0:1
|25. 2. 2023
|Chance liga
|FC Zlín – AC Sparta Praha
|2:3
Program 2. kola Chance ligy
Ligový víkend nabídne vedle souboje Sparty se Zlínem řadu dalších atraktivních duelů:
|Zápas
|Termín a čas
|AC Sparta Praha – FC Zlín
|Pátek 31. 7., 19:00
|FC Slovan Liberec – FK Teplice
|Sobota 1. 8., 17:00
|1.FC Slovácko – FK Artis Brno
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno
|Sobota 1. 8., 20:00
|SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav
|Neděle 2. 8., 15:00
|Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové
|Neděle 2. 8., 17:30
|FK Pardubice – FK Jablonec
|Neděle 2. 8., 20:00