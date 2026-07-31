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Sparta - Zlín v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

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  11:47

Sparťanský křídelník John Mercado se snaží prosadit přes Mariána Pišoju ze Zlína. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Druhé kolo fotbalové Chance ligy zahájí zápas Sparty se Zlínem. Páteční předehrávka je na programu od 19:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a jaké jsou zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Sparta – Zlín živě

Utkání můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu.

  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
  • Online live stream: Živý stream z tohoto střetnutí nabízí sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz .

Aktuální kurzy na zápas

Sparta je podle bookmakerů SynotTipu samozřejmě velkým favoritem. Výbuch na hřišti Zbrojovky Brno v 1. ligovém kole a předtím ostudná generálka jsou však dostatečným varováním před kurzem okolo 1,24. Sparta má však na své straně historická data. V lize se Zlínem ve 13 zápasech za sebou neprohrála a v posledních pěti utkáních zvítězila. Doma mu v nejvyšší soutěži podlehla v jediném z 20 vzájemných zápasů.

Sparta Praha – poslední zápasy
DatumZápasVýsledek
25.7. 2026Zbrojovka Brno – Sparta Praha3:1
17.07.2026Nordsjaelland – Sparta Praha5:1
16.07.2026Jagiellonia – Sparta Praha1:0
11.07.2026Sparta Praha – G-Osaka3:0
04.07.2026Sparta Praha – Opava4:1

Zlín v prvním ligovém kole doma podlehl 0:1 Ostravě. Předtím nasbíral v přípravě tři prohry z pěti zápasů. V utkání s Ostravou vyběhli v základu tři noví hráči.

FC Zlín – poslední zápasy
DatumZápasSkóre
25.7. 2026Zlín – Ostrava0:1
18. 7. 2026Slask Vratislav – Zlín3:1
15. 7. 2026Polonia Varšava – Zlín0:2
10. 7. 2026Zlín – Banská Bystrica2:1
8. 7. 2026Zlín – Hapoel Tel Aviv1:2
3. 7. 2026Trenčín – Zlín1:3

Pokud tušíte, že to Sparta nebude mít jednoduché, můžete zkusit následující příležitosti:

  • Počet branek v utkání měně než 3 (při třech gólech se sázka vrací) – kurz 2
  • Sparta vyhraje přesně o gól – kurz 4,03
Sparta Praha 1,24 remíza 6,59
Zlín 12,2

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Pokud se vám naopak zdá, že se Sparta probudí k parádnímu výkonu, nabízí se třeba tyto události:

  • Sparta vyhraje a nedostane gól- kurz 1,78
  • Sparta vyhraje nejméně o tři branky – kurz 2,78

Kromě standardních předzápasových příležitostí budou k dispozici live sázky, které startují vždy pár minut před zahájením zápasu.

Vzájemné zápasy Sparty a Zlína
DatumSoutěžZápasVýsledek
8. 2. 2026Chance ligaFC Zlín – AC Sparta Praha0:3
31. 8. 2025Chance ligaAC Sparta Praha – FC Zlín3:1
26. 11. 2023Chance ligaAC Sparta Praha – FC Zlín2:0
29. 7. 2023Chance ligaFC Zlín – AC Sparta Praha0:1
25. 2. 2023Chance ligaFC Zlín – AC Sparta Praha2:3

Program 2. kola Chance ligy

Ligový víkend nabídne vedle souboje Sparty se Zlínem řadu dalších atraktivních duelů:

Program 2. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
AC Sparta Praha – FC ZlínPátek 31. 7., 19:00
FC Slovan Liberec – FK TepliceSobota 1. 8., 17:00
1.FC Slovácko – FK Artis BrnoSobota 1. 8., 17:00
FC Baník Ostrava – SK Slavia PrahaSobota 1. 8., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka BrnoSobota 1. 8., 20:00
SK Sigma Olomouc – FK Mladá BoleslavNeděle 2. 8., 15:00
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec KrálovéNeděle 2. 8., 17:30
FK Pardubice – FK JablonecNeděle 2. 8., 20:00


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