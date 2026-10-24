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Sparta – Slovácko: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Autor:
  10:11

Děkovačka fotbalistů Sparty po zápase s Lilleströmem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalisté Sparty přivítají ve 12. kole Chance Ligy Slovácko. Pražané se po nevydařených zápasech v Evropské lize pokusí navázat na lepší výkony v domácí soutěži, hosté zase potřebují body v boji o záchranu. Utkání se hraje v neděli 25. října od 15:00. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a vzájemná bilance?
Sparta Praha 1,33 remíza 5,75
1. FC Slovácko 8,83

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Sparta vstupuje do utkání z pátého místa tabulky s 19 body. Slovácko je předposlední, když v jedenácti kolech získalo sedm bodů.

Predikce před zápasem Sparta vs. Slovácko.

Předpokládané sestavy a absence

Sparta se musí obejít bez zraněných Adama Karabce a Johna Mercada i vykartovaného Romana Macka. V útoku by měl nastoupit Jonatan Braut Brunes, na krajích Josimar Alcocer a Matěj Jurásek.

Slovácku budou chybět zraněný Gigli Ndefe a potrestaný obránce Jocelin Behiratche. Důležitou roli ve středu pole by měli mít Marek Havlík a Michal Trávník. K ofenzivním oporám hostů patří Lukáš Vorlický.

Předpokládané sestavy a absenceSparta Slovácko
SestavaSurovčík (B) – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Eneme, Mannsverk, Vydra – Jurásek, Brunes, AlcócerHeča (B) – Slončík, Rundič, Stojčevski, Šviderský – Kostadinov, Trávník, Blahút, Juroška – Vorlický, Havlík
Nebudou hrátAndersen (koleno), Cobbaut (třísla), Karabec (kotník), Macek (žluté karty), Mercado (lýtko), Penxa (koleno), Ryneš (kotník), Ševínský (zranění), Uchenna (třísla)Behiratche (žluté karty), Ndefe (zranění), Ndubuisi (zdravotní problémy), Niarchos (zdravotní problémy), Puškáč (červená karta), Tetour (zranění), Vaško (zranění)
Nejistý startSochůrek (zdravotní problémy)

Statistické srovnání týmů

🔥 Zajímavé kurzy

  • Sparta vyhraje bez inkasovaného gólu (2,06) – domácí udrželi v lize čtyři čistá konta za sebou.
  • Sparta vyhraje o dva góly (4,09) – odvážnější varianta pro sázkaře, kteří hledají vyšší kurz.

Sparta má v dosavadním průběhu sezony lepší ofenzivní i defenzivní čísla. V průměru vstřelí 1,82 gólu na zápas a inkasuje 1,09 branky. Slovácko se střelecky prosazuje méně než jednou za utkání a dostává průměrně 1,64 gólu.

Výrazný rozdíl je také v držení míče. Pražané dosahují průměru 61,8 %, zatímco Slovácko 48,6 %. Sparta má navrch rovněž v počtu střel na bránu.

Statistické srovnání Sparty a Slovácka
StatistikaSpartaSlovácko
Umístění / Body5. / 1915. / 7
Vstřelené góly na zápas1,820,91
Obdržené góly na zápas1,091,64
Střely na bránu na zápas6,03,5
Držení míče61,8 %48,6 %
Úspěšnost střelby30,3 %25,6 %

Statistická predikce před zápasy 12. kola Chance Ligy.

Poslední zápasy Sparty

Sparta čeká na soutěžní vítězství tři utkání. Ve čtvrtek podlehla v Evropské lize Olympiakosu 0:1, předtím remizovala v Ostravě 0:0 a doma s Lilleströmem 1:1.

V Chance Lize však drží sérii čtyř čistých kont a neinkasovala už 425 minut. V posledním domácím ligovém utkání porazila Pardubice 2:0. Na Letné navíc v této sezoně vyhrála šest z osmi soutěžních zápasů.

SoutěžDatumZápasVýsledek
EL22. 10. 2026Olympiakos – Sparta1:0
CHL18. 10. 2026Ostrava – Sparta0:0
EL15. 10. 2026Sparta – Lilleström1:1
CHL11. 10. 2026Sparta – Pardubice2:0
PK2. 10. 2026Sparta – Jihlava5:3
CHL20. 9. 2026Olomouc – Sparta0:3

Poslední zápasy Slovácka

Slovácko má za sebou výsledkově nevyrovnané období. V posledním kole doma podlehlo Zbrojovce Brno 1:2, přestože o týden dříve překvapilo vítězstvím 2:0 na hřišti Liberce.

Z pěti uvedených soutěžních zápasů vyhrálo dvakrát, jednou remizovalo a dvakrát prohrálo. Jedno z vítězství ovšem zaznamenalo v domácím poháru proti Neratovicím. V lize se tým z Uherského Hradiště nadále pohybuje v sestupovém pásmu.

SoutěžDatumZápasVýsledek
CHL18. 10. 2026Slovácko – Zbrojovka Brno1:2
CHL11. 10. 2026Liberec – Slovácko0:2
CHL19. 9. 2026Slovácko – Ostrava2:2
POH16. 9. 2026Neratovice – Slovácko0:4
CHL12. 9. 2026Bohemians – Slovácko2:0

Vzájemná bilance Sparta vs. Slovácko (H2H)

Vzájemné zápasy v posledních sezonách vyznívají lépe pro Spartu, která se Slováckem v lize neprohrála desetkrát za sebou.

V posledním střetnutí v březnu 2026 zvítězili Pražané na Letné 5:2. Předchozí říjnový duel v Uherském Hradišti skončil bez branek. Slovácko dokázalo na Spartě naposledy bodovat v srpnu 2024, kdy si odvezlo remízu 2:2.

Poslední vzájemnézápasy Sparta vs. Slovácko
SoutěžDatumZápasVýsledek
CHL15. 3. 2026Sparta – Slovácko5:2
CHL19. 10. 2025Slovácko – Sparta0:0
CHL2. 2. 2025Slovácko – Sparta0:2
CHL24. 8. 2024Sparta – Slovácko2:2
CHL5. 5. 2024Slovácko – Sparta2:4

Zápasy 12. kola Chance Ligy

  • Sobotní program 12. kola Chance Ligy nabídne pět utkání. Hlavním tahákem bude večerní souboj vedoucí Slavie s Mladou Boleslaví.
  • V neděli jsou na programu další tři zápasy, včetně domácího vystoupení Sparty proti Slovácku. Kolo uzavře od 18:00 duel Plzně s Pardubicemi.
DatumČasZápas
24. 10.15:00Liberec – Ostrava
24. 10.15:00Zbrojovka – Bohemians
24. 10.15:00Teplice – Artis Brno
24. 10.15:00Zlín – Olomouc
24. 10.18:00Slavia – Mladá Boleslav
25. 10.13:00Hradec Králové – Jablonec
25. 10.15:00Sparta – Slovácko
25. 10.18:00Plzeň – Pardubice
Tabulka Chance Ligy
#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.Slavia1183026:6+2027
2.Slovan Liberec1162313:7+620
3.Mladá Boleslav1162318:13+520
4.Sigma Olomouc1162318:14+420
5.Sparta 1161420:12+819
6.Zbrojovka Brno1161414:14019
7.Jablonec1152414:12+217
8.Teplice1152418:17+117
9.Viktoria Plzeň1144323:19+416
10.Bohemians1043311:11015
11.Hradec Králové1143410:13-315
12.Pardubice1132612:16-411
13.Baník Ostrava113267:18-1111
14.Artis Brno1022611:20-98
15.Slovácko1114610:18-87
16.Zlín1101108:23-151
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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