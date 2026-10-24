Sparta – Slovácko: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

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Sparta vstupuje do utkání z pátého místa tabulky s 19 body. Slovácko je předposlední, když v jedenácti kolech získalo sedm bodů.
Předpokládané sestavy a absence
Sparta se musí obejít bez zraněných Adama Karabce a Johna Mercada i vykartovaného Romana Macka. V útoku by měl nastoupit Jonatan Braut Brunes, na krajích Josimar Alcocer a Matěj Jurásek.
Slovácku budou chybět zraněný Gigli Ndefe a potrestaný obránce Jocelin Behiratche. Důležitou roli ve středu pole by měli mít Marek Havlík a Michal Trávník. K ofenzivním oporám hostů patří Lukáš Vorlický.
|Předpokládané sestavy a absence
|Sparta
|Slovácko
|Sestava
|Surovčík (B) – Hoever, Guddal, Zelený, Suchomel – Eneme, Mannsverk, Vydra – Jurásek, Brunes, Alcócer
|Heča (B) – Slončík, Rundič, Stojčevski, Šviderský – Kostadinov, Trávník, Blahút, Juroška – Vorlický, Havlík
|Nebudou hrát
|Andersen (koleno), Cobbaut (třísla), Karabec (kotník), Macek (žluté karty), Mercado (lýtko), Penxa (koleno), Ryneš (kotník), Ševínský (zranění), Uchenna (třísla)
|Behiratche (žluté karty), Ndefe (zranění), Ndubuisi (zdravotní problémy), Niarchos (zdravotní problémy), Puškáč (červená karta), Tetour (zranění), Vaško (zranění)
|Nejistý start
|Sochůrek (zdravotní problémy)
|–
Statistické srovnání týmů
🔥 Zajímavé kurzy
Sparta má v dosavadním průběhu sezony lepší ofenzivní i defenzivní čísla. V průměru vstřelí 1,82 gólu na zápas a inkasuje 1,09 branky. Slovácko se střelecky prosazuje méně než jednou za utkání a dostává průměrně 1,64 gólu.
Výrazný rozdíl je také v držení míče. Pražané dosahují průměru 61,8 %, zatímco Slovácko 48,6 %. Sparta má navrch rovněž v počtu střel na bránu.
|Statistika
|Sparta
|Slovácko
|Umístění / Body
|5. / 19
|15. / 7
|Vstřelené góly na zápas
|1,82
|0,91
|Obdržené góly na zápas
|1,09
|1,64
|Střely na bránu na zápas
|6,0
|3,5
|Držení míče
|61,8 %
|48,6 %
|Úspěšnost střelby
|30,3 %
|25,6 %
Poslední zápasy Sparty
Sparta čeká na soutěžní vítězství tři utkání. Ve čtvrtek podlehla v Evropské lize Olympiakosu 0:1, předtím remizovala v Ostravě 0:0 a doma s Lilleströmem 1:1.
V Chance Lize však drží sérii čtyř čistých kont a neinkasovala už 425 minut. V posledním domácím ligovém utkání porazila Pardubice 2:0. Na Letné navíc v této sezoně vyhrála šest z osmi soutěžních zápasů.
|Soutěž
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|EL
|22. 10. 2026
|Olympiakos – Sparta
|1:0
|CHL
|18. 10. 2026
|Ostrava – Sparta
|0:0
|EL
|15. 10. 2026
|Sparta – Lilleström
|1:1
|CHL
|11. 10. 2026
|Sparta – Pardubice
|2:0
|PK
|2. 10. 2026
|Sparta – Jihlava
|5:3
|CHL
|20. 9. 2026
|Olomouc – Sparta
|0:3
Poslední zápasy Slovácka
Slovácko má za sebou výsledkově nevyrovnané období. V posledním kole doma podlehlo Zbrojovce Brno 1:2, přestože o týden dříve překvapilo vítězstvím 2:0 na hřišti Liberce.
Z pěti uvedených soutěžních zápasů vyhrálo dvakrát, jednou remizovalo a dvakrát prohrálo. Jedno z vítězství ovšem zaznamenalo v domácím poháru proti Neratovicím. V lize se tým z Uherského Hradiště nadále pohybuje v sestupovém pásmu.
|Soutěž
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|CHL
|18. 10. 2026
|Slovácko – Zbrojovka Brno
|1:2
|CHL
|11. 10. 2026
|Liberec – Slovácko
|0:2
|CHL
|19. 9. 2026
|Slovácko – Ostrava
|2:2
|POH
|16. 9. 2026
|Neratovice – Slovácko
|0:4
|CHL
|12. 9. 2026
|Bohemians – Slovácko
|2:0
Vzájemná bilance Sparta vs. Slovácko (H2H)
Vzájemné zápasy v posledních sezonách vyznívají lépe pro Spartu, která se Slováckem v lize neprohrála desetkrát za sebou.
V posledním střetnutí v březnu 2026 zvítězili Pražané na Letné 5:2. Předchozí říjnový duel v Uherském Hradišti skončil bez branek. Slovácko dokázalo na Spartě naposledy bodovat v srpnu 2024, kdy si odvezlo remízu 2:2.
|Soutěž
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|CHL
|15. 3. 2026
|Sparta – Slovácko
|5:2
|CHL
|19. 10. 2025
|Slovácko – Sparta
|0:0
|CHL
|2. 2. 2025
|Slovácko – Sparta
|0:2
|CHL
|24. 8. 2024
|Sparta – Slovácko
|2:2
|CHL
|5. 5. 2024
|Slovácko – Sparta
|2:4
Zápasy 12. kola Chance Ligy
- Sobotní program 12. kola Chance Ligy nabídne pět utkání. Hlavním tahákem bude večerní souboj vedoucí Slavie s Mladou Boleslaví.
- V neděli jsou na programu další tři zápasy, včetně domácího vystoupení Sparty proti Slovácku. Kolo uzavře od 18:00 duel Plzně s Pardubicemi.
|Datum
|Čas
|Zápas
|24. 10.
|15:00
|Liberec – Ostrava
|24. 10.
|15:00
|Zbrojovka – Bohemians
|24. 10.
|15:00
|Teplice – Artis Brno
|24. 10.
|15:00
|Zlín – Olomouc
|24. 10.
|18:00
|Slavia – Mladá Boleslav
|25. 10.
|13:00
|Hradec Králové – Jablonec
|25. 10.
|15:00
|Sparta – Slovácko
|25. 10.
|18:00
|Plzeň – Pardubice
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|+20
|27
|2.
|Slovan Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|+6
|20
|3.
|Mladá Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|+5
|20
|4.
|Sigma Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|+4
|20
|5.
|Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|+8
|19
|6.
|Zbrojovka Brno
|11
|6
|1
|4
|14:14
|0
|19
|7.
|Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|+2
|17
|8.
|Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|+1
|17
|9.
|Viktoria Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|+4
|16
|10.
|Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|0
|15
|11.
|Hradec Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|-3
|15
|12.
|Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|-4
|11
|13.
|Baník Ostrava
|11
|3
|2
|6
|7:18
|-11
|11
|14.
|Artis Brno
|10
|2
|2
|6
|11:20
|-9
|8
|15.
|Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|-8
|7
|16.
|Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|-15
|1