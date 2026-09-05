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Sparta - Slavia v TV: Kde sledovat ženské derby živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  22:21

Fotbalistky Slavie a Sparty nastupují k derby. | foto: SK Slavia Praha ženy / X.com

Vrchol podzimní části ženské fotbalové ligy přichází v neděli 6. září od 11:00, kdy se v přímém souboji o první místo utkají Sparta – Slavia. Přinášíme informace o přímém přenosu, sázkových kurzech, aktuální tabulce a vzájemné bilanci ostře sledovaného derby.

Kde sledovat derby žen Sparta – Slavia živě

Prestižní pražské derby v rámci 4. kola ženské nejvyšší soutěže můžete sledovat v přímém televizním přenosu:

  • Termín a čas: Neděle 6. září 2026 od 11:00
  • Místo konání: epet ARENA
  • Soutěž: FORTUNA LYGA ženy, 4. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice ČT sport

FORTUNA LYGA. Nová značka má zdůraznit vlastní identitu nejvyšší soutěže žen

Kurzy a aktuální forma

Sázkové kanceláře očekávají vyrovnaný boj, mírně favorizují Spartu. Společnost Synot Tip vypsala na vítězství domácích fotbalistek kurz 2,32. Na remízu si můžete vsadit v kurzu 3,42 a na triumf hostující Slavie je vypsán kurz 2,65.

Sparta vstoupila do nového ročníku bez zaváhání. Ve třech ligových kolech získala plných 9 bodů při skóre 10:1, když postupně porazila Prague Raptors (4:0), Liberec (3:1) a naposledy vyhrála na půdě Slovácka 3:0. Letenské fotbalistky však mají v nohách středeční těžkou odvetu Ligy mistryň ve Švýcarsku, kde po prohře 0:3 se Servette Ženeva vypadly. V lize si Sparta drží průměr 7,7 střely na branku a 61% držení míče, což je druhá nejvyšší hodnota v soutěži.

AC Sparta Praha Ž – poslední zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2. 9. 2026Servette – Sparta 3:0Liga mistryň
29. 8. 2026Slovácko – Sparta 0:31. liga žen
26. 8. 2026Sparta – Servette 3:2Liga mistryň
22. 8. 2026Sparta – Liberec 3:11. liga žen
15. 8. 2026Sparta – Prague Raptors 4:01. liga žen

Slavia prožívá v domácí soutěži gólovou explozi. V úvodních třech zápasech nasázela soupeřkám 23 branek a ani jednou neinkasovala (skóre 23:0). Po demolicích Plzně (8:0) a Baníku Ostrava (6:0) smetla v minulém kole Lokomotivu Brno drtivě 9:0. Slávistky dominují ligovým statistikám s průměrem 17 střel na branku na zápas (ligový průměr činí pouze 5,2). Na kontě mají pouhou 1 žlutou kartu oproti šesti sparťanským.

SK Slavia Praha Ž – poslední zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
29. 8. 2026Slavia – Lok. Brno 9:01. liga žen
22. 8. 2026Baník Ostrava – Slavia 0:61. liga žen
15. 8. 2026Slavia – Viktoria Plzeň 8:01. liga žen
8. 8. 2026Slavia – Brøndby 1:1 (3:5 pen.)Liga mistryň
5. 8. 2026Slavia – Rangers 1:2 prodl.Liga mistryň

Vzájemná bilance

Vzájemná bilance z posledních měsíců hovoří ve prospěch Sparty, která ovládla čtyři z předchozích pěti duelů, včetně květnového finále poháru na penalty i ligového vítězství 2:0 v Edenu.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
29. 5. 2026Slavia Ž – Sparta Ž0:0 (3:4 pen.)Pohár žen (Finále)
16. 5. 2026Slavia Ž – Sparta Ž0:21. liga žen
6. 4. 2026Sparta Ž – Slavia Ž0:21. liga žen
21. 3. 2026Slavia Ž – Sparta Ž1:21. liga žen
4. 10. 2025Sparta Ž – Slavia Ž4:11. liga žen

Tabulka FORTUNA LYGY žen před 4. kolem

Oba rivalové se s plným počtem 9 bodů vyhřívají na čele tabulky, Slavia vede pouze díky skóre.

Tabulka FORTUNA LYGY žen před 4. kolem
#TýmSkóreBody
1.SK Slavia Praha Ž23:09
2.AC Sparta Praha Ž10:19
3.Prague Raptors Ž4:46
4.FC Viktoria Plzeň Ž3:96
5.1. FC Slovácko Ž2:44
6.FC Slovan Liberec Ž3:33
7.FC Baník Ostrava Ž1:111
8.Lokomotiva Brno Ž0:140
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