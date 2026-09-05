Kde sledovat derby žen Sparta – Slavia živě
Prestižní pražské derby v rámci 4. kola ženské nejvyšší soutěže můžete sledovat v přímém televizním přenosu:
- Termín a čas: Neděle 6. září 2026 od 11:00
- Místo konání: epet ARENA
- Soutěž: FORTUNA LYGA ženy, 4. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice ČT sport
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FORTUNA LYGA. Nová značka má zdůraznit vlastní identitu nejvyšší soutěže žen
Kurzy a aktuální forma
Sázkové kanceláře očekávají vyrovnaný boj, mírně favorizují Spartu. Společnost Synot Tip vypsala na vítězství domácích fotbalistek kurz 2,32. Na remízu si můžete vsadit v kurzu 3,42 a na triumf hostující Slavie je vypsán kurz 2,65.
Sparta vstoupila do nového ročníku bez zaváhání. Ve třech ligových kolech získala plných 9 bodů při skóre 10:1, když postupně porazila Prague Raptors (4:0), Liberec (3:1) a naposledy vyhrála na půdě Slovácka 3:0. Letenské fotbalistky však mají v nohách středeční těžkou odvetu Ligy mistryň ve Švýcarsku, kde po prohře 0:3 se Servette Ženeva vypadly. V lize si Sparta drží průměr 7,7 střely na branku a 61% držení míče, což je druhá nejvyšší hodnota v soutěži.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2. 9. 2026
|Servette – Sparta
|3:0
|Liga mistryň
|29. 8. 2026
|Slovácko – Sparta
|0:3
|1. liga žen
|26. 8. 2026
|Sparta – Servette
|3:2
|Liga mistryň
|22. 8. 2026
|Sparta – Liberec
|3:1
|1. liga žen
|15. 8. 2026
|Sparta – Prague Raptors
|4:0
|1. liga žen
Slavia prožívá v domácí soutěži gólovou explozi. V úvodních třech zápasech nasázela soupeřkám 23 branek a ani jednou neinkasovala (skóre 23:0). Po demolicích Plzně (8:0) a Baníku Ostrava (6:0) smetla v minulém kole Lokomotivu Brno drtivě 9:0. Slávistky dominují ligovým statistikám s průměrem 17 střel na branku na zápas (ligový průměr činí pouze 5,2). Na kontě mají pouhou 1 žlutou kartu oproti šesti sparťanským.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|29. 8. 2026
|Slavia – Lok. Brno
|9:0
|1. liga žen
|22. 8. 2026
|Baník Ostrava – Slavia
|0:6
|1. liga žen
|15. 8. 2026
|Slavia – Viktoria Plzeň
|8:0
|1. liga žen
|8. 8. 2026
|Slavia – Brøndby
|1:1 (3:5 pen.)
|Liga mistryň
|5. 8. 2026
|Slavia – Rangers
|1:2 prodl.
|Liga mistryň
Vzájemná bilance
Vzájemná bilance z posledních měsíců hovoří ve prospěch Sparty, která ovládla čtyři z předchozích pěti duelů, včetně květnového finále poháru na penalty i ligového vítězství 2:0 v Edenu.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|29. 5. 2026
|Slavia Ž – Sparta Ž
|0:0 (3:4 pen.)
|Pohár žen (Finále)
|16. 5. 2026
|Slavia Ž – Sparta Ž
|0:2
|1. liga žen
|6. 4. 2026
|Sparta Ž – Slavia Ž
|0:2
|1. liga žen
|21. 3. 2026
|Slavia Ž – Sparta Ž
|1:2
|1. liga žen
|4. 10. 2025
|Sparta Ž – Slavia Ž
|4:1
|1. liga žen
Tabulka FORTUNA LYGY žen před 4. kolem
Oba rivalové se s plným počtem 9 bodů vyhřívají na čele tabulky, Slavia vede pouze díky skóre.
|#
|Tým
|Skóre
|Body
|1.
|SK Slavia Praha Ž
|23:0
|9
|2.
|AC Sparta Praha Ž
|10:1
|9
|3.
|Prague Raptors Ž
|4:4
|6
|4.
|FC Viktoria Plzeň Ž
|3:9
|6
|5.
|1. FC Slovácko Ž
|2:4
|4
|6.
|FC Slovan Liberec Ž
|3:3
|3
|7.
|FC Baník Ostrava Ž
|1:11
|1
|8.
|Lokomotiva Brno Ž
|0:14
|0