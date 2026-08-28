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Sparta - Slavia živě v TV: Kde sledovat derby, kurzy, výsledky, bilance

Autor:
  18:59

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Nejslavnější zápas v Česku se blíží tentokrát míří na Letnou. V 318. derby Sparta vyzve Slavii a pokud rivala porazí, přeskočí ho v tabulce. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde derby sledovat, jak vypadá historická bilance i další zajímavosti, najdete v našem přehledu.

Slavia i Sparta před sezonu prošly velkými změnami. Ve Spartě hráčský pohyb stále probíhá, Slavia už se snaží především vyladit herní systém.

Kdy a kde sledovat 318. derby pražských S:

Sparta – Slavia
Datum:neděle 30. srpna 2026 od 20:00
Dějiště:epet Arena, Praha
Rozhodčí:Jan Machálek
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:Oneplay Sport 1, sázková kancelář Betano

Kurzy na zápas Sparta – Slavia

Odhady bookmakerů sázkové kanceláře SynotTip naznačují vyrovnaný zápas. Kurz na výhru domácí Sparty i hostující Slavie je téměř totožný. Na následující derby můžeme nahlížet i optikou nová Sparta vs. nová Slavia.

Sparta Praha 2,65 remíza 3,51
Slavia Praha 2,65

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V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?

Sparta v posledních dvou ligových zápasech ukázala zlepšení. Artisu Brno i Teplicím dala čtyři goly. A i když to nebyly duely s nejtěžšími soupeři, po rozpačitém úvodu sezony to musí být slušná vzpruha. V lize totiž svěřenci kouče Priskeho už dvakrát překvapivě prohráli a v předkole Ligu mistrů nestačili na Lyon.

💡 Tip:

V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů

Sparta i v rozběhnuté sezoně prochází velkou obměnou. Stabilní hráči postupně mizí (Haraslín, Kuchta, Vindahl, Sörensen a další) a rýsuje se nové jádro týmu, které naznačilo skvělé ofenzivní možnosti. Z křídel hrozí Mercado a Alcócer, mezi nimi Karabec, na hrotu může operovat Brunes a do hry se dostává Singhateh. Pokud se tohle složení stabilizuje, může být Sparta nebezpečná a zároveň herně zajímavá.

Poslední utkání Sparty:
DatumSoutěžZápasVýsledek
22. 8. 2026CHLArtis Brno – Sparta Praha0:4
15. 8. 2026CHLSparta Praha – Teplice4:1
11. 8. 2026LMLyon – Sparta Praha3:0
8. 8. 2026CHLMladá Boleslav – Sparta Praha2:0
4. 8. 2026LMSparta Praha – Lyon2:1
31. 7. 2026CHLSparta Praha – Zlín3:1
25. 7. 2026CHLZbrojovka Brno – Sparta Praha1:3

Slavia vlétla do ligy skvěle. V prvních dvou kolech nastřílela devět branek a fanoušci byli v euforii. Pak ale přišel útlum. S Parubicemi vydřela výhru až deset minut před koncem a následně ztratila body za dvě remízy.

Zajímavé kurzy

  • Nad 2.5 gólu v utkání - 1,8
  • Oba týmydají gól – 1,61
  • Adam Karabec dá gól – 5,75

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Vedení klubu i kouč Trpišovský si před sezonou dali velké cíle. K obhajobě titulu i bodům z Ligy mistrů chtějí přidat především atraktivní herní projev. V létě přišlo jedenáct nových posil a slávisté se zaměřili na rychlé, technické a individuálně šikovné hráče. Od agresivního napadání samozřejmě Slavia neustoupila, ale snaží se o rychlejší kombinaci a přímočarý tah na branku soupeře. Typologicky se však sešlo v týmu tolik podobných hráčů, že slávistům někdy ve hře chybí změna rytmu.

Poslední zápasy Slavie:
DatumSoutěžZápasVýsledek
22. 8. 2026CHLBohemians – Slavia Praha2:2
16. 8. 2026CHLSlovan Liberec – Slavia Praha1:1
9. 8. 2026CHLPardubice – Slavia Praha1:2
1. 8. 2026CHLBaník Ostrava – Slavia Praha0:4
26. 7. 2026CHLSlavia Praha – Slovácko5:1

Předpokládané sestavy a absence:

Předpokládané sestavy a absenceSparta Slavia
SestavaSurovčík – Suchomel, Guddal, Zelený – Ryneš, Macek, Irving, Mercado – Karabec, Alcócer – BrunesMarkovič – Holeš, Zima, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek, Suleiman – Provod, Šturm – Chytil
Nebudou hrátKofod, Mannsverk, Martinec, Penxa, Uchenna (všichni zranění), D. Jurásek, Ogbu, Ouanda (všichni zranění), Douděra, Staněk (oba si hledají angažmá)
Nejistý startKadeřábek, Ševínský (oba nejistý start)Holeš, Moses

Historické zajímavosti o derby Slavia – Sparta

  • První derby Sparta – Slavia se odehrálo už 29. března 1896 na Císařské louce a skončilo bez branek. Sparta sice vstřelila gól, ale podle tehdejších pravidel ho museli uznat oba kapitáni. Slávista Karel Freja branku neuznal a rozhodčí ji po zápase odvolal.

Historická bilance

  • Historická bilance derby je příznivější pro Spartu.
  • Sparta vyhrála: 140×
  • remíza: 77×
  • Slavia vyhrála: 100×
  • Nejlepším střelcem derby je slávistická legenda Josef Bican, který nastřílel Spartě 35 branek.
  • Rekordní návštěva derby je 50 105 diváků (1965).
    • Nejvyšší návštěva v samostatné české lize: 23. 4. 2007 vidělo derby na Letné 20 565 diváků.
      • Nejvyšší výhra Slavie: 24. 11. 1907 zvítězila 9:1.
      • Nejvyšší výhra Sparty: 14. 6. 1952 vyhrála 8:1.

Poslední vzájemné zápasy Sparty a Slavie:

Pražská „S“ na sebe narazí poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu. Část domácích fanoušků tehdy v nastavení duelu druhého kola nadstavby za stavu 3:2 vtrhla na trávník, napadla několik hostujících hráčů a disciplinární komise následně zápas zkontumovala ve prospěch Sparty. Slavia i tak dotáhla sezonu k obhajobě titulu.

DatumSoutěžZápasVýsledek
9. 5. 2026CHLSlavia Praha – Sparta Praha0:3 kont.
8. 3. 2026CHLSlavia Praha – Sparta Praha3:1
5. 10. 2025CHLSparta Praha – Slavia Praha1:1
10. 5. 2025CHLSlavia Praha – Sparta Praha2:1
8. 3. 2025CHLSparta Praha – Slavia Praha2:0
6. 10. 2024CHLSlavia Praha – Sparta Praha2:1
11. 5. 2024CHLSparta Praha – Slavia Praha0:0
3. 3. 2024CHLSparta Praha – Slavia Praha0:0

Program 6. kola Chance Ligy

  • V sobotu se ve vzájemném utkání pokusí o první vítězství Pardubice a Artis Brno. Zbrojovka přivítá zatím nešťastný Zlín a Ostrava vyzve doma Olomouc.
  • V neděli Hradec zkusí zapomenout na pohárové zklamání v Liberci, Teplice přivítají rozjetý Jablonec, Plzeň bude chtít navázat na pohárovou euforii proti Slovácku a večer už dojde na derby Sparta – Slavia.
  • Zápas Bohemians – Mladá Boleslav byl kvůli viróze v týmu hostů odložen na neurčito.
Program 6. kola Chance Ligy
DatumZápasČas
29. 8. 2026Pardubice – Artis Brno17:00
29. 8. 2026Zbrojovka – Zlín17:00
29. 8. 2026Ostrava – Olomouc20:00
30. 8. 2026Liberec – Hradec Králové15:00
30. 8. 2026Teplice – Jablonec17:00
30. 8. 2026Plzeň – Slovácko17:00
30. 8. 2026Sparta – Slavia20:00
Bohemians – Mladá Boleslavodloženo
Tabulka ligy po nekompletním pátém kole
MužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha532014:511
2.FK Mladá Boleslav532011:611
3.SK Sigma Olomouc531110:710
4.FC Slovan Liberec53116:310
5.AC Sparta Praha530212:79
6.FK Jablonec33005:19
7.FC Zbrojovka Brno42116:37
8.FC Hradec Králové32104:27
9.FK Teplice521210:127
10.FC Baník Ostrava42023:66
11.Bohemians Praha 190541215:55
12.FC Viktoria Plzeň412110:115
13.FK Pardubice50144:101
14.1. FC Slovácko50144:111
15.SK Artis Brno50144:121
16.FC Zlín50053:100

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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