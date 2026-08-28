Nejslavnější zápas v Česku se blíží tentokrát míří na Letnou. V 318. derby Sparta vyzve Slavii a pokud rivala porazí, přeskočí ho v tabulce. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde derby sledovat, jak vypadá historická bilance i další zajímavosti, najdete v našem přehledu.
Slavia i Sparta před sezonu prošly velkými změnami. Ve Spartě hráčský pohyb stále probíhá, Slavia už se snaží především vyladit herní systém.
Kdy a kde sledovat 318. derby pražských S:
Sparta – Slavia
|Datum:
|neděle 30. srpna 2026 od 20:00
|Dějiště:
|epet Arena, Praha
|Rozhodčí:
|Jan Machálek
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|Oneplay Sport 1, sázková kancelář Betano
Kurzy na zápas Sparta – Slavia
Odhady bookmakerů sázkové kanceláře SynotTip naznačují vyrovnaný zápas. Kurz na výhru domácí Sparty i hostující Slavie je téměř totožný. Na následující derby můžeme nahlížet i optikou nová Sparta vs. nová Slavia.
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V jakém rozpoložení jdou týmy do derby?
Sparta v posledních dvou ligových zápasech ukázala zlepšení. Artisu Brno i Teplicím dala čtyři goly. A i když to nebyly duely s nejtěžšími soupeři, po rozpačitém úvodu sezony to musí být slušná vzpruha. V lize totiž svěřenci kouče Priskeho už dvakrát překvapivě prohráli a v předkole Ligu mistrů nestačili na Lyon.
V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů
Sparta i v rozběhnuté sezoně prochází velkou obměnou. Stabilní hráči postupně mizí (Haraslín, Kuchta, Vindahl, Sörensen a další) a rýsuje se nové jádro týmu, které naznačilo skvělé ofenzivní možnosti. Z křídel hrozí Mercado a Alcócer, mezi nimi Karabec, na hrotu může operovat Brunes a do hry se dostává Singhateh. Pokud se tohle složení stabilizuje, může být Sparta nebezpečná a zároveň herně zajímavá.
Poslední utkání Sparty:
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 8. 2026
|CHL
|Artis Brno – Sparta Praha
|0:4
|15. 8. 2026
|CHL
|Sparta Praha – Teplice
|4:1
|11. 8. 2026
|LM
|Lyon – Sparta Praha
|3:0
|8. 8. 2026
|CHL
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|2:0
|4. 8. 2026
|LM
|Sparta Praha – Lyon
|2:1
|31. 7. 2026
|CHL
|Sparta Praha – Zlín
|3:1
|25. 7. 2026
|CHL
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|1:3
Slavia vlétla do ligy skvěle. V prvních dvou kolech nastřílela devět branek a fanoušci byli v euforii. Pak ale přišel útlum. S Parubicemi vydřela výhru až deset minut před koncem a následně ztratila body za dvě remízy.
Zajímavé kurzy
Vedení klubu i kouč Trpišovský si před sezonou dali velké cíle. K obhajobě titulu i bodům z Ligy mistrů chtějí přidat především atraktivní herní projev. V létě přišlo jedenáct nových posil a slávisté se zaměřili na rychlé, technické a individuálně šikovné hráče. Od agresivního napadání samozřejmě Slavia neustoupila, ale snaží se o rychlejší kombinaci a přímočarý tah na branku soupeře. Typologicky se však sešlo v týmu tolik podobných hráčů, že slávistům někdy ve hře chybí změna rytmu.
Poslední zápasy Slavie:
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 8. 2026
|CHL
|Bohemians – Slavia Praha
|2:2
|16. 8. 2026
|CHL
|Slovan Liberec – Slavia Praha
|1:1
|9. 8. 2026
|CHL
|Pardubice – Slavia Praha
|1:2
|1. 8. 2026
|CHL
|Baník Ostrava – Slavia Praha
|0:4
|26. 7. 2026
|CHL
|Slavia Praha – Slovácko
|5:1
Předpokládané sestavy a absence:
|Předpokládané sestavy a absence
|Sparta
|Slavia
|Sestava
|Surovčík – Suchomel, Guddal, Zelený – Ryneš, Macek, Irving, Mercado – Karabec, Alcócer – Brunes
|Markovič – Holeš, Zima, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek, Suleiman – Provod, Šturm – Chytil
|Nebudou hrát
|Kofod, Mannsverk, Martinec, Penxa, Uchenna (všichni zranění),
|D. Jurásek, Ogbu, Ouanda (všichni zranění), Douděra, Staněk (oba si hledají angažmá)
|Nejistý start
|Kadeřábek, Ševínský (oba nejistý start)
|Holeš, Moses
Historické zajímavosti o derby Slavia – Sparta
- První derby Sparta – Slavia se odehrálo už 29. března 1896 na Císařské louce a skončilo bez branek. Sparta sice vstřelila gól, ale podle tehdejších pravidel ho museli uznat oba kapitáni. Slávista Karel Freja branku neuznal a rozhodčí ji po zápase odvolal.
Historická bilance
- Historická bilance derby je příznivější pro Spartu.
- Sparta vyhrála: 140×
- remíza: 77×
- Slavia vyhrála: 100×
- Nejlepším střelcem derby je slávistická legenda Josef Bican, který nastřílel Spartě 35 branek.
- Rekordní návštěva derby je 50 105 diváků (1965).
- Nejvyšší návštěva v samostatné české lize: 23. 4. 2007 vidělo derby na Letné 20 565 diváků.
- Nejvyšší výhra Slavie: 24. 11. 1907 zvítězila 9:1.
- Nejvyšší výhra Sparty: 14. 6. 1952 vyhrála 8:1.
Poslední vzájemné zápasy Sparty a Slavie:
Pražská „S“ na sebe narazí poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu. Část domácích fanoušků tehdy v nastavení duelu druhého kola nadstavby za stavu 3:2 vtrhla na trávník, napadla několik hostujících hráčů a disciplinární komise následně zápas zkontumovala ve prospěch Sparty. Slavia i tak dotáhla sezonu k obhajobě titulu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|9. 5. 2026
|CHL
|Slavia Praha – Sparta Praha
|0:3 kont.
|8. 3. 2026
|CHL
|Slavia Praha – Sparta Praha
|3:1
|5. 10. 2025
|CHL
|Sparta Praha – Slavia Praha
|1:1
|10. 5. 2025
|CHL
|Slavia Praha – Sparta Praha
|2:1
|8. 3. 2025
|CHL
|Sparta Praha – Slavia Praha
|2:0
|6. 10. 2024
|CHL
|Slavia Praha – Sparta Praha
|2:1
|11. 5. 2024
|CHL
|Sparta Praha – Slavia Praha
|0:0
|3. 3. 2024
|CHL
|Sparta Praha – Slavia Praha
|0:0
Program 6. kola Chance Ligy
- V sobotu se ve vzájemném utkání pokusí o první vítězství Pardubice a Artis Brno. Zbrojovka přivítá zatím nešťastný Zlín a Ostrava vyzve doma Olomouc.
- V neděli Hradec zkusí zapomenout na pohárové zklamání v Liberci, Teplice přivítají rozjetý Jablonec, Plzeň bude chtít navázat na pohárovou euforii proti Slovácku a večer už dojde na derby Sparta – Slavia.
- Zápas Bohemians – Mladá Boleslav byl kvůli viróze v týmu hostů odložen na neurčito.