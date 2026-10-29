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Sparta - Torreense v TV: Kde sledovat osmifinále Evropského poháru žen a kurzy

Kristýna Polášková
  7:00

Sparťanky slaví po výhře 2:1 v derby nad Slavií. | foto: AC Sparta Praha

Fotbalistky Sparty čeká úvodní osmifinálový duel Evropského poháru žen proti portugalskému celku SC Torreense. Zápas se odehraje ve čtvrtek 29. října od 18:00. Kde utkání sledovat živě, v jaké formě oba celky nastupují a co napovídají sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Sparta - Torreense živě

Čtvrteční úvodní osmifinálový duel Evropského poháru žen z domácího stadionu Sparty můžete sledovat v přímém televizním vysílání:

  • Termín a čas: Čtvrtek 29. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Soutěž: Evropský pohár UEFA ženy – osmifinále, 1. zápas
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport Plus
  • Kurzy: u Tipsportu zde

Sparta - Torreense ženy: Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři sázkové kanceláře Tipsport očekávají vyrovnané utkání. Na vítězství Torreense je vypsán kurz 2,45, zatímco triumf domácí Sparty je ohodnocen podobným kurzem 2,49.

Sparta z posledních pěti soutěžních utkání vytěžila plný počet pěti výher. V předchozím kole Evropského poháru si poradila s rumunskou Farul Constanta po jasných výhrách 4:1 a 4:0. V domácí lize naposledy deklasovala Liberec poměrem 6:1. Sparta naposledy překvapivě prohrála v září tohoto roku s Viktorií Plzeň (2:3).

Sparta – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
24. 10. 20261. liga ženLiberec – Sparta1:6
17. 10. 20261. liga ženPrague Raptors – Sparta0:1
30. 9. 2026Evropský pohár ženFarul Constanța – Sparta0:4
26. 9. 20261. liga ženLok. Brno – Sparta0:2
23. 9. 2026Evropský pohár ženSparta – Farul Constanța4:1

Torreense si z posledních pěti zápasů připsalo čtyři výhry a jedinou porážku, když v domácí soutěži těsně podlehlo Sportingu 2:3. V Evropském poháru Portugalky úspěšně přešly přes ukrajinský Charkov po výhrách 2:1 a 4:1. Ligová generálka na Spartu se jim vydařila, na hřišti Bragy zvítězily jasně 3:0. Vítěz tohoto dvojzápasu narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Brann – Czarni Sosnowiec.

Torreense – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
24. 10. 2026Portugalská liga ženBraga – Torreense0:3
18. 10. 2026Portugalská liga ženSporting – Torreense3:2
30. 9. 2026Evropský pohár ženTorreense – Charkov4:1
27. 9. 2026Portugalská liga ženTorreense – Marítimo8:0
23. 9. 2026Evropský pohár ženCharkov – Torreense1:2

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Neprohra Sparty (Dvojtip 10) v kurzu 1,42: S ohledem na výhodu domácího prostředí a formu Sparty je kurz na její neprohru lákavý.
  • Sparta vyhraje (Sázka bez remízy) v kurzu 1,83: Pro odvážnější sázkaře se nabízí sázka na výhru domácích bez remízy. (Při remíze se vrací vklad).
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28. října 2026 v 8:35, příspěvek archivován: 28. října 2026 v 11:08
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Sparta - Torreense v TV: Kde sledovat osmifinále Evropského poháru žen a kurzy

Sparťanky slaví po výhře 2:1 v derby nad Slavií.

Fotbalistky Sparty čeká úvodní osmifinálový duel Evropského poháru žen proti portugalskému celku SC Torreense. Zápas se odehraje ve čtvrtek 29. října od 18:00. Kde utkání sledovat živě, v jaké formě...

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