Kde sledovat zápas Sparta - Torreense živě
Čtvrteční úvodní osmifinálový duel Evropského poháru žen z domácího stadionu Sparty můžete sledovat v přímém televizním vysílání:
- Termín a čas: Čtvrtek 29. října 2026 od 18:00 SELČ
- Soutěž: Evropský pohár UEFA ženy – osmifinále, 1. zápas
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice ČT sport Plus
- Kurzy: u Tipsportu zde
Sparta - Torreense ženy: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři sázkové kanceláře Tipsport očekávají vyrovnané utkání. Na vítězství Torreense je vypsán kurz 2,45, zatímco triumf domácí Sparty je ohodnocen podobným kurzem 2,49.
Sparta z posledních pěti soutěžních utkání vytěžila plný počet pěti výher. V předchozím kole Evropského poháru si poradila s rumunskou Farul Constanta po jasných výhrách 4:1 a 4:0. V domácí lize naposledy deklasovala Liberec poměrem 6:1. Sparta naposledy překvapivě prohrála v září tohoto roku s Viktorií Plzeň (2:3).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|24. 10. 2026
|1. liga žen
|Liberec – Sparta
|1:6
|17. 10. 2026
|1. liga žen
|Prague Raptors – Sparta
|0:1
|30. 9. 2026
|Evropský pohár žen
|Farul Constanța – Sparta
|0:4
|26. 9. 2026
|1. liga žen
|Lok. Brno – Sparta
|0:2
|23. 9. 2026
|Evropský pohár žen
|Sparta – Farul Constanța
|4:1
Torreense si z posledních pěti zápasů připsalo čtyři výhry a jedinou porážku, když v domácí soutěži těsně podlehlo Sportingu 2:3. V Evropském poháru Portugalky úspěšně přešly přes ukrajinský Charkov po výhrách 2:1 a 4:1. Ligová generálka na Spartu se jim vydařila, na hřišti Bragy zvítězily jasně 3:0. Vítěz tohoto dvojzápasu narazí ve čtvrtfinále na lepšího z dvojice Brann – Czarni Sosnowiec.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|24. 10. 2026
|Portugalská liga žen
|Braga – Torreense
|0:3
|18. 10. 2026
|Portugalská liga žen
|Sporting – Torreense
|3:2
|30. 9. 2026
|Evropský pohár žen
|Torreense – Charkov
|4:1
|27. 9. 2026
|Portugalská liga žen
|Torreense – Marítimo
|8:0
|23. 9. 2026
|Evropský pohár žen
|Charkov – Torreense
|1:2
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