Kde sledovat zápas Sparta - Teplice živě
Odpolední duel 4. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Sobota 15. srpna 2026 od 17:00 CEST
- Místo konání: epet ARENA, Praha
- Hlavní rozhodčí: Dalibor Černý
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Tipy na kurzy a aktuální forma
Společnost Synot Tip vypsala na výhru Sparty kurz 1,37. Remíza je ohodnocena kurzem 5,17 a na případné překvapení v podobě výhry Teplic si můžete vsadit ve vysokém kurzu 8,47.
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Sparta pod vedením Briana Priskeho neprožívá úplně ideální období. V domácí soutěži sice dokázala porazit Zlín (3:1) a Mladou Boleslav (2:0), ale ztratila body po prohře 1:3 v Brně. V týdnu navíc utrpěla tvrdou ránu v Lize mistrů, když po nadějném úvodním domácím vítězství 2:1 nad Lyonem, v odvetě ve Francii nestačila a po prohře 0:3 se se soutěží rozloučila.
Naopak Teplice do nové sezóny vstoupily výborně. Pod vedením trenéra Zdenka Frťaly porazily Liberec (1:0), Bohemians (3:1) a v minulém kole předvedly remizovaly s Viktorií Plzeň (5:5). Severočeši hrají s chutí, jsou nebezpeční dopředu a s deseti vstřelenými brankami ve třech zápasech se Sparty rozhodně nezaleknou.
Při pohledu na nedávné vzájemné zápasy je však favoritem Sparta, která v dubnu tohoto roku zvítězila v Teplicích 1:0. S ohledem na ofenzivní sílu obou týmů a formu Teplic se nabízí sázka na to, že oba týmy dají gól (BTTS), případně tip na vyšší počet branek (Over 2.5).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|12. 4. 2026
|Teplice – Sparta Praha
|0:1
|Chance Liga
|9. 11. 2025
|Sparta Praha – Teplice
|2:2
|Chance Liga
|9. 4. 2025
|Sparta Praha – Teplice
|3:2 prodl.
|MOL Cup
|23. 11. 2024
|Sparta Praha – Teplice
|1:1
|Chance Liga
|27. 7. 2024
|Teplice – Sparta Praha
|1:4
|Chance Liga
AC Sparta Praha - FK Teplice:
Předpokládané sestavy:
Absence:
Výsledky týmů v posledních zápasech
Zatímco Sparta musela skousnout vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů, Teplice si v lize užívají fantastický start plný gólů a bodů.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|11. 8. 2026
|Lyon – Sparta Praha
|3:0
|Liga mistrů (Kval.)
|8. 8. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|2:0
|Chance Liga
|4. 8. 2026
|Sparta Praha – Lyon
|2:1
|Liga mistrů (Kval.)
|31. 7. 2026
|Sparta Praha – Zlín
|3:1
|Chance Liga
|25. 7. 2026
|Zbrojovka Brno – Sparta Praha
|3:1
|Chance Liga
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|8. 8. 2026
|Teplice – Viktoria Plzeň
|5:5
|Chance Liga
|1. 8. 2026
|Slovan Liberec – Teplice
|0:1
|Chance Liga
|25. 7. 2026
|Teplice – Bohemians 1905
|3:1
|Chance Liga
|18. 7. 2026
|Ružomberok – Teplice
|0:3
|Přípravný zápas
|13. 7. 2026
|Innsbruck – Teplice
|0:3
|Přípravný zápas
Program 4. kola Chance Ligy
Čtvrté kolo nejvyšší české soutěže slibuje pořádně nabitý víkendový program. Vše vypukne v sobotu odpoledne, kdy se kromě námi sledovaného šlágru na Letné mezi Spartou a Teplicemi odehrají souběžně i duely na Slovácku a v Pardubicích. Sobotní dění pak uzavře souboj trápící se Plzně se Zlínem. Neděle nabídne další tři atraktivní utkání s vrcholem pod Ještědem, kam zavítá pražská Slavia. Kolo se definitivně zkompletuje až zářijovou dohrávkou Zbrojovky s Hradcem Králové.
|Zápas
|Termín zápasu
|Sparta - Teplice
|Zítra 17:00
|Slovácko - Olomouc
|Zítra 17:00
|Pardubice - Boleslav
|Zítra 17:00
|Plzeň - Zlín
|Zítra 20:00
|Baník - Artis
|Ne 16. 8. 15:00
|Bohemians - Jablonec
|Ne 16. 8. 17:00
|Liberec - Slavia
|Ne 16. 8. 20:00
|Zbrojovka – Hradec Kr.
|St 2. 9. 18:00
|Pozice
|Klub
|Z
|V
|R
|P
|G+
|G-
|GR
|B
|1.
|Slavia
|3
|3
|0
|0
|11
|2
|9
|9
|2.
|Jablonec
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|9
|3.
|Boleslav
|3
|2
|1
|0
|8
|4
|4
|7
|4.
|Teplice
|3
|2
|1
|0
|9
|6
|3
|7
|5.
|Hradec Králové
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|6.
|Liberec
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|7.
|Brno
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|8.
|Olomouc
|3
|1
|1
|1
|5
|5
|0
|4
|9.
|Bohemians
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|10.
|Sparta
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|11.
|Baník
|3
|1
|0
|2
|2
|6
|-4
|3
|12.
|Plzeň
|3
|0
|2
|1
|7
|9
|-2
|2
|13.
|Artis
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
|14.
|Slovácko
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|15.
|Pardubice
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|16.
|Zlín
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0