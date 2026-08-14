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Sparta - Teplice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  20:37

John Mercado hrál proti Lyonu výborně a díky němu pojede Sparta do Francie s jednogólovým náskokem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Sobotní program 4. kola Chance Ligy nabídne duel na pražské Letné, kam přijedou Teplice. Zápas se odehraje 15. srpna od 17:00. Zatímco domácí tým se po pomalejším startu snaží vrátit do špičky, Teplice zažívají fantastický úvod sezóny. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či live stream, jaké jsou kurzy a předpokládané sestavy.

Kde sledovat zápas Sparta - Teplice živě

Odpolední duel 4. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Sobota 15. srpna 2026 od 17:00 CEST
  • Místo konání: epet ARENA, Praha
  • Hlavní rozhodčí: Dalibor Černý
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Tipy na kurzy a aktuální forma

Společnost Synot Tip vypsala na výhru Sparty kurz 1,37. Remíza je ohodnocena kurzem 5,17 a na případné překvapení v podobě výhry Teplic si můžete vsadit ve vysokém kurzu 8,47.

Sparta Praha 1,37 remíza 5,25
FK Teplice 8,35

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Sparta pod vedením Briana Priskeho neprožívá úplně ideální období. V domácí soutěži sice dokázala porazit Zlín (3:1) a Mladou Boleslav (2:0), ale ztratila body po prohře 1:3 v Brně. V týdnu navíc utrpěla tvrdou ránu v Lize mistrů, když po nadějném úvodním domácím vítězství 2:1 nad Lyonem, v odvetě ve Francii nestačila a po prohře 0:3 se se soutěží rozloučila.

Naopak Teplice do nové sezóny vstoupily výborně. Pod vedením trenéra Zdenka Frťaly porazily Liberec (1:0), Bohemians (3:1) a v minulém kole předvedly remizovaly s Viktorií Plzeň (5:5). Severočeši hrají s chutí, jsou nebezpeční dopředu a s deseti vstřelenými brankami ve třech zápasech se Sparty rozhodně nezaleknou.

Při pohledu na nedávné vzájemné zápasy je však favoritem Sparta, která v dubnu tohoto roku zvítězila v Teplicích 1:0. S ohledem na ofenzivní sílu obou týmů a formu Teplic se nabízí sázka na to, že oba týmy dají gól (BTTS), případně tip na vyšší počet branek (Over 2.5).

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
12. 4. 2026Teplice – Sparta Praha0:1Chance Liga
9. 11. 2025Sparta Praha – Teplice2:2Chance Liga
9. 4. 2025Sparta Praha – Teplice3:2 prodl.MOL Cup
23. 11. 2024Sparta Praha – Teplice1:1Chance Liga
27. 7. 2024Teplice – Sparta Praha1:4Chance Liga

AC Sparta Praha - FK Teplice:

  • Výkop: sobota 15. srpna, 17:00 (SELČ)
  • Rozhodčí: Dalibor Černý

Předpokládané sestavy:

  • Sparta Praha: Surovčík – Kadeřábek, Ševínský, Guddal, Zelený – Kuol, Macek – Holý, Sochůrek, Mercado – Vojta.
  • FK Teplice: Trmal – Bílek, Vientiess, Jakubko, Ríznič – Radosta, Mareček – Čermák, Fortelný, Jukl (Hopi) – Pulkrab.

Absence:

  • Sparta: Jakub Martinec.
  • Teplice: Nojus Audinis (přetržený křížový vaz), Idris Hopi, Robert Jukl.

Výsledky týmů v posledních zápasech

Zatímco Sparta musela skousnout vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů, Teplice si v lize užívají fantastický start plný gólů a bodů.

AC Sparta Praha
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
11. 8. 2026Lyon – Sparta Praha3:0Liga mistrů (Kval.)
8. 8. 2026Mladá Boleslav – Sparta Praha2:0Chance Liga
4. 8. 2026Sparta Praha – Lyon2:1Liga mistrů (Kval.)
31. 7. 2026Sparta Praha – Zlín3:1Chance Liga
25. 7. 2026Zbrojovka Brno – Sparta Praha3:1Chance Liga
FK Teplice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň5:5Chance Liga
1. 8. 2026Slovan Liberec – Teplice0:1Chance Liga
25. 7. 2026Teplice – Bohemians 19053:1Chance Liga
18. 7. 2026Ružomberok – Teplice0:3Přípravný zápas
13. 7. 2026Innsbruck – Teplice0:3Přípravný zápas

Program 4. kola Chance Ligy

Čtvrté kolo nejvyšší české soutěže slibuje pořádně nabitý víkendový program. Vše vypukne v sobotu odpoledne, kdy se kromě námi sledovaného šlágru na Letné mezi Spartou a Teplicemi odehrají souběžně i duely na Slovácku a v Pardubicích. Sobotní dění pak uzavře souboj trápící se Plzně se Zlínem. Neděle nabídne další tři atraktivní utkání s vrcholem pod Ještědem, kam zavítá pražská Slavia. Kolo se definitivně zkompletuje až zářijovou dohrávkou Zbrojovky s Hradcem Králové.

Program 4. kola Chance Ligy
ZápasTermín zápasu
Sparta - TepliceZítra 17:00
Slovácko - OlomoucZítra 17:00
Pardubice - BoleslavZítra 17:00
Plzeň - ZlínZítra 20:00
Baník - ArtisNe 16. 8. 15:00
Bohemians - JablonecNe 16. 8. 17:00
Liberec - SlaviaNe 16. 8. 20:00
Zbrojovka – Hradec Kr.St 2. 9. 18:00
Tabulka po 3. kole Chance Ligy
PoziceKlubZVRPG+G-GRB
1.Slavia330011299
2.Jablonec33005149
3.Boleslav32108447
4.Teplice32109637
5.Hradec Králové32104227
6.Liberec32014226
7.Brno31114314
8.Olomouc31115504
9.Bohemians31113304
10.Sparta310246-23
11.Baník310226-43
12.Plzeň302179-22
13.Artis301247-31
14.Slovácko301227-51
15.Pardubice300326-40
16.Zlín300316-50
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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