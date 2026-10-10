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Sparta - Pardubice: Kde sledovat Chance Ligu živě, sázkové kurzy, statistiky

Kristýna Polášková
  21:12

Sparťanský křídelník Matěj Jurásek (vpravo) v souboji o míč během zápasu s Olomoucí. | foto: ČTK

Desáté kolo fotbalové Chance Ligy uzavře nedělní souboj Sparty s Pardubicemi. Utkání na pražské Letné začíná 11. října v 18:00. Kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy a aktuální sázkové kurzy?
Sparta Praha 1,32 remíza 6,07
FK Pardubice 8,31

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Kde sledovat zápas Sparta – Pardubice živě

Nedělní prvoligové střetnutí z pražské epet ARENY můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:

  • Termín a čas: Neděle 11. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: epet ARENA, Praha
  • Soutěž: Chance Liga, 10. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Sparta postrádá zraněného kapitána

Sparta se před reprezentační pauzou dostala do solidního tempa a vyhrála čtyři soutěžní zápasy za sebou. Velkou silou Pražanů je domácí prostředí, kde v aktuální sezóně zvítězili v sedmi z osmi odehraných utkání při průměru téměř tří vstřelených gólů na zápas.

Zajímavé kurzy

  • John Mercado skóruje - 3,33
  • Ob týmy skórují – 1,75

Ofenzivu táhne především John Mercado se čtyřmi zásahy. Tým trenéra Briana Priskeho se však musí vyrovnat s citelnou ztrátou. Během plnění reprezentačních povinností se zranil kapitán a tvůrce hry Adam Karabec, jehož absence se zdá být dlouhodobá.

Sparta v lize sází na vysoké držení míče, které v průměru dosahuje 61 procent, a její zápasy jsou divácky atraktivní – v sedmdesáti osmi procentech případů padly alespoň tři branky.

Poslední tři zápasy Sparty Praha
DatumZápasVýsledekNázev soutěže
2. října 2026Sparta Praha – Jihlava5:3Přátelské zápasy
20. září 2026Olomouc – Sparta Praha0:31. liga
16. září 2026Ararat Armenia – Sparta Praha1:4Evropská liga

Pardubice ožily a věří si i na favorita

Pardubice jsou sice na třináctém místě, ale jejich aktuální rozpoložení je dobré. Svěřenci trenéra Jana Trousila neprohráli čtyři zápasy v řadě a naposledy v lize brali tři body proti Bohemians i Baníku Ostrava. Venku se jim navíc daří více než doma, když na hřištích soupeřů dokázali vyhrát šest ze třinácti utkání. Východočeši se spoléhají na disciplinovanou hru bez míče (držení pouze 35 procent) a rychlé protiútoky, které zakončuje Václav Drchal. Ten bude mít proti svému bývalému klubu o motivaci postaráno.

Statistická predikce k utkání Sparta vs. Pardubice.

Poslední tři zápasy Pardubic
DatumZápasVýsledekNázev soutěže
19. září 2026Pardubice – Bohemians2:11. liga
16. září 2026Kozlovice – Pardubice0:6Pohár
13. září 2026Ostrava – Pardubice1:21. liga

Srovnání statistik

Domácí dominují v držení míče i počtu střel, hosté jsou však velmi efektivní z brejků. Oba týmy mají v posledních zápasech průměr inkasovaných gólů pod jednou brankou na zápas, což značí zlepšenou defenzivní činnost oproti začátku sezóny.

Statistika (průměr na zápas)Sparta PrahaFK Pardubice
Umístění v tabulce / Body8. místo / 15 bodů14. místo / 8 bodů
Vstřelené góly2,01,0
Obdržené góly1,31,6
Střely na bránu (pro / proti)6,0 / 3,33,5 / 3,6
Střely celkem (pro / proti)11,0 / 7,67,8 / 8,5
Držení míče61 %35 %
Žluté / Červené karty2,0 / 02,4 / 0,1
Rohové kopy7,64,5
Obvyklá formace4-3-34-2-3-1

Vzájemné zápasy a historie

Historická bilance hovoří pro Spartu, ale v posledních letech dokázaly Pardubice favorita několikrát potrápit. Poslední měření sil na konci listopadu 2025 skončilo výhrou Pardubic 4:2 přímo na Letné.

DatumSoutěžZápasSkóre
30. 11. 2025Chance LigaSparta Praha – Pardubice2:4
3. 8. 2025Chance LigaPardubice – Sparta Praha1:3
19. 4. 2025Chance LigaPardubice – Sparta Praha1:2
19. 7. 2024Chance LigaSparta Praha – Pardubice2:1
3. 12. 2023Chance LigaPardubice – Sparta Praha1:2

Předpokládané sestavy a absence

Domácí trenér Brian Priske musí řešit rozsáhlou marodku – mimo hru jsou Andersen, Cobbaut, Karabec, Mannsverk, Penxa, Ryneš i Uchenna a nejistý je start Martince. Hostující kouč Jan Trousil postrádá vykartovaného Traorého a zraněné trio Bammens, Kharatishvili a Patrák.

TýmPředpokládaná sestavaAbsence
Sparta PrahaSurovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal – Kadeřábek, Vydra, Macek, Sochůrek, Mercado – Brunes, AlcócerAndersen, Mannsverk, Penxa, Cobbaut, Uchenna, Karabec, Ryneš, Martinec (nejistý start)
FK PardubiceNeuman – Halinský, Krčík, Icha – Godwin, Šimek, Jelínek, Mahuta – Hlavatý – Tanko, DrchalTraore, Bammens, Patrák, Kharatishvili

Program 10. kola Chance Ligy

V neděli přivítá druhý Liberec Slovácko, Teplice se utkají s Olomoucí a celé kolo uzavře večerní duel Sparty s Pardubicemi.

Zápasy 10. kola ChanceLigy
DatumZápasČas
9. 10. 2026Zlín – Slavia Praha18:00
10. 10. 2026Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav15:00
10. 10. 2026Zbrojovka Brno – Jablonec15:00
10. 10. 2026Hradec Králové – Artis Brno15:00
10. 10. 2026Bohemians – Ostrava18:00
11. 10. 2026Liberec – Slovácko13:00
11. 10. 2026Teplice – Olomouc15:00
11. 10. 2026Sparta Praha – Pardubice18:00

Tabulka Chance Ligy

#TýmZVRPSkóreBody
1.Slavia Praha1082026:626
2.Slovan Liberec962113:420
3.Mladá Boleslav852117:917
4.Sigma Olomouc951316:1316
5.Teplice951317:1516
6.Zbrojovka Brno951312:1216
7.Sparta Praha950418:1215
8.Jablonec942311:914
9.Hradec Králové94238:914
10.Viktoria Plzeň924317:1710
11.Baník Ostrava93157:1710
12.Bohemians82339:119
13.FK Pardubice92259:148
14.Artis Brno91267:185
15.Slovácko90457:164
16.Zlín100198:201
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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