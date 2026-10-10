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Kde sledovat zápas Sparta – Pardubice živě
Nedělní prvoligové střetnutí z pražské epet ARENY můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online live streamu:
- Termín a čas: Neděle 11. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: epet ARENA, Praha
- Soutěž: Chance Liga, 10. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Sparta postrádá zraněného kapitána
Sparta se před reprezentační pauzou dostala do solidního tempa a vyhrála čtyři soutěžní zápasy za sebou. Velkou silou Pražanů je domácí prostředí, kde v aktuální sezóně zvítězili v sedmi z osmi odehraných utkání při průměru téměř tří vstřelených gólů na zápas.
Zajímavé kurzy
Ofenzivu táhne především John Mercado se čtyřmi zásahy. Tým trenéra Briana Priskeho se však musí vyrovnat s citelnou ztrátou. Během plnění reprezentačních povinností se zranil kapitán a tvůrce hry Adam Karabec, jehož absence se zdá být dlouhodobá.
Sparta v lize sází na vysoké držení míče, které v průměru dosahuje 61 procent, a její zápasy jsou divácky atraktivní – v sedmdesáti osmi procentech případů padly alespoň tři branky.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Název soutěže
|2. října 2026
|Sparta Praha – Jihlava
|5:3
|Přátelské zápasy
|20. září 2026
|Olomouc – Sparta Praha
|0:3
|1. liga
|16. září 2026
|Ararat Armenia – Sparta Praha
|1:4
|Evropská liga
Pardubice ožily a věří si i na favorita
Pardubice jsou sice na třináctém místě, ale jejich aktuální rozpoložení je dobré. Svěřenci trenéra Jana Trousila neprohráli čtyři zápasy v řadě a naposledy v lize brali tři body proti Bohemians i Baníku Ostrava. Venku se jim navíc daří více než doma, když na hřištích soupeřů dokázali vyhrát šest ze třinácti utkání. Východočeši se spoléhají na disciplinovanou hru bez míče (držení pouze 35 procent) a rychlé protiútoky, které zakončuje Václav Drchal. Ten bude mít proti svému bývalému klubu o motivaci postaráno.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Název soutěže
|19. září 2026
|Pardubice – Bohemians
|2:1
|1. liga
|16. září 2026
|Kozlovice – Pardubice
|0:6
|Pohár
|13. září 2026
|Ostrava – Pardubice
|1:2
|1. liga
Srovnání statistik
Domácí dominují v držení míče i počtu střel, hosté jsou však velmi efektivní z brejků. Oba týmy mají v posledních zápasech průměr inkasovaných gólů pod jednou brankou na zápas, což značí zlepšenou defenzivní činnost oproti začátku sezóny.
|Statistika (průměr na zápas)
|Sparta Praha
|FK Pardubice
|Umístění v tabulce / Body
|8. místo / 15 bodů
|14. místo / 8 bodů
|Vstřelené góly
|2,0
|1,0
|Obdržené góly
|1,3
|1,6
|Střely na bránu (pro / proti)
|6,0 / 3,3
|3,5 / 3,6
|Střely celkem (pro / proti)
|11,0 / 7,6
|7,8 / 8,5
|Držení míče
|61 %
|35 %
|Žluté / Červené karty
|2,0 / 0
|2,4 / 0,1
|Rohové kopy
|7,6
|4,5
|Obvyklá formace
|4-3-3
|4-2-3-1
Vzájemné zápasy a historie
Historická bilance hovoří pro Spartu, ale v posledních letech dokázaly Pardubice favorita několikrát potrápit. Poslední měření sil na konci listopadu 2025 skončilo výhrou Pardubic 4:2 přímo na Letné.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|30. 11. 2025
|Chance Liga
|Sparta Praha – Pardubice
|2:4
|3. 8. 2025
|Chance Liga
|Pardubice – Sparta Praha
|1:3
|19. 4. 2025
|Chance Liga
|Pardubice – Sparta Praha
|1:2
|19. 7. 2024
|Chance Liga
|Sparta Praha – Pardubice
|2:1
|3. 12. 2023
|Chance Liga
|Pardubice – Sparta Praha
|1:2
Předpokládané sestavy a absence
Domácí trenér Brian Priske musí řešit rozsáhlou marodku – mimo hru jsou Andersen, Cobbaut, Karabec, Mannsverk, Penxa, Ryneš i Uchenna a nejistý je start Martince. Hostující kouč Jan Trousil postrádá vykartovaného Traorého a zraněné trio Bammens, Kharatishvili a Patrák.
|Tým
|Předpokládaná sestava
|Absence
|Sparta Praha
|Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal – Kadeřábek, Vydra, Macek, Sochůrek, Mercado – Brunes, Alcócer
|Andersen, Mannsverk, Penxa, Cobbaut, Uchenna, Karabec, Ryneš, Martinec (nejistý start)
|FK Pardubice
|Neuman – Halinský, Krčík, Icha – Godwin, Šimek, Jelínek, Mahuta – Hlavatý – Tanko, Drchal
|Traore, Bammens, Patrák, Kharatishvili
Program 10. kola Chance Ligy
V neděli přivítá druhý Liberec Slovácko, Teplice se utkají s Olomoucí a celé kolo uzavře večerní duel Sparty s Pardubicemi.
|Datum
|Zápas
|Čas
|9. 10. 2026
|Zlín – Slavia Praha
|18:00
|10. 10. 2026
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|15:00
|10. 10. 2026
|Zbrojovka Brno – Jablonec
|15:00
|10. 10. 2026
|Hradec Králové – Artis Brno
|15:00
|10. 10. 2026
|Bohemians – Ostrava
|18:00
|11. 10. 2026
|Liberec – Slovácko
|13:00
|11. 10. 2026
|Teplice – Olomouc
|15:00
|11. 10. 2026
|Sparta Praha – Pardubice
|18:00
Tabulka Chance Ligy
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Slavia Praha
|10
|8
|2
|0
|26:6
|26
|2.
|Slovan Liberec
|9
|6
|2
|1
|13:4
|20
|3.
|Mladá Boleslav
|8
|5
|2
|1
|17:9
|17
|4.
|Sigma Olomouc
|9
|5
|1
|3
|16:13
|16
|5.
|Teplice
|9
|5
|1
|3
|17:15
|16
|6.
|Zbrojovka Brno
|9
|5
|1
|3
|12:12
|16
|7.
|Sparta Praha
|9
|5
|0
|4
|18:12
|15
|8.
|Jablonec
|9
|4
|2
|3
|11:9
|14
|9.
|Hradec Králové
|9
|4
|2
|3
|8:9
|14
|10.
|Viktoria Plzeň
|9
|2
|4
|3
|17:17
|10
|11.
|Baník Ostrava
|9
|3
|1
|5
|7:17
|10
|12.
|Bohemians
|8
|2
|3
|3
|9:11
|9
|13.
|FK Pardubice
|9
|2
|2
|5
|9:14
|8
|14.
|Artis Brno
|9
|1
|2
|6
|7:18
|5
|15.
|Slovácko
|9
|0
|4
|5
|7:16
|4
|16.
|Zlín
|10
|0
|1
|9
|8:20
|1