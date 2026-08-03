Kdy a kde sledovat zápas AC Sparta Praha – Olympique Lyon v Lize mistrů?
Po loňské pauze se pražská Sparta opět pokusí dostat do Ligy mistrů, letos začíná ve třetím předkole. Lyon však rozhodně není snadným soupeřem – první utkání začíná v úterý 4. srpna od 20:00 a hraje se na Letné.
V televizi si lze utkání naladit na nově vznikajícím kanálu Prima Sport, který zájemci najdou například v nabídce Skylink TV zde. Dostupný je tam ve všech balíčcích.
|Datum:
|úterý 4. srpna 2026 od 20:00
|Dějiště:
|epet ARENA, Praha
|Rozhodčí:
|Serdar Gözübüyük (Nizozemsko)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|Prima Sport (u Skylinku zde), Betano
Alternativně vysílá duel také Betano, které je oficiálním sponzorem Sparty.
Aktuální kurzy Sparta – Lyon v předkole Ligy mistrů 2026/27
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, Sparta je outsiderem i na domácím hřišti. Kurz na výhru se pohybuje okolo 3,30, svůj vklad byste tak více než ztrojnásobili.
Lyonu sice ještě nezačala francouzská liga a má za sebou jen přípravné duely, i tak je ale s kurzem kolem 2,20 favoritem. Na svém stadionu pak bude hodnota ještě mnohem nižší.
Využijte u Synotu možnost předčasného vyhodnocení – z kurzové nabídky si vyberete možnost „okamžitá výhra při 2-gólovém vedení“ a pokud vámi vybraný tým povede o dvě branky, nemusíte čekat na konec zápasu a automaticky je vaše sázka výherní.
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Sparta hrála Ligu mistrů před dvěma lety
AC Sparta Praha je pravidelným účastníkem evropských soutěží. Za poslední tři roky se účastnila všech tří aktuálně hraných pohárů.
Do Ligy mistrů se naposledy dostala v sezoně 2024/25, na postup z ligové fáze to ale nestačilo. O rok dříve v Evropské lize a loni v Konferenční lize z toho byl postup do osmifinále, kde ale Sparta nestačila na Liverpool, respektive Alkmaar.
Výhodou českého týmu může být fakt, že už začala domácí soutěž, a má tak za sebou ostré zápasy. Po nepodařeném závěru přípravy přišla pohroma na stadionu vracející se Zbrojovky Brno (1:3), na Letné si Sparťané spravili chuť vítězstvím nad Zlínem (3:1).
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Lyon bojuje o Ligu mistrů po sedmi letech
Olympique Lyon je také velmi zkušeným týmem na evropské scéně, dřívější pravidelné účasti v Lize mistrů ale v posledních letech vystřídala Evropská liga.
Loni i předloni v ní sice slavný francouzský klub postoupil do osmifinále, respektive čtvrtfinále, letos by konečně rád uspěl v prestižnější soutěži. Poslední účast v LM je totiž až ze sezony 2019/20, kdy senzačně došel až do semifinále. Tehdy byl nad jeho síly pozdější vítěz Bayern Mnichov (0:3).
Od květnového konce Ligue 1 stihli fotbalisté Lyonu odehrát celkem šest přípravných zápasů, na kontě mají čtyři vítězství a dvě porážky – od Slavie (0:2) a pár dnů starý výprask od Betisu Sevilla (0:4).
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Jaká je aktuální forma obou týmů?
|AC Sparta Praha
|31. 7.
|Sparta – Zlín
|3:1
|25. 7.
|Zbrojovka Brno – Sparta
|3:1
|17. 7.
|Nordsjaelland – Sparta
|5:1
|16. 7.
|Jagiellonia – Sparta
|1:0
|Olympique Lyon
|29. 7.
|Betis – Lyon
|4:0
|24. 7.
|Wolfsburg – Lyon
|0:2
|18. 7.
|Slavia – Lyon
|2:0
|15. 7.
|Lyon – Servette
|2:1
Sparta – Lyon vstupenky, kde koupit lístky
Na utkání Sparty Praha s Olympiquem Lyon se stále prodávají vstupenky, které jsou rozděleny do pěti kategorií. Ceny vypadají následovně:
- Kategorie 1: 1300 Kč, permanentkáři 910 Kč
- Kategorie 2: 1175 Kč, permanentkáři 823 Kč
- Kategorie 3: 1050 Kč, permanentkáři 735 Kč
- Kategorie 4: 925 Kč, permanentkáři 648 Kč
- Kategorie 5: 800 Kč, permanentkáři 560 Kč
Lístky si můžete koupit online v oficiálním prodeji zde.
Vzájemné zápasy Sparty a Lyonu (H2H)
Sparta má s Lyonem poměrně bohatou historii, zatím však tento klub nikdy neporazila – ze šesti duelů má na kontě jen jednu remízu a pět porážek.
Obecně se letenským nedaří proti týmům z Francie (2-3-11), naopak Lyon má na české celky dobré vzpomínky (8-2-2).
- 4. 11. 2021: Lyon – Sparta (3:0)
- 21. 10. 2021: Sparta – Lyon (3:4)
- 22. 11. 2012: Sparta – Lyon (1:1)
- 20. 9. 2012: Lyon – Sparta (2:1)
- 8. 12. 2004: Lyon – Sparta (5:0)
- 28. 9. 2004: Sparta – Lyon (1:2)