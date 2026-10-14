Sparta – Lilleström v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy a statistiky

|Soutěž
|Evropská liga 2026/27
|Fáze
|2. kolo ligové fáze
|Datum
|Čtvrtek 15. října 2026
|Čas
|18:45 SELČ
|Stadion
|epet ARENA, Praha
|TV přenos
|Nova Sport 5
|Online přenos
|Textový online na iDNES.cz
Kde sledovat Spartu – Lilleström živě
Utkání Sparty s Lilleströmem se hraje ve čtvrtek 15. října od 18:45 na pražské Letné. Přímý televizní přenos naladíte na stanici Nova Sport 5, textovou online reportáž ze zápasu najdete na iDNES.cz.
Kurzy na zápas Sparta – Lilleström
Sparta nastupuje do utkání jako výrazný favorit. Pražané vstoupili do Evropské ligy vítězstvím 4:1 na hřišti Araratu-Armenia, zatímco Lilleström doma podlehl portugalskému Torreense 1:2, přestože měl výraznou převahu.
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Zajímavé kurzy
Sparta má za sebou pět soutěžních vítězství v řadě. V nedělní ligové generálce porazila Pardubice 2:0, přestože poprvé nastoupila bez zraněného kapitána Adama Karabce.
Letenští se mohou opřít také o domácí bilanci v evropských pohárech. Z posledních osmi pohárových utkání na vlastním stadionu prohráli jediné. V domácích soutěžních zápasech našli přemožitele pouze jednou z posledních jedenácti případů!
Dres Pražanů obléká bývalý hráč Lilleströmu útočník Jonatan Brunes. V kádru Sparty jsou i další dva Norové: stoper Tobias Guddal a záložník Sivert Mannsverk.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 10. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Pardubice
|2:0
|2. 10. 2026
|Příprava
|Sparta Praha – Jihlava
|5:3
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Sigma Olomouc – Sparta Praha
|0:3
|16. 9. 2026
|Evropská liga
|Ararat-Armenia – Sparta Praha
|1:4
|12. 9. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Jablonec
|2:0
Lilleström vyhrál jediný z posledních čtyř soutěžních duelů. V neděli remizoval s Molde 2:2 a v norské lize mu patří šesté místo. V evropských pohárech navíc zvítězil pouze v jednom z posledních jedenácti venkovních utkání.
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„Sparta je velice dobrý tým. Hraje dost útočně a má řadu individuálně dobře vybavených hráčů,“ uvedl na dnešní tiskové konferenci Ödegaard, jehož syn Martin je kapitán norské reprezentace a Arsenalu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 10. 2026
|Eliteserien
|Lilleström – Molde
|2:2
|1. 10. 2026
|Norský pohár
|Baerum – Lilleström
|1:5
|20. 9. 2026
|Eliteserien
|Viking – Lilleström
|3:0
|17. 9. 2026
|Evropská liga
|Lilleström – Torreense
|1:2
|12. 9. 2026
|Eliteserien
|Lilleström – Vålerenga
|2:0
|Sparta Praha
|Lilleström
|Předpokládaná sestava
|Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Kadeřábek – Sochůrek, Macek, Vydra – Mercado, Brunes, Singhateh
|Dahlberg – Ranger, Foss, Gabrielsen, Elkaer – Ottosson – Bassi, Nyheim, Kitolano, Vá – Olsen
|Nebudou hrát
|Karabec, Martinec, Ryneš, Cobbaut, Kofod, Penxa, Uchenna (zranění)
|Alperud, Garnas, Jebara (zranění)
|Nejistý start
|Alcócer, Mbe Soh
|—
|Trenér
|Brian Priske
|Hans Erik Ödegaard
Bilance Sparty s norskými týmy
Sparta se s Lilleströmem v soutěžích UEFA dosud neutkala. S norskými soupeři však zkušenosti má. Ze šesti pohárových zápasů proti nim dvakrát zvítězila, třikrát remizovala a jednou prohrála.
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Jedinou porážku utrpěla v dosud posledním vzájemném utkání s norským soupeřem, když v červenci 2022 podlehla Vikingu Stavanger 1:2 a vypadla z kvalifikace Konferenční ligy. Pro trenéra Briana Priskeho šlo o první pohárové vystoupení na lavičce Sparty.
Priske má navíc s norským fotbalem i hráčskou zkušenost. V roce 2011 ukončil kariéru v klubu Start Kristiansand, za který nastoupil také proti Lilleströmu.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|28. 7. 2022
|Viking Stavanger – Sparta Praha
|2:1
|Konferenční liga
|21. 7. 2022
|Sparta Praha – Viking Stavanger
|0:0
|Konferenční liga
|3. 10. 1984
|Sparta Praha – Vålerenga Oslo
|2:0
|Pohár mistrů evropských zemí
|19. 9. 1984
|Vålerenga Oslo – Sparta Praha
|3:3
|Pohár mistrů evropských zemí
|4. 10. 1967
|Sparta Praha – Skeid Oslo
|1:1
|Pohár mistrů evropských zemí
|20. 9. 1967
|Skeid Oslo – Sparta Praha
|0:1
|Pohár mistrů evropských zemí
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2.
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3.
|Sparta Praha
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4.
|Beşiktaş
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5.
|Royale Union SG
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6.
|Ferencváros
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7.
|Benfica
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8.
|Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9.
|OFI Kréta
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10.
|Bournemouth
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11.
|Lyon
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12.
|Torreense
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13.
|Olympiakos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14.
|Salzburg
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15.
|Sunderland
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16.
|Omonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17.
|Sturm Graz
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|18.
|Rennes
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|19.
|Dinamo Záhřeb
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20.
|Hapoel Beer Ševa
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21.
|Jagiellonia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|22.
|Real Sociedad
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23.
|Anderlecht
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24.
|Lilleström
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25.
|Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26.
|Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27.
|Levski
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28.
|Celtic
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29.
|Hoffenheim
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30.
|AC Milán
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31.
|Celje
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32.
|Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33.
|Ararat-Armenia
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34.
|Viktoria Plzeň
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35.
|Lech Poznaň
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36.
|Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0