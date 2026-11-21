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|Zápas
|Sparta Praha – Slovan Liberec
|Soutěž
|Chance Liga, 15. kolo
|Datum
|Neděle 22. listopadu 2026
|Čas
|18:00
|Stadion
|epet ARENA, Praha
|TV přenos
|Oneplay Sport 1 a Oneplay Sport 4
|Livestream
|Betano
|Textová reportáž
|Podrobná reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat utkání Sparta vs. Liberec
Zápas 15. kola Chance Ligy mezi Spartou a Libercem začne v neděli 22. listopadu v 18:00. Přímý televizní přenos nabídnou stanice Oneplay Sport 1 a Oneplay Sport 4. Livestream naladíte u Betana a průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Sparta: Jediná výhra z posledních osmi zápasů
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Oba týmy dají gól – kurz 1,65
Sparta je v ligové tabulce čtvrtá a na Liberec ztrácí dva body. V lize bodovala sedmkrát za sebou, v posledních osmi soutěžních zápasech ale vyhrála pouze jednou. Před reprezentační pauzou remizovala 1:1 v Plzni, předtím podlehla doma Bournemouthu 1:3 v Evropské lize. Její poslední ligové vystoupení na Letné skončilo výhrou 5:1 nad Slováckem.
Nejlepším ligovým střelcem týmu Briana Priskeho je se šesti góly Jonatan Braut Brunes. Proti Liberci bude Spartě chybět obránce Ki-Jana Hoever, který si odpyká trest za čtyři žluté karty. Součástí výročního utkání bude uvedení nových členů do klubové Dvorany slávy.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Plzeň – Sparta
|Chance Liga
|1:1
|5. 11. 2026
|Sparta – Bournemouth
|Evropská liga
|1:3
|1. 11. 2026
|Bohemians – Sparta
|Chance Liga
|0:0
|28. 10. 2026
|Sparta – Baník Ostrava
|MOL Cup
|0:2
|25. 10. 2026
|Sparta – Slovácko
|Chance Liga
|5:1
Liberec: Tři výhry v řadě a osm inkasovaných gólů
Liberec vstupoval do kola jako druhý, po sobotní výhře Mladé Boleslavi nad Zlínem klesl na třetí místo. Svěřenci Branislava Fodreka před reprezentační pauzou vyřadili v poháru Teplice, v lize pak vyhráli 2:1 v Pardubicích a doma porazili Bohemians 1:0.
Slovan inkasoval v třinácti ligových zápasech jen osmkrát. Stejný počet branek dostala pouze Slavia, která odehrála o dva zápasy víc. Nejlepším střelcem Liberce je se čtyřmi góly Lukáš Mašek.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|7. 11. 2026
|Liberec – Bohemians
|Chance Liga
|1:0
|31. 10. 2026
|Pardubice – Liberec
|Chance Liga
|1:2
|27. 10. 2026
|Liberec – Teplice
|MOL Cup
|1:0
|17. 10. 2026
|Olomouc – Liberec
|Chance Liga
|1:0
|11. 10. 2026
|Liberec – Slovácko
|Chance Liga
|0:2
Statistické srovnání týmů
Sparta drží míč v průměru přes 62 procent času a na branku vyšle zhruba o jednu střelu za zápas víc než Liberec. Severočeši mají lepší defenzivní bilanci. V průměru inkasují 0,62 gólu na utkání, Sparta přesně jeden.
|Statistika
|Sparta Praha
|Slovan Liberec
|Pořadí v lize
|4.
|3.
|Odehrané zápasy
|14
|13
|Body
|24
|26
|Vstřelené góly / zápas
|1,86
|1,23
|Inkasované góly / zápas
|1,00
|0,62
|Střely na branku / zápas
|6,1
|5,3
|Držení míče
|62,4 %
|45,8 %
|Žluté karty / zápas
|2,2
|2,2
|Sparta
|Liberec
|Předpokládaná sestava
|Surovčík – Suchomel, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Mannsverk – Mercado, Vydra, Sochůrek, Alcócer – Brunes
|Koubek – Koželuh, Mikula, Hůlka, Kayondo – Masopust, Stránský – Dulay, Kušej, Hodouš – Mašek
|Nebudou hrát
|Hoever (trest), Karabec, Kofod Andersen, Penxa, Ryneš, Ševínský, Uchenna (zranění)
|Baboula, Faye, Knapík, Krollis, Kúdelčík, Zyba (zranění)
|Nejistý start
|–
|Gabriel
Vzájemné zápasy Sparty a Liberce
Sparta vyhrála tři z posledních pěti ligových zápasů s Libercem. Jednou zvítězil Slovan a jednou se body dělily. V květnové nadstavbě vyhráli Pražané v Liberci 2:0. Poslední duel na Letné skončil remízou 2:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|17. 5. 2026
|Chance Liga, nadstavba
|Liberec – Sparta 0:2
|14. 12. 2025
|Chance Liga
|Sparta – Liberec 2:2
|17. 8. 2025
|Chance Liga
|Liberec – Sparta 0:2
|15. 3. 2025
|Chance Liga
|Liberec – Sparta 1:0
|19. 10. 2024
|Chance Liga
|Sparta – Liberec 2:1
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2.
|FK Mladá Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|3.
|FC Slovan Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|4.
|AC Sparta Praha
|14
|7
|3
|4
|26:14
|24
|5.
|FK Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6.
|SK Sigma Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7.
|FC Viktoria Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8.
|FK Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9.
|Bohemians Praha 1905
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|10.
|FC Zbrojovka Brno
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|11.
|FC Hradec Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12.
|FK Pardubice
|14
|5
|2
|7
|19:20
|17
|13.
|FC Baník Ostrava
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14.
|SK Artis Brno
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15.
|1. FC Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16.
|FC Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3