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Sparta - Jablonec v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  6:00

Královéhradecký Daniel Trubač se snaží zastavit Jaroslava Zeleného ze Sparty. | foto: ČTK

Fotbalisty Sparty čeká v 8. kole Chance Ligy utkáni s Jabloncem. Zápas na Letné začne v sobotu 12. září od 18:00. Domácí potřebují po dvou ligových porážkách v řadě zabrat a odrazit se z desátého místa tabulky. V cestě jim však stojí sebevědomý tým, který v týdnu smetl Baník Ostrava. Podívejte se, kde sledovat zápas živě, jaké jsou předpokládané sestavy, kurzy i program celého kola.

Kde sledovat zápas Sparta - Jablonec živě

Ligový duel 8. kola Chance ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Sobota 12. září 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: epet ARENA (Letná), Praha
  • Rozhodčí: Volek
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živé vysílání ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální forma obou týmů

Podle bookmakerů sázkových kanceláří vstupuje do utkání v roli favorita domácí Sparta. Jablonec však v dosavadním průběhu sezony nasbíral o čtyři body více a na Letnou nepřijíždí v pozici odevzdaného soupeře.

Sparta Praha 1,59 remíza 4,35
FK Jablonec 5,52

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Zajímavé kurzy

  • Oba týmy skórují – 1,72
  • sázka bez remízy Jablonec – 4,04
  • Výsledek 1. poločasu nebo výsledek zápasu – 1,93

Sparta po domácím debaklu v derby se Slavií (0:3) nezvládla ani duel v Hradci Králové (1:2) a se třemi výhrami a čtyřmi porážkami se propadla až na 10. příčku. Ve středu pak v domácím poháru na Žižkově vyhrála 5:0. Na domácím trávníku proti Jablonci drží Sparta dlouhodobě příznivou bilanci (celkově 43 výher, 30 remíz a 13 porážek při skóre 122:56) a oba vzájemné ligové zápasy v minulém ročníku vyhrála.

Poslední zápasy Sparty
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
9. 9. 2026Žižkov – Sparta Praha0:5MOL Cup
6. 9. 2026Hradec Králové – Sparta Praha2:1Chance Liga
30. 8. 2026Sparta Praha – Slavia Praha0:3Chance Liga
22. 8. 2026Artis Brno – Sparta Praha0:4Chance Liga
15. 8. 2026Sparta Praha – Teplice4:1Chance Liga

Jablonec po postupu do hlavní fáze Konferenční ligy přes skotské Rangers sice klopýtl v derby s Libercem (1:2), ve středeční ligové dohrávce ale doma suverénně přejel Baník Ostrava 3:0. Severočeši mají 13 bodů a drží se v elitní pětce soutěže.

Poslední zápasy Jablonce
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
9. 9. 2026Jablonec – Baník Ostrava3:0Chance Liga
6. 9. 2026Jablonec – Slovan Liberec1:2Chance Liga
2. 9. 2026Bohemians – Jablonec1:1Chance Liga
30. 8. 2026Teplice – Jablonec2:0Chance Liga
27. 8. 2026Jablonec – Rangers1:0 (4:3 pen.)Konferenční liga

Předpokládané sestavy a absence

Oba týmy řeší před vzájemným duelem řadu nucených absencí.

AC Sparta Praha - FK Jablonec:

  • Výkop: sobota 12. září, 18:00 (SELČ)
  • Stadion: epet ARENA, Praha

Předpokládané sestavy:

  • Sparta Praha: Surovčík – Hoever, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Macek – Mercado, Karabec, Sochůrek, Alcócer – Brunes.
  • FK Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Okeke, Sedláček – Vakho, Suchan, Alioum – Jawo.

Vzájemné zápasy

DatumZápasSkóreSoutěž
3. 5. 2026Sparta Praha – Jablonec2:0Chance Liga
18. 4. 2026Sparta Praha – Jablonec3:1Chance Liga
19. 7. 2025Jablonec – Sparta Praha1:1Chance Liga
4. 5. 2025Sparta Praha – Jablonec1:3Chance Liga
15. 12. 2024Sparta Praha – Jablonec2:1Chance Liga

Program 8. kola Chance Ligy

Osmé kolo je rozloženo do dvou hracích dnů. Sobotní šlágr na Letné uzavře úvodní čtyřzápasový blok, v neděli pak kolo vyvrcholí mimo jiné soubojem Teplic s vedoucí Slavií.

Program 8. kola Chance Ligy
Datum a časZápas
So 12. 9. 15:00FC Zbrojovka Brno – SK Artis Brno
So 12. 9. 15:00FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav
So 12. 9. 15:00Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko
So 12. 9. 18:00AC Sparta Praha – FK Jablonec
Ne 13. 9. 13:00FC Baník Ostrava – FK Pardubice
Ne 13. 9. 15:00FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc
Ne 13. 9. 15:00FC Zlín – FC Hradec Králové
Ne 13. 9. 18:00FK Teplice – SK Slavia Praha

Tabulka Chance Ligy před 8. kolem

Tabulce kraluje pražská Slavia před Libercem a Mladou Boleslaví. Jablonec drží kontakt se špičkou na 5. místě, zatímco Sparta se krčí ve spodní polovině tabulky.

Tabulka Chance Ligy před 8. kolem
#KlubBody
1.SK Slavia Praha17
2.FC Slovan Liberec16
3.FK Mladá Boleslav14
4.SK Sigma Olomouc13
5.FK Jablonec13
6.FK Teplice13
7.FC Zbrojovka Brno13
8.FC Hradec Králové11
9.FC Viktoria Plzeň10
10.AC Sparta Praha9
11.FC Baník Ostrava9
12.Bohemians Praha 19056
13.SK Artis Brno4
14.1. FC Slovácko3
15.FK Pardubice2
16.FC Zlín0
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Sparta - Jablonec v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Královéhradecký Daniel Trubač se snaží zastavit Jaroslava Zeleného ze Sparty.

Fotbalisty Sparty čeká v 8. kole Chance Ligy utkáni s Jabloncem. Zápas na Letné začne v sobotu 12. září od 18:00. Domácí potřebují po dvou ligových porážkách v řadě zabrat a odrazit se z desátého...

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