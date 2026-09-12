Kde sledovat zápas Sparta - Jablonec živě
Ligový duel 8. kola Chance ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 12. září 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: epet ARENA (Letná), Praha
- Rozhodčí: Volek
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živé vysílání ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální forma obou týmů
Podle bookmakerů sázkových kanceláří vstupuje do utkání v roli favorita domácí Sparta. Jablonec však v dosavadním průběhu sezony nasbíral o čtyři body více a na Letnou nepřijíždí v pozici odevzdaného soupeře.
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Zajímavé kurzy
Sparta po domácím debaklu v derby se Slavií (0:3) nezvládla ani duel v Hradci Králové (1:2) a se třemi výhrami a čtyřmi porážkami se propadla až na 10. příčku. Ve středu pak v domácím poháru na Žižkově vyhrála 5:0. Na domácím trávníku proti Jablonci drží Sparta dlouhodobě příznivou bilanci (celkově 43 výher, 30 remíz a 13 porážek při skóre 122:56) a oba vzájemné ligové zápasy v minulém ročníku vyhrála.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|9. 9. 2026
|Žižkov – Sparta Praha
|0:5
|MOL Cup
|6. 9. 2026
|Hradec Králové – Sparta Praha
|2:1
|Chance Liga
|30. 8. 2026
|Sparta Praha – Slavia Praha
|0:3
|Chance Liga
|22. 8. 2026
|Artis Brno – Sparta Praha
|0:4
|Chance Liga
|15. 8. 2026
|Sparta Praha – Teplice
|4:1
|Chance Liga
Jablonec po postupu do hlavní fáze Konferenční ligy přes skotské Rangers sice klopýtl v derby s Libercem (1:2), ve středeční ligové dohrávce ale doma suverénně přejel Baník Ostrava 3:0. Severočeši mají 13 bodů a drží se v elitní pětce soutěže.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|9. 9. 2026
|Jablonec – Baník Ostrava
|3:0
|Chance Liga
|6. 9. 2026
|Jablonec – Slovan Liberec
|1:2
|Chance Liga
|2. 9. 2026
|Bohemians – Jablonec
|1:1
|Chance Liga
|30. 8. 2026
|Teplice – Jablonec
|2:0
|Chance Liga
|27. 8. 2026
|Jablonec – Rangers
|1:0 (4:3 pen.)
|Konferenční liga
Předpokládané sestavy a absence
Oba týmy řeší před vzájemným duelem řadu nucených absencí.
AC Sparta Praha - FK Jablonec:
Předpokládané sestavy:
Vzájemné zápasy
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|3. 5. 2026
|Sparta Praha – Jablonec
|2:0
|Chance Liga
|18. 4. 2026
|Sparta Praha – Jablonec
|3:1
|Chance Liga
|19. 7. 2025
|Jablonec – Sparta Praha
|1:1
|Chance Liga
|4. 5. 2025
|Sparta Praha – Jablonec
|1:3
|Chance Liga
|15. 12. 2024
|Sparta Praha – Jablonec
|2:1
|Chance Liga
Program 8. kola Chance Ligy
Osmé kolo je rozloženo do dvou hracích dnů. Sobotní šlágr na Letné uzavře úvodní čtyřzápasový blok, v neděli pak kolo vyvrcholí mimo jiné soubojem Teplic s vedoucí Slavií.
|Datum a čas
|Zápas
|So 12. 9. 15:00
|FC Zbrojovka Brno – SK Artis Brno
|So 12. 9. 15:00
|FC Slovan Liberec – FK Mladá Boleslav
|So 12. 9. 15:00
|Bohemians Praha 1905 – 1. FC Slovácko
|So 12. 9. 18:00
|AC Sparta Praha – FK Jablonec
|Ne 13. 9. 13:00
|FC Baník Ostrava – FK Pardubice
|Ne 13. 9. 15:00
|FC Viktoria Plzeň – SK Sigma Olomouc
|Ne 13. 9. 15:00
|FC Zlín – FC Hradec Králové
|Ne 13. 9. 18:00
|FK Teplice – SK Slavia Praha
Tabulka Chance Ligy před 8. kolem
Tabulce kraluje pražská Slavia před Libercem a Mladou Boleslaví. Jablonec drží kontakt se špičkou na 5. místě, zatímco Sparta se krčí ve spodní polovině tabulky.
|#
|Klub
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|17
|2.
|FC Slovan Liberec
|16
|3.
|FK Mladá Boleslav
|14
|4.
|SK Sigma Olomouc
|13
|5.
|FK Jablonec
|13
|6.
|FK Teplice
|13
|7.
|FC Zbrojovka Brno
|13
|8.
|FC Hradec Králové
|11
|9.
|FC Viktoria Plzeň
|10
|10.
|AC Sparta Praha
|9
|11.
|FC Baník Ostrava
|9
|12.
|Bohemians Praha 1905
|6
|13.
|SK Artis Brno
|4
|14.
|1. FC Slovácko
|3
|15.
|FK Pardubice
|2
|16.
|FC Zlín
|0