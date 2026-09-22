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Sparta Praha - Farul Constanta: Preview k utkání UEFA Evropského poháru žen

Kristýna Polášková
  19:11

Sparťanku Michaelu Khýrovou nahání soupeřka Daina Bourmaová ze Ženevy. | foto: AP

Fotbalistky pražské Sparty čeká důležitý krok. Ve středu 23. září od 18:00 přivítají v epet ARENĚ na Letné rumunského šampiona Farul Constanța v úvodním utkání kvalifikace UEFA Evropského poháru. Přinášíme vám informace o formě obou celků, předpokládaných sestavách i televizním vysílání.

Informace o utkání Sparta - Farul Constanta

Základní informace o úvodním pohárovém střetnutí na Letné:

  • Termín a čas: Středa 23. září 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: epet ARENA (Letná), Praha
  • Soutěž: UEFA Women’s Europa Cup
  • Odveta: Středa 30. září 2026 od 16:00
  • Přímý přenos: ČT sport Plus

Aktuální forma

Sparta Praha má za sebou náročné týdny. Po vyřazení z kvalifikace Ligy mistryň se švýcarským Servette Ženeva (0:3) přišly dvě ligové porážky – v derby se Slavií (1:2) a následně na půdě Viktorie Plzeň (2:3). O uplynulém víkendu však sparťanky na domácím trávníku deklasovaly Baník Ostrava 8:0.

AC Sparta Praha
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
19. 9. 2026Sparta Praha – Baník Ostrava 8:01. liga žen
12. 9. 2026Viktoria Plzeň – Sparta Praha 3:21. liga žen
6. 9. 2026Sparta Praha – Slavia Praha 1:21. liga žen
2. 9. 2026Servette – Sparta Praha 3:0Liga mistryň
29. 8. 2026Slovácko – Sparta Praha 0:31. liga žen
acsparta_zeny

Čas napsat další příběh ✍️

Ve středu 23. září vyzveme na Letné rumunský Farul Constanța. Buďte u toho! ✨

️ odkaz na vstupenky ve story

11. září 2026 v 12:00, příspěvek archivován: 22. září 2026 v 14:17
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Farul Constanta je v rumunské Superlize postrachem obran. Ačkoliv na začátku září klopýtl s Bistritou (0:1), ve zbylých ligových duelech předvádí ofenzivní smršť - v srpnu deklasoval Vasas Odorhei 22:1, v září vyhrál nad Craiovou 12:0 a naposledy o víkendu zvítězil na hřišti Kluže vysoko 8:1. Rumunský šampion disponuje velkou palebnou silou, mezinárodní konfrontace proti zkušené Spartě na jejím stadionu však pro něj bude představovat zcela jinou zkušenost.

Farul Constanta
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
19. 9. 2026Ol. Kluž – Farul Constanta1:8Superliga žen
13. 9. 2026Farul Constanta – Univ. Craiova 12:0Superliga žen
5. 9. 2026Gloria Bistrita – Farul Constanta1:0Superliga žen
30. 8. 2026Farul Constanta – Vasas Odorhei 22:1Superliga žen
22. 8. 2026Farul Constanta – Rapid Bukurešť 7:1Superliga žen

Předpokládané sestavy

Oba týmy by měly vyrukovat v nejsilnějších možných jedenáctkách, které se osvědčily v generálkách o uplynulém víkendu.

AC Sparta Praha – Farul Constanta:

  • Výkop: středa 23. září, 18:00 (SELČ)
  • Stadion: epet ARENA, Praha

Předpokládané sestavy:

  • Sparta Praha : Harantová – Pochmanová, Petryk, Starová, Khýrová – Černá, Retkesová, Sonntagová, Bartoňová – Bergford, Elizabeth Mary.
  • Farul Constanta: Awuor – I. Stancu, A. Stanciu, Robertson, Nagy – Istrate, Cristea, Porter – O’Sullivan, Pînzariu, Gnaly.
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