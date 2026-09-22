Informace o utkání Sparta - Farul Constanta
Základní informace o úvodním pohárovém střetnutí na Letné:
- Termín a čas: Středa 23. září 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: epet ARENA (Letná), Praha
- Soutěž: UEFA Women’s Europa Cup
- Odveta: Středa 30. září 2026 od 16:00
- Přímý přenos: ČT sport Plus
Aktuální forma
Sparta Praha má za sebou náročné týdny. Po vyřazení z kvalifikace Ligy mistryň se švýcarským Servette Ženeva (0:3) přišly dvě ligové porážky – v derby se Slavií (1:2) a následně na půdě Viktorie Plzeň (2:3). O uplynulém víkendu však sparťanky na domácím trávníku deklasovaly Baník Ostrava 8:0.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|19. 9. 2026
|Sparta Praha – Baník Ostrava
|8:0
|1. liga žen
|12. 9. 2026
|Viktoria Plzeň – Sparta Praha
|3:2
|1. liga žen
|6. 9. 2026
|Sparta Praha – Slavia Praha
|1:2
|1. liga žen
|2. 9. 2026
|Servette – Sparta Praha
|3:0
|Liga mistryň
|29. 8. 2026
|Slovácko – Sparta Praha
|0:3
|1. liga žen
Farul Constanta je v rumunské Superlize postrachem obran. Ačkoliv na začátku září klopýtl s Bistritou (0:1), ve zbylých ligových duelech předvádí ofenzivní smršť - v srpnu deklasoval Vasas Odorhei 22:1, v září vyhrál nad Craiovou 12:0 a naposledy o víkendu zvítězil na hřišti Kluže vysoko 8:1. Rumunský šampion disponuje velkou palebnou silou, mezinárodní konfrontace proti zkušené Spartě na jejím stadionu však pro něj bude představovat zcela jinou zkušenost.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|19. 9. 2026
|Ol. Kluž – Farul Constanta
|1:8
|Superliga žen
|13. 9. 2026
|Farul Constanta – Univ. Craiova
|12:0
|Superliga žen
|5. 9. 2026
|Gloria Bistrita – Farul Constanta
|1:0
|Superliga žen
|30. 8. 2026
|Farul Constanta – Vasas Odorhei
|22:1
|Superliga žen
|22. 8. 2026
|Farul Constanta – Rapid Bukurešť
|7:1
|Superliga žen
Předpokládané sestavy
Oba týmy by měly vyrukovat v nejsilnějších možných jedenáctkách, které se osvědčily v generálkách o uplynulém víkendu.
AC Sparta Praha – Farul Constanta:
Předpokládané sestavy: