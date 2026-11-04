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Sparta – Bournemouth v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě, kurzy a statistiky

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  10:03

Fotbalisté Sparty se radují z gólu Jonatana Brunese proti Slovácku. | foto: ČTK

Fotbalisté Sparty přivítají ve 4. kole Evropské ligy anglický Bournemouth. Letenští v posledních pěti soutěžních zápasech zvítězili pouze jednou a čtyřikrát vyšli střelecky naprázdno. Hosté naopak přijíždějí se sérií šesti výher bez inkasovaného gólu. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky?
Sparta Praha 6,12 remíza 4,69
Bournemouth 1,51

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Sparta – Bournemouth: Základní informace
SoutěžEvropská liga UEFA 2026/27, 4. kolo ligové fáze
TermínČtvrtek 5. listopadu 2026, 18:45
Místoepet ARENA, Praha
TV přenosNova Sport 5
Textový online přenospodrobná reportáž na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu zde

Kde sledovat zápas Sparta – Bournemouth živě

Utkání Sparty s Bournemouthem se odehraje ve čtvrtek 5. listopadu od 18:45 na Letné. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 5, sledovat jej bude možné také prostřednictvím platformy Oneplay. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.

Předpokládané sestavy a absence

Sparta se nadále potýká se zdravotními problémy několika hráčů. Chybějí Matěj Ryneš, Adam Karabec, Magnus Kofod Andersen a Emmanuel Uchenna. Nejistý je start Johna Mercada, který vynechal poslední dvě utkání.

Bournemouth se musí obejít bez Alexe Scotta, Alexe Tótha a Juliána Arauja. Trenér Marco Rose má však k dispozici několik variant pro složení ofenzivy.

Předpokládané sestavy a absence
Sparta PrahaBournemouth
Předpokládaná sestavaSurovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Suchomel – Irving, Mannsverk – Jurásek, Vydra, Alcócer – BrunesPetrovič – Smith, Diakité, Silva, Truffert – Adams, Cook – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson
Nebudou hrátKofod Andersen, Karabec, Mercado, Penxa, Ryneš, Ševínský, UchennaAraujo, Scott, Tóth

Sparta: Čtyři zápasy z pěti bez vstřeleného gólu

Sparta vstupuje do utkání v nepříznivém rozpoložení. V posledních pěti soutěžních zápasech zaznamenala jediné vítězství, dvě remízy a dvě porážky. Střelecky se prosadila pouze proti Slovácku, které na Letné porazila 5:1.

V nedělním ligovém utkání remizovala s Bohemians 0:0, předtím vypadla z MOL Cupu po domácí porážce 0:2 s Baníkem Ostrava. Problémem je především produktivita. Ani výrazná převaha v počtu rohových kopů proti Baníku a Bohemians nepřinesla Spartě gól.

V Evropské lize mají svěřenci Briana Priskeho po třech kolech čtyři body. Na úvod zvítězili na hřišti Araratu-Armenia 4:1, následně remizovali s Lillestrømem 1:1 a naposledy podlehli Olympiakosu Pireus 0:1.

Letenští tak budou proti Bournemouthu usilovat nejen o druhé vítězství v soutěži, ale také o ukončení střeleckého trápení.

Posledních pět zápasů Sparty
DatumSoutěžZápasVýsledek
1. 11. 2026Chance LigaBohemians – Sparta0:0
28. 10. 2026MOL CupSparta – Baník Ostrava0:2
25. 10. 2026Chance LigaSparta – Slovácko5:1
22. 10. 2026Evropská ligaOlympiakos – Sparta1:0
18. 10. 2026Chance LigaBaník Ostrava – Sparta0:0

Bournemouth: Šest vítězství v řadě bez inkasovaného gólu

Bournemouth přijíždí do Prahy ve výborné formě. Svěřenci Marca Roseho vyhráli posledních šest soutěžních zápasů s celkovým skóre 16:0. Během této série porazili mimo jiné Manchester United, Aston Villu a AC Milán, všechny shodně 3:0.

🔥 Tip na sázku:

  • Bournemouth vyhraje s čistým kontem – kurz 2,55 Bournemouth vyhrál posledních šest soutěžních zápasů bez inkasovaného gólu. Sparta se naopak střelecky prosadila pouze v jednom z posledních pěti utkání.

V Premier League naposledy zdolali Leeds 2:0 a po devíti kolech jim patří osmé místo. V posledních třech ligových utkáních navíc neinkasovali ani jednou.

Ještě lépe si anglický celek vede v Evropské lize. Při své premiérové účasti v soutěži vyhrál všechny tři zápasy a s devíti body a skóre 8:1 drží třetí místo v tabulce. Po úvodním vítězství 2:1 na hřišti Realu Sociedad následovaly domácí výhry 3:0 nad Sturmem Graz a AC Milán.

Mezi důležité ofenzivní hráče patří Justin Kluivert, Evanilson a Marcus Tavernier. Právě rychlost při přechodu do útoku a současná defenzivní forma představují pro Spartu největší hrozbu.

Posledních pět zápasů Bournemouthu
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 10. 2026Premier LeagueBournemouth – Leeds2:0
28. 10. 2026EFL CupBournemouth – Aston Villa3:0
25. 10. 2026Premier LeagueManchester United – Bournemouth0:3
22. 10. 2026Evropská ligaBournemouth – AC Milán3:0
18. 10. 2026Premier LeagueBournemouth – Sunderland2:0

Statistiky Sparty a Bournemouthu v Evropské lize

Bournemouth vstřelil osm branek a inkasoval jedinou, Sparta má skóre 5:3. Anglický celek navíc patří mezi pět týmů, které dosud neztratily ani bod.

StatistikaSpartaBournemouth
Pořadí v tabulce16.3.
Odehrané zápasy33
Body49
Výhry – remízy – porážky1–1–13–0–0
Vstřelené góly58
Inkasované góly31
Vstřelené góly na zápas1,672,67
Inkasované góly na zápas1,000,33

Statistiky z prvních tří utkání ligové fáze Evropské ligy 2026/27.

Vzájemné zápasy Sparty a Bournemouthu

Sparta a Bournemouth se dosud v oficiálním soutěžním utkání nestřetly. Čtvrteční duel tak bude jejich první vzájemnou konfrontací.

Pražský tým má ovšem s anglickými soupeři bohaté zkušenosti z evropských pohárů. Bournemouth naopak v letošní sezoně absolvuje svou první účast v evropských klubových soutěžích.

Tabulka Evropské ligy 2026/27 po 3. kole

PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.Benfica330010:29
2.Leverkusen33008:09
3.Bournemouth33008:19
4.Ferencváros33009:39
5.Olympiakos33004:19
6.Union Saint-Gilloise32108:17
7.Juventus32109:37
8.Beşiktaş32109:57
9.Sunderland32104:27
10.Alkmaar32016:26
11.Omonia32015:46
12.Lyon32015:66
13.Rennes31204:35
14.Real Sociedad31118:34
15.Crystal Palace31118:54
16.Sparta Praha31115:34
17.Levski Sofia31113:34
18.Dinamo Záhřeb31113:44
19.Sturm Graz31111:34
20.Nijmegen31115:84
21.Salzburg31113:64
22.Anderlecht31024:33
23.Hoffenheim31025:53
24.AC Milán31024:53
25.Celta Vigo31023:43
26.OFI Kréta31023:43
27.Jagiellonia31024:63
28.Torreense31024:73
29.Celje30122:71
30.Hapoel Beer Ševa30121:61
31.Lillestrøm30122:91
32.Lech Poznaň30121:91
33.Viktoria Plzeň30032:70
34.Marseille30031:60
35.Celtic30033:90
36.Ararat-Armenia30032:110
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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