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|Soutěž
|Evropská liga UEFA 2026/27, 4. kolo ligové fáze
|Termín
|Čtvrtek 5. listopadu 2026, 18:45
|Místo
|epet ARENA, Praha
|TV přenos
|Nova Sport 5
|Textový online přenos
|podrobná reportáž na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu zde
Kde sledovat zápas Sparta – Bournemouth živě
Utkání Sparty s Bournemouthem se odehraje ve čtvrtek 5. listopadu od 18:45 na Letné. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 5, sledovat jej bude možné také prostřednictvím platformy Oneplay. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.
Předpokládané sestavy a absence
Sparta se nadále potýká se zdravotními problémy několika hráčů. Chybějí Matěj Ryneš, Adam Karabec, Magnus Kofod Andersen a Emmanuel Uchenna. Nejistý je start Johna Mercada, který vynechal poslední dvě utkání.
Bournemouth se musí obejít bez Alexe Scotta, Alexe Tótha a Juliána Arauja. Trenér Marco Rose má však k dispozici několik variant pro složení ofenzivy.
|Sparta Praha
|Bournemouth
|Předpokládaná sestava
|Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Suchomel – Irving, Mannsverk – Jurásek, Vydra, Alcócer – Brunes
|Petrovič – Smith, Diakité, Silva, Truffert – Adams, Cook – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson
|Nebudou hrát
|Kofod Andersen, Karabec, Mercado, Penxa, Ryneš, Ševínský, Uchenna
|Araujo, Scott, Tóth
Sparta: Čtyři zápasy z pěti bez vstřeleného gólu
Sparta vstupuje do utkání v nepříznivém rozpoložení. V posledních pěti soutěžních zápasech zaznamenala jediné vítězství, dvě remízy a dvě porážky. Střelecky se prosadila pouze proti Slovácku, které na Letné porazila 5:1.
V nedělním ligovém utkání remizovala s Bohemians 0:0, předtím vypadla z MOL Cupu po domácí porážce 0:2 s Baníkem Ostrava. Problémem je především produktivita. Ani výrazná převaha v počtu rohových kopů proti Baníku a Bohemians nepřinesla Spartě gól.
V Evropské lize mají svěřenci Briana Priskeho po třech kolech čtyři body. Na úvod zvítězili na hřišti Araratu-Armenia 4:1, následně remizovali s Lillestrømem 1:1 a naposledy podlehli Olympiakosu Pireus 0:1.
Letenští tak budou proti Bournemouthu usilovat nejen o druhé vítězství v soutěži, ale také o ukončení střeleckého trápení.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 11. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Sparta
|0:0
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Sparta – Baník Ostrava
|0:2
|25. 10. 2026
|Chance Liga
|Sparta – Slovácko
|5:1
|22. 10. 2026
|Evropská liga
|Olympiakos – Sparta
|1:0
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Baník Ostrava – Sparta
|0:0
Bournemouth: Šest vítězství v řadě bez inkasovaného gólu
Bournemouth přijíždí do Prahy ve výborné formě. Svěřenci Marca Roseho vyhráli posledních šest soutěžních zápasů s celkovým skóre 16:0. Během této série porazili mimo jiné Manchester United, Aston Villu a AC Milán, všechny shodně 3:0.
🔥 Tip na sázku:
V Premier League naposledy zdolali Leeds 2:0 a po devíti kolech jim patří osmé místo. V posledních třech ligových utkáních navíc neinkasovali ani jednou.
Ještě lépe si anglický celek vede v Evropské lize. Při své premiérové účasti v soutěži vyhrál všechny tři zápasy a s devíti body a skóre 8:1 drží třetí místo v tabulce. Po úvodním vítězství 2:1 na hřišti Realu Sociedad následovaly domácí výhry 3:0 nad Sturmem Graz a AC Milán.
Mezi důležité ofenzivní hráče patří Justin Kluivert, Evanilson a Marcus Tavernier. Právě rychlost při přechodu do útoku a současná defenzivní forma představují pro Spartu největší hrozbu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|Premier League
|Bournemouth – Leeds
|2:0
|28. 10. 2026
|EFL Cup
|Bournemouth – Aston Villa
|3:0
|25. 10. 2026
|Premier League
|Manchester United – Bournemouth
|0:3
|22. 10. 2026
|Evropská liga
|Bournemouth – AC Milán
|3:0
|18. 10. 2026
|Premier League
|Bournemouth – Sunderland
|2:0
Statistiky Sparty a Bournemouthu v Evropské lize
Bournemouth vstřelil osm branek a inkasoval jedinou, Sparta má skóre 5:3. Anglický celek navíc patří mezi pět týmů, které dosud neztratily ani bod.
|Statistika
|Sparta
|Bournemouth
|Pořadí v tabulce
|16.
|3.
|Odehrané zápasy
|3
|3
|Body
|4
|9
|Výhry – remízy – porážky
|1–1–1
|3–0–0
|Vstřelené góly
|5
|8
|Inkasované góly
|3
|1
|Vstřelené góly na zápas
|1,67
|2,67
|Inkasované góly na zápas
|1,00
|0,33
Statistiky z prvních tří utkání ligové fáze Evropské ligy 2026/27.
Vzájemné zápasy Sparty a Bournemouthu
Sparta a Bournemouth se dosud v oficiálním soutěžním utkání nestřetly. Čtvrteční duel tak bude jejich první vzájemnou konfrontací.
Pražský tým má ovšem s anglickými soupeři bohaté zkušenosti z evropských pohárů. Bournemouth naopak v letošní sezoně absolvuje svou první účast v evropských klubových soutěžích.
Tabulka Evropské ligy 2026/27 po 3. kole
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Benfica
|3
|3
|0
|0
|10:2
|9
|2.
|Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8:0
|9
|3.
|Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8:1
|9
|4.
|Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|5.
|Olympiakos
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|6.
|Union Saint-Gilloise
|3
|2
|1
|0
|8:1
|7
|7.
|Juventus
|3
|2
|1
|0
|9:3
|7
|8.
|Beşiktaş
|3
|2
|1
|0
|9:5
|7
|9.
|Sunderland
|3
|2
|1
|0
|4:2
|7
|10.
|Alkmaar
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|11.
|Omonia
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|12.
|Lyon
|3
|2
|0
|1
|5:6
|6
|13.
|Rennes
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|14.
|Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8:3
|4
|15.
|Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16.
|Sparta Praha
|3
|1
|1
|1
|5:3
|4
|17.
|Levski Sofia
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18.
|Dinamo Záhřeb
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|19.
|Sturm Graz
|3
|1
|1
|1
|1:3
|4
|20.
|Nijmegen
|3
|1
|1
|1
|5:8
|4
|21.
|Salzburg
|3
|1
|1
|1
|3:6
|4
|22.
|Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4:3
|3
|23.
|Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5:5
|3
|24.
|AC Milán
|3
|1
|0
|2
|4:5
|3
|25.
|Celta Vigo
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26.
|OFI Kréta
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|27.
|Jagiellonia
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|28.
|Torreense
|3
|1
|0
|2
|4:7
|3
|29.
|Celje
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|30.
|Hapoel Beer Ševa
|3
|0
|1
|2
|1:6
|1
|31.
|Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|32.
|Lech Poznaň
|3
|0
|1
|2
|1:9
|1
|33.
|Viktoria Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|34.
|Marseille
|3
|0
|0
|3
|1:6
|0
|35.
|Celtic
|3
|0
|0
|3
|3:9
|0
|36.
|Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2:11
|0