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|Soutěž
|MOL Cup 2026/27, osmifinále
|Datum
|Středa 28. října 2026
|Začátek
|18:30
|Stadion
|epet ARENA, Praha
|TV přenos
|Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 4
|Live stream
|Tipsport
Sparta: Aktuální forma a poslední zápasy
Sparta vstupuje do pohárového utkání po přesvědčivém ligovém vítězství nad Slováckem 5:1. Čtyřmi góly se na něm podílel útočník Jonatan Braut Brunes, který se předtím v koncovce delší dobu neprosazoval.
Pražané tak napravili předchozí výsledky. V Evropské lize podlehli Olympiakosu 0:1 a v Ostravě remizovali bez branek. Na domácím stadionu se jim nicméně v této sezoně daří. Na Letné vyhráli sedm z devíti soutěžních utkání.
Trenér Brian Priske musí zohlednit také náročný program. Sparta během dvou týdnů odehraje pět soutěžních zápasů, a proto nelze vyloučit změny v základní sestavě.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|25. 10. 2026
|Sparta – Slovácko 5:1
|Chance Liga
|22. 10. 2026
|Olympiakos – Sparta 1:0
|Evropská liga
|18. 10. 2026
|Baník – Sparta 0:0
|Chance Liga
|11. 10. 2026
|Sparta – Pardubice 2:0
|Chance Liga
|20. 9. 2026
|Olomouc – Sparta 0:3
|Chance Liga
Baník Ostrava: Aktuální forma a poslední zápasy
Baník je třináctý v ligové tabulce a pod vedením Romana Skuhravého se mu nedaří pravidelně bodovat. Problémy má především v zakončení. V posledních osmi ligových zápasech má průměr vstřelených branek 0,63 gólu.
Baník už v aktuálním ročníku domácího poháru přešel přes Kladno a Spartu Brno. Proti pražskému soupeři se nyní pokusí navázat na bezbrankovou ligovou remízu.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|18. 10. 2026
|Baník – Sparta 0:0
|Chance Liga
|10. 10. 2026
|Bohemians – Baník 1:0
|Chance Liga
|3. 10. 2026
|Katovice – Baník 1:1
|Přípravný zápas
|23. 9. 2026
|Kladno – Baník 1:2
|MOL Cup
|19. 9. 2026
|Slovácko – Baník 2:2
|Chance Liga
Sparta – Baník: Vzájemné zápasy
Oba soupeři se naposledy střetli 18. října v Ostravě, kde jejich ligový zápas skončil 0:0. V předchozích dvou vzájemných utkáních zvítězila Sparta, která v únoru letošního roku porazila Baník na Letné 5:2.
Z posledních pěti uvedených zápasů vyhráli Pražané tři, Baník jeden a jednou se zrodila remíza. Čtyři z těchto utkání se odehrála v nejvyšší soutěži, jedno v domácím poháru.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|18. 10. 2026
|Baník – Sparta 0:0
|Chance Liga
|28. 2. 2026
|Sparta – Baník 5:2
|Chance Liga
|27. 9. 2025
|Baník – Sparta 0:3
|Chance Liga
|18. 5. 2025
|Baník – Sparta 3:2
|Chance Liga
|19. 11. 2022
|Baník – Sparta 2:3
|MOL Cup
Zajímavé sázkové příležitosti
Na straně Sparty stojí domácí prostředí, lepší ligové výsledky i výrazně produktivnější útok. Baník sice nedávno se Spartou doma uhrál bezbrankovou remízu, ale jeho dlouhodobě slabší střelecká produktivita představuje problém.