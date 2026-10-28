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Sparta – Baník Ostrava: Kde sledovat MOL Cup živě, kurzy a statistiky

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  9:17

Abdullahi Bewene z Baníku se žene za míčem přes ležícího sparťana Martina Suchomela. | foto: MAFRA

Sparta a Baník Ostrava se po deseti dnech utkají znovu, tentokrát v domácím poháru. Zatímco jejich poslední ligový souboj skončil bez branek, Pražané o víkendu porazili Slovácko 5:1. Ostravané se naopak v nejvyšší soutěži výsledkově trápí. Podívejte se na informace o utkání MOL Cupu, aktuální formu obou týmů, vzájemné zápasy a sázkové kurzy.
Sparta Praha 1,24 remíza 6,25
Baník Ostrava 11,97

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Sparta – Baník Ostrava: Základní informace o utkání
SoutěžMOL Cup 2026/27, osmifinále
DatumStředa 28. října 2026
Začátek18:30
Stadionepet ARENA, Praha
TV přenosOneplay Sport 1, Oneplay Sport 4
Live stream Tipsport

Sparta: Aktuální forma a poslední zápasy

Sparta vstupuje do pohárového utkání po přesvědčivém ligovém vítězství nad Slováckem 5:1. Čtyřmi góly se na něm podílel útočník Jonatan Braut Brunes, který se předtím v koncovce delší dobu neprosazoval.

Pražané tak napravili předchozí výsledky. V Evropské lize podlehli Olympiakosu 0:1 a v Ostravě remizovali bez branek. Na domácím stadionu se jim nicméně v této sezoně daří. Na Letné vyhráli sedm z devíti soutěžních utkání.

Trenér Brian Priske musí zohlednit také náročný program. Sparta během dvou týdnů odehraje pět soutěžních zápasů, a proto nelze vyloučit změny v základní sestavě.

Posledních pět zápasů Sparty
DatumZápasSoutěž
25. 10. 2026Sparta – Slovácko 5:1Chance Liga
22. 10. 2026Olympiakos – Sparta 1:0Evropská liga
18. 10. 2026Baník – Sparta 0:0Chance Liga
11. 10. 2026Sparta – Pardubice 2:0Chance Liga
20. 9. 2026Olomouc – Sparta 0:3Chance Liga

Baník Ostrava: Aktuální forma a poslední zápasy

Baník je třináctý v ligové tabulce a pod vedením Romana Skuhravého se mu nedaří pravidelně bodovat. Problémy má především v zakončení. V posledních osmi ligových zápasech má průměr vstřelených branek 0,63 gólu.

Baník už v aktuálním ročníku domácího poháru přešel přes Kladno a Spartu Brno. Proti pražskému soupeři se nyní pokusí navázat na bezbrankovou ligovou remízu.

Poslední zápasy Baníku
DatumZápasSoutěž
18. 10. 2026Baník – Sparta 0:0Chance Liga
10. 10. 2026Bohemians – Baník 1:0Chance Liga
3. 10. 2026Katovice – Baník 1:1Přípravný zápas
23. 9. 2026Kladno – Baník 1:2MOL Cup
19. 9. 2026Slovácko – Baník 2:2Chance Liga

Sparta – Baník: Vzájemné zápasy

Oba soupeři se naposledy střetli 18. října v Ostravě, kde jejich ligový zápas skončil 0:0. V předchozích dvou vzájemných utkáních zvítězila Sparta, která v únoru letošního roku porazila Baník na Letné 5:2.

Z posledních pěti uvedených zápasů vyhráli Pražané tři, Baník jeden a jednou se zrodila remíza. Čtyři z těchto utkání se odehrála v nejvyšší soutěži, jedno v domácím poháru.

DatumZápasSoutěž
18. 10. 2026Baník – Sparta 0:0Chance Liga
28. 2. 2026Sparta – Baník 5:2Chance Liga
27. 9. 2025Baník – Sparta 0:3Chance Liga
18. 5. 2025Baník – Sparta 3:2Chance Liga
19. 11. 2022Baník – Sparta 2:3MOL Cup

Zajímavé sázkové příležitosti

  • Sparta vyhraje s čistým kontem – kurz 1,87
  • Jonatan Braut-Brunes dá 2 branky a více – kurz 5,45

Na straně Sparty stojí domácí prostředí, lepší ligové výsledky i výrazně produktivnější útok. Baník sice nedávno se Spartou doma uhrál bezbrankovou remízu, ale jeho dlouhodobě slabší střelecká produktivita představuje problém.

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