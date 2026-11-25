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|Soutěž
|Evropská liga UEFA 2026/27, 5. kolo ligové fáze
|Termín
|Čtvrtek 26. listopadu 2026, 21:00
|Místo
|epet ARENA, Praha
|TV přenos
|Sport1
|Stream
|Oneplay, Telly
|Textový online přenos
|Podrobná reportáž na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu zde
Kde sledovat zápas Sparta – Alkmaar živě
Utkání Sparty s Alkmaarem se hraje ve čtvrtek 26. listopadu od 21:00 na Letné. Přímý přenos nabídne stanice Sport1, předzápasové studio začne ve 20:45. Podrobnou textovou reportáž přinese iDNES.cz.
Sparta poprvé bez Priskeho
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Alkmaar vstřelí alespoň dva góly – kurz 1,95 u SynotTipu
Alkmaar dal v posledních dvou ligových zápasech devět gólů, Sparta doma inkasovala po třech od Bournemouthu i Liberce.
Sparta v posledních pěti soutěžních zápasech dvakrát remizovala a třikrát prohrála. Po nedělní domácí porážce 1:3 s Libercem vedení klubu odvolalo trenéra Briana Priskeho. Změna nastala i ve funkci sportovního ředitele, kde Tomáše Rosického vystřídal Tomáš Sivok.
V Evropské lize získali Letenští čtyři body hned v prvních dvou kolech. Na hřišti Araratu-Armenia vyhráli 4:1, doma pak remizovali s Lillestrømem 1:1. Po porážkách s Olympiakosem (0:1) a Bournemouthem (1:3) klesli na 22. místo. S pěti dalšími týmy mají shodně čtyři body, včetně Celje na první nepostupové příčce.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Chance Liga
|Sparta – Liberec
|1:3
|8. 11. 2026
|Chance Liga
|Plzeň – Sparta
|1:1
|5. 11. 2026
|Evropská liga
|Sparta – Bournemouth
|1:3
|1. 11. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Sparta
|0:0
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Sparta – Baník Ostrava
|0:2
Alkmaar dal v posledních dvou zápasech 9 gólů
Alkmaar v nizozemské lize porazil Groningen 4:3 a po reprezentační pauze vyhrál na hřišti Sparty Rotterdam 5:1. Dvěma výhrami ukončil sérii tří soutěžních porážek, do níž spadala i domácí prohra 1:2 s Juventusem v Evropské lize.
V evropské soutěži má Alkmaar šest bodů za výhry nad Hapoelem Beer Ševa (2:1) a Araratem-Armenia (4:0). Tři z jeho sedmi gólů vstřelil útočník Mexx Meerdink.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|Eredivisie
|Sparta Rotterdam – Alkmaar
|1:5
|8. 11. 2026
|Eredivisie
|Alkmaar – Groningen
|4:3
|5. 11. 2026
|Evropská liga
|Alkmaar – Juventus
|1:2
|31. 10. 2026
|Eredivisie
|Ajax – Alkmaar
|1:0
|25. 10. 2026
|Eredivisie
|Alkmaar – Twente
|0:2
Statistiky Sparty a Alkmaaru v Evropské lize
Alkmaar má po čtyřech kolech o dva body víc než Sparta a dělí je osm příček. Oba týmy jsou před pátým kolem na pozicích pro předkolo play off. Přímo do osmifinále postupuje prvních osm týmů, mužstva na 9. až 24. místě čeká předkolo.
|Sparta
|Alkmaar
|Pořadí v tabulce
|22.
|14.
|Odehrané zápasy
|4
|4
|Body
|4
|6
|Výhry – remízy – porážky
|1–1–2
|2–0–2
|Vstřelené góly
|6
|7
|Inkasované góly
|6
|4
|Vstřelené góly na zápas
|1,50
|1,75
|Inkasované góly na zápas
|1,50
|1,00
|Sparta
|Alkmaar
|Předpokládaná sestava
|Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Zelený, Suchomel – Macek, Mannsverk, Irving – Singhateh, Brunes, Alcócer
|De Busser – Dijkstra, Goes, Hoedt, Chávez García – Kwakman, Koopmeiners – Oufkir, Stengs, Daal – Meerdink
|Nebudou hrát
|Andersen a Penxa (koleno), Karabec a Ryneš (kotník), Uchenna (třísla), Cobbaut (mimo soupisku), Guddal (trest po červené kartě)
|Hornkamp, Schouten a Weslley Patati (zranění), Resink (koleno), Smit (třísla), Verhulst (mimo soupisku)
|Nejistý start
|Eneme (zdravotní potíže), Sochůrek (nemoc)
|–
Vzájemné zápasy Sparty a Alkmaaru
Oba týmy se střetly v březnovém osmifinále Konferenční ligy. Alkmaar doma vyhrál 2:1 a v odvetě na Letné zvítězil 4:0. Do čtvrtfinále postoupil s celkovým skóre 6:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|19. 3. 2026
|Konferenční liga
|Sparta – Alkmaar 0:4
|12. 3. 2026
|Konferenční liga
|Alkmaar – Sparta 2:1
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Benfica
|4
|4
|0
|0
|13:3
|12
|2.
|Bournemouth
|4
|4
|0
|0
|11:2
|12
|3.
|Ferencváros
|4
|4
|0
|0
|11:3
|12
|4.
|Union Saint-Gilloise
|4
|3
|1
|0
|10:2
|10
|5.
|Juventus
|4
|3
|1
|0
|11:4
|10
|6.
|Olympiakos
|4
|3
|1
|0
|4:1
|10
|7.
|Leverkusen
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|8.
|Beşiktaş
|4
|2
|1
|1
|11:8
|7
|9.
|Dinamo Záhřeb
|4
|2
|1
|1
|5:4
|7
|10.
|Levski Sofia
|4
|2
|1
|1
|4:3
|7
|11.
|Sunderland
|4
|2
|1
|1
|4:4
|7
|12.
|Nijmegen
|4
|2
|1
|1
|8:9
|7
|13.
|Lyon
|4
|2
|1
|1
|6:7
|7
|14.
|Alkmaar
|4
|2
|0
|2
|7:4
|6
|15.
|Anderlecht
|4
|2
|0
|2
|6:3
|6
|16.
|OFI Kréta
|4
|2
|0
|2
|5:4
|6
|17.
|Rennes
|4
|1
|3
|0
|4:3
|6
|18.
|Omonia
|4
|2
|0
|2
|6:7
|6
|19.
|Torreense
|4
|2
|0
|2
|7:9
|6
|20.
|Real Sociedad
|4
|1
|2
|1
|9:4
|5
|21.
|Crystal Palace
|4
|1
|2
|1
|9:6
|5
|22.
|Sparta
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|23.
|Hoffenheim
|4
|1
|1
|2
|6:6
|4
|24.
|Sturm Graz
|4
|1
|1
|2
|3:6
|4
|25.
|Celje
|4
|1
|1
|2
|5:9
|4
|26.
|Salcburk
|4
|1
|1
|2
|3:8
|4
|27.
|Celta Vigo
|4
|1
|0
|3
|4:6
|3
|28.
|AC Milán
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|29.
|Jagiellonia
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|30.
|Plzeň
|4
|1
|0
|3
|3:7
|3
|31.
|Marseille
|4
|1
|0
|3
|2:6
|3
|32.
|Celtic
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|33.
|Hapoel Beer Ševa
|4
|0
|1
|3
|1:8
|1
|34.
|Lillestrøm
|4
|0
|1
|3
|2:10
|1
|35.
|Lech Poznaň
|4
|0
|1
|3
|2:12
|1
|36.
|Ararat-Armenia
|4
|0
|0
|4
|4:14
|0