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Španělsko - Saúdská Arábie na MS 2026: Sestavy, statistiky a TV přenos

Kristýna Polášková
  7:29
Fotbalový zápas Španělsko - Saúdská Arábie nabídne pokračování základní skupiny H na mistrovství světa 2026. Souboj hostí stadion v americké Atlantě. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí toto klíčové střetnutí.

Španělský útočník Lamine Yamal během utkání na mistrovství světa s Kapverdami. | foto: Reuters

Španělsko 1,13 remíza 11,14
Saudská Arábie 22,06

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Sázková kancelář Synot favorizuje v tomto utkání úřadující evropské šampióny ze Španělska. Vedle klasických předzápasových příležitostí budou k dispozici také LIVE sázky přímo během hry na držení míče, rohové kopy nebo střelce gólů.

Sledujte zápas Španělsko - Saúdská Arábie živě v TV

Utkání druhého kola skupiny H se odehraje v neděli 21. června 2026 od 18:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Mercedes-Benz Stadium v Atlantě ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: neděle 21. června 2026 od 18:00 (SELČ)
  • Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Raphael Claus (Brazílie)

Španělsku se vrací Yamal i Nico Williams

Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho v úvodním vystoupení na turnaji herně nepřesvědčili a s Kapverdami si připsali pouze bod za remízu 0:0. Osmnáctiletý Lamine Yamal z Barcelony i Nico Williams, kteří v prvním zápase kvůli doléčování šrámů odehráli jen závěrečné minuty, jsou plně připraveni nastoupit od začátku.

Španělská defenziva v čele s Aymericem Laportem a devatenáctiletým Pauem Cubarsím vykazuje stabilní formu, když ve třech z posledních pěti utkání udržela čisté konto. Jedinou potvrzenou absencí v týmu je dvaadvacetiletý záložník Victor Muñoz. Ten během turnaje zkompletoval svůj přestup do Liverpoolu za 40 milionů eur, ale kvůli obnovenému svalovému zranění do nedělního zápasu nezasáhne.

Předpokládaná sestava Španělska
Simón – Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Williams

Poslední odehrané zápasy Španělska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
15. červnaŠpanělsko – Kapverdy0:0MS ve fotbale (Skupina H)
9. června Španělsko – Peru3:1Přátelský zápas
4. červnaŠpanělsko – Irák1:1Přátelský zápas
31. březnaŠpanělsko – Egypt0:0Přátelský zápas
27. březnaŠpanělsko – Srbsko3:0Přátelský zápas

Saúdskou Arábii povzbudila remíza s Uruguayí

Výběr Saúdské Arábie pod vedením řeckého trenéra Georgiose Donise má za sebou povedený vstup do šampionátu. V utkání proti Uruguayi saúdskoarabský tým dlouho sahal po třech bodech, když ho v 41. minutě poslal do vedení obránce Abdulelah Al-Amri, jihoamerický favorit však dokázal v samotném závěru srovnat na konečných 1:1.

Předpokládaná sestava Saúdské Arábie
Al-Owais – Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi – Abu Al-Shamat, Al-Khaibari, Kanno, S. Al-Dawsari – Al-Juwayr, Al-Buraikan

Poslední odehrané zápasy Saúdské Arábie v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
16. červnaSaúdská Arábie – Uruguay1:1MS ve fotbale (Skupina H)
10. června Senegal – Saúdská Arábie0:0Přátelský zápas
6. června Saúdská Arábie – Portoriko3:0Přátelský zápas
31. květnaEkvádor – Saúdská Arábie2:1Přátelský zápas
31. březnaSrbsko – Saúdská Arábie2:1Přátelský zápas
27. březnaSaúdská Arábie – Egypt0:4Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Španělsko vyhrálo všechna tři dosavadní vzájemná střetnutí v historii. Jediné měření sil na mistrovství světa proběhlo v roce 2006 v Německu, kde Španělé v základní skupině zvítězili 1:0. Následovaly dva přípravné zápasy v letech 2010 (3:2) a 2012, kdy favorit uspěl jednoznačně 5:0.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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