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Sledujte zápas Španělsko - Saúdská Arábie živě v TV
Utkání druhého kola skupiny H se odehraje v neděli 21. června 2026 od 18:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Mercedes-Benz Stadium v Atlantě ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 21. června 2026 od 18:00 (SELČ)
- Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Raphael Claus (Brazílie)
Španělsku se vrací Yamal i Nico Williams
Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho v úvodním vystoupení na turnaji herně nepřesvědčili a s Kapverdami si připsali pouze bod za remízu 0:0. Osmnáctiletý Lamine Yamal z Barcelony i Nico Williams, kteří v prvním zápase kvůli doléčování šrámů odehráli jen závěrečné minuty, jsou plně připraveni nastoupit od začátku.
Španělská defenziva v čele s Aymericem Laportem a devatenáctiletým Pauem Cubarsím vykazuje stabilní formu, když ve třech z posledních pěti utkání udržela čisté konto. Jedinou potvrzenou absencí v týmu je dvaadvacetiletý záložník Victor Muñoz. Ten během turnaje zkompletoval svůj přestup do Liverpoolu za 40 milionů eur, ale kvůli obnovenému svalovému zranění do nedělního zápasu nezasáhne.
Předpokládaná sestava Španělska
Simón – Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – Yamal, Oyarzabal, Williams
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|15. června
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|MS ve fotbale (Skupina H)
|9. června
|Španělsko – Peru
|3:1
|Přátelský zápas
|4. června
|Španělsko – Irák
|1:1
|Přátelský zápas
|31. března
|Španělsko – Egypt
|0:0
|Přátelský zápas
|27. března
|Španělsko – Srbsko
|3:0
|Přátelský zápas
Saúdskou Arábii povzbudila remíza s Uruguayí
Výběr Saúdské Arábie pod vedením řeckého trenéra Georgiose Donise má za sebou povedený vstup do šampionátu. V utkání proti Uruguayi saúdskoarabský tým dlouho sahal po třech bodech, když ho v 41. minutě poslal do vedení obránce Abdulelah Al-Amri, jihoamerický favorit však dokázal v samotném závěru srovnat na konečných 1:1.
Předpokládaná sestava Saúdské Arábie
Al-Owais – Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi – Abu Al-Shamat, Al-Khaibari, Kanno, S. Al-Dawsari – Al-Juwayr, Al-Buraikan
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|16. června
|Saúdská Arábie – Uruguay
|1:1
|MS ve fotbale (Skupina H)
|10. června
|Senegal – Saúdská Arábie
|0:0
|Přátelský zápas
|6. června
|Saúdská Arábie – Portoriko
|3:0
|Přátelský zápas
|31. května
|Ekvádor – Saúdská Arábie
|2:1
|Přátelský zápas
|31. března
|Srbsko – Saúdská Arábie
|2:1
|Přátelský zápas
|27. března
|Saúdská Arábie – Egypt
|0:4
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Španělsko vyhrálo všechna tři dosavadní vzájemná střetnutí v historii. Jediné měření sil na mistrovství světa proběhlo v roce 2006 v Německu, kde Španělé v základní skupině zvítězili 1:0. Následovaly dva přípravné zápasy v letech 2010 (3:2) a 2012, kdy favorit uspěl jednoznačně 5:0.