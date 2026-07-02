Španělsko - Rakousko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

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Sledujte zápas Španělsko – Rakousko živě v TV
Utkání vyřazovací fáze se odehraje ve čtvrtek 2. července 2026 od 21:00 SELČ. Dějištěm zápasu je moderní SoFi Stadium v Los Angeles v americké Kalifornii. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: čtvrtek 2. července 2026 od 21:00 (SELČ)
- Dějiště: SoFi Stadium, Los Angeles, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Glenn Nyberg (Švédsko)
Španělsko drží neprůstřelnost a natahuje historickou sérii
Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho potvrdili roli favoritů a ovládli základní skupinu H se ziskem sedmi bodů. Po úvodní překvapivé remíze 0:0 s outsiderem z Kapverd následovala dominance proti Saúdské Arábii (4:0) a v klíčovém mači o první příčku Španělé přetlačili Uruguay 1:0 díky trefě Álvexe Baeny. Španělé na turnaji neinkasovali ještě ani jeden gól, soupeřům v prvních poločasech nedovolili jedinou střelu na branku a v posledních pěti duelech na MS nečelili v žádném zápase více než šesti střelám. Úchvatná série neporazitelnosti Španělska napříč všemi soutěžemi navíc trvá již 34 zápasů, což je pouhý jeden zápas od vyrovnání národního rekordu z let 2007 až 2009.
Španělsko sice trápí marodka v útoku, kde jsou zranění Yeremy Pino, Nico Williams i Víctor Muñoz, ale síla týmu zůstává obrovská. Skvělou formu má Alex Baena a také Mikel Oyarzabal, který se přímo podílel na třech z pěti španělských gólů na tomto šampionátu.
Předpokládaná sestava Španělska
Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri, Ruiz – Yamal, Oyarzabal, Baena
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|27. června
|Uruguay – Španělsko
|0:1
|Základní skupina H
|21. června
|Španělsko – Saúdská Arábie
|4:0
|Základní skupina H
|15. června
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|Základní skupina H
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Rakousko ukončilo dlouhé čekání díky hrdinovi z nastavení
Výběr Rakouska dosáhl obrovského úspěchu, když postoupil do vyřazovacích bojů mistrovství světa poprvé od roku 1954. Svěřenci Ralfa Rangnicka obsadili ve skupině J druhé místo za Argentinou po velmi divokém průběhu. Po výhře 3:1 nad Jordánskem a prohře 0:2 s jihoamerickými šampiony odehráli strhující bitvu s Alžírskem. V té dvakrát prohrávali, v závěru zápasu byli na pokraji vyřazení, ale v 94. minutě hlavou srovnal na konečných 3:3 střídající obr Saša Kalajdžič. Rakousko se tak stalo vůbec prvním týmem na MS, který neprohrál zápas, v němž inkasoval gól v nastaveném čase druhé půle.
Rangnick se v přípravě opírá především o zkušené veterány. Klíčovou postavou zálohy je Marcel Sabitzer z Dortmundu, který v zápase proti Argentině oslavil jubilejní 100. reprezentační start. Velkou slabinou týmu je hra dozadu: Rakušané neudrželi na MS čisté konto v posledních 12 zápasech v řadě, přičemž tato černá série se táhne už od roku 1982.
Předpokládaná sestava Rakouska
Pentz – Posch, Danso, Lienhart, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Wimmer, Sabitzer, Schmid – Arnautović
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|28. června
|Alžírsko – Rakousko
|3:3
|Základní skupina J
|22. června
|Argentina – Rakousko
|2:0
|Základní skupina J
|17. června
|Rakousko – Jordánsko
|3:1
|Základní skupina J
Vzájemné zápasy
Oba evropští rivalové se na velké scéně nepotkali řadu let, poslední vzájemný zápas se odehrál v listopadu 2009, kdy Španělsko v přátelském utkání deklasovalo Rakousko poměrem 5:1. Historicky poslední rakouský triumf nad tímto soupeřem se datuje až do roku 1990. Na mistrovství světa se týmy v novodobé éře potkávají poprvé, přičemž vítěz tohoto souboje narazí v osmifinále na lepšího z dvojice Portugalsko - Chorvatsko.