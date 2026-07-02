Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Španělsko - Rakousko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  5:00

Španělský útočník Lamine Yamal slaví gól proti Saúdské Arábii. | foto: AP

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 přináší i souboj Španělsko - Rakousko. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, sestavy a kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář SynotTip staví do role jasného favorita španělský národní tým. Vedle předzápasových kurzů na postup či střelce branek bude připravena také kompletní nabídka LIVE sázek.

Španělsko 1,35 remíza 5,5
Rakousko 10,23

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Sledujte zápas Španělsko – Rakousko živě v TV

Utkání vyřazovací fáze se odehraje ve čtvrtek 2. července 2026 od 21:00 SELČ. Dějištěm zápasu je moderní SoFi Stadium v Los Angeles v americké Kalifornii. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: čtvrtek 2. července 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: SoFi Stadium, Los Angeles, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Glenn Nyberg (Švédsko)

Španělsko drží neprůstřelnost a natahuje historickou sérii

Vyhraje Španělsko? Vsaď si u SynotTip

Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho potvrdili roli favoritů a ovládli základní skupinu H se ziskem sedmi bodů. Po úvodní překvapivé remíze 0:0 s outsiderem z Kapverd následovala dominance proti Saúdské Arábii (4:0) a v klíčovém mači o první příčku Španělé přetlačili Uruguay 1:0 díky trefě Álvexe Baeny. Španělé na turnaji neinkasovali ještě ani jeden gól, soupeřům v prvních poločasech nedovolili jedinou střelu na branku a v posledních pěti duelech na MS nečelili v žádném zápase více než šesti střelám. Úchvatná série neporazitelnosti Španělska napříč všemi soutěžemi navíc trvá již 34 zápasů, což je pouhý jeden zápas od vyrovnání národního rekordu z let 2007 až 2009.

Španělsko sice trápí marodka v útoku, kde jsou zranění Yeremy Pino, Nico Williams i Víctor Muñoz, ale síla týmu zůstává obrovská. Skvělou formu má Alex Baena a také Mikel Oyarzabal, který se přímo podílel na třech z pěti španělských gólů na tomto šampionátu.

Předpokládaná sestava Španělska

Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri, Ruiz – Yamal, Oyarzabal, Baena

Poslední odehrané zápasy Španělska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
27. červnaUruguay – Španělsko0:1Základní skupina H
21. červnaŠpanělsko – Saúdská Arábie4:0Základní skupina H
15. června Španělsko – Kapverdy0:0Základní skupina H

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Rakousko ukončilo dlouhé čekání díky hrdinovi z nastavení

Výběr Rakouska dosáhl obrovského úspěchu, když postoupil do vyřazovacích bojů mistrovství světa poprvé od roku 1954. Svěřenci Ralfa Rangnicka obsadili ve skupině J druhé místo za Argentinou po velmi divokém průběhu. Po výhře 3:1 nad Jordánskem a prohře 0:2 s jihoamerickými šampiony odehráli strhující bitvu s Alžírskem. V té dvakrát prohrávali, v závěru zápasu byli na pokraji vyřazení, ale v 94. minutě hlavou srovnal na konečných 3:3 střídající obr Saša Kalajdžič. Rakousko se tak stalo vůbec prvním týmem na MS, který neprohrál zápas, v němž inkasoval gól v nastaveném čase druhé půle.

Rangnick se v přípravě opírá především o zkušené veterány. Klíčovou postavou zálohy je Marcel Sabitzer z Dortmundu, který v zápase proti Argentině oslavil jubilejní 100. reprezentační start. Velkou slabinou týmu je hra dozadu: Rakušané neudrželi na MS čisté konto v posledních 12 zápasech v řadě, přičemž tato černá série se táhne už od roku 1982.

Předpokládaná sestava Rakouska

Pentz – Posch, Danso, Lienhart, Mwene – Seiwald, X. Schlager – Wimmer, Sabitzer, Schmid – Arnautović

Poslední odehrané zápasy Rakouska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
28. červnaAlžírsko – Rakousko3:3Základní skupina J
22. červnaArgentina – Rakousko2:0Základní skupina J
17. červnaRakousko – Jordánsko3:1Základní skupina J

Vzájemné zápasy

Oba evropští rivalové se na velké scéně nepotkali řadu let, poslední vzájemný zápas se odehrál v listopadu 2009, kdy Španělsko v přátelském utkání deklasovalo Rakousko poměrem 5:1. Historicky poslední rakouský triumf nad tímto soupeřem se datuje až do roku 1990. Na mistrovství světa se týmy v novodobé éře potkávají poprvé, přičemž vítěz tohoto souboje narazí v osmifinále na lepšího z dvojice Portugalsko - Chorvatsko.

Získejte bonus

SynotTip
1 000 Kč (až 10 000 Kč za vklad) Chci bonus
Fortuna
1 000 Kč (+ až 5 sázek zdarma) Chci bonus
MerkurXtip
500 Kč (+ 333 zatočení v Casinu) Chci bonus
KingsBet
300 Kč (až 3 000 Kč za vklad) Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Bouzková - Grantová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Marie Bouzková se soustředí na úder v prvním kole Wimbledonu.

Marii Bouzkovou čeká ve druhém kole Wimbledonu duel s italskou tenistkou Tyrou Caterinou Grantovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte, kde utkání sledovat živě.

2. července 2026

Španělsko - Rakousko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Španělský útočník Lamine Yamal slaví gól proti Saúdské Arábii.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 přináší i souboj Španělsko - Rakousko. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, sestavy a kurzy.

2. července 2026

USA - Bosna a Hercegovina v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Christian Pulisic z AC Milán slaví svoji trefu.

První kolo play off na fotbalovém MS 2026 nabízí i duel USA - Bosna a Hercegovina. V našem přehledu najdete, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové kurzy.

1. července 2026  12:23

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

1. července 2026  10:37

Belgie - Senegal v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Konečně i on. Gól do sítě Nového Zélandu slaví Romelu Lukaku.

Vyřazovací fáze fotbalového MS 2026 pokračuje šlágrem Belgie - Senegal. Zatímco Belgičané po rozpačitém úvodu nakonec svou skupinu vyhráli, africký šampion postoupil dál díky gólové smršti v...

1. července 2026  10:12

Krejčíková vs. Andrejevová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Barbora Krejčíková během prvního kola Wimbledonu.

Barboru Krejčíkovou čeká ve 2. kole Wimbledonu 2026 těžká zkouška, utká se totiž s Mirrou Andrejevovou. V anšem přehledu najdete aktuální kurzy a kde utkání sledovat živě.

1. července 2026

Anglie - DR Kongo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Harry Kane oslavuje gól, po němž se stal nejlepším anglickým střelcem v...

Vyřazovací fáze MS 2026 pokračuje duelem Anglie - DR Kongo. Zatímco hvězdní Angličané i přes kritiku vyhráli svou skupinu, africký celek slaví historický postup do play-off. Přečtěte si, kde sledovat...

1. července 2026  7:58

Muchová vs. Čang: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Karolína Muchová se raduje ze získané výměny během prvního kola Wimbledonu.

Karolína Muchová se ve 2. kole Wimbledonu 2026 utká s Čang Šuaj, kterou zatím pokaždé porazila. Podaří se jí to i tentokrát? Zjistěte, kde sledovat utkání živě a jaké jsou aktuální kurzy.

1. července 2026  5:59

Siniaková vs. Bartůňková: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Nikola Bartůňková se hecuje v prvním kole Wimbledonu.

Ve 2. kole Wimbledonu 2026 dojde na české derby mezi Kateřinou Siniakovou a Nikolou Bartůňkovou. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas živě.

1. července 2026

Mexiko - Ekvádor v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Mexický tým vyhazuje do vzduchu brankáře Guillerma Ochou, který se při zápase...

Vyřazovací fáze MS 2026 přináší také souboj Mexiko - Ekvádor. Domácí výběr prošel skupinou bez inkasovaného gólu, jihoamerický soupeř zaujal výhrou nad Německem. Přečtěte si, kde sledovat duel 1....

30. června 2026  11:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nosková vs. Seidelová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Linda Nosková odehrává míček v 2. kole turnaje v Berlíně.

Linda Nosková zahajuje Wimbledon 2026 proti Elle Seidelové a je velkou favoritkou. V našem přehledu najdete kurzy, aktuální formu a kde sledovat utkání živě.

30. června 2026  10:40

Jak sázet na cyklistiku: Průvodce sázkovými trhy a analýzou závodů

Wout van Aert, Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard dokončují 20. etapu Tour de...

Zajímá vás, jak sázet na cyklistiku? Tento sport nabízí specifické sázkové příležitosti. Následující text vysvětluje fungování základních i speciálních trhů, odlišnosti jednotlivých závodů a shrnuje...

30. června 2026  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.