Kdy a kde sledovat zápas Španělsko vs. Kapverdy?
Zahajovací duel skupiny H na mistrovství světa ve fotbale se hraje v pondělí 15. června 2026 od 18:00 našeho letního času. Dějištěm utkání je stadion Mercedes-Benz Stadium v Atlantě. V živém vysílání ho divákům v Česku nabídne stanice Nova Action, textový online přenos bude k dispozici na iDNES.cz.
- Datum a čas: pondělí 15. června 2026 od 18:00 (SELČ)
- Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Adham Makhadmeh (Jordánsko)
Aktuální kurzy Španělsko – Kapverdy na MS 2026
Bookmakeři Synotu mají o favoritovi naprosto jasno, kurz na vítězství Španělska je minimální. Rozdíl v kvalitě kádrů je propastný, což potvrzuje i postavení v žebříčku FIFA, kde Španělům patří 2. příčka, zatímco Kapverdám 67. pozice. Kromě klasických kurzů na výhru či remízu najdete v nabídce Synotu mnoho příležitostí na počet branek a samozřejmě LIVE sázky.
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Španělsko: hvězdná křídla jsou po zranění zpět
Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho chtějí napravit zklamání z posledních šampionátů, kde po zlatém roce 2010 třikrát za sebou vypadli brzy. Úřadující mistři Evropy dorazili do zámoří v dobrém rozpoložení a jejich neporazitelnost trvá už 10 utkání v řadě. V letošní přípravě odehráli celkem čtyři zápasy bez jediné porážky.
Skvělou zprávou pro španělské fanoušky je, že se na konci minulého týdne vrátili do plného tréninku klíčoví křídelníci Lamine Yamal a Nico Williams, kteří doléčovali zranění. Trenér je však pro úvodní duel s outsiderem možná bude šetřit je na těžší zápasy s Uruguayí a Saúdskou Arábií. V útoku by tak měl nastoupit Mikel Oyarzabal.
Předpokládaná sestava Španělska
Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – F. Torres, Oyarzabal, Baena
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|9. června (Út)
|Španělsko – Peru
|3:1
|4. června (Čt)
|Španělsko – Irák
|1:1
|31. března
|Španělsko – Egypt
|0:0
|27. března
|Španělsko – Srbsko
|3:0
Kapverdy: historický debut, výhra nad Srbskem
Pro ostrovní africký stát je už samotný postup na šampionát největším úspěchem v historii. Tým pod vedením trenéra Bubisty v africké kvalifikaci ovládl kvalifikační skupinu před silným Kamerunem. Kapverdy mají za sebou i vydařenou přípravu. Na konci května šokovaly výhrou 3:0 nad Srbskem a následně na začátku června porazily i Bermudy 3:0.
Největší hvězdou a historicky nejlepším střelcem země je 36letý kapitán Ryan Mendes (22 gólů v reprezentaci). V útoku se pak spoléhají na Dailona Livramenta, který byl se čtyřmi zásahy nejlepším střelcem týmu v kvalifikaci. Obrannou řadu diriguje Logan Costa ze španělského Villarrealu.
Předpokládaná sestava Kapverd
Vozinha – Moreira, Costa, Pico, Paulo – Semedo, Pina – Mendes, Monteiro, Cabral – Dailon
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|6. června
|Kapverdy – Bermuda
|3:0
|31. května
|Kapverdy – Srbsko
|3:0
Vzájemné zápasy Španělsko vs. Kapverdy
Tyto dva národní týmy se potkávají poprvé v historii.