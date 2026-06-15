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Španělsko – Kapverdy v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  11:25
Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje jeden z největších favoritů na celkové prvenství, úřadující evropští šampioni ze Španělska. Ve skupině H je na úvod v americké Atlantě čeká historický debutant z Afriky: výběr Kapverd. V tomto článku najdete informace o přímém přenosu zápasu Španělsko - Kapverdy, sázkových kurzech i předpokládaných sestavách.

Gavi ze Španělska u míče, brání ho Jesús Pretell z Peru. | foto: Moises CastilloAP

Kdy a kde sledovat zápas Španělsko vs. Kapverdy?

Zahajovací duel skupiny H na mistrovství světa ve fotbale se hraje v pondělí 15. června 2026 od 18:00 našeho letního času. Dějištěm utkání je stadion Mercedes-Benz Stadium v Atlantě. V živém vysílání ho divákům v Česku nabídne stanice Nova Action, textový online přenos bude k dispozici na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pondělí 15. června 2026 od 18:00 (SELČ)
  • Dějiště: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Adham Makhadmeh (Jordánsko)

Aktuální kurzy Španělsko – Kapverdy na MS 2026

Bookmakeři Synotu mají o favoritovi naprosto jasno, kurz na vítězství Španělska je minimální. Rozdíl v kvalitě kádrů je propastný, což potvrzuje i postavení v žebříčku FIFA, kde Španělům patří 2. příčka, zatímco Kapverdám 67. pozice. Kromě klasických kurzů na výhru či remízu najdete v nabídce Synotu mnoho příležitostí na počet branek a samozřejmě LIVE sázky.

Španělsko 1,09 remíza 14
Kapverdy 34,26

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Španělsko: hvězdná křídla jsou po zranění zpět

Svěřenci trenéra Luise de la Fuenteho chtějí napravit zklamání z posledních šampionátů, kde po zlatém roce 2010 třikrát za sebou vypadli brzy. Úřadující mistři Evropy dorazili do zámoří v dobrém rozpoložení a jejich neporazitelnost trvá už 10 utkání v řadě. V letošní přípravě odehráli celkem čtyři zápasy bez jediné porážky.

Skvělou zprávou pro španělské fanoušky je, že se na konci minulého týdne vrátili do plného tréninku klíčoví křídelníci Lamine Yamal a Nico Williams, kteří doléčovali zranění. Trenér je však pro úvodní duel s outsiderem možná bude šetřit je na těžší zápasy s Uruguayí a Saúdskou Arábií. V útoku by tak měl nastoupit Mikel Oyarzabal.

Předpokládaná sestava Španělska
Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Ruiz, Rodri, Pedri – F. Torres, Oyarzabal, Baena

Letošní příprava Španělska před MS 2026
DatumZápasVýsledek
9. června (Út)Španělsko – Peru3:1
4. června (Čt)Španělsko – Irák1:1
31. březnaŠpanělsko – Egypt0:0
27. březnaŠpanělsko – Srbsko3:0

Kapverdy: historický debut, výhra nad Srbskem

Pro ostrovní africký stát je už samotný postup na šampionát největším úspěchem v historii. Tým pod vedením trenéra Bubisty v africké kvalifikaci ovládl kvalifikační skupinu před silným Kamerunem. Kapverdy mají za sebou i vydařenou přípravu. Na konci května šokovaly výhrou 3:0 nad Srbskem a následně na začátku června porazily i Bermudy 3:0.

Největší hvězdou a historicky nejlepším střelcem země je 36letý kapitán Ryan Mendes (22 gólů v reprezentaci). V útoku se pak spoléhají na Dailona Livramenta, který byl se čtyřmi zásahy nejlepším střelcem týmu v kvalifikaci. Obrannou řadu diriguje Logan Costa ze španělského Villarrealu.

Předpokládaná sestava Kapverd
Vozinha – Moreira, Costa, Pico, Paulo – Semedo, Pina – Mendes, Monteiro, Cabral – Dailon

Letošní příprava Kapverd před MS 2026
DatumZápasVýsledek
6. červnaKapverdy – Bermuda3:0
31. květnaKapverdy – Srbsko3:0

Vzájemné zápasy Španělsko vs. Kapverdy

Tyto dva národní týmy se potkávají poprvé v historii.

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