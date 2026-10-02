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Španělsko – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů, statistiky, kurzy, informace

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  10:45

Český kapitán Krejčí diriguje obranu v zápase s Anglií. | foto: Anna Kristová, MAFRA

České fotbalisty čeká třetí zápas pod vedením Santiho Denii a zároveň první venkovní vystoupení v novém ročníku Ligy národů. Po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií se představí na půdě vedoucího Španělska. Hraje se v sobotu 3. října v Oviedu. Kde zápas sledovat živě, jak si oba týmy vedou a jaká je bilance vzájemných zápasů?
Základní informaceŠpanělsko – Česko
Datum a čassobota 3. 10. 2026, 20:45
StadionEstadio Carlos Tartiere, Oviedo
SoutěžLiga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
Kolo3. kolo
TV přenosČT sport
Kurzyu SynotTipu
Textový přenosna iDNES.cz

Kde sledovat zápas Španělsko – Česko?

Přímý přenos utkání Španělsko vs. Česko odvysílá ČT sport, předzápasové studio začíná už ve 20:00. Zápas bude možné sledovat také online prostřednictvím webu České televize. Podrobnou textovou reportáž přineseme na iDNES.cz.

Češi čekají na body, Španělsko skupinu vede

Česká reprezentace po změně trenéra zatím na první body čeká. V premiéře pod Santim Deniou podlehla v Edenu Chorvatsku 1:2, přestože Adam Karabec po přestávce vyrovnal. O tři dny později Češi prohráli s Anglií 0:2. Vývoj utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce už v 25. minutě, oba góly dali Angličané až ve druhém poločase.

Čeští fotbalisté v Oviedu narazí na aktuálně nejlepší tým světa. Španělsko v létě podruhé v historii ovládlo mistrovství světa a zároveň vede žebříček FIFA. Tým Luise de la Fuenteho navíc vstoupil výborně i do Ligy národů, když ve Wembley porazil Anglii 3:2 a následně zvítězil také doma nad Chorvatskem 4:1.

Česká reprezentace

Pro český tým půjde zároveň o další těžkou prověrku nového herního stylu pod Santim Deniou. Češi se po jeho příchodu snaží více kombinovat, rozehrávat konstruktivně od vlastní branky a rychleji přecházet do útoku. Proti soupeři, který dokáže vysoko napadat a trestat chyby v rozehrávce, tak bude zajímavé sledovat, zda se reprezentace svého nového pojetí bude držet i pod velkým tlakem.

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Španělsko má top kvalitu na každém postu. V nominaci nechybějí Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Ferran Torres či Mikel Oyarzabal. Domácím naopak nepomůže zraněný Nico Williams.

Předpokládané sestavy a absence
ŠpanělskoČesko
Předpokládaná sestavaSimón – Pubill, Laporte, Le Normand, Fran García – Olmo, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Ferran Torres, BaenaKinský – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Sláma, Sadílek, Červ, Radosta – Ambros, Lingr – Hložek
Nebudou hrátJoan García (koleno), Gavi (není k dispozici), Grimaldo (svalové zranění), Nico Williams (stehno)Chorý (zdravotní problémy), Coufal (zranění), Jurásek (stehno), Karabec (kotník), Provod (koleno), Ryneš (kotník), Šulc (červená karta), Višinský (zranění), Vlček (třísla), Zima (kotník)
TrenérLuis de la FuenteSanti Denia

Vzájemné zápasy Španělsko vs. Česko

Česká reprezentace od rozdělení federace Španělsko ještě neporazila. Ze sedmi vzájemných zápasů pětkrát prohrála a dvakrát remizovala. Španělé mají celkové skóre 10:3.

Naposledy se oba týmy potkaly právě v Lize národů v roce 2022. Češi nejprve v Edenu sahali po překvapivé výhře, ale Španělsko v závěru vyrovnalo na 2:2. O týden později zvítězilo v Málaze 2:0.

Vzájemné zápasy Španělsko – Česko
DatumSoutěžZápas
12. 06. 2022Liga národůŠpanělsko – Česko 2:0
05. 06. 2022Liga národůČesko – Španělsko 2:2
13. 06. 2016EUROŠpanělsko – Česko 1:0
07. 10. 2011kvalifikace MEČesko – Španělsko 0:2
25. 03. 2011kvalifikace MEŠpanělsko – Česko 2:1
08. 06. 1997kvalifikace MSŠpanělsko – Česko 1:0
09. 10. 1996kvalifikace MSČesko – Španělsko 0:0
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