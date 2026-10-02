|Základní informace
|Španělsko – Česko
|Datum a čas
|sobota 3. 10. 2026, 20:45
|Stadion
|Estadio Carlos Tartiere, Oviedo
|Soutěž
|Liga národů UEFA 2026/27 – Liga A, skupina 3
|Kolo
|3. kolo
|TV přenos
|ČT sport
|Kurzy
|u SynotTipu
|Textový přenos
|na iDNES.cz
Kde sledovat zápas Španělsko – Česko?
Přímý přenos utkání Španělsko vs. Česko odvysílá ČT sport, předzápasové studio začíná už ve 20:00. Zápas bude možné sledovat také online prostřednictvím webu České televize. Podrobnou textovou reportáž přineseme na iDNES.cz.
Češi čekají na body, Španělsko skupinu vede
Česká reprezentace po změně trenéra zatím na první body čeká. V premiéře pod Santim Deniou podlehla v Edenu Chorvatsku 1:2, přestože Adam Karabec po přestávce vyrovnal. O tři dny později Češi prohráli s Anglií 0:2. Vývoj utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce už v 25. minutě, oba góly dali Angličané až ve druhém poločase.
Čeští fotbalisté v Oviedu narazí na aktuálně nejlepší tým světa. Španělsko v létě podruhé v historii ovládlo mistrovství světa a zároveň vede žebříček FIFA. Tým Luise de la Fuenteho navíc vstoupil výborně i do Ligy národů, když ve Wembley porazil Anglii 3:2 a následně zvítězil také doma nad Chorvatskem 4:1.
Česká reprezentace
Pro český tým půjde zároveň o další těžkou prověrku nového herního stylu pod Santim Deniou. Češi se po jeho příchodu snaží více kombinovat, rozehrávat konstruktivně od vlastní branky a rychleji přecházet do útoku. Proti soupeři, který dokáže vysoko napadat a trestat chyby v rozehrávce, tak bude zajímavé sledovat, zda se reprezentace svého nového pojetí bude držet i pod velkým tlakem.
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Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka
Španělsko má top kvalitu na každém postu. V nominaci nechybějí Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Ferran Torres či Mikel Oyarzabal. Domácím naopak nepomůže zraněný Nico Williams.
|Španělsko
|Česko
|Předpokládaná sestava
|Simón – Pubill, Laporte, Le Normand, Fran García – Olmo, Rodri, Pedri – Lamine Yamal, Ferran Torres, Baena
|Kinský – Chaloupek, Hranáč, Krejčí – Sláma, Sadílek, Červ, Radosta – Ambros, Lingr – Hložek
|Nebudou hrát
|Joan García (koleno), Gavi (není k dispozici), Grimaldo (svalové zranění), Nico Williams (stehno)
|Chorý (zdravotní problémy), Coufal (zranění), Jurásek (stehno), Karabec (kotník), Provod (koleno), Ryneš (kotník), Šulc (červená karta), Višinský (zranění), Vlček (třísla), Zima (kotník)
|Trenér
|Luis de la Fuente
|Santi Denia
Vzájemné zápasy Španělsko vs. Česko
Česká reprezentace od rozdělení federace Španělsko ještě neporazila. Ze sedmi vzájemných zápasů pětkrát prohrála a dvakrát remizovala. Španělé mají celkové skóre 10:3.
Naposledy se oba týmy potkaly právě v Lize národů v roce 2022. Češi nejprve v Edenu sahali po překvapivé výhře, ale Španělsko v závěru vyrovnalo na 2:2. O týden později zvítězilo v Málaze 2:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|12. 06. 2022
|Liga národů
|Španělsko – Česko 2:0
|05. 06. 2022
|Liga národů
|Česko – Španělsko 2:2
|13. 06. 2016
|EURO
|Španělsko – Česko 1:0
|07. 10. 2011
|kvalifikace ME
|Česko – Španělsko 0:2
|25. 03. 2011
|kvalifikace ME
|Španělsko – Česko 2:1
|08. 06. 1997
|kvalifikace MS
|Španělsko – Česko 1:0
|09. 10. 1996
|kvalifikace MS
|Česko – Španělsko 0:0