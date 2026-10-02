Přesně v takové roli jsou před sobotním utkáním ve Španělsku čeští fotbalisté. Zatímco na domácí mistry světa a Evropy lze tipovat za 1,06:1, kurz na triumf výběru trenéra Santiho Denii se den před zápasem vyšplhal u některých společností až na 41:1.
Kurz na výhru Česka
Když sázkové kanceláře utkání vypsaly, pohybovaly se kurzy na triumf Španělů mezi 1,2:1 až 1,25:1, s blížícím se výkopem ale strmě klesají.
Tipsport dokonce ve své nabídce už ani nemá variantu neprohry favorita, což se obvykle stává pouze v zápasech proti trpaslíkům, jako jsou Andorra či San Marino.
„Asi to není dobrá vizitka našeho fotbalu, protože třeba pro zápas Španělska s Chorvatskem jsme kurz na neprohru Španělů v nabídce měli,“ uvedl v tiskové zprávě bookmaker Tipsportu Petr Urbanec.
Pokud by český tým v Oviedu senzačně zvítězil, přišel by si u největší tuzemské sázkové společnosti úspěšný tipující až jednačtyřicetinásobek vkladu.
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U Fortuny je kurz na hostující celek vedený španělským koučem Deniou přece jen trochu nižší, aktuálně 35:1. U obou společností sází na Španělsko přes 99 procent klientů.
„Španělsko je aktuálně někde jinde, což potvrdilo i proti kvalitnímu Chorvatsku. O vítězství Španělska nikdo soudný nepochybuje, jedinou neznámou je konečný rozdíl ve skóre a chuť domácích útočit. Utkání ve Španělsku pro nás nebude reálným měřítkem, cílem bude uhrát především důstojný výsledek,“ uvedl expert Fortuny Roman Kovařík.
Zápas v Oviedu začne v sobotu ve 20:45. Španělé v základní době či prodloužení neprohráli rekordních 40 zápasů po sobě a zvítězili v obou úvodních duelech Ligy národů. Český tým naopak ve skupině A3 podlehl doma Chorvatsku i Anglii.