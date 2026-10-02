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Jako ti největší trpaslíci. Na výhru českých fotbalistů ve Španělsku je kurz 41

Autor: ,
  19:31

Čeští fotbalisté před zápasem proti Anglii. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sice jde o souboj soupeřů z elitní skupiny Ligy národů, sázkové kurzy ale naznačují výkonnostní rozdíl zhruba takový, jako kdyby divizní tým přijel v domácím poháru na Spartu či Slavii.

Přesně v takové roli jsou před sobotním utkáním ve Španělsku čeští fotbalisté. Zatímco na domácí mistry světa a Evropy lze tipovat za 1,06:1, kurz na triumf výběru trenéra Santiho Denii se den před zápasem vyšplhal u některých společností až na 41:1.

Kurz na výhru Česka

    • Tipsport a Chance: 41
    • Fortuna: 35
    • Kingsbet: 31
    • SynotTip: 30,95
    • Merkurxtip: 26
    • Betano: 23
    • Allwyn: 19

Když sázkové kanceláře utkání vypsaly, pohybovaly se kurzy na triumf Španělů mezi 1,2:1 až 1,25:1, s blížícím se výkopem ale strmě klesají.

Tipsport dokonce ve své nabídce už ani nemá variantu neprohry favorita, což se obvykle stává pouze v zápasech proti trpaslíkům, jako jsou Andorra či San Marino.

„Asi to není dobrá vizitka našeho fotbalu, protože třeba pro zápas Španělska s Chorvatskem jsme kurz na neprohru Španělů v nabídce měli,“ uvedl v tiskové zprávě bookmaker Tipsportu Petr Urbanec.

Pokud by český tým v Oviedu senzačně zvítězil, přišel by si u největší tuzemské sázkové společnosti úspěšný tipující až jednačtyřicetinásobek vkladu.

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U Fortuny je kurz na hostující celek vedený španělským koučem Deniou přece jen trochu nižší, aktuálně 35:1. U obou společností sází na Španělsko přes 99 procent klientů.

„Španělsko je aktuálně někde jinde, což potvrdilo i proti kvalitnímu Chorvatsku. O vítězství Španělska nikdo soudný nepochybuje, jedinou neznámou je konečný rozdíl ve skóre a chuť domácích útočit. Utkání ve Španělsku pro nás nebude reálným měřítkem, cílem bude uhrát především důstojný výsledek,“ uvedl expert Fortuny Roman Kovařík.

Zápas v Oviedu začne v sobotu ve 20:45. Španělé v základní době či prodloužení neprohráli rekordních 40 zápasů po sobě a zvítězili v obou úvodních duelech Ligy národů. Český tým naopak ve skupině A3 podlehl doma Chorvatsku i Anglii.

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Jako ti největší trpaslíci. Na výhru českých fotbalistů ve Španělsku je kurz 41

Čeští fotbalisté před zápasem proti Anglii.

Sice jde o souboj soupeřů z elitní skupiny Ligy národů, sázkové kurzy ale naznačují výkonnostní rozdíl zhruba takový, jako kdyby divizní tým přijel v domácím poháru na Spartu či Slavii.

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