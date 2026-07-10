Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Španělsko - Belgie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  10:10

Lamine Yamal ze Španělska se diví neuznané brance v zápase s Rakouskem. | foto: Reuters

Mistrovství světaV ve fotbale 2026 graduje a přináší i čtvrtfinálový souboj Španělsko - Belgie. Úřadující mistři Evropy z Pyrenejského poloostrova na šampionátu ještě neinkasovali, teď je však prověří rozjetá belgická ofenziva. Přečtěte si, kde sledovat tento očekávaný duel živě v TV, pravděpodobné sestavy a sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role mírného favorita Španělsko. Belgie ovšem disponuje velkou palebnou silou a v zádech má úctyhodnou šňůru 18 soutěžních zápasů bez porážky v řadě, což z ní dělá extrémně nebezpečného vyzyvatele. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále, kde narazí na lepšího z dvojice Francie - Maroko. Vedle předzápasových kurzů bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek v průběhu celého utkání.

Španělsko 1,68 remíza 3,98
Belgie 5,76

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Sledujte zápas Španělsko – Belgie živě v TV

Prestižní čtvrtfinálová bitva se odehraje v pátek 10. července 2026 od 21:00 našeho středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je moderní Los Angeles Stadium v Inglewoodu v Kalifornii. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 10. července 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: Los Angeles Stadium, Inglewood, Kalifornie, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Michael Oliver (Anglie)

Španělsko drží historickou neprůstřelnost

Vyhraje Španělsko? Vsaď si u SynotTip

Španělé suverénně ovládli základní skupinu H, v play-off nejprve rozebrali Rakousko (3:0) a v osmifinále po dramatické bitvě udolali silné Portugalsko 1:0 díky pozdní trefě střídajícího Mikela Merina. Španělsko na šampionátu v Severní Americe ještě nedostalo ani jeden gól a brankář Unai Simón drží rekordní sérii 609 minut bez inkasované branky.

Předpokládaná sestava Španělska

Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Poslední odehrané zápasy Španělska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
6. července Portugalsko – Španělsko0:1Osmifinále
2. července Španělsko – Rakousko3:0Šestnáctifinále
27. června Uruguay – Španělsko0:1Základní skupina H

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Belgie má drtivý útok, zasáhla ji však tvrdá rána v záloze

Belgický národní tým pod vedením francouzského kouče Rudiho Garcii se po rozpačitém vstupu do turnaje (remízy s Egyptem a Íránem) proměnil v gólovou mašinu. Na kritiku odpověděl vítězstvím 5:1 nad Novým Zélandem, v 1. kole play off pak po divokém průběhu zdolal Senegal 3:2, když Youri Tielemans proměnil penaltu v čase 124:44. V osmifinále Belgie předvedla ofenzivní dominanci a v Seattlu rozstřílela domácí USA 4:1, čímž potvrdila průměr více než 2,5 vstřeleného gólu na zápas.

Před čtvrtfinálovým šlágrem však zasáhla Belgii špatná zpráva. Klíčový defenzivní štít Amadou Onana, který si v zápase s Američany poranil koleno, má přetržený zkřížený vaz a mistrovství světa pro něj předčasně skončilo. Skvělou zprávou je naopak návrat špílmachra Kevina De Bruyneho, který minule odpočíval na lavičce. Zdravotní testy ještě čekají obránce Zena Debasta.

Předpokládaná sestava Belgie

Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Vanaken, Tielemans – Lukebakio, De Bruyne, Trossard – De Ketelaere

Poslední odehrané zápasy Belgie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
7. července USA – Belgie1:4Osmifinále
1. července Belgie – Senegal3:2 po prodl.Šestnáctifinále
27. června Nový Zéland – Belgie1:5Základní skupina G

Vzájemné zápasy

Tyto dvě evropské velmoci se spolu v historii utkaly celkem dvaadvacetkrát, přičemž bilance hovoří jasně pro Španělsko (12 výher Španělska, 5 výher Belgie, 5 remíz). Na půdě mistrovství světa se potkaly dvakrát. V roce 1986 slavila po remíze 1:1 v penaltovém rozstřelu postup legendární belgická generace, v roce 1990 pak v základní skupině zvítězili Španělé 2:1. Poslední vzájemné měření sil proběhlo v září 2016 v rámci přátelského zápasu, kdy Španělsko zvítězilo 2:0.

Získejte bonus

SynotTip
1 000 Kč (až 10 000 Kč za vklad) Chci bonus
Fortuna
1 000 Kč (+ až 5 sázek zdarma) Chci bonus
MerkurXtip
500 Kč (nebo 333 zatočení v Casinu) Chci bonus
KingsBet
300 Kč (až 3 000 Kč za vklad) Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

10. července 2026  10:14

Španělsko - Belgie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Lamine Yamal ze Španělska se diví neuznané brance v zápase s Rakouskem.

Mistrovství světaV ve fotbale 2026 graduje a přináší i čtvrtfinálový souboj Španělsko - Belgie. Úřadující mistři Evropy z Pyrenejského poloostrova na šampionátu ještě neinkasovali, teď je však...

10. července 2026  10:10

7. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil a kurzy

Jasper Philipsen poráží ve spurtu v Bordeaux Marka Cavendishe a slaví třetí...

V pátek 10. července je na programu 7. etapa Tour de France 2026, která nabídne jeden z nejjednodušších profilů v celém letošním ročníku. Trasa o délce 175,1 kilometru spojuje premiérové startovní...

10. července 2026

Muchová - Nosková: Kurzy a kde sledovat finále Wimbledonu 2026 živě

Karolína Muchová sleduje svůj úder v semifinále Wimbledonu.

Může to znít jako poblázněná fantazie zarputilého fanouška českého tenisu, ale je to realita. V sobotním finále Wimbledonu proti sobě nastoupí Karolína Muchová s Lindou Noskovou. V našem přehledu...

9. července 2026  23:16

Sinner - Djokovič: Kurzy a kde sledovat semifinále Wimbledonu 2026

Čtrvrtfinále mezi Novakem Djokovičem a Félixem Auger-Aliassimem

V mužském semifinále Wimbledonu 2026 dojde na zápas mezi Jannikem Sinnerem a Novakem Djokovičem. Souboj generací můžete sledovat v přímém přenosu, v článku najdete i aktuální kurzy.

9. července 2026  21:44

OKTAGON 91: Engizek - Jotko. Kurzy, zápasová karta, kde sledovat

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

V sobotu 11. července 2026 od 17:30 se německý Kolín nad Rýnem stane dějištěm turnaje OKTAGON 91. V akci uvidíme hned dvě ostře sledované titulové bitvy, očekávaný návrat bývalého krále napříč vahami...

9. července 2026  21:35

Kdo vyhraje Tour de France 2026? Aktuální kurzy a favorité

Tadej Pogačar slaví vítězství v úvodní etapě závodu Kolem Švýcarska.

Tour de France 2026 odstartovala 4. července úvodní časovkou v Barceloně. Kdo slavný cyklistický závod vyhraje? Přinášíme aktualizovaný přehled kurzů sázkové kanceláře SynotTip, statistickou bilanci...

9. července 2026

6. etapa Tour de France 2026: Kurzy, trasa, profil a výsledky

Skupina v úniku během čtvrté etapy Tour de France

Pyrenejská část Tour de France 2026 vyvrcholí ve čtvrtek 9. července. Šestá etapa nabídne cyklistům zkoušku na trase z Pau do střediska Gavarnie-Gèdre. Během 186,2 kilometru budou muset jezdci...

9. července 2026  19:42

Hajduk Split - MŠK Žilina v TV: Kde sledovat Evropskou ligu živě

Fotbal, hřiště, míč.

Do prvního předkola Evropské ligy 2026/27 vstupuje také slovenská Žilina, v prvním duelu hraje ve čtvrtek 9. července od 20:00 na hřišti Hajduku Split. V našem přehledu najdete aktuální kurzy a kde...

9. července 2026  10:53

Diamantová liga Monako 2026: Program, hvězdy a čeští atleti v akci

Henriette Jaegerová dobíhá první do cíle závodu na 400 metrů v Římě. Druhé...

V pátek 10. července pokračuje elitní atletický seriál dalším mítinkem. Diamantová liga Monako nabídne celkem patnáct disciplín. Představí se hvězdy jako Armand Duplantis či Lamont Marcell Jacobs. V...

9. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nosková - Kosťuková: Kurzy a kde sledovat semifinále Wimbledonu 2026 živě

Linda Nosková slaví postup do semifinále Wimbledonu.

Linda Nosková hraje ve Wimbledonu životní turnaj. V semifinále ji čeká ukrajinská tenistka Marta Kosťuková. Podívejte se, kde zápas sledovat živě a jaké jsou kurzy.

9. července 2026

Muchová - Gauffová: Kurzy a kde sledovat semifinále Wimbledonu 2026

Karolína Muchová se raduje z postupu do semifinále Wimbledonu.

Karolína Muchová prošla ve Wimbledonu 2026 do svého prvního zdejšího semifinále. Utká se v něm proti neoblíbené Coco Gauffové. Podívejte se na kurzy a kde zápas sledovat živě.

9. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.