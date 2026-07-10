Španělsko - Belgie v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role mírného favorita Španělsko. Belgie ovšem disponuje velkou palebnou silou a v zádech má úctyhodnou šňůru 18 soutěžních zápasů bez porážky v řadě, což z ní dělá extrémně nebezpečného vyzyvatele. Vítěz tohoto zápasu postoupí do semifinále, kde narazí na lepšího z dvojice Francie - Maroko. Vedle předzápasových kurzů bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek v průběhu celého utkání.
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Sledujte zápas Španělsko – Belgie živě v TV
Prestižní čtvrtfinálová bitva se odehraje v pátek 10. července 2026 od 21:00 našeho středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je moderní Los Angeles Stadium v Inglewoodu v Kalifornii. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 10. července 2026 od 21:00 (SELČ)
- Dějiště: Los Angeles Stadium, Inglewood, Kalifornie, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Michael Oliver (Anglie)
Španělsko drží historickou neprůstřelnost
Španělé suverénně ovládli základní skupinu H, v play-off nejprve rozebrali Rakousko (3:0) a v osmifinále po dramatické bitvě udolali silné Portugalsko 1:0 díky pozdní trefě střídajícího Mikela Merina. Španělsko na šampionátu v Severní Americe ještě nedostalo ani jeden gól a brankář Unai Simón drží rekordní sérii 609 minut bez inkasované branky.
Předpokládaná sestava Španělska
Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|6. července
|Portugalsko – Španělsko
|0:1
|Osmifinále
|2. července
|Španělsko – Rakousko
|3:0
|Šestnáctifinále
|27. června
|Uruguay – Španělsko
|0:1
|Základní skupina H
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Belgie má drtivý útok, zasáhla ji však tvrdá rána v záloze
Belgický národní tým pod vedením francouzského kouče Rudiho Garcii se po rozpačitém vstupu do turnaje (remízy s Egyptem a Íránem) proměnil v gólovou mašinu. Na kritiku odpověděl vítězstvím 5:1 nad Novým Zélandem, v 1. kole play off pak po divokém průběhu zdolal Senegal 3:2, když Youri Tielemans proměnil penaltu v čase 124:44. V osmifinále Belgie předvedla ofenzivní dominanci a v Seattlu rozstřílela domácí USA 4:1, čímž potvrdila průměr více než 2,5 vstřeleného gólu na zápas.
Před čtvrtfinálovým šlágrem však zasáhla Belgii špatná zpráva. Klíčový defenzivní štít Amadou Onana, který si v zápase s Američany poranil koleno, má přetržený zkřížený vaz a mistrovství světa pro něj předčasně skončilo. Skvělou zprávou je naopak návrat špílmachra Kevina De Bruyneho, který minule odpočíval na lavičce. Zdravotní testy ještě čekají obránce Zena Debasta.
Předpokládaná sestava Belgie
Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Vanaken, Tielemans – Lukebakio, De Bruyne, Trossard – De Ketelaere
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|7. července
|USA – Belgie
|1:4
|Osmifinále
|1. července
|Belgie – Senegal
|3:2 po prodl.
|Šestnáctifinále
|27. června
|Nový Zéland – Belgie
|1:5
|Základní skupina G
Vzájemné zápasy
Tyto dvě evropské velmoci se spolu v historii utkaly celkem dvaadvacetkrát, přičemž bilance hovoří jasně pro Španělsko (12 výher Španělska, 5 výher Belgie, 5 remíz). Na půdě mistrovství světa se potkaly dvakrát. V roce 1986 slavila po remíze 1:1 v penaltovém rozstřelu postup legendární belgická generace, v roce 1990 pak v základní skupině zvítězili Španělé 2:1. Poslední vzájemné měření sil proběhlo v září 2016 v rámci přátelského zápasu, kdy Španělsko zvítězilo 2:0.