Španělsko - Argentina v TV: Kde sledovat finále MS 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas u Synot Tipu
Sázková kancelář Synot Tip staví do role mírného favorita španělskou reprezentaci. Bookmakeři oceňují především naprosto bezchybnou defenzivní strukturu Španělska pod vedením Luise de la Fuenteho, která na turnaji ještě ani minutu neprohrávala.
Argentina je však úřadujícím šampionem a její herní projev založený na obrovské ofenzivní síle a psychické odolnosti z ní dělá nesmírně nebezpečného soupeře, který dokáže trestat jakékoliv zaváhání. Vedle předzápasových kurzů bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek přímo v průběhu finále.
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Sledujte zápas Španělsko – Argentina živě v TV
Vyvrcholení celého turnaje a boj o nejcennější fotbalovou trofej planety se uskuteční v neděli 19. července 2026 od 21:00 našeho středoevropského letního času (SELČ).
Dějištěm finále je MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium) v East Rutherfordu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 19. července 2026 od 21:00 (SELČ)
- Dějiště: MetLife Stadium (New York New Jersey Stadium), East Rutherford, New Jersey, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Slavko Vinčič (Slovinsko)
Španělsko má neprůstřelnou obranu a útočí na světový rekord
Evropští šampioni z roku 2024 procházejí turnajem s neuvěřitelnou lehkostí a elegancí. Po triumfu v základní skupině H postupně vyřadili Rakousko (3:0), Portugalsko (1:0) a Belgii (2:1). V semifinále pak de la Fuenteho výběr naprosto vymazal silnou Francii, kterou po dominantním výkonu porazil 2:0. Hlavní zbraní Španělska je neprostupný defenzivní val v čele s brankářem Unaiem Simónem. Španělsko v sedmi zápasech udrželo hned šest čistých kont a inkasovalo jediný gól.
Španělé mají navíc obrovskou historickou motivaci. Drží totiž úctyhodnou šňůru 37 zápasů v řadě bez porážky, a pokud v neděli uspějí, překonají historický rekord Itálie z roku 2021 a stanou se týmem s nejdelší neporazitelností v dějinách fotbalu. Trenér de la Fuente má k dispozici kompletní a zdravý kádr.
Předpokládaná sestava Španělska
Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|14. července
|Francie – Španělsko
|0:2
|Semifinále
|10. července
|Španělsko – Belgie
|2:1
|Čtvrtfinále
|6. července
|Portugalsko – Španělsko
|0:1
|Osmifinále
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Argentina hraje útočný uragán a touží po obhajobě titulu
Obhájci titulu pod vedením Lionela Scaloniho mohou napodobit legendární Brazílii z roku 1962 a vyhrát dvě mistrovství světa za sebou. Pokud se jim to podaří, stanou se navíc vůbec prvním týmem historie, který dokázal ovládnout čtyři velké turnaje v řadě (Copa América 2021, MS 2022, Copa América 2024).
Narozdíl od Španělska však byla cesta Argentiny do finále plná infarktových momentů. V play-off museli otáčet zápasy s Kapverdami (3:2 po prodl.) i Egyptem (3:2) a v semifinále prohrávali s Anglií, než duel v samotném závěru otočili díky trefám Enza Fernándeze a Lautara Martíneze na 2:1.
Argentina se prezentuje ofenzivním stylem a s 19 přesnými zásahy prožívají střelecky nejbohatší šampionát ve své historii. Hlavním motorovým pohonem je opět kapitán Lionel Messi. Devětatřicetiletý fenomén hraje své definitivně poslední finále na MS a s 8 góly vede tabulku střelců. Scaloni má k dispozici rovněž kompletní sestavu.
Předpokládaná sestava Argentiny
E. Martínez – Montiel, Romero, L. Martínez, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernández, Mac Allister – Messi, Álvarez
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|15. července
|Anglie – Argentina
|1:2
|Semifinále
|12. července
|Argentina – Švýcarsko
|3:1 po prodl.
|Čtvrtfinále
|7. července
|Argentina – Egypt
|3:2
|Osmifinále
Vzájemné zápasy
Historie pamatuje pouze jediné oficiální střetnutí těchto dvou gigantů na půdě mistrovství světa. V roce 1966 v základní skupině zvítězila Argentina 2:1. Mnohem bohatší je však bilance z přátelských zápasů, kde spolu oba celky odehrály 13 utkání (6 výher Španělska, 5 výher Argentiny, 2 remízy). Poslední vzájemné měření sil v roce 2018 v Madridu skončilo drtivým vítězstvím Španělska 6:1.
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Historická novinka: První Halftime Show na mistrovství světa
Letošní finále nabídne divákům v Americe i u televizních obrazovek absolutní premiéru. FIFA se inspirovala slavným Super Bowlem z amerického fotbalu a poprvé v historii zařadí do programu velkolepou Halftime Show, tedy koncertní show přímo během poločasové přestávky.
Celé hudební představení produkuje a kurátorsky zaštiťuje Chris Martin z kapely Coldplay. Na pódiu, které vyroste přímo na hrací ploše, se představí plejáda světových megastar: Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy, korejští BTS a venezuelský dirigent Gustavo Dudamel. Doprovodí je sbor PS22 Chorus a chybět nebudou ani postavičky ze Sezamové ulice či The Muppets.
Show má navíc hlubší charitativní podtext, jelikož podporuje fond FIFA Global Citizen Education Fund, jehož cílem je vybrat 100 milionů dolarů na rozšíření přístupu ke kvalitnímu vzdělání a fotbalovým příležitostem pro děti po celém světě.
Kvůli náročné stavbě a sklízení pódia se však poločasová pauza protáhne. Místo obvyklých 15 minut bude přestávka trvat přibližně 20 minut, což vyvolává mírnou kontroverzi z pohledu pravidel IFAB i kondice samotných hráčů, kteří v šatnách mohou až příliš vychladnout.
O hudební program nepřijdou ani televizní diváci – stanice Nova Action plánuje odvysílat Halftime Show v plném rozsahu. Už 90 minut před výkopem navíc v rámci závěrečného ceremoniálu vystoupí rapper Post Malone.