Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Liberec – Bohemians: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  19:29
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Obránce David Lischka z pražského Bohemians 1905 slaví gól do sítě Artisu Brno se svými spoluhráči Janem Matouškem (vlevo) a Alešem Čermákem. (4. listopadu 2026) | foto: ČTK

Fotbalisté Liberce přivítají ve 14. ligovém kole na svém stadionu Bohemians. Kde sobotní duel sledovat živě, v jakém rozpoložení oba týmy nastupují a co napovídají sázkové kurzy či statistiky?
Slovan Liberec 1,57 remíza 4,24
Bohemians 1905 5,94

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kde sledovat zápas Liberec – Bohemians živě

Sobotní prvoligový duel z libereckého stadionu U Nisy můžete sledovat prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Sobota 7. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
  • Místo konání: Stadion U Nisy, Liberec
  • Soutěž: Chance Liga, 14. kolo
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Predikce utkání Liberec vs. Bohemians ve 14. kole Chance Ligy.

Slovan Liberec – Bohemians: Kurzy a forma

Podle sázkových kanceláří je výrazným favoritem domácí Liberec, který má oproti Bohemians lepší postavení v tabulce. Pražané tak do utkání vstoupí v roli outsidera s vysokými kurzy na výhru.

Slovan Liberec je po dvanácti odehraných zápasech na 5. místě tabulky se ziskem 23 bodů a skóre 15:8. Severočeši z posledních pěti soutěžních utkání prohráli pouze na hřištích Olomouce a Slovácka. Silnou stránkou Liberce je především defenziva, která dosud inkasovala jen osm branek.

Slovan Liberec
DatumSoutěžZápasVýsledek
31. 10. 2026Chance LigaPardubice – Slovan Liberec1:2
27. 10. 2026MOL CupSlovan Liberec – Teplice1:0
17. 10. 2026Chance LigaSigma Olomouc – Slovan Liberec1:0
11. 10. 2026Chance LigaSlovan Liberec – Slovácko0:2
3. 10. 2026MOL CupSlask – Slovan Liberec0:3

Bohemians patří se ziskem 20 bodů a skóre 15:14 sedmé místo v tabulce. Pražané v posledních týdnech předvádějí solidní výkony. V lize porazili Artis Brno 2:1, se Spartou remizovali 0:0 a bod získali také za remízu 2:2 na hřišti Zbrojovky Brno. V MOL Cupu naopak podlehli Mladé Boleslavi 2:3.

Bohemians
DatumSoutěžZápasVýsledek
4. 11. 2026Chance LigaArtis Brno – Bohemians1:2
1. 11. 2026Chance LigaBohemians – Sparta Praha0:0
28. 10. 2026MOL CupMladá Boleslav – Bohemians3:2
24. 10. 2026Chance LigaZbrojovka Brno – Bohemians2:2
14. 10. 2026Chance LigaBohemians – Mladá Boleslav1:0

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Liberce (kurz 1,56 u SynotTipu): Slovan má výbornou defenzivu a na domácím stadionu U Nisy je tradičně silný.
  • Méně než 2,5 gólu (kurz 1,91 u Synot Tipu): Oby týmy vstřelí v průměru 1,2 gólu na zápas.

Statistické srovnání

Liberec inkasoval pouze 8 gólů, zatímco Bohemians 14. Slovan má navíc vyšší efektivitu střelby na branku (35 %).

Herní statistika (Chance Liga 2026/27)Slovan LiberecBohemians
Pořadí v tabulce (Body)5. místo (23 b)7. místo (20 b)
Góly vstřelené / obdržené (90 min)1,2 / 0,61,2 / 1,5
Střely celkem (Střely na branku)6,5 (3,5)7,4 (2,8)
Proměňování střel na branku35 %21 %
Držení míče46 %52 %
Rohové kopy (zahrávané / soupeře)4,4 / 5,65,3 / 4,5
Fauly / Žluté karty9,4 / 1,411,3 / 1,6

Tabulka Chance Ligy

Pátý Liberec má na dosah Spartu i třetí Sigmu Olomouc. Bohemians se zase mohou v případě vítězství bodově dotáhnout na svého soupeře a přiblížit se příčkám zajišťujícím účast v evropských pohárech.

#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.Slavia Praha1394032:7+2531
2.Mladá Boleslav1373322:15+724
3.Sigma Olomouc1373322:15+724
4.Sparta Praha1372425:13+1223
5.Slovan Liberec1272315:8+723
6.Teplice1363421:18+321
7.Bohemians1355315:14+120
8.Jablonec1362516:18-220
9.Zbrojovka Brno1362516:19-320
10.Viktoria Plzeň1354428:21+719
11.Hradec Králové1343612:18-615
12.Pardubice1342715:19-414
13.Baník Ostrava123277:22-1511
14.Artis Brno1324714:24-1010
15.Slovácko1314812:26-147
16.Zlín13031011:26-153
Chance Liga – 14. kolo (7.–8. listopadu 2026)
DatumZápasČas
7. 11. 2026Liberec – Bohemians15:00
7. 11. 2026Hradec Králové – Olomouc15:00
7. 11. 2026Zlín – Slovácko15:00
7. 11. 2026Zbrojovka Brno – Ostrava18:00
8. 11. 2026Teplice – Pardubice13:00
8. 11. 2026Slavia – Artis Brno15:00
8. 11. 2026Jablonec – Mladá Boleslav15:00
8. 11. 2026Plzeň – Sparta18:00

Vzájemné zápasy

Vzájemné zápasy Liberce a Bohemians v posledních letech příliš gólů nenabízejí. Čtyři z posledních pěti duelů skončily bezbrankovou remízou. Výjimkou bylo utkání v květnu 2025, kdy Bohemians na domácím hřišti zvítězili 4:1.

DatumSoutěžZápasSkóre
7. 3. 2026Chance LigaBohemians – Slovan Liberec0:0
4. 10. 2025Chance LigaSlovan Liberec – Bohemians0:0
11. 5. 2025Chance LigaSlovan Liberec – Bohemians1:0
4. 5. 2025Chance LigaBohemians – Slovan Liberec4:1
23. 2. 2025Chance LigaBohemians – Slovan Liberec0:0
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

Dakar kvůli obavám z bezpečnosti začne v Portugalsku, pak se pojede v Maroku

Daniel Sanders během Rallye Dakar.

Rallye Dakar se ze Saúdské Arábie, která nemůže být dějištěm z bezpečnostních důvodů, přesune do Evropy a Afriky a pojede se v Portugalsku a Maroku. Start bude 9. ledna v Loulé-Faro, cíl 23. ledna v...

Liberec – Bohemians: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy

Obránce David Lischka z pražského Bohemians 1905 slaví gól do sítě Artisu Brno...

Fotbalisté Liberce přivítají ve 14. ligovém kole na svém stadionu Bohemians. Kde sobotní duel sledovat živě, v jakém rozpoložení oba týmy nastupují a co napovídají sázkové kurzy či statistiky?

6. listopadu 2026  19:29

V Chance Lize se střílí jako dřív, gólů ale padá méně. Čím to je?

Zlínský Štefan se snaží uhrát míč proti slávistické přesile.

Kde se góly ztrácejí, když střel neubývá? Vytvářejí si týmy horší šance, končí víc pokusů v bloku, nebo se více daří brankářům? A je to český problém, nebo trend celé Evropy? Odpověď hledáme v datech...

6. listopadu 2026  17:26,  aktualizováno  18:13

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa....

6. listopadu 2026  17:53

Procházka vs. Stirling na UFC v Dauhá: Kurzy, kde sledovat zápas živě

Jiří Procházka (vlevo) a Carlos Ulberg v titulovém souboji.

Jiří Procházka se ve svém dalším zápase pod organizací UFC utká s dosud neporaženým Navajo Stirlingem. Galavečer je na programu v sobotu 21. listopadu 2026, sledujte jej živě online.

6. listopadu 2026  16:17

Grand Prix krasobruslení 2026 v Číně: Program, výsledky, Češi

Natálie a Filip Taschlerovi v této sezoně baví diváky při rytmickém tanci pro...

Třetí zastávkou krasobruslařského seriálu Grand Prix je čínský Šen-čen, závodí se od 6. do 8. listopadu 2026. V tancích na ledě reprezentují Česko sourozenci Taschlerovi.

6. listopadu 2026  16:13

Zbrojovka – Baník v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy

Ostravský záložník Michal Kohút se snaží uniknout ze sevření plzeňských...

Ve 14. kole Chance Ligy se utkají Zbrojovka Brno a Baník Ostrava. Kde sledovat sobotní večerní zápas v přímém přenosu, jakou formu mají oba soupeři a co o jejich šancích vypovídají statistiky a...

6. listopadu 2026  13:03

MotoGP - VC Kataru 2026 v TV: kde sledovat živě i s Filipem Salačem

Filip Salač během kvalifikace Moto2 na Velkou cenu Británie v Silverstonu.

Jubilejním 20. závodem sezony MS silničních motocyklů je Katar, jede se tradičně na okruhu Lusail. Sledujte všechny závody online, představí se i Filip Salač.

6. listopadu 2026  12:28

Česko – Rakousko v TV: Kde sledovat MS v hokeji žen živě a kurzy

České hokejistky se radují z gólu na mistrovství světa proti Kanadě.

České hokejistky vstoupí do mistrovství světa žen 2026 v Dánsku pátečním zápasem proti Rakousku, nováčkovi elitní divize. Reprezentace pod vedením nového trenéra Briana Idalského se po dvou čtvrtých...

6. listopadu 2026  11:41

Finsko – Česko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Čeští trenéři Zdeněk Moták (vlevo) a Pavel Gross diskutují během duelu proti...

Českou hokejovou reprezentaci čeká na turnaji NOCCO Hockey Games druhé utkání. Po úvodní porážce se Švédskem po samostatných nájezdech nastoupí svěřenci trenéra Zdeňka Motáka proti domácímu Finsku,...

6. listopadu 2026  11:40

Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat šlágr Chance Ligy, kurzy a statistiky

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Fotbalisté Plzně přivítají ve šlágru 14. kola Chance Ligy pražskou Spartu. Domácí se mohou pochlubit druhým nejproduktivnějším útokem soutěže, poslední dva vzájemné zápasy však skončily bez branek....

6. listopadu 2026  10:32

Turnaj mistryň 2026 v tenise: Program, výsledky, Češky a nominace

Zleva Karolína Muchová a Linda Nosková

Je tady závěrečný ženský tenisový podnik sezony, Turnaj mistryň. Letos se koná od 8. do 15. listopadu 2026 v americkém Indian Wells s trojnásobnou českou účastí, sledujte přímé přenosy online.

6. listopadu 2026  9:21

Česko – Švédsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Čeští hokejisté na prvním tréninku reprezentace.

Úvodním podnikem seriálu Euro Hockey Tour jsou tradiční NOCCO Hockey Games ve Finsku (dříve Karjala Cup), do kterých národní tým vstoupí soubojem proti Švédsku na domácím ledě v Praze. V jaké sestavě...

5. listopadu 2026  10:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.