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Kde sledovat zápas Liberec – Bohemians živě
Sobotní prvoligový duel z libereckého stadionu U Nisy můžete sledovat prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 7. listopadu 2026 od 15:00 SEČ
- Místo konání: Stadion U Nisy, Liberec
- Soutěž: Chance Liga, 14. kolo
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Slovan Liberec – Bohemians: Kurzy a forma
Podle sázkových kanceláří je výrazným favoritem domácí Liberec, který má oproti Bohemians lepší postavení v tabulce. Pražané tak do utkání vstoupí v roli outsidera s vysokými kurzy na výhru.
Slovan Liberec je po dvanácti odehraných zápasech na 5. místě tabulky se ziskem 23 bodů a skóre 15:8. Severočeši z posledních pěti soutěžních utkání prohráli pouze na hřištích Olomouce a Slovácka. Silnou stránkou Liberce je především defenziva, která dosud inkasovala jen osm branek.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|31. 10. 2026
|Chance Liga
|Pardubice – Slovan Liberec
|1:2
|27. 10. 2026
|MOL Cup
|Slovan Liberec – Teplice
|1:0
|17. 10. 2026
|Chance Liga
|Sigma Olomouc – Slovan Liberec
|1:0
|11. 10. 2026
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Slovácko
|0:2
|3. 10. 2026
|MOL Cup
|Slask – Slovan Liberec
|0:3
Bohemians patří se ziskem 20 bodů a skóre 15:14 sedmé místo v tabulce. Pražané v posledních týdnech předvádějí solidní výkony. V lize porazili Artis Brno 2:1, se Spartou remizovali 0:0 a bod získali také za remízu 2:2 na hřišti Zbrojovky Brno. V MOL Cupu naopak podlehli Mladé Boleslavi 2:3.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|4. 11. 2026
|Chance Liga
|Artis Brno – Bohemians
|1:2
|1. 11. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Sparta Praha
|0:0
|28. 10. 2026
|MOL Cup
|Mladá Boleslav – Bohemians
|3:2
|24. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Bohemians
|2:2
|14. 10. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Mladá Boleslav
|1:0
Tipy na sázkové příležitosti:
Statistické srovnání
Liberec inkasoval pouze 8 gólů, zatímco Bohemians 14. Slovan má navíc vyšší efektivitu střelby na branku (35 %).
|Herní statistika (Chance Liga 2026/27)
|Slovan Liberec
|Bohemians
|Pořadí v tabulce (Body)
|5. místo (23 b)
|7. místo (20 b)
|Góly vstřelené / obdržené (90 min)
|1,2 / 0,6
|1,2 / 1,5
|Střely celkem (Střely na branku)
|6,5 (3,5)
|7,4 (2,8)
|Proměňování střel na branku
|35 %
|21 %
|Držení míče
|46 %
|52 %
|Rohové kopy (zahrávané / soupeře)
|4,4 / 5,6
|5,3 / 4,5
|Fauly / Žluté karty
|9,4 / 1,4
|11,3 / 1,6
Tabulka Chance Ligy
Pátý Liberec má na dosah Spartu i třetí Sigmu Olomouc. Bohemians se zase mohou v případě vítězství bodově dotáhnout na svého soupeře a přiblížit se příčkám zajišťujícím účast v evropských pohárech.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|Slavia Praha
|13
|9
|4
|0
|32:7
|+25
|31
|2.
|Mladá Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|+7
|24
|3.
|Sigma Olomouc
|13
|7
|3
|3
|22:15
|+7
|24
|4.
|Sparta Praha
|13
|7
|2
|4
|25:13
|+12
|23
|5.
|Slovan Liberec
|12
|7
|2
|3
|15:8
|+7
|23
|6.
|Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|+3
|21
|7.
|Bohemians
|13
|5
|5
|3
|15:14
|+1
|20
|8.
|Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|-2
|20
|9.
|Zbrojovka Brno
|13
|6
|2
|5
|16:19
|-3
|20
|10.
|Viktoria Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|+7
|19
|11.
|Hradec Králové
|13
|4
|3
|6
|12:18
|-6
|15
|12.
|Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|-4
|14
|13.
|Baník Ostrava
|12
|3
|2
|7
|7:22
|-15
|11
|14.
|Artis Brno
|13
|2
|4
|7
|14:24
|-10
|10
|15.
|Slovácko
|13
|1
|4
|8
|12:26
|-14
|7
|16.
|Zlín
|13
|0
|3
|10
|11:26
|-15
|3
|Datum
|Zápas
|Čas
|7. 11. 2026
|Liberec – Bohemians
|15:00
|7. 11. 2026
|Hradec Králové – Olomouc
|15:00
|7. 11. 2026
|Zlín – Slovácko
|15:00
|7. 11. 2026
|Zbrojovka Brno – Ostrava
|18:00
|8. 11. 2026
|Teplice – Pardubice
|13:00
|8. 11. 2026
|Slavia – Artis Brno
|15:00
|8. 11. 2026
|Jablonec – Mladá Boleslav
|15:00
|8. 11. 2026
|Plzeň – Sparta
|18:00
Vzájemné zápasy
Vzájemné zápasy Liberce a Bohemians v posledních letech příliš gólů nenabízejí. Čtyři z posledních pěti duelů skončily bezbrankovou remízou. Výjimkou bylo utkání v květnu 2025, kdy Bohemians na domácím hřišti zvítězili 4:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|7. 3. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Slovan Liberec
|0:0
|4. 10. 2025
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Bohemians
|0:0
|11. 5. 2025
|Chance Liga
|Slovan Liberec – Bohemians
|1:0
|4. 5. 2025
|Chance Liga
|Bohemians – Slovan Liberec
|4:1
|23. 2. 2025
|Chance Liga
|Bohemians – Slovan Liberec
|0:0