Fotbalová Liga mistrů pokračuje 2. kolem ligové fáze a na stadionu Slovanu Bratislava se ve středu 14. října od 21:00 představí německý VfB Stuttgart. Podívejte se na aktuální formu obou týmů, předpokládané sestavy, tabulku soutěže i sázkové kurzy.
Kde sledovat zápas Slovan Bratislava – Stuttgart
Středeční duel 2. kola ligové fáze Ligy mistrů z bratislavského Tehelného pole můžete sledovat v přímém televizním vysílání i online:
- Termín a čas: Středa 14. října 2026 od 21:00 SELČ
- Místo konání: Tehelné pole, Bratislava, Slovensko
- Soutěž: Liga mistrů UEFA – ligová fáze, 2. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Nova Sport 5
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Slovan Bratislava - Stuttgart: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři favorizují hostující VfB Stuttgart s nízkým kurzem 1,31, zatímco případný triumf Slovanu Bratislava je na hodnotě 8,99.
Slovanu Bratislava se v posledních týdnech příliš nedaří. V domácí Niké lize vyhrál pouze jeden z posledních pěti zápasů a naposledy remizoval se Skalicou 1:1. V Lize mistrů vstoupil do soutěže porážkou 1:6 na hřišti Paris Saint-Germain, čímž prodloužil sérii porážek v hlavní fázi na devět utkání. Bratislavský tým sice skóroval v každém z posledních šesti evropských zápasů, zároveň však v posledních čtyřech domácích utkáních Ligy mistrů inkasoval vždy alespoň tři góly. Kvůli zranění mu nadále chybí Mykola Kucharevyč.
ŠK Slovan Bratislava
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 10. 2026
|Niké Liga
|Skalica – Slovan Bratislava
|1:1
|19. 9. 2026
|Niké Liga
|Komárno – Slovan Bratislava
|1:2
|16. 9. 2026
|Slovenský pohár
|Nitra – Slovan Bratislava
|1:3
|13. 9. 2026
|Niké Liga
|Slovan Bratislava – Žilina
|3:3
|9. 9. 2026
|Liga mistrů
|Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
|6:1
Stuttgart vstoupil do Ligy mistrů vítězstvím 3:1 nad norským Vikingem a v tabulce mu patří šesté místo. Německému týmu se daří také v Bundeslize, kde o víkendu porazil Paderborn 2:0. V hlavní fázi Ligy mistrů vyhrál tři z posledních čtyř zápasů a v evropských pohárech zvítězil v pěti z předchozích šesti utkání ligové fáze. Pokud uspěje také ve středu, poprvé v klubové historii zaznamená dvě venkovní výhry v Lize mistrů za sebou.
VfB Stuttgart
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 10. 2026
|Bundesliga
|Paderborn – Stuttgart
|0:2
|1. 10. 2026
|Přípravný zápas
|Stuttgart – Fürth
|5:0
|25. 9. 2026
|Přípravný zápas
|Stuttgart – Heidenheim
|3:0
|19. 9. 2026
|Bundesliga
|Stuttgart – Borussia Dortmund
|0:1
|12. 9. 2026
|Bundesliga
|Hoffenheim – Stuttgart
|2:1
Statistické srovnání v domácích soutěžích
Herní statistiky - liga 2026/2027
|Slovan Bratislava
|VfB Stuttgart
|Góly vstřelené (90 min)
|2,3
|1,6
|Góly obdržené (90 min)
|1,1
|1,8
|Střely
|9,9
|9,6
|Střely na branku
|4,8
|5,4
|Střely soupeřů
|7,8
|11,4
|Střely soupeřů na branku
|3,3
|5,2
|Rohy
|5,8
|6,2
|Rohy soupeřů
|3,7
|6,2
|Držení míče
|72 %
|51 %
|Přímé kopy
|12,6
|9,6
|Fauly
|9,3
|9,4
|Žluté karty
|1,4
|1,2
|Červené karty
|0
|0
|Ofsajdy
|1,4
|1,6
|Proměňování střel na branku
|49 %
|30 %
|Ø pořadí soupeřů v tabulce
|6,6
|9,4
|Zápasů se statistikami
|9
|5
Předpokládané sestavy
|Tým
|Předpokládaná sestava
|ŠK Slovan Bratislava
|Takáč – Blackman, Marković, Bajrić, Cruz – Pokorný, Ibrahim – Barseghjan, Martínez, Camara – Šporar
|VfB Stuttgart
|Seimen – Vagnoman, Jeltsch, Hendriks - Assignon, Prömel, Stiller, Führich – Leweling, Undav – Demirović
Tabulka Ligy mistrů
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2.
|Sporting
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|3.
|Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|4.
|Bayern Mnichov
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|5.
|PSG
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|6.
|Como
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|7.
|Manchester United
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|8.
|Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|9.
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10.
|Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|11.
|Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12.
|Betis
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|13.
|Atlético Madrid
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|14.
|Borussia Dortmund
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|15.
|Liverpool
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|16.
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|17.
|AEK Atény
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|18.
|Club Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|19.
|Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20.
|RB Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|21.
|Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22.
|AS Řím
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23.
|Šachtar Doněck
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24.
|Fenerbahçe
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|25.
|PSV Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|26.
|Viking
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|27.
|LASK Linec
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28.
|Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|29.
|FC Porto
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30.
|Slavia Praha
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31.
|Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|32.
|Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|33.
|Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|34.
|Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|35.
|Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0
|36.
|Bodø/Glimt
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
Vzájemné zápasy
Stuttgart se se Slovanem utkal v evropských pohárech třikrát a ani jednou neprohrál (2 výhry, 1 remíza). V minulé sezoně LM 2024/25 zvítězil v Bratislavě 3:1. Proti slovenským celkům drží Stuttgart celkovou sérii sedmi zápasů bez porážky (5 výher, 2 remízy).
|Datum
|Soutěž / Fáze
|Zápas
|Skóre
|21. 1. 2025
|Liga mistrů (Ligová fáze)
|Slovan Bratislava – Stuttgart
|1:3
|26. 8. 2010
|Evropská liga (Předkolo – odveta)
|Stuttgart – Slovan Bratislava
|2:2
|19. 8. 2010
|Evropská liga (Předkolo – 1. zápas)
|Slovan Bratislava – Stuttgart
|0:1