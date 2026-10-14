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Slovan Bratislava - Stuttgart v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy

Kristýna Polášková
  5:00

Adam Gríger v dresu Slovanu Bratislava. | foto: ČTK

Fotbalová Liga mistrů pokračuje 2. kolem ligové fáze a na stadionu Slovanu Bratislava se ve středu 14. října od 21:00 představí německý VfB Stuttgart. Podívejte se na aktuální formu obou týmů, předpokládané sestavy, tabulku soutěže i sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Slovan Bratislava – Stuttgart

Středeční duel 2. kola ligové fáze Ligy mistrů z bratislavského Tehelného pole můžete sledovat v přímém televizním vysílání i online:

  • Termín a čas: Středa 14. října 2026 od 21:00 SELČ
  • Místo konání: Tehelné pole, Bratislava, Slovensko
  • Soutěž: Liga mistrů UEFA – ligová fáze, 2. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Nova Sport 5
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Slovan Bratislava - Stuttgart: Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři favorizují hostující VfB Stuttgart s nízkým kurzem 1,31, zatímco případný triumf Slovanu Bratislava je na hodnotě 8,99.

Slovanu Bratislava se v posledních týdnech příliš nedaří. V domácí Niké lize vyhrál pouze jeden z posledních pěti zápasů a naposledy remizoval se Skalicou 1:1. V Lize mistrů vstoupil do soutěže porážkou 1:6 na hřišti Paris Saint-Germain, čímž prodloužil sérii porážek v hlavní fázi na devět utkání. Bratislavský tým sice skóroval v každém z posledních šesti evropských zápasů, zároveň však v posledních čtyřech domácích utkáních Ligy mistrů inkasoval vždy alespoň tři góly. Kvůli zranění mu nadále chybí Mykola Kucharevyč.

ŠK Slovan Bratislava
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 10. 2026Niké LigaSkalica – Slovan Bratislava1:1
19. 9. 2026Niké LigaKomárno – Slovan Bratislava1:2
16. 9. 2026Slovenský pohárNitra – Slovan Bratislava1:3
13. 9. 2026Niké LigaSlovan Bratislava – Žilina3:3
9. 9. 2026Liga mistrůParis Saint-Germain – Slovan Bratislava6:1

Stuttgart vstoupil do Ligy mistrů vítězstvím 3:1 nad norským Vikingem a v tabulce mu patří šesté místo. Německému týmu se daří také v Bundeslize, kde o víkendu porazil Paderborn 2:0. V hlavní fázi Ligy mistrů vyhrál tři z posledních čtyř zápasů a v evropských pohárech zvítězil v pěti z předchozích šesti utkání ligové fáze. Pokud uspěje také ve středu, poprvé v klubové historii zaznamená dvě venkovní výhry v Lize mistrů za sebou.

VfB Stuttgart
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 10. 2026BundesligaPaderborn – Stuttgart0:2
1. 10. 2026Přípravný zápasStuttgart – Fürth5:0
25. 9. 2026Přípravný zápasStuttgart – Heidenheim3:0
19. 9. 2026BundesligaStuttgart – Borussia Dortmund0:1
12. 9. 2026BundesligaHoffenheim – Stuttgart2:1

Statistické srovnání v domácích soutěžích

Herní statistiky - liga 2026/2027
Slovan BratislavaVfB Stuttgart
Góly vstřelené (90 min)2,31,6
Góly obdržené (90 min)1,11,8
Střely9,99,6
Střely na branku4,85,4
Střely soupeřů7,811,4
Střely soupeřů na branku3,35,2
Rohy5,86,2
Rohy soupeřů3,76,2
Držení míče72 %51 %
Přímé kopy12,69,6
Fauly9,39,4
Žluté karty1,41,2
Červené karty00
Ofsajdy1,41,6
Proměňování střel na branku49 %30 %
Ø pořadí soupeřů v tabulce6,69,4
Zápasů se statistikami95

Předpokládané sestavy

TýmPředpokládaná sestava
ŠK Slovan BratislavaTakáč – Blackman, Marković, Bajrić, Cruz – Pokorný, Ibrahim – Barseghjan, Martínez, Camara – Šporar
VfB StuttgartSeimen – Vagnoman, Jeltsch, Hendriks - Assignon, Prömel, Stiller, Führich – Leweling, Undav – Demirović
Tabulka Ligy mistrů
#TýmZVRPSkóreBody
1.Barcelona22009:26
2.Sporting22005:16
3.Arsenal22004:06
4.Bayern Mnichov21108:34
5.PSG11006:13
6.Como11004:13
7.Manchester United21014:23
8.Stuttgart11003:13
9.Manchester City11002:03
10.Villarreal21015:43
11.Aston Villa11003:23
12.Betis11003:23
13.Atlético Madrid21013:23
14.Borussia Dortmund11003:23
15.Liverpool11002:13
16.Real Madrid11002:13
17.AEK Atény11001:03
18.Club Bruggy21016:63
19.Lens21013:43
20.RB Lipsko21012:43
21.Sabah Baku21012:43
22.AS Řím10101:11
23.Šachtar Doněck10101:11
24.Fenerbahçe10101:11
25.PSV Eindhoven20111:21
26.Viking20114:61
27.LASK Linec10010:10
28.Inter Milán20024:60
29.FC Porto10010:20
30.Slavia Praha20022:50
31.Neapol20021:40
32.Lille20022:60
33.Feyenoord10011:50
34.Galatasaray20022:70
35.Slovan Bratislava10011:60
36.Bodø/Glimt10010:50

Vzájemné zápasy

Stuttgart se se Slovanem utkal v evropských pohárech třikrát a ani jednou neprohrál (2 výhry, 1 remíza). V minulé sezoně LM 2024/25 zvítězil v Bratislavě 3:1. Proti slovenským celkům drží Stuttgart celkovou sérii sedmi zápasů bez porážky (5 výher, 2 remízy).

DatumSoutěž / FázeZápasSkóre
21. 1. 2025Liga mistrů (Ligová fáze)Slovan Bratislava – Stuttgart1:3
26. 8. 2010Evropská liga (Předkolo – odveta)Stuttgart – Slovan Bratislava2:2
19. 8. 2010Evropská liga (Předkolo – 1. zápas)Slovan Bratislava – Stuttgart0:1
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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