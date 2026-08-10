Kde sledovat zápas Slovan Bratislava - Mjällby živě
Rozhodující souboj o postup do play-off Ligy mistrů mezi slovenským šampionem a švédským překvapením z Mjällby můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Úterý 11. srpna 2026 od 20:15 CEST
- Místo konání: Národný futbalový štadión (Tehelné pole), Bratislava
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá pro slovenské i české diváky stanice STVR Šport
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí TV Tipsport
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: na webu Synotu zde
Aktuální kurzy na zápas Slovan Bratislava - Mjällby
Slovan Bratislava vstoupí do odvety ve skvělé pozici. V úvodním duelu ve Švédsku zvítězil 2:1 a v domácí odvetě je podle sázkové kanceláře Synot Tip favoritem v kurzu 1,84. Na nerozhodný výsledek je vypsán kurz 3,75, zatímco na vítězství Mjällby si můžete vsadit v kurzu 4,34.
Svěřenci trenéra Yayay Tourého mají na startu ročníku výbornou formu. V Lize mistrů drží bilanci 2 výher a 1 remízy s průměrem 1,67 vstřeleného gólu na zápas. Tahounem ofenzivy je útočník Andraž Šporar, který má v sezóně na kontě již 12 branek, zatímco roli hlavního režiséra hry plní mladík Nino Marcelli se 6 asistencemi. Slovan navíc zdobí pevná obrana, která v LM inkasovala v průměru pouze 0,67 gólu na zápas.
Naopak švédský celek Mjällby AIF pod vedením kouče Karla Mariuse Aksuma prožívá útlum. Z posledních pěti soutěžních duelu vyhrál jediný a o víkendu podlehl v domácí soutěži Elfsborgu 0:1. Hlavní hrozbou pro obranu Slovanu bude pětigólový střelec Jacob Bergström, kterému na křídle sekunduje Abdoulie Manneh.
Vzájemné zápasy
Jediným dosavadním měřením sil zůstává úvodní duel 3. předkola, ve kterém Slovan zvítězil na půdě Mjällby 2:1.
Vzhledem k útočné síle Slovanu na domácím stadionu a nutnosti Mjällby riskovat a otevřít hru se jako velmi atraktivní jeví sázka na výhru domácího Slovanu, případně varianta, že se prosadí oba týmy (BTTS). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.
Výsledky týmů v posledních zápasech
Slovan táhne sérii výher a vysoké střelecké produktivity, zatímco Mjällby se trápí v koncovce a z posledních pěti zápasů zapsalo hned tři porážky.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|4. 8. 2026
|Mjällby – Slovan Bratislava
|1:2
|Liga mistrů
|1. 8. 2026
|Slovan Bratislava – Podbrezová
|3:0
|Niké liga
|29. 7. 2026
|Slovan Bratislava – Iberia 1999
|1:1
|Liga mistrů
|26. 7. 2026
|B. Bystrica – Slovan Bratislava
|0:4
|Niké liga
|21. 7. 2026
|Iberia 1999 – Slovan Bratislava
|0:2
|Liga mistrů
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|8. 8. 2026
|Mjällby – Elfsborg
|0:1
|Allsvenskan
|4. 8. 2026
|Mjällby – Slovan Bratislava
|1:2
|Liga mistrů
|28. 7. 2026
|Lincoln – Mjällby
|0:0
|Liga mistrů
|25. 7. 2026
|Kalmar – Mjällby
|2:1
|Allsvenskan
|21. 7. 2026
|Mjällby – Lincoln
|3:0
|Liga mistrů