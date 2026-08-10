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Slovan Bratislava - Mjällby v TV: Kde sledovat odvetu 3. předkola LM živě

Kristýna Polášková
  10:59

Tanguy Zoukrou z Young Boys se v hustém dešti snaží projít přes obránce Slovanu Bratislava. | foto: Reuters

Odveta 3. předkola Ligy mistrů Slovan Bratislava - Mjällby AIF se odehraje v úterý 11. srpna od 20:15 na Tehelném poli. Hráči Slovanu si ze Švédska přivezli cennou výhru 2:1 a na domácím trávníku chtějí potvrdit postup do závěrečného play off. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či live stream, jaké jsou týmové statistiky a sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Slovan Bratislava - Mjällby živě

Rozhodující souboj o postup do play-off Ligy mistrů mezi slovenským šampionem a švédským překvapením z Mjällby můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Úterý 11. srpna 2026 od 20:15 CEST
  • Místo konání: Národný futbalový štadión (Tehelné pole), Bratislava
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá pro slovenské i české diváky stanice STVR Šport
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí TV Tipsport
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Slovan Bratislava - Mjällby

Slovan Bratislava vstoupí do odvety ve skvělé pozici. V úvodním duelu ve Švédsku zvítězil 2:1 a v domácí odvetě je podle sázkové kanceláře Synot Tip favoritem v kurzu 1,84. Na nerozhodný výsledek je vypsán kurz 3,75, zatímco na vítězství Mjällby si můžete vsadit v kurzu 4,34.

Slovan Bratislava 1,85 remíza 3,78
Mjällby AIF 4,44

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Svěřenci trenéra Yayay Tourého mají na startu ročníku výbornou formu. V Lize mistrů drží bilanci 2 výher a 1 remízy s průměrem 1,67 vstřeleného gólu na zápas. Tahounem ofenzivy je útočník Andraž Šporar, který má v sezóně na kontě již 12 branek, zatímco roli hlavního režiséra hry plní mladík Nino Marcelli se 6 asistencemi. Slovan navíc zdobí pevná obrana, která v LM inkasovala v průměru pouze 0,67 gólu na zápas.

Naopak švédský celek Mjällby AIF pod vedením kouče Karla Mariuse Aksuma prožívá útlum. Z posledních pěti soutěžních duelu vyhrál jediný a o víkendu podlehl v domácí soutěži Elfsborgu 0:1. Hlavní hrozbou pro obranu Slovanu bude pětigólový střelec Jacob Bergström, kterému na křídle sekunduje Abdoulie Manneh.

Vzájemné zápasy

Jediným dosavadním měřením sil zůstává úvodní duel 3. předkola, ve kterém Slovan zvítězil na půdě Mjällby 2:1.

Vzhledem k útočné síle Slovanu na domácím stadionu a nutnosti Mjällby riskovat a otevřít hru se jako velmi atraktivní jeví sázka na výhru domácího Slovanu, případně varianta, že se prosadí oba týmy (BTTS). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.

Výsledky týmů v posledních zápasech

Slovan táhne sérii výher a vysoké střelecké produktivity, zatímco Mjällby se trápí v koncovce a z posledních pěti zápasů zapsalo hned tři porážky.

ŠK Slovan Bratislava
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
4. 8. 2026Mjällby – Slovan Bratislava1:2Liga mistrů
1. 8. 2026Slovan Bratislava – Podbrezová3:0Niké liga
29. 7. 2026Slovan Bratislava – Iberia 19991:1Liga mistrů
26. 7. 2026B. Bystrica – Slovan Bratislava0:4Niké liga
21. 7. 2026Iberia 1999 – Slovan Bratislava0:2Liga mistrů
Mjällby AIF
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
8. 8. 2026Mjällby – Elfsborg0:1Allsvenskan
4. 8. 2026Mjällby – Slovan Bratislava1:2Liga mistrů
28. 7. 2026Lincoln – Mjällby0:0Liga mistrů
25. 7. 2026Kalmar – Mjällby2:1Allsvenskan
21. 7. 2026Mjällby – Lincoln3:0Liga mistrů
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