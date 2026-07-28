Kde sledovat zápas Slovan Bratislava – Iberia 1999 živě
Odvetný souboj 2. předkola nejprestižnější evropské klubové soutěže můžete sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím textové reportáže. Zápas se odehraje ve středu 29. července na Tehelném poli v Bratislavě.
- Datum a čas: úterý 29. července 2026 od 20:15
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá pro slovenské i české fanoušky stanice STVR Šport.
- Textový přenos: Pokud nemůžete sledovat obrazový přenos v televizi, průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: na webu Synotu zde
Aktuální kurzy na zápas
Slovenský mistr si z prvního utkání přivezl komfortní náskok 2:0. Sázková kancelář Synot Tip tak logicky favorizuje Slovan Bratislava, který má na evropské scéně mnohem více zkušeností.
Gruzínský šampion Iberia sice v 1. předkole dokázal vstřelit tři góly na hřišti Flory Tallinn (výhra 3:2), ale proti organizované hře Slovanu to bude mít složité. Hosté musí hrát od úvodu aktivně, aby smazali dvougólové manko, což může otevírat okénka pro rychlé protiútoky Slovanu.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|21. 7. 2026
|Iberia 1999 – Slovan Bratislava
|0:2
|Liga mistrů (2. předkolo)
Vzhledem ke slušné defenzivě Slovanu, který se nemusí nikam tlačit, se v kurzové nabídce vyplatí sledovat příležitosti na celkový počet gólů (under 2.5 nebo 3.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.
Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Slovan i Iberia mají za sebou úspěšné víkendové zápasy v domácích soutěžích, které jim dodaly sebevědomí před středeční bitvou.
ŠK Slovan Bratislava
Slovan Bratislava prožívá výborný start do sezony. Po výhře v Gruzii o víkendu deklasoval v úvodním kole domácí ligy Banskou Bystrici na jejím hřišti 4:0. Slovan tak drží sérii čtyř výher v řadě (včetně přípravy).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 7. 2026
|B. Bystrica – Slovan Bratislava
|0:4
|Niké liga
|21. 7. 2026
|Iberia 1999 – Slovan Bratislava
|0:2
|Liga mistrů
|16. 7. 2026
|Slovan Bratislava – Pafos
|3:2
|Přípravný zápas
|11. 7. 2026
|Slavia Praha – Slovan Bratislava
|0:1
|Přípravný zápas
|4. 7. 2026
|Puskas Akademie – Slovan Bratislava
|1:0
|Přípravný zápas
FC Iberia 1999
Gruzínci o víkendu v domácím poháru dokázali zdolat Margveti 2006 poměrem 3:1.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|24. 7. 2026
|Margveti 2006 – Iberia 1999
|1:3
|Gruzínský pohár
|21. 7. 2026
|Iberia 1999 – Slovan Bratislava
|0:2
|Liga mistrů
|14. 7. 2026
|Iberia 1999 – Flora
|2:2
|Liga mistrů
|8. 7. 2026
|Flora – Iberia 1999
|2:3
|Liga mistrů
|1. 7. 2026
|Iberia 1999 – Torpedo Kutaisi
|2:2 (2:3 pen.)
|Superpohár
Kdo čeká na postupujícího do 3. předkola?
Vítěz tohoto dvojzápasu postoupí do 3. předkola Ligy mistrů, kde se utká s lepším z dvojice Mjällby AIF (Švédsko) nebo Lincoln Red Imps (Gibraltar). Poražený celek se přesune do 3. předkola Evropské ligy UEFA.