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Slovan Bratislava - Iberia 1999 v TV: Kde sledovat předkolo LM živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  8:00

Tigran Barseghjan ze Slovanu Bratislava útočí v zápase s Dinamem Záhřeb. | foto: Reuters

Slovan Bratislava má po úvodní výhře 2:0 v Gruzii nakročeno do 3. předkola fotbalové Ligy mistrů 2026/27. Ve středeční domácí odvetě na Tehelném poli se pokusí potvrdit výhru ze hřiště FC Iberia 1999. Podívejte se, kde utkání sledovat živě v TV, jaké jsou sázkové kurzy a v jaké formě oba týmy do zápasu vstupují.

Kde sledovat zápas Slovan Bratislava – Iberia 1999 živě

Odvetný souboj 2. předkola nejprestižnější evropské klubové soutěže můžete sledovat v přímém televizním přenosu i prostřednictvím textové reportáže. Zápas se odehraje ve středu 29. července na Tehelném poli v Bratislavě.

  • Datum a čas: úterý 29. července 2026 od 20:15
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá pro slovenské i české fanoušky stanice STVR Šport.
  • Textový přenos: Pokud nemůžete sledovat obrazový přenos v televizi, průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
  • Kurzy: na webu Synotu zde

Aktuální kurzy na zápas

Slovenský mistr si z prvního utkání přivezl komfortní náskok 2:0. Sázková kancelář Synot Tip tak logicky favorizuje Slovan Bratislava, který má na evropské scéně mnohem více zkušeností.

Gruzínský šampion Iberia sice v 1. předkole dokázal vstřelit tři góly na hřišti Flory Tallinn (výhra 3:2), ale proti organizované hře Slovanu to bude mít složité. Hosté musí hrát od úvodu aktivně, aby smazali dvougólové manko, což může otevírat okénka pro rychlé protiútoky Slovanu.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
21. 7. 2026Iberia 1999 – Slovan Bratislava0:2Liga mistrů (2. předkolo)

Vzhledem ke slušné defenzivě Slovanu, který se nemusí nikam tlačit, se v kurzové nabídce vyplatí sledovat příležitosti na celkový počet gólů (under 2.5 nebo 3.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.

Slovan Bratislava 1,36 remíza 5,24
FC Iberia 1999 7,92

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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Slovan i Iberia mají za sebou úspěšné víkendové zápasy v domácích soutěžích, které jim dodaly sebevědomí před středeční bitvou.

ŠK Slovan Bratislava

Slovan Bratislava prožívá výborný start do sezony. Po výhře v Gruzii o víkendu deklasoval v úvodním kole domácí ligy Banskou Bystrici na jejím hřišti 4:0. Slovan tak drží sérii čtyř výher v řadě (včetně přípravy).

ŠK Slovan Bratislava
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 7. 2026B. Bystrica – Slovan Bratislava0:4Niké liga
21. 7. 2026Iberia 1999 – Slovan Bratislava0:2Liga mistrů
16. 7. 2026Slovan Bratislava – Pafos3:2Přípravný zápas
11. 7. 2026Slavia Praha – Slovan Bratislava0:1Přípravný zápas
4. 7. 2026Puskas Akademie – Slovan Bratislava1:0Přípravný zápas

FC Iberia 1999

Gruzínci o víkendu v domácím poháru dokázali zdolat Margveti 2006 poměrem 3:1.

FC Iberia 1999
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
24. 7. 2026Margveti 2006 – Iberia 19991:3Gruzínský pohár
21. 7. 2026Iberia 1999 – Slovan Bratislava0:2Liga mistrů
14. 7. 2026Iberia 1999 – Flora2:2Liga mistrů
8. 7. 2026Flora – Iberia 19992:3Liga mistrů
1. 7. 2026Iberia 1999 – Torpedo Kutaisi2:2 (2:3 pen.)Superpohár

Kdo čeká na postupujícího do 3. předkola?

Vítěz tohoto dvojzápasu postoupí do 3. předkola Ligy mistrů, kde se utká s lepším z dvojice Mjällby AIF (Švédsko) nebo Lincoln Red Imps (Gibraltar). Poražený celek se přesune do 3. předkola Evropské ligy UEFA.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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