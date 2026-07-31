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Slovácko - Artis Brno v TV: Kde sledovat Chance ligu, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  14:33

Nový trenér Slovácka Jan Jelínek poprvé v akci. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V rámci 2. kola Chance ligy přivítá 1.FC Slovácko na svém stadionu nováčka soutěže SK Artis Brno. Utkání se odehraje v sobotu 1. srpna 2026 od 17:00 hodin. Obě mužstva vstoupila do nového ročníku porážkou. Podívejte se, kde sledovat zápas živě v TV nebo přes online stream, jaké jsou zajímavé kurzy a jak vypadá vzájemná bilance obou týmů.

Kde sledovat zápas Slovácko – Artis Brno živě

První domácí utkání Slovácka v nové sezóně můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách i na internetu:

  • Termín a čas: Sobota 1. srpna 2026 od 17:00
  • Místo konání: Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 3
  • Online live stream: Živý přenos můžete sledovat u sázkové kanceláře Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Slovácko – Artis Brno

Sázková kancelář Synot Tip vypisuje pro tento duel zajímavé příležitosti. Slovácko vstupuje do zápasu s cílem odčinit vysokou porážku 1:5 z půdy Slavie Praha. Domácí trenér Jelínek se ale bude muset obejít bez vykartovaného Pavla Jurošky, který za červenou kartu dostal stopku na tři zápasy.

Artis Brno na úvod podlehl doma Mladé Boleslavi 2:4, i když ukázal velký ofenzivní potenciál díky dvěma trefám Quadriho Adebayo Adedirana. Oba týmy tak v úvodu ročníku ladí především defenzivní činnost.

Vzájemné zápasy Slovácko – Artis Brno

Oba celky na sebe narazily na konci května v baráži o postup do nejvyšší soutěže, kde Slovácko dominovalo. Přestože brněnský klub prošel přes léto masivní obměnou kádru (přišli hráči jako Glossoa, Fully, Alegue či Carlen), historická bilance hovoří jasně pro tým z Uherského Hradiště:

Vzájemné zápasy Slovácko – Artis Brno
DatumZápasSkóreSoutěž
31. 5. 2026Slovácko – Artis Brno3:0Baráž Chance Liga
27. 5. 2026Artis Brno – Slovácko1:4Baráž Chance Liga

Vzhledem k ofenzivní síle i defenzivním mezerám obou mužstev se jako velmi pravděpodobná jeví sázka na to, že se prosadí oba týmy (BTTS) nebo na vyšší počet branek v zápase (Over 2.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.

1. FC Slovácko 1,62 remíza 4,24
SK Artis Brno 5,32

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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Oba soupeři ladí formu po obměnách kádru a v 1. kole zaznamenali vysoké brankové příděly.

1.FC Slovácko
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 7. 2026Slavia Praha – Slovácko5:1Chance Liga
18. 7. 2026Slovácko – Skalica1:3Přípravný zápas
11. 7. 2026Slovácko – Zalaegerszeg3:3Přípravný zápas
8. 7. 2026Slovácko – Zorja2:1Přípravný zápas
4. 7. 2026Slovácko – Trnava1:1Přípravný zápas
SK Artis Brno
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
27. 7. 2026Artis Brno – Mladá Boleslav2:4Chance Liga
18. 7. 2026Wisla Kraków – Artis Brno1:0Přípravný zápas
18. 7. 2026Wisla Kraków – Artis Brno2:2Přípravný zápas
10. 7. 2026Amstetten – Artis Brno2:2Přípravný zápas
3. 7. 2026St. Pölten – Artis Brno1:1Přípravný zápas

Program 2. kola Chance ligy

2. kolo Chance ligy nabídne vedle souboje Slovácka s Artisem řadu dalších zajímavých duelů:

Program 2. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
AC Sparta Praha – FC ZlínPátek 31. 7., 19:00
FC Slovan Liberec – FK TepliceSobota 1. 8., 17:00
1.FC Slovácko – FK Artis BrnoSobota 1. 8., 17:00
FC Baník Ostrava – SK Slavia PrahaSobota 1. 8., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka BrnoSobota 1. 8., 20:00
SK Sigma Olomouc – FK Mladá BoleslavNeděle 2. 8., 15:00
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec KrálovéNeděle 2. 8., 17:30
FK Pardubice – FK JablonecNeděle 2. 8., 20:00

Tabulka Chance ligy po 1. kole

Úvodní kolo přineslo kontrastní výsledky pro oba sobotní soupeře:

  • Slovácko na dně tabulky: Po vysoké porážce 1:5 v Edenu uzavírá Slovácko průběžnou tabulku na 16. místě s nepříznivým skóre. Před vlastními fanoušky tak potřebuje okamžitě zabrat.
  • Artis Brno v dolní polovině: Nováček z Brna po divoké prohře 2:4 s Mladou Boleslaví drží 12. příčku. Ukázal však střeleckou chuť a v Uherském Hradišti hodlá usilovat o své první prvoligové body.
Tabulka Chance ligy po 1. kole
#KlubZVRPSkóreB
1.SK Slavia Praha11005:13
2.FK Mladá Boleslav11004:23
3.FK Teplice11003:13
3.FC Zbrojovka Brno11003:13
3.FC Slovan Liberec11003:13
6.FC Hradec Králové11002:13
6.FK Jablonec11002:13
8.FC Baník Ostrava11001:03
9.FK Pardubice10011:20
9.SK Sigma Olomouc10011:20
11.FC Zlín10010:10
12.SK Artis Brno10012:40
13.AC Sparta Praha10011:30
13.Bohemians Praha 190510011:30
13.FC Viktoria Plzeň10011:30
16.1.FC Slovácko10011:50
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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