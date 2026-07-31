Kde sledovat zápas Slovácko – Artis Brno živě
První domácí utkání Slovácka v nové sezóně můžete sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách i na internetu:
- Termín a čas: Sobota 1. srpna 2026 od 17:00
- Místo konání: Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 3
- Online live stream: Živý přenos můžete sledovat u sázkové kanceláře Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas Slovácko – Artis Brno
Sázková kancelář Synot Tip vypisuje pro tento duel zajímavé příležitosti. Slovácko vstupuje do zápasu s cílem odčinit vysokou porážku 1:5 z půdy Slavie Praha. Domácí trenér Jelínek se ale bude muset obejít bez vykartovaného Pavla Jurošky, který za červenou kartu dostal stopku na tři zápasy.
Artis Brno na úvod podlehl doma Mladé Boleslavi 2:4, i když ukázal velký ofenzivní potenciál díky dvěma trefám Quadriho Adebayo Adedirana. Oba týmy tak v úvodu ročníku ladí především defenzivní činnost.
Vzájemné zápasy Slovácko – Artis Brno
Oba celky na sebe narazily na konci května v baráži o postup do nejvyšší soutěže, kde Slovácko dominovalo. Přestože brněnský klub prošel přes léto masivní obměnou kádru (přišli hráči jako Glossoa, Fully, Alegue či Carlen), historická bilance hovoří jasně pro tým z Uherského Hradiště:
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|31. 5. 2026
|Slovácko – Artis Brno
|3:0
|Baráž Chance Liga
|27. 5. 2026
|Artis Brno – Slovácko
|1:4
|Baráž Chance Liga
Vzhledem k ofenzivní síle i defenzivním mezerám obou mužstev se jako velmi pravděpodobná jeví sázka na to, že se prosadí oba týmy (BTTS) nebo na vyšší počet branek v zápase (Over 2.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.
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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Oba soupeři ladí formu po obměnách kádru a v 1. kole zaznamenali vysoké brankové příděly.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 7. 2026
|Slavia Praha – Slovácko
|5:1
|Chance Liga
|18. 7. 2026
|Slovácko – Skalica
|1:3
|Přípravný zápas
|11. 7. 2026
|Slovácko – Zalaegerszeg
|3:3
|Přípravný zápas
|8. 7. 2026
|Slovácko – Zorja
|2:1
|Přípravný zápas
|4. 7. 2026
|Slovácko – Trnava
|1:1
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|27. 7. 2026
|Artis Brno – Mladá Boleslav
|2:4
|Chance Liga
|18. 7. 2026
|Wisla Kraków – Artis Brno
|1:0
|Přípravný zápas
|18. 7. 2026
|Wisla Kraków – Artis Brno
|2:2
|Přípravný zápas
|10. 7. 2026
|Amstetten – Artis Brno
|2:2
|Přípravný zápas
|3. 7. 2026
|St. Pölten – Artis Brno
|1:1
|Přípravný zápas
Program 2. kola Chance ligy
2. kolo Chance ligy nabídne vedle souboje Slovácka s Artisem řadu dalších zajímavých duelů:
|Zápas
|Termín a čas
|AC Sparta Praha – FC Zlín
|Pátek 31. 7., 19:00
|FC Slovan Liberec – FK Teplice
|Sobota 1. 8., 17:00
|1.FC Slovácko – FK Artis Brno
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno
|Sobota 1. 8., 20:00
|SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav
|Neděle 2. 8., 15:00
|Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové
|Neděle 2. 8., 17:30
|FK Pardubice – FK Jablonec
|Neděle 2. 8., 20:00
Tabulka Chance ligy po 1. kole
Úvodní kolo přineslo kontrastní výsledky pro oba sobotní soupeře:
- Slovácko na dně tabulky: Po vysoké porážce 1:5 v Edenu uzavírá Slovácko průběžnou tabulku na 16. místě s nepříznivým skóre. Před vlastními fanoušky tak potřebuje okamžitě zabrat.
- Artis Brno v dolní polovině: Nováček z Brna po divoké prohře 2:4 s Mladou Boleslaví drží 12. příčku. Ukázal však střeleckou chuť a v Uherském Hradišti hodlá usilovat o své první prvoligové body.
|#
|Klub
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|FK Mladá Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|3.
|FK Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Zbrojovka Brno
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Slovan Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6.
|FC Hradec Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6.
|FK Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8.
|FC Baník Ostrava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9.
|FK Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|9.
|SK Sigma Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11.
|FC Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12.
|SK Artis Brno
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13.
|AC Sparta Praha
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|Bohemians Praha 1905
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|FC Viktoria Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16.
|1.FC Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0