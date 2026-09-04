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Slavia - Zbrojovka v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Autor:
  22:31

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě spolu s Davidem Mosesem. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Program 7. kola Chance Ligy nabídne i souboj prvního týmu s druhým. Slavia v něm přivítá nováčka Zbrojovku Brno. Hraje se v sobotu 5. září od 15:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou předpokládané sestavy a zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Slavia – Zbrojovka živě

Duel 7. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Sobota 5. září 2026 od 15:00
  • Místo konání: Fortuna Arena, Praha
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Kurzy na zápas Slavia – Zbrojovka

Přestože se jedná o souboj prvního týmu s druhým, Slavia je velkým favoritem. Bookmakeři SynotTipu na její výhru vypsali kurz 1,3. Zajímavější příležitosti lze najít v doprovodných sázkách.

Slavia Praha 1,33 remíza 5,7
Zbrojovka Brno 8,84

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Zajímavé kurzy:

  • Slavia vyhraje s čistým kontem – 2,03
  • Slavia vyhraje a padne pod 3.5 gólu – 2,09
  • Slavia vyhraje 2:0 – 6,18

Poslední zápasy Slavie a Zbrojovky

Slavia vlétla do ligy skvěle. V prvních dvou kolech nastřílela devět branek a fanoušci byli v euforii. Pak ale přišel útlum. S Parubicemi vydřela výhru až deset minut před koncem a následně ztratila body za dvě remízy. Zpět do pohody se vrátila minulý týden – v derby na Letné zvítězila 3:0.

Poslední zápasy Slavie:
DatumSoutěžZápasVýsledek
30. 8. 2026CHLSparta – Slavia0:3
22. 8. 2026CHLBohemians – Slavia 2:2
16. 8. 2026CHLSlovan Liberec – Slavia 1:1
9. 8. 2026CHLPardubice – Slavia 1:2
1. 8. 2026CHLBaník Ostrava – Slavia 0:4
26. 7. 2026CHLSlavia – Slovácko5:1

Také Zbrojovka Brno vstoupila do ligy výborně. Napřed doma porazila Spartu, potom si přivezla bod z Plzně. Jediný nepovedný zápas odehrála ve třetím kole doma s Libercem (0:1). Následovaly výhry v Teplicích, se Zlínem a s Hradcem.

Poslední zápasy Zbrojovky Brno
DatumSoutěžZápasVýsledek
02.09.2026CHLZbrojovka Brno – Hradec Králové0:1
29.08.2026CHLZbrojovka Brno – Zlín3:2
26.08.2026POHFrýdlant n. O. – Zbrojovka Brno0:10
23.08.2026CHLTeplice – Zbrojovka Brno2:0
07.08.2026CHLZbrojovka Brno – Slovan Liberec1:0
01.08.2026CHLViktoria Plzeň – Zbrojovka Brno1:1

Předpokládané sestavy a absence

Předpokládané sestavy a absenceSlaviaZbrojovka
SestavaMarkovič – Vlček, Zima, Chaloupek – Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman – Provod, Šturm – ChorýHrdina – Klíma, Vedral, Kaká, Dante – Penxa, Čavoš, Janetzký, Vachoušek – Vaníček – Vašulín
Nebudou hrátJurásek, Ogbu (oba zranění)Ezeh, Juroška, Večeřa (všichni zranění)
Nejistý startHoleš, Sanyang, Suleiman (všichni nejistý start)

Program 7. kola Chance Ligy:

Programsedmého ligového kola je rovnoměrně rozdělen. V sobotu se odehrají čtyři utkání, v neděli také.

DatumZápasČas
5. 9. 2026Slavia – Zbrojovka15:00
5. 9. 2026Olomouc – Bohemians15:00
5. 9. 2026Slovácko – Pardubice15:00
5. 9. 2026Artis Brno – Plzeň18:00
6. 9. 2026Ml. Boleslav – Ostrava13:00
6. 9. 2026Jablonec – Liberec15:00
6. 9. 2026Zlín – Teplice15:00
6. 9. 2026Hradec Kr. – Sparta18:00
Tabulka Chance Ligy po 6. kole
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.SK Slavia Praha642017:514
2.FC Zbrojovka Brno641110:513
3.FC Slovan Liberec64118:313
4.FK Mladá Boleslav532011:611
5.SK Sigma Olomouc631210:810
6.FK Jablonec53116:410
7.FK Teplice631212:1210
8.AC Sparta Praha630312:109
9.FC Baník Ostrava53024:69
10.FC Hradec Králové52124:57
11.Bohemians Praha 190551316:66
12.FC Viktoria Plzeň513111:126
13.SK Artis Brno61146:134
14.1. FC Slovácko60245:122
15.FK Pardubice60155:121
16.FC Zlín60065:130
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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