Kde sledovat zápas Slavia – Zbrojovka živě
Duel 7. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Sobota 5. září 2026 od 15:00
- Místo konání: Fortuna Arena, Praha
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Kurzy na zápas Slavia – Zbrojovka
Přestože se jedná o souboj prvního týmu s druhým, Slavia je velkým favoritem. Bookmakeři SynotTipu na její výhru vypsali kurz 1,3. Zajímavější příležitosti lze najít v doprovodných sázkách.
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Zajímavé kurzy:
- Slavia vyhraje s čistým kontem – 2,03
- Slavia vyhraje a padne pod 3.5 gólu – 2,09
- Slavia vyhraje 2:0 – 6,18
Poslední zápasy Slavie a Zbrojovky
Slavia vlétla do ligy skvěle. V prvních dvou kolech nastřílela devět branek a fanoušci byli v euforii. Pak ale přišel útlum. S Parubicemi vydřela výhru až deset minut před koncem a následně ztratila body za dvě remízy. Zpět do pohody se vrátila minulý týden – v derby na Letné zvítězila 3:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30. 8. 2026
|CHL
|Sparta – Slavia
|0:3
|22. 8. 2026
|CHL
|Bohemians – Slavia
|2:2
|16. 8. 2026
|CHL
|Slovan Liberec – Slavia
|1:1
|9. 8. 2026
|CHL
|Pardubice – Slavia
|1:2
|1. 8. 2026
|CHL
|Baník Ostrava – Slavia
|0:4
|26. 7. 2026
|CHL
|Slavia – Slovácko
|5:1
Také Zbrojovka Brno vstoupila do ligy výborně. Napřed doma porazila Spartu, potom si přivezla bod z Plzně. Jediný nepovedný zápas odehrála ve třetím kole doma s Libercem (0:1). Následovaly výhry v Teplicích, se Zlínem a s Hradcem.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|02.09.2026
|CHL
|Zbrojovka Brno – Hradec Králové
|0:1
|29.08.2026
|CHL
|Zbrojovka Brno – Zlín
|3:2
|26.08.2026
|POH
|Frýdlant n. O. – Zbrojovka Brno
|0:10
|23.08.2026
|CHL
|Teplice – Zbrojovka Brno
|2:0
|07.08.2026
|CHL
|Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
|1:0
|01.08.2026
|CHL
|Viktoria Plzeň – Zbrojovka Brno
|1:1
Předpokládané sestavy a absence
|Předpokládané sestavy a absence
|Slavia
|Zbrojovka
|Sestava
|Markovič – Vlček, Zima, Chaloupek – Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman – Provod, Šturm – Chorý
|Hrdina – Klíma, Vedral, Kaká, Dante – Penxa, Čavoš, Janetzký, Vachoušek – Vaníček – Vašulín
|Nebudou hrát
|Jurásek, Ogbu (oba zranění)
|Ezeh, Juroška, Večeřa (všichni zranění)
|Nejistý start
|Holeš, Sanyang, Suleiman (všichni nejistý start)
|—
Program 7. kola Chance Ligy:
Programsedmého ligového kola je rovnoměrně rozdělen. V sobotu se odehrají čtyři utkání, v neděli také.
|Datum
|Zápas
|Čas
|5. 9. 2026
|Slavia – Zbrojovka
|15:00
|5. 9. 2026
|Olomouc – Bohemians
|15:00
|5. 9. 2026
|Slovácko – Pardubice
|15:00
|5. 9. 2026
|Artis Brno – Plzeň
|18:00
|6. 9. 2026
|Ml. Boleslav – Ostrava
|13:00
|6. 9. 2026
|Jablonec – Liberec
|15:00
|6. 9. 2026
|Zlín – Teplice
|15:00
|6. 9. 2026
|Hradec Kr. – Sparta
|18:00
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2.
|FC Zbrojovka Brno
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3.
|FC Slovan Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4.
|FK Mladá Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5.
|SK Sigma Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6.
|FK Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7.
|FK Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8.
|AC Sparta Praha
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9.
|FC Baník Ostrava
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10.
|FC Hradec Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11.
|Bohemians Praha 1905
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12.
|FC Viktoria Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13.
|SK Artis Brno
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14.
|1. FC Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15.
|FK Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16.
|FC Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0