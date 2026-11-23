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|Soutěž
|Liga mistrů UEFA 2026/27, 5. kolo ligové fáze
|Termín
|Středa 25. listopadu 2026, 18:45
|Místo
|Fortuna Arena, Praha
|TV přenos
|Nova Sport 3
|Textový online přenos
|Online reportáž na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu zde
Kde sledovat zápas Slavia – Villarreal živě v TV
Utkání Slavie s Villarrealem se hraje ve středu 25. listopadu od 18:45 ve Fortuna Areně. Přímý přenos nabídne Nova Sport 3. Předzápasové studio začíná v 18:00.
Průběh utkání můžete sledovat také v textové online reportáži na iDNES.cz.
Slavia: V lize bez porážky, v Evropě bez vítězství
Slavia po reprezentační přestávce vyhrála v Olomouci 2:0 a po patnácti kolech vede Chance Ligu bez jediné porážky. Trefili se Mojmír Chytil, který dříve za Sigmu hrál, a Pavel Kačor. Svěřenci Jindřicha Trpišovského vyhráli poslední tři ligové zápasy se souhrnným skóre 11:1.
V Lize mistrů získali zatím jen bod za remízu 2:2 na hřišti Fenerbahce. V Edenu podlehli Lens 2:3 a Arsenalu 1:2, bez bodu se vrátili i ze hřiště ázerbájdžánského Sabahu. Po čtyřech kolech jsou na 34. místě. Proti Villarrealu se pokusí ukončit sérii 23 zápasů bez vítězství v hlavní fázi soutěže.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Chance Liga
|Olomouc – Slavia
|0:2
|8. 11. 2026
|Chance Liga
|Slavia – Artis Brno
|4:1
|4. 11. 2026
|Liga mistrů
|Slavia – Arsenal
|1:2
|31. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Slavia
|0:5
|27. 10. 2026
|MOL Cup
|Slavia – Zbrojovka Brno
|4:0
Villarreal: Venku v Lize mistrů dává góly
Villarreal v neděli na hřišti lídra španělské ligy vedl už po sedmi minutách 2:0. Barcelona však po přestávce třemi góly zápas otočila. Villarreal je po třinácti kolech La Ligy desátý s 15 body.
V Lize mistrů vyhrál doma nad Neapolí 3:1, ve zbývajících třech zápasech prohrál. Dvakrát skóroval v Dortmundu, na hřišti Liverpoolu dokonce třikrát, přesto z obou výjezdů odjel bez bodu. Naposledy doma podlehl Paris Saint-Germain 0:6.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|22. 11. 2026
|La Liga
|Barcelona – Villarreal
|3:2
|8. 11. 2026
|La Liga
|Villarreal – Getafe
|2:0
|3. 11. 2026
|Liga mistrů
|Villarreal – Paris SG
|0:6
|30. 10. 2026
|La Liga
|Villarreal – Espanyol
|0:1
|27. 10. 2026
|Španělský pohár
|Manacor – Villarreal
|0:5
Statistiky Slavie a Villarrealu v Lize mistrů
Oba týmy prohrály tři ze čtyř zápasů. Villarreal v nich vstřelil o tři góly víc než Slavia a o pět víc jich inkasoval. Pražané dali v obou domácích zápasech alespoň jeden gól, na první čisté konto v soutěži však stále čekají.
|Statistika po 4. kole
|Slavia
|Villarreal
|Umístění
|34.
|28.
|Body
|1
|3
|Výhry – remízy – porážky
|0–1–3
|1–0–3
|Skóre
|5:9
|8:14
|Vstřelené góly na zápas
|1,25
|2,00
|Inkasované góly na zápas
|2,25
|3,50
|Slavia
|Villarreal
|Předpokládaná sestava
|Markovič – Holeš, Zima, N’Guessan – Vlček, Nowak, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Suleiman – Chytil
|Gulácsi – Mouriño, Navarro, Veiga, Romero – Macià, Gueye – Pépé, Moleiro, Buchanan – Oluwaseyi
|Nebudou hrát
|Chaloupek, Chorý, Kanté, Kolář, Moses, Ogbu, Ouanda, Piták
|Akhomach, Diatta, Foyth, Moreno
|Nejistý start
|Diakité, Provod, Šturm
Vzájemné zápasy Slavie a Villarrealu
Slavia se s Villarrealem dosud utkala dvakrát, v roce 2017 ve skupině Evropské ligy. Ve Španělsku remizovala 2:2, v domácí odvetě prohrála 0:2.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|2. 11. 2017
|Evropská liga
|Slavia – Villarreal 0:2
|19. 10. 2017
|Evropská liga
|Villarreal – Slavia 2:2
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|4
|4
|0
|0
|20:5
|12
|2.
|Real Madrid
|4
|4
|0
|0
|13:7
|12
|3.
|Arsenal
|4
|3
|1
|0
|8:3
|10
|4.
|Como
|4
|3
|0
|1
|19:6
|9
|5.
|Barcelona
|4
|3
|0
|1
|14:6
|9
|6.
|Aston Villa
|4
|3
|0
|1
|12:6
|9
|7.
|Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|8.
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|14:10
|9
|9.
|Club Bruggy
|4
|3
|0
|1
|11:7
|9
|10.
|Sporting
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|11.
|Betis
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|12.
|Dortmund
|4
|3
|0
|1
|7:5
|9
|13.
|Bayern
|4
|2
|2
|0
|12:5
|8
|14.
|Stuttgart
|4
|2
|1
|1
|7:4
|7
|15.
|Inter
|4
|2
|0
|2
|8:6
|6
|16.
|LASK
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|17.
|Manchester United
|4
|2
|0
|2
|8:8
|6
|18.
|Galatasaray
|4
|2
|0
|2
|8:9
|6
|19.
|Fenerbahce
|4
|1
|2
|1
|6:11
|5
|20.
|AS Řím
|4
|1
|1
|2
|10:8
|4
|21.
|Šachtar
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|22.
|Viking
|4
|1
|1
|2
|9:10
|4
|23.
|Atlético Madrid
|4
|1
|1
|2
|4:5
|4
|24.
|PSV
|4
|1
|1
|2
|3:4
|4
|25.
|Bodø/Glimt
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|26.
|Porto
|4
|1
|0
|3
|6:7
|3
|27.
|Neapol
|4
|1
|0
|3
|6:11
|3
|28.
|Villarreal
|4
|1
|0
|3
|8:14
|3
|29.
|AEK
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|30.
|RB Lipsko
|4
|1
|0
|3
|5:11
|3
|31.
|Sabah
|4
|1
|0
|3
|4:10
|3
|32.
|Feyenoord
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|33.
|Lens
|4
|1
|0
|3
|4:16
|3
|34.
|Slavia Praha
|4
|0
|1
|3
|5:9
|1
|35.
|Lille
|4
|0
|1
|3
|4:10
|1
|36.
|Slovan Bratislava
|4
|0
|0
|4
|1:17
|0