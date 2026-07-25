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Slavia - Slovácko v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

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  10:34

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté Slavie zahájí nový ročník Chance ligy 2026/27 domácím soubojem se Slováckem. Zápas se odehraje v neděli 26. července od 15:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, a jaké jsou zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Slavia – Slovácko živě v TV a online

Přímý přenos z Edenu lze sledovat jak v televizi, tak také na internetu.

  • TV přenos: V televizi si zápas užijete prostřednictvím kanálu Oneplay Sport 1.
  • Live stream online: Živý přenos na internetu obstará buď platforma Oneplay, nebo sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Veškeré dění ze zápasu vám přináší také textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas a vzájemná bilance

Slavia po zisku titulu radikálně obměnila tým. Získala devět posil, má nejmladší kádr v lize a fanouškům chce konečně kromě výsledků nabídnout i líbívý herní projev. Že je v utkání velkým favoritem je jasné.

V neděli proti Slovácku jí nepomůžou fanoušci, Slavii dobíhá trest z minulé sezony za výtržnosti v derby se Spartou.

Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy
Slavia Praha 1,18 remíza 7,67
1. FC Slovácko 16,24

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Také Slovácko jde so sezony úplně s jiným týmem. Jedenáct hráču je pryč, nahradilo je třináct! nováčků. „Je to hlavně o zvykaní si na sebe,“ řekl na tradiční předsezonní tiskové konferenci nový trenér Jan Jelínek.

Chtělo by to stabilitu, loňská sezona byla varování, hlásí Trávník. Slovácko omlazuje

Sázková kancelář SynotTip nabízí velké množství zajímavých příležitostí. Pokud nechcete ztrácet čas s nicotnými kurzy, nabízí se i následující varianty:

  • Slavia zvítězí a oba týmy dají gól - 2,61
  • Slavia zvítězí přesně o gól - 4,24
  • Slavia zvítězí přesně o dva góly - 3,84

Pro milovníky překvapení může znít velmi lákavě i remíza v kurzu přes 7 nebo rovnou výhra hostů za 16,24.

Poslední vzájemné duely Slavie a Slovácka
DatumSoutěžZápasVýsledek
29.11.2025CHLSlavia Praha – Slovácko3:0
03.08.2025CHLSlovácko – Slavia Praha0:1
19.04.2025CHLSlavia Praha – Slovácko2:0
21.07.2024CHLSlovácko – Slavia Praha0:0
18.05.2024CHLSlovácko – Slavia Praha1:2

Kromě standardních předzápasových příležitostí budou k dispozici live sázky, které startují vždy pár minut před zahájením zápasu. Nabídka je široká a kurzy se neustále mění podle toho, co se zrovna děje na hřišti.

Jak na LIVE sázení: Jaké jsou strategie, tipy a systém?

Výsledky Slavie v přípravě

  • Slavia odehrála před ligou šest zápasů. Připsala si dvě výhry, dvě remízy a dvě porážky. V první fázi přípravy zkoušela hodně nováčků, mladíků i hráčů z rezervy.
  • Generálku před ligou zvládla výborně. Slavný francouzský Lyon porazila 2:0.
Letní příprava fotbalistů Slavie
DatumZápasVýsledek
18.07.2026Slavia Praha – Lyon2:0
12.07.2026Slavia Praha – Ružomberok3:0
11.07.2026Slavia Praha – Slovan Bratislava0:1
05.07.2026Wieczysta Kraków – Slavia Praha2:2
01.07.2026Slavia Praha – Vlašim1:2
20.6. 2026Dynamo Kyjev – Slavia Praha1:1

Výsledky Slovácka v přípravě

  • Slovácku se v přípravě příliš nedařilo. V pěti zápasech nasbíralo jednu výhru, dvě remízy a dvě porážky.
  • V ligové generálce podlehlo slovenské Skalici 1:3.
Letní příprava fotbalistů Slavie
DatumZápasVýsledek
18.07.2026Slovácko – Skalica1:3
11.07.2026Slovácko – Zalaegerszeg3:3
08.07.2026Slovácko – Zorja2:1
04.07.2026Slovácko – Trnava1:1
24.06.2026Slovácko – Jihlava1:2

Program 1. kola Chance ligy

Program 1. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
FC Zlín – FC Baník OstravaSobota 25. 7., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Slovan LiberecSobota 25. 7., 17:00
FK Teplice – Bohemians Praha 1905Sobota 25. 7., 17:00
FC Zbrojovka Brno – AC Sparta PrahaSobota 25. 7., 20:00
SK Slavia Praha – 1.FC SlováckoNeděle 26. 7., 15:00
FK Jablonec – SK Sigma OlomoucNeděle 26. 7., 17:30
FC Hradec Králové – FK PardubiceNeděle 26. 7., 20:00
FK Artis – FK Mladá BoleslavPondělí 27. 7., 18:00
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

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