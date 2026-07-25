Kde sledovat zápas Slavia – Slovácko živě v TV a online
Přímý přenos z Edenu lze sledovat jak v televizi, tak také na internetu.
- TV přenos: V televizi si zápas užijete prostřednictvím kanálu Oneplay Sport 1.
- Live stream online: Živý přenos na internetu obstará buď platforma Oneplay, nebo sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Veškeré dění ze zápasu vám přináší také textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas a vzájemná bilance
Slavia po zisku titulu radikálně obměnila tým. Získala devět posil, má nejmladší kádr v lize a fanouškům chce konečně kromě výsledků nabídnout i líbívý herní projev. Že je v utkání velkým favoritem je jasné.
V neděli proti Slovácku jí nepomůžou fanoušci, Slavii dobíhá trest z minulé sezony za výtržnosti v derby se Spartou.
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Cílem je titulový hattrick, přáním líbivější fotbal. Nová Slavia, nejmladší tým ligy
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Také Slovácko jde so sezony úplně s jiným týmem. Jedenáct hráču je pryč, nahradilo je třináct! nováčků. „Je to hlavně o zvykaní si na sebe,“ řekl na tradiční předsezonní tiskové konferenci nový trenér Jan Jelínek.
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Chtělo by to stabilitu, loňská sezona byla varování, hlásí Trávník. Slovácko omlazuje
Sázková kancelář SynotTip nabízí velké množství zajímavých příležitostí. Pokud nechcete ztrácet čas s nicotnými kurzy, nabízí se i následující varianty:
- Slavia zvítězí a oba týmy dají gól - 2,61
- Slavia zvítězí přesně o gól - 4,24
- Slavia zvítězí přesně o dva góly - 3,84
Pro milovníky překvapení může znít velmi lákavě i remíza v kurzu přes 7 nebo rovnou výhra hostů za 16,24.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|29.11.2025
|CHL
|Slavia Praha – Slovácko
|3:0
|03.08.2025
|CHL
|Slovácko – Slavia Praha
|0:1
|19.04.2025
|CHL
|Slavia Praha – Slovácko
|2:0
|21.07.2024
|CHL
|Slovácko – Slavia Praha
|0:0
|18.05.2024
|CHL
|Slovácko – Slavia Praha
|1:2
Kromě standardních předzápasových příležitostí budou k dispozici live sázky, které startují vždy pár minut před zahájením zápasu. Nabídka je široká a kurzy se neustále mění podle toho, co se zrovna děje na hřišti.
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Jak na LIVE sázení: Jaké jsou strategie, tipy a systém?
Výsledky Slavie v přípravě
- Slavia odehrála před ligou šest zápasů. Připsala si dvě výhry, dvě remízy a dvě porážky. V první fázi přípravy zkoušela hodně nováčků, mladíků i hráčů z rezervy.
- Generálku před ligou zvládla výborně. Slavný francouzský Lyon porazila 2:0.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18.07.2026
|Slavia Praha – Lyon
|2:0
|12.07.2026
|Slavia Praha – Ružomberok
|3:0
|11.07.2026
|Slavia Praha – Slovan Bratislava
|0:1
|05.07.2026
|Wieczysta Kraków – Slavia Praha
|2:2
|01.07.2026
|Slavia Praha – Vlašim
|1:2
|20.6. 2026
|Dynamo Kyjev – Slavia Praha
|1:1
Výsledky Slovácka v přípravě
- Slovácku se v přípravě příliš nedařilo. V pěti zápasech nasbíralo jednu výhru, dvě remízy a dvě porážky.
- V ligové generálce podlehlo slovenské Skalici 1:3.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18.07.2026
|Slovácko – Skalica
|1:3
|11.07.2026
|Slovácko – Zalaegerszeg
|3:3
|08.07.2026
|Slovácko – Zorja
|2:1
|04.07.2026
|Slovácko – Trnava
|1:1
|24.06.2026
|Slovácko – Jihlava
|1:2
Program 1. kola Chance ligy
|Zápas
|Termín a čas
|FC Zlín – FC Baník Ostrava
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec
|Sobota 25. 7., 17:00
|FK Teplice – Bohemians Praha 1905
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha
|Sobota 25. 7., 20:00
|SK Slavia Praha – 1.FC Slovácko
|Neděle 26. 7., 15:00
|FK Jablonec – SK Sigma Olomouc
|Neděle 26. 7., 17:30
|FC Hradec Králové – FK Pardubice
|Neděle 26. 7., 20:00
|FK Artis – FK Mladá Boleslav
|Pondělí 27. 7., 18:00