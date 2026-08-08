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Slavia - Pardubice v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  13:06

Slávisté se radují ze vstřelené branky. proti Slovácku. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Zápas 3. kola Chance ligy Slavia - Pardubice se odehraje v neděli 9. srpna od 15:00 v pražské Fortuna Areně. Suverénní lídr tabulky přivítá na domácím trávníku Pardubice a bude chtít potvrdit střeleckou formu z úvodu ročníku. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či online live stream, jaké jsou předpokládané sestavy, statistiky a kurzy.

Kde sledovat zápas Slavia Praha – Pardubice živě

Souboj prvního s posledním týmem průběžné tabulky Chance ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Neděle 9. srpna 2026 od 15:00 CEST
  • Místo konání: Fortuna Arena (Eden), Praha
  • Televizní přenos: Přímý přenos exkluzivně odvysílá stanice OnePlay Sport 3
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Tipy na kurzy a stav kádru

O favoritovi nedělního střetnutí není pochyb. Sázková kancelář Synot Tip vypisuje na vítězství domácí Slavie velmi nízký kurz 1,23. Na senzaci v podobě výhry Pardubic si můžete vsadit v kurzu 12,26 a nerozhodný výsledek je ohodnocen kurzem 6,87.

Slavia Praha 1,23 remíza 6,87
FK Pardubice 12,26

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💡 Tip:

V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů.

Slavia vstoupila do nového ročníku skvěle. V úvodním kole deklasovala Slovácko 5:1 a v minulém týdnu si odvezla přesvědčivou výhru 4:0 z půdy Baníku Ostrava. Se skóre 9:1 a stoprocentním ziskem vede ligu. Trenérský štáb se však musí vypořádat s početnými absencemi - kvůi červené kartě stojí útočník Tomáš Chorý, zdravotní trable navíc do hry nepustí Davida Juráska, Igoha Ogbua ani Ivana Schranze.

Pardubice naopak prožívají bídný start. Po prohrách v Hradci Králové (1:2) a doma s Jabloncem (0:2) mají nulu na bodovém kontě a krčí se na posledním 16. místě. Východočeši navíc v Edenu narazí na soupeře, se kterým v Chance Lize nevyhráli už 12 vzájemných zápasů v řadě.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
1. 2. 2026Pardubice – Slavia Praha1:1Chance Liga
23. 8. 2025Slavia Praha – Pardubice3:1Chance Liga
8. 2. 2025Pardubice – Slavia Praha0:2Chance Liga
1. 9. 2024Slavia Praha – Pardubice2:0Chance Liga
29. 6. 2024Slavia Praha – Pardubice1:1Přípravný zápas

Vzhledem k dominantní ofenzivní síle Slavie a faktu, že Sešívaní ovládli 4 z posledních 6 domácích duelu s Pardubicemi alespoň o dva góly, se v nabídce Synot Tipu nabízí sázka na výhru Slavie v handicapu, případně na vyšší počet branek (Over 2.5).

Výsledky týmů v posledních zápasech

Slavia v úvodu ligového ročníku dominuje a své první dva soupeře deklasovala vysokým rozdílem, Pardubice se trápí a po dvou úvodních porážkách stále marně čekají na první ligové body.

SK Slavia Praha
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
1. 8. 2026Baník Ostrava – Slavia Praha0:4Chance Liga
26. 7. 2026Slavia Praha – Slovácko5:1Chance Liga
18. 7. 2026Slavia Praha – Lyon2:0Přípravný zápas
12. 7. 2026Slavia Praha – Ružomberok3:0Přípravný zápas
11. 7. 2026Slavia Praha – Slovan Bratislava0:1Přípravný zápas
FK Pardubice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2. 8. 2026Pardubice – Jablonec0:2Chance Liga
26. 7. 2026Hradec Králové – Pardubice2:1Chance Liga
18. 7. 2026Jihlava – Pardubice0:5Přípravný zápas
9. 7. 2026Cracovia – Pardubice2:0Přípravný zápas
5. 7. 2026SK Rapid – Pardubice2:2Přípravný zápas

Program 3. kola Chance Ligy

  • Program odstartoval páteční předehrávkou v Brně, kde Zbrojovka podlehla Liberci.
  • Hlavním šlágrem sobotního večera bude souboj Mladé Boleslavi s pražskou Spartou, zatímco Viktoria Plzeň bude po vlažném startu bojovat o body na horké půdě stoprocentních Teplic.
  • Lídr tabulky ze Slavie se představí v neděli odpoledne před vlastními fanoušky proti Pardubicím a celé 3. kolo uzavře večerní duel nováčka SK Artis Brno se Sigmou Olomouc.
Program 3. kola Chance Ligy
DatumZápasČas
7. 8. 2026Zbrojovka Brno – Slovan Liberec19:00
8. 8. 2026Teplice – Viktoria Plzeň17:00
8. 8. 2026Zlín – Bohemians 190517:00
8. 8. 2026Mladá Boleslav – Sparta Praha20:00
9. 8. 2026Slavia Praha – Pardubice15:00
9. 8. 2026Jablonec – Slovácko17:00
9. 8. 2026Hradec Králové – Baník Ostrava17:00
9. 8. 2026Artis Brno – Sigma Olomouc20:00

Tabulka Chance Ligy po 2. kole

Začátek nového ročníku Chance ligy zatím dokonale vychází pražské Slavii, která s impozantním skóre 9:1 a plným počtem šesti bodů vládne celé soutěži. Krok se sešívanými zatím drží jen překvapení z Teplic a Jablonce, oba týmy mají rovněž na kontě dvě vítězství.

Zajímavostí úvodu sezóny je pak nečekaně pomalejší rozjezd dalších aspirantů na přední příčky – obhájce titulu Sparta figuruje ve středu pole na 8. místě a Plzeň je s jediným vydolovaným bodem dokonce až dvanáctá.

Tabulka Chance Ligy po 2. kole
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.SK Slavia Praha22009:16
2.FK Teplice22004:16
3.FK Jablonec22004:16
4.FK Mladá Boleslav21106:44
5.FC Zbrojovka Brno21104:24
6.FC Hradec Králové21102:14
7.FC Slovan Liberec21013:23
8.AC Sparta Praha21014:43
9.FC Baník Ostrava21011:43
10.SK Sigma Olomouc20113:41
11.SK Artis Brno20113:51
12.FC Viktoria Plzeň20112:41
13.Bohemians Praha 190520111:31
14.1. FC Slovácko20112:61
15.FC Zlín20021:40
16.FK Pardubice20021:40
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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