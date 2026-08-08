Kde sledovat zápas Slavia Praha – Pardubice živě
Souboj prvního s posledním týmem průběžné tabulky Chance ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Neděle 9. srpna 2026 od 15:00 CEST
- Místo konání: Fortuna Arena (Eden), Praha
- Televizní přenos: Přímý přenos exkluzivně odvysílá stanice OnePlay Sport 3
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Tipy na kurzy a stav kádru
O favoritovi nedělního střetnutí není pochyb. Sázková kancelář Synot Tip vypisuje na vítězství domácí Slavie velmi nízký kurz 1,23. Na senzaci v podobě výhry Pardubic si můžete vsadit v kurzu 12,26 a nerozhodný výsledek je ohodnocen kurzem 6,87.
Bonus500 Kč Vsadit s bonusem
💡 Tip:
V naší databance si můžete prohlédnout i tabulku domácích zápasů, venkovních zápasů nebo tabulku prvních poločasů.
Slavia vstoupila do nového ročníku skvěle. V úvodním kole deklasovala Slovácko 5:1 a v minulém týdnu si odvezla přesvědčivou výhru 4:0 z půdy Baníku Ostrava. Se skóre 9:1 a stoprocentním ziskem vede ligu. Trenérský štáb se však musí vypořádat s početnými absencemi - kvůi červené kartě stojí útočník Tomáš Chorý, zdravotní trable navíc do hry nepustí Davida Juráska, Igoha Ogbua ani Ivana Schranze.
Pardubice naopak prožívají bídný start. Po prohrách v Hradci Králové (1:2) a doma s Jabloncem (0:2) mají nulu na bodovém kontě a krčí se na posledním 16. místě. Východočeši navíc v Edenu narazí na soupeře, se kterým v Chance Lize nevyhráli už 12 vzájemných zápasů v řadě.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|1. 2. 2026
|Pardubice – Slavia Praha
|1:1
|Chance Liga
|23. 8. 2025
|Slavia Praha – Pardubice
|3:1
|Chance Liga
|8. 2. 2025
|Pardubice – Slavia Praha
|0:2
|Chance Liga
|1. 9. 2024
|Slavia Praha – Pardubice
|2:0
|Chance Liga
|29. 6. 2024
|Slavia Praha – Pardubice
|1:1
|Přípravný zápas
Vzhledem k dominantní ofenzivní síle Slavie a faktu, že Sešívaní ovládli 4 z posledních 6 domácích duelu s Pardubicemi alespoň o dva góly, se v nabídce Synot Tipu nabízí sázka na výhru Slavie v handicapu, případně na vyšší počet branek (Over 2.5).
Výsledky týmů v posledních zápasech
Slavia v úvodu ligového ročníku dominuje a své první dva soupeře deklasovala vysokým rozdílem, Pardubice se trápí a po dvou úvodních porážkách stále marně čekají na první ligové body.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|1. 8. 2026
|Baník Ostrava – Slavia Praha
|0:4
|Chance Liga
|26. 7. 2026
|Slavia Praha – Slovácko
|5:1
|Chance Liga
|18. 7. 2026
|Slavia Praha – Lyon
|2:0
|Přípravný zápas
|12. 7. 2026
|Slavia Praha – Ružomberok
|3:0
|Přípravný zápas
|11. 7. 2026
|Slavia Praha – Slovan Bratislava
|0:1
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2. 8. 2026
|Pardubice – Jablonec
|0:2
|Chance Liga
|26. 7. 2026
|Hradec Králové – Pardubice
|2:1
|Chance Liga
|18. 7. 2026
|Jihlava – Pardubice
|0:5
|Přípravný zápas
|9. 7. 2026
|Cracovia – Pardubice
|2:0
|Přípravný zápas
|5. 7. 2026
|SK Rapid – Pardubice
|2:2
|Přípravný zápas
Program 3. kola Chance Ligy
- Program odstartoval páteční předehrávkou v Brně, kde Zbrojovka podlehla Liberci.
- Hlavním šlágrem sobotního večera bude souboj Mladé Boleslavi s pražskou Spartou, zatímco Viktoria Plzeň bude po vlažném startu bojovat o body na horké půdě stoprocentních Teplic.
- Lídr tabulky ze Slavie se představí v neděli odpoledne před vlastními fanoušky proti Pardubicím a celé 3. kolo uzavře večerní duel nováčka SK Artis Brno se Sigmou Olomouc.
|Datum
|Zápas
|Čas
|7. 8. 2026
|Zbrojovka Brno – Slovan Liberec
|19:00
|8. 8. 2026
|Teplice – Viktoria Plzeň
|17:00
|8. 8. 2026
|Zlín – Bohemians 1905
|17:00
|8. 8. 2026
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|20:00
|9. 8. 2026
|Slavia Praha – Pardubice
|15:00
|9. 8. 2026
|Jablonec – Slovácko
|17:00
|9. 8. 2026
|Hradec Králové – Baník Ostrava
|17:00
|9. 8. 2026
|Artis Brno – Sigma Olomouc
|20:00
Tabulka Chance Ligy po 2. kole
Začátek nového ročníku Chance ligy zatím dokonale vychází pražské Slavii, která s impozantním skóre 9:1 a plným počtem šesti bodů vládne celé soutěži. Krok se sešívanými zatím drží jen překvapení z Teplic a Jablonce, oba týmy mají rovněž na kontě dvě vítězství.
Zajímavostí úvodu sezóny je pak nečekaně pomalejší rozjezd dalších aspirantů na přední příčky – obhájce titulu Sparta figuruje ve středu pole na 8. místě a Plzeň je s jediným vydolovaným bodem dokonce až dvanáctá.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|2
|2
|0
|0
|9:1
|6
|2.
|FK Teplice
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|3.
|FK Jablonec
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|4.
|FK Mladá Boleslav
|2
|1
|1
|0
|6:4
|4
|5.
|FC Zbrojovka Brno
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|6.
|FC Hradec Králové
|2
|1
|1
|0
|2:1
|4
|7.
|FC Slovan Liberec
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|8.
|AC Sparta Praha
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|9.
|FC Baník Ostrava
|2
|1
|0
|1
|1:4
|3
|10.
|SK Sigma Olomouc
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
|11.
|SK Artis Brno
|2
|0
|1
|1
|3:5
|1
|12.
|FC Viktoria Plzeň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|13.
|Bohemians Praha 1905
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|14.
|1. FC Slovácko
|2
|0
|1
|1
|2:6
|1
|15.
|FC Zlín
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|16.
|FK Pardubice
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0