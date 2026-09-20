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Slavia - Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu, preview, sázkové kurzy

Aleš Dostál

Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Slavia přivítá v 9. kole Chance Ligy fotbalisty Plzně. Zatímco domácí jsou ve formě a v lize dosud neprohráli, hosté se po výměně trenéra stále hledají. Kde utkání sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy, aktuální forma obou týmů a vzájemná bilance?
Informace o zápase a vysíláníSlavia Praha – Viktoria Plzeň
Termín a časNeděle 20. září 2026 od 18:00
Místo konáníFortuna Arena, Praha
Televizní přenosOneplay Sport 1, Oneplay Sport 4
Online live streamBetano
Textový přenosiDNES ONLINE
  • Slavia je domácí lize suverénní. Lídr tabulky zatím šestkrát zvítězil a dvakrát remizoval.
  • Plzni patří desáté místo, na kontě má dvě výhry, čtyři remízy a dvě prohry.

Kurz na Slavii srazilo fiasko Plzně v Evropské lize

Slavia minulý týden zvítězila v Teplicích a připsala si třetí ligovou výhru v řadě s čistým kontem. Před tím odehrála velmi nešťastné utkání Ligy mistrů proti Lens (2:3), když téměř celý druhý poločas hrála v deseti. Slávistům se daří rychlý přechod do útoku a navíc jsou i produktivní. S 23 vstřelenými brankami mají nejlepší ligový útok.

Plzeň stále nemůže najít stabilitu a to ani po výměně trenéra. Po Martinu Hyském se týmu ujal Radoslav Kováč a pod jeho vedením západočeši vyhráli pouze ve dvou ze šesti soutěžních utkání (2-2-2). Ve čtvrtečním duelu Evropské ligy proti Unionu Saint Gilloise (0:3) navíc zcela propadli. Ještě před tímto soubojem byl kurz na výhru Slavie v nadcházejícím souboji 1,73, po něm spadl na 1,5.

Zajímavé sázkové příležitosti:

  • Slavia zvítězí s čistým kontem: kurz 2,29
  • Slavia vyhraje 3:0: kurz 9,15
  • Handicap Slavia (-1,5): kurz 2,28

Kdo viděl plzeňský propadák v Evropské lize, nejspíš ho napadlo, že v Edenu to může vypadat podobně. Radoslav Kováč měl při nástupu do Plzně nepochybně těžkou úlohu. Zatím to ale vypadá, že neví, kudy ze šlamastiky ven. Proti Unionu SG udělal v základní sestavě šest změn. Slavia naopak přesně ví, co chce hrát, a branek střílí hodně.

Předpokládané sestavy a absence
Slavia PrahaViktoria Plzeň
SestavaMarkovič – Holeš, Vlček, Chaloupek – Isife, Nowak, Kačor, Jurásek – Ayaosi, Šturm, ChorýWiegele – Dweh, Vavro, Pališčák – Gabriel, Pirgič, Červ, Doski – Memič, Hrošovský, Adu
Nebudou hrátChytil (poranění kotníku), Ogbu (zranění Achillovy šlachy), Ouanda (zranění), Provod (poranění kotníku), Zima (poranění kotníku)Jemelka (poranění kolena), Paluska (po operaci), Vydra (poranění kolena)
Nejistý startMoses (zranění), N’Guessan (zranění), Sadílek (zlomený nos), Suleiman (zdravotní problémy)

Vzájemná bilance Slavia vs. Plzeň

  • Slavia z posledních sedmi vzájemných zápasů šestkrát vyhrála, jednou se hrálo nerozhodně.
  • Plzeň se na slávistické půdě dlouhodobě nedaří a v lize tam vyhrála jediné z předchozích 19 utkání (1-3-15).
Poslední vzájemné zápasy Slavia vs. Plzeň
DatumSoutěžZápasVýsledek
24. 05. 2026Chance LigaSlavia Praha – Viktoria Plzeň3:0
12. 04. 2026Chance LigaSlavia Praha – Viktoria Plzeň0:0
09. 11. 2025Chance LigaViktoria Plzeň – Slavia Praha3:5
03. 05. 2025Chance LigaSlavia Praha – Viktoria Plzeň4:3
23. 02. 2025Chance LigaViktoria Plzeň – Slavia Praha1:3
21. 09. 2024Chance LigaSlavia Praha – Viktoria Plzeň3:0
15. 05. 2024Chance LigaSlavia Praha – Viktoria Plzeň3:0

Program 9. kola Chance Ligy

  • V sobotu Pardubice navázaly na výhru z Ostravy a zdolaly Bohemians, druhý Liberec jen remizoval na hřišti Artisu Brno, Mladá Boleslav porazila Zbrojovku a Slovácko v souboji trápících se týmů hrálo nerozhodně s Ostravou.
  • Nedělní program odstartuje utkání Hradce Králové s Teplicemi, Jablonec vyzve Zlín, Sparta nastoupí v Olomouci a kolo uzavře šlágr Slavia – Plzeň.
Zápasy 9. kola
DatumZápasČas
19. 9. 2026Pardubice – Bohemians2:1
19. 9. 2026Artis Brno – Liberec0:0
19. 9. 2026Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno2:0
19. 9. 2026Slovácko – Ostrava2:2
20. 9. 2026Hradec Králové – Teplice13:00
20. 9. 2026Jablonec – Zlín15:00
20. 9. 2026Olomouc – Sparta Praha15:00
20. 9. 2026Slavia Praha – Plzeň18:00
Tabulka Chance Ligy
MužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha862023:520
2.FC Slovan Liberec962113:420
3.FK Mladá Boleslav852117:917
4.SK Sigma Olomouc851216:1016
5.FC Zbrojovka Brno951312:1216
6.FC Hradec Králové84228:714
7.FK Jablonec841310:813
8.FK Teplice841315:1513
9.AC Sparta Praha840415:1212
10.FC Viktoria Plzeň824216:1510
11.FC Baník Ostrava93157:1710
12.Bohemians Praha 190582339:119
13.FK Pardubice92259:148
14.SK Artis Brno91267:185
15.1. FC Slovácko90457:164
16.FC Zlín80087:180
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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