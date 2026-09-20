Slavia přivítá v 9. kole Chance Ligy fotbalisty Plzně. Zatímco domácí jsou ve formě a v lize dosud neprohráli, hosté se po výměně trenéra stále hledají. Kde utkání sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy, aktuální forma obou týmů a vzájemná bilance?
|Informace o zápase a vysílání
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|Termín a čas
|Neděle 20. září 2026 od 18:00
|Místo konání
|Fortuna Arena, Praha
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 1, Oneplay Sport 4
|Online live stream
|Betano
|Textový přenos
|iDNES ONLINE
- Slavia je domácí lize suverénní. Lídr tabulky zatím šestkrát zvítězil a dvakrát remizoval.
- Plzni patří desáté místo, na kontě má dvě výhry, čtyři remízy a dvě prohry.
Kurz na Slavii srazilo fiasko Plzně v Evropské lize
Slavia minulý týden zvítězila v Teplicích a připsala si třetí ligovou výhru v řadě s čistým kontem. Před tím odehrála velmi nešťastné utkání Ligy mistrů proti Lens (2:3), když téměř celý druhý poločas hrála v deseti. Slávistům se daří rychlý přechod do útoku a navíc jsou i produktivní. S 23 vstřelenými brankami mají nejlepší ligový útok.
Plzeň stále nemůže najít stabilitu a to ani po výměně trenéra. Po Martinu Hyském se týmu ujal Radoslav Kováč a pod jeho vedením západočeši vyhráli pouze ve dvou ze šesti soutěžních utkání (2-2-2). Ve čtvrtečním duelu Evropské ligy proti Unionu Saint Gilloise (0:3) navíc zcela propadli. Ještě před tímto soubojem byl kurz na výhru Slavie v nadcházejícím souboji 1,73, po něm spadl na 1,5.
Zajímavé sázkové příležitosti:
- Slavia zvítězí s čistým kontem: kurz 2,29
- Slavia vyhraje 3:0: kurz 9,15
- Handicap Slavia (-1,5): kurz 2,28
Kdo viděl plzeňský propadák v Evropské lize, nejspíš ho napadlo, že v Edenu to může vypadat podobně. Radoslav Kováč měl při nástupu do Plzně nepochybně těžkou úlohu. Zatím to ale vypadá, že neví, kudy ze šlamastiky ven. Proti Unionu SG udělal v základní sestavě šest změn. Slavia naopak přesně ví, co chce hrát, a branek střílí hodně.
Předpokládané sestavy a absence
|Slavia Praha
|Viktoria Plzeň
|Sestava
|Markovič – Holeš, Vlček, Chaloupek – Isife, Nowak, Kačor, Jurásek – Ayaosi, Šturm, Chorý
|Wiegele – Dweh, Vavro, Pališčák – Gabriel, Pirgič, Červ, Doski – Memič, Hrošovský, Adu
|Nebudou hrát
|Chytil (poranění kotníku), Ogbu (zranění Achillovy šlachy), Ouanda (zranění), Provod (poranění kotníku), Zima (poranění kotníku)
|Jemelka (poranění kolena), Paluska (po operaci), Vydra (poranění kolena)
|Nejistý start
|Moses (zranění), N’Guessan (zranění), Sadílek (zlomený nos), Suleiman (zdravotní problémy)
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Vzájemná bilance Slavia vs. Plzeň
- Slavia z posledních sedmi vzájemných zápasů šestkrát vyhrála, jednou se hrálo nerozhodně.
- Plzeň se na slávistické půdě dlouhodobě nedaří a v lize tam vyhrála jediné z předchozích 19 utkání (1-3-15).
Poslední vzájemné zápasy Slavia vs. Plzeň
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|24. 05. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|3:0
|12. 04. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|0:0
|09. 11. 2025
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Slavia Praha
|3:5
|03. 05. 2025
|Chance Liga
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|4:3
|23. 02. 2025
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Slavia Praha
|1:3
|21. 09. 2024
|Chance Liga
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|3:0
|15. 05. 2024
|Chance Liga
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|3:0
Program 9. kola Chance Ligy
- V sobotu Pardubice navázaly na výhru z Ostravy a zdolaly Bohemians, druhý Liberec jen remizoval na hřišti Artisu Brno, Mladá Boleslav porazila Zbrojovku a Slovácko v souboji trápících se týmů hrálo nerozhodně s Ostravou.
- Nedělní program odstartuje utkání Hradce Králové s Teplicemi, Jablonec vyzve Zlín, Sparta nastoupí v Olomouci a kolo uzavře šlágr Slavia – Plzeň.