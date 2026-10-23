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Slavia vs. Mladá Boleslav: Kde sledovat Chance Ligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  10:16

Fotbalisté Slavie zápase na Fenerbahce | foto: Reuters

Fotbalisté Slavie přivítají ve 12. kole Chance Ligy Mladou Boleslav. Pražané chtějí před vlastními fanoušky prodloužit svou ligovou neporazitelnost, hosté se pokusí potvrdit povedený vstup do sezony. Kde utkání sledovat živě, co napovídá aktuální forma obou týmů a jaké jsou sázkové kurzy?
Slavia Praha 1,28 remíza 6,41
Mladá Boleslav 9,57

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Kde sledovat zápas Slavia – Mladá Boleslav živě

Sobotní šlágr z pražského Edenu můžete sledovat v televizním přenosu i přes online platformy:

  • Termín a čas: Sobota 24. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Fortuna Arena, Praha
  • Soutěž: Chance Liga, 12. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano

Predikce před utkáním Slavia - Mladá Boleslav.

Slavia – Mladá Boleslav: Kurzy a aktuální forma

Sázkové kanceláře považují Slavii za jednoznačného favorita utkání. Tomu odpovídají i nízké kurzy na její výhru. Případný bodový zisk Mladé Boleslavi je ohodnocen vysokými kurzy.

Slavia vede ligovou tabulku se ziskem 27 bodů a skóre 26:6. Jako jediný tým soutěže dosud neprohrála, v posledním ligovém kole však pouze remizovala 0:0 s Hradcem Králové. Nerozhodným výsledkem skončilo také její následné vystoupení v Lize mistrů na hřišti Fenerbahce (2:2).

V Istanbulu přitom Pražané už v 11. minutě prohrávali 0:2. Lukáš Provod ale záhy snížil a střídající Pavel Kačor v závěru vyrovnal, čímž Slavii zajistil první bod v letošním ročníku Ligy mistrů.

Slavia
DatumSoutěžZápasVýsledek
20. 10. 2026Liga mistrůFenerbahce – Slavia2:2
17. 10. 2026Chance LigaSlavia – Hradec Králové0:0
13. 10. 2026Liga mistrůSabah FC – Slavia2:0
9. 10. 2026Chance LigaZlín – Slavia0:1
20. 9. 2026Chance LigaSlavia – Viktoria Plzeň2:1

Mladé Boleslavi patří po jedenácti kolech třetí místo se ziskem 20 bodů. Po porážkách s Plzní a Bohemians se Středočeši v posledním ligovém utkání vrátili na vítěznou vlnu, když doma porazili Teplice 1:0. K oporám týmu patří šestigólový Martin Šubert. Do Edenu by navíc hosté měli dorazit v kompletním složení, bez hlášených absencí.

Mladá Boleslav
DatumSoutěžZápasVýsledek
17. 10. 2026Chance LigaMladá Boleslav – Teplice1:0
14. 10. 2026Chance LigaBohemians – Mladá Boleslav1:0
10. 10. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Mladá Boleslav3:0
2. 10. 2026MOL CupMladá Boleslav – Příbram3:1
19. 9. 2026Chance LigaMladá Boleslav – Zbrojovka Brno2:0

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Slavia zvítězí přesně o dva góly (kurz 4,14): Pražané jsou výrazným favoritem, Mladá Boleslav ale patří mezi nejlepší týmy dosavadního průběhu sezony. Výhra domácích o dvě branky tak představuje jednu z možných variant výsledku, která nabízí zajímavější kurz než samotné vítězství Slavie.
  • Slavia zvítězí s čistým kontem (kurz 2,15): Pražané se mohou opřít o jednu z nejlepších obran soutěže. V průměru inkasují pouze 0,6 gólu na zápas a soupeřům dovolují jen 2,3 střely na branku. Proti Mladé Boleslavi tak mají dobré předpoklady nejen k vítězství, ale také k udržení čistého konta.
Předpokládané sestavy a absence: Slavia – Mladá Boleslav
Slavia PrahaMladá Boleslav
Předpokládaná sestavaMarkovič – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Šturm, ProvodFloder – Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Kozel, Zíka, John, Langhamer – Šubert, Klíma
Nebudou hrátChorý(červená karta, konec v týmu), Ouanda (zranění)Hora, Kadlec, Mareš, Ogungbayi (všichni zranění)
Nejistý startChaloupek (svalové zranění), Jurásek (stehno), Ogbu (Achillova šlacha), Piták, Schranz (oba zdravotní problémy)
TrenérJindřich TrpišovskýAleš Majer

Statistické srovnání

Slavia v dosavadním průběhu sezony vstřelila v průměru 2,4 gólu na zápas a proměňuje 43 % střel mířících na branku. Daří se jí také v defenzivě. Soupeři proti Pražanům zaznamenají v průměru jen 2,3 střely na branku za utkání, přičemž sešívaní inkasují pouhých 0,6 gólu na zápas.

Herní statistiky — 1. liga 26/27, tento ročník
Slavia PrahaMladá Boleslav
Pořadí v tabulce1. z 163. z 16
Body2720
Zápasy1111
Výhry-remízy-prohry8-3-06-2-3
Skóre26:618:13
Rozdíl skóre+20+5
Góly vstřelené (90 min)2,41,6
Góly obdržené (90 min)0,61,2
Střely11,58,5
Střely na branku5,55
Střely soupeřů6,510,9
Střely soupeřů na branku2,34,8
Rohy6,25,4
Rohy soupeřů3,85,6
Držení míče54 %55 %
Přímé kopy1312,2
Fauly12,89,8
Žluté karty1,71,6
Červené karty0,20
Ofsajdy1,50,5
Proměňování střel na branku43 %33 %

Vzájemné zápasy

Slavia má v posledních letech nad Mladou Boleslaví výraznou převahu. Vyhrála všech pět posledních ligových vzájemných zápasů, z toho třikrát bez inkasovaného gólu. Naposledy se oba týmy utkaly letos v únoru, kdy Pražané doma zvítězili 4:0.

DatumSoutěžZápasSkóre
7. 2. 2026Chance LigaSlavia – Mladá Boleslav4:0
30. 8. 2025Chance LigaMladá Boleslav – Slavia1:3
2. 2. 2025Chance LigaSlavia – Mladá Boleslav1:0
17. 9. 2024Chance LigaMladá Boleslav – Slavia0:2
26. 5. 2024Chance LigaSlavia – Mladá Boleslav4:0

Zápasy 12. kola Chance Ligy

  • Sobotní program 12. kola Chance Ligy nabídne pět utkání. Hlavním tahákem bude večerní souboj vedoucí Slavie s Mladou Boleslaví.
  • V neděli jsou na programu další tři zápasy, včetně domácího vystoupení Sparty proti Slovácku. Kolo uzavře od 18:00 duel Plzně s Pardubicemi.
DatumČasZápas
24. 10.15:00Liberec – Ostrava
24. 10.15:00Zbrojovka – Bohemians
24. 10.15:00Teplice – Artis Brno
24. 10.15:00Zlín – Olomouc
24. 10.18:00Slavia – Mladá Boleslav
25. 10.13:00Hradec Králové – Jablonec
25. 10.15:00Sparta – Slovácko
25. 10.18:00Plzeň – Pardubice
Tabulka Chance Ligy
#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.Slavia1183026:6+2027
2.Slovan Liberec1162313:7+620
3.Mladá Boleslav1162318:13+520
4.Sigma Olomouc1162318:14+420
5.Sparta Praha1161420:12+819
6.Zbrojovka Brno1161414:14019
7.Jablonec1152414:12+217
8.Teplice1152418:17+117
9.Viktoria Plzeň1144323:19+416
10.Bohemians1043311:11015
11.Hradec Králové1143410:13-315
12.Pardubice1132612:16-411
13.Baník Ostrava113267:18-1111
14.Artis Brno1022611:20-98
15.Slovácko1114610:18-87
16.Zlín1101108:23-151

Statistická predikce před zápasy 12. kola Chance Ligy.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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