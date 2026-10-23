Fotbalisté Slavie přivítají ve 12. kole Chance Ligy Mladou Boleslav. Pražané chtějí před vlastními fanoušky prodloužit svou ligovou neporazitelnost, hosté se pokusí potvrdit povedený vstup do sezony. Kde utkání sledovat živě, co napovídá aktuální forma obou týmů a jaké jsou sázkové kurzy?
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Kde sledovat zápas Slavia – Mladá Boleslav živě
Sobotní šlágr z pražského Edenu můžete sledovat v televizním přenosu i přes online platformy:
- Termín a čas: Sobota 24. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Fortuna Arena, Praha
- Soutěž: Chance Liga, 12. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
Predikce před utkáním Slavia - Mladá Boleslav.
Slavia – Mladá Boleslav: Kurzy a aktuální forma
Sázkové kanceláře považují Slavii za jednoznačného favorita utkání. Tomu odpovídají i nízké kurzy na její výhru. Případný bodový zisk Mladé Boleslavi je ohodnocen vysokými kurzy.
Slavia vede ligovou tabulku se ziskem 27 bodů a skóre 26:6. Jako jediný tým soutěže dosud neprohrála, v posledním ligovém kole však pouze remizovala 0:0 s Hradcem Králové. Nerozhodným výsledkem skončilo také její následné vystoupení v Lize mistrů na hřišti Fenerbahce (2:2).
V Istanbulu přitom Pražané už v 11. minutě prohrávali 0:2. Lukáš Provod ale záhy snížil a střídající Pavel Kačor v závěru vyrovnal, čímž Slavii zajistil první bod v letošním ročníku Ligy mistrů.
Slavia
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|20. 10. 2026
|Liga mistrů
|Fenerbahce – Slavia
|2:2
|17. 10. 2026
|Chance Liga
|Slavia – Hradec Králové
|0:0
|13. 10. 2026
|Liga mistrů
|Sabah FC – Slavia
|2:0
|9. 10. 2026
|Chance Liga
|Zlín – Slavia
|0:1
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Slavia – Viktoria Plzeň
|2:1
Mladé Boleslavi patří po jedenácti kolech třetí místo se ziskem 20 bodů. Po porážkách s Plzní a Bohemians se Středočeši v posledním ligovém utkání vrátili na vítěznou vlnu, když doma porazili Teplice 1:0. K oporám týmu patří šestigólový Martin Šubert. Do Edenu by navíc hosté měli dorazit v kompletním složení, bez hlášených absencí.
Mladá Boleslav
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|17. 10. 2026
|Chance Liga
|Mladá Boleslav – Teplice
|1:0
|14. 10. 2026
|Chance Liga
|Bohemians – Mladá Boleslav
|1:0
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|3:0
|2. 10. 2026
|MOL Cup
|Mladá Boleslav – Příbram
|3:1
|19. 9. 2026
|Chance Liga
|Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno
|2:0
Tipy na sázkové příležitosti:
- Slavia zvítězí přesně o dva góly (kurz 4,14): Pražané jsou výrazným favoritem, Mladá Boleslav ale patří mezi nejlepší týmy dosavadního průběhu sezony. Výhra domácích o dvě branky tak představuje jednu z možných variant výsledku, která nabízí zajímavější kurz než samotné vítězství Slavie.
- Slavia zvítězí s čistým kontem (kurz 2,15): Pražané se mohou opřít o jednu z nejlepších obran soutěže. V průměru inkasují pouze 0,6 gólu na zápas a soupeřům dovolují jen 2,3 střely na branku. Proti Mladé Boleslavi tak mají dobré předpoklady nejen k vítězství, ale také k udržení čistého konta.
Předpokládané sestavy a absence: Slavia – Mladá Boleslav
|Slavia Praha
|Mladá Boleslav
|Předpokládaná sestava
|Markovič – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Moses, Nowak, Kubiak – Ayaosi, Šturm, Provod
|Floder – Matoušek, Karafiát, Králik, Hybš – Kozel, Zíka, John, Langhamer – Šubert, Klíma
|Nebudou hrát
|Chorý(červená karta, konec v týmu), Ouanda (zranění)
|Hora, Kadlec, Mareš, Ogungbayi (všichni zranění)
|Nejistý start
|Chaloupek (svalové zranění), Jurásek (stehno), Ogbu (Achillova šlacha), Piták, Schranz (oba zdravotní problémy)
|—
|Trenér
|Jindřich Trpišovský
|Aleš Majer
Statistické srovnání
Slavia v dosavadním průběhu sezony vstřelila v průměru 2,4 gólu na zápas a proměňuje 43 % střel mířících na branku. Daří se jí také v defenzivě. Soupeři proti Pražanům zaznamenají v průměru jen 2,3 střely na branku za utkání, přičemž sešívaní inkasují pouhých 0,6 gólu na zápas.
Herní statistiky — 1. liga 26/27, tento ročník
|Slavia Praha
|Mladá Boleslav
|Pořadí v tabulce
|1. z 16
|3. z 16
|Body
|27
|20
|Zápasy
|11
|11
|Výhry-remízy-prohry
|8-3-0
|6-2-3
|Skóre
|26:6
|18:13
|Rozdíl skóre
|+20
|+5
|Góly vstřelené (90 min)
|2,4
|1,6
|Góly obdržené (90 min)
|0,6
|1,2
|Střely
|11,5
|8,5
|Střely na branku
|5,5
|5
|Střely soupeřů
|6,5
|10,9
|Střely soupeřů na branku
|2,3
|4,8
|Rohy
|6,2
|5,4
|Rohy soupeřů
|3,8
|5,6
|Držení míče
|54 %
|55 %
|Přímé kopy
|13
|12,2
|Fauly
|12,8
|9,8
|Žluté karty
|1,7
|1,6
|Červené karty
|0,2
|0
|Ofsajdy
|1,5
|0,5
|Proměňování střel na branku
|43 %
|33 %
Vzájemné zápasy
Slavia má v posledních letech nad Mladou Boleslaví výraznou převahu. Vyhrála všech pět posledních ligových vzájemných zápasů, z toho třikrát bez inkasovaného gólu. Naposledy se oba týmy utkaly letos v únoru, kdy Pražané doma zvítězili 4:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|7. 2. 2026
|Chance Liga
|Slavia – Mladá Boleslav
|4:0
|30. 8. 2025
|Chance Liga
|Mladá Boleslav – Slavia
|1:3
|2. 2. 2025
|Chance Liga
|Slavia – Mladá Boleslav
|1:0
|17. 9. 2024
|Chance Liga
|Mladá Boleslav – Slavia
|0:2
|26. 5. 2024
|Chance Liga
|Slavia – Mladá Boleslav
|4:0
Zápasy 12. kola Chance Ligy
- Sobotní program 12. kola Chance Ligy nabídne pět utkání. Hlavním tahákem bude večerní souboj vedoucí Slavie s Mladou Boleslaví.
- V neděli jsou na programu další tři zápasy, včetně domácího vystoupení Sparty proti Slovácku. Kolo uzavře od 18:00 duel Plzně s Pardubicemi.
Tabulka Chance Ligy
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|Slavia
|11
|8
|3
|0
|26:6
|+20
|27
|2.
|Slovan Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|+6
|20
|3.
|Mladá Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|+5
|20
|4.
|Sigma Olomouc
|11
|6
|2
|3
|18:14
|+4
|20
|5.
|Sparta Praha
|11
|6
|1
|4
|20:12
|+8
|19
|6.
|Zbrojovka Brno
|11
|6
|1
|4
|14:14
|0
|19
|7.
|Jablonec
|11
|5
|2
|4
|14:12
|+2
|17
|8.
|Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|+1
|17
|9.
|Viktoria Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|+4
|16
|10.
|Bohemians
|10
|4
|3
|3
|11:11
|0
|15
|11.
|Hradec Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|-3
|15
|12.
|Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|-4
|11
|13.
|Baník Ostrava
|11
|3
|2
|6
|7:18
|-11
|11
|14.
|Artis Brno
|10
|2
|2
|6
|11:20
|-9
|8
|15.
|Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|-8
|7
|16.
|Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|-15
|1
Statistická predikce před zápasy 12. kola Chance Ligy.