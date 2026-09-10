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Slavia - Lens v TV: Kde sledovat Ligy mistrů živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  5:58

Fotbalisté Slavie se radují z gólu, který vstřelil Emmanuel Ayaosi. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Fotbalisté Slavie vstoupí do Ligy mistrů v domácím utkání proti francouzskému Lens. Podívejte se na kurzy, kde zápas sledovat i předpokládané sestavy.
Slavia Praha 2,72 remíza 3,58
RC Lens 2,68

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Kde sledovat zápas Slavia - Lens živě

Úvodní vystoupení Slavie v ligové fázi Ligy mistrů můžete sledovat prostřednictvím televizního přenosu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 10. září 2026 od 21:00 SELČ
  • Místo konání: Fortuna Arena (Eden), Praha
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice Nova Sport 3
  • Naladíte ji například u Skylinku zde. V nabídce ji mají i Telly, Oneplay, Vodafone TV nebo Magenta TV.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Slavia – Lens: Kurzy a forma týmů

Sázková kancelář SynotTip vypsala na zápas v Edenu velmi vyrovnané kurzy.

Zajímavé kurzy

  • Oba týmy skórují – 1,58
  • Padne nad 2,5 gólu – 1,77
  • Wiktor Nowak skóruje – 5,46

Slavia vstoupila do domácí Chance ligy parádně. Svěřenci Jindřicha Trpišovského v úvodních sedmi kolech neprohráli (5 výher, 2 remízy), vedou tabulku a o víkendu předvedli další kanonádu při výhře 4:0 nad Zbrojovkou Brno. V evropských pohárech však červenobílí potřebují zlomit nepříznivou bilanci - v hlavní fázi Ligy mistrů nevyhráli už 19 zápasů v řadě (7 remíz, 12 proher), přičemž jejich poslední triumf se datuje do září 2007 proti Steaue Bukurešť (1:0). Pozitivním impulsem pro domácí může být fakt, že s francouzskými celky vyhráli čtyři z posledních šesti vzájemných duelů.

SK Slavia Praha – poslední zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
5. 9. 2026Slavia Praha – Zbrojovka Brno4:0Chance Liga
30. 8. 2026Sparta Praha – Slavia Praha0:3Chance Liga
22. 8. 2026Slavia Praha – Bohemians2:2Chance Liga
16. 8. 2026Slovan Liberec – Slavia Praha1:1Chance Liga
9. 8. 2026Slavia Praha – Pardubice2:1Chance Liga

Lens má za sebou skvělou loňskou sezónu, v níž skončilo v Ligue 1 na 2. místě za PSG a ovládlo francouzský pohár Coupe de France. V srpnu navíc přidalo zisk Trophée des Champions. Pod novým německým trenérem Dinem Toppmöllerem však v lize dvakrát za sebou padlo (se Štrasburkem 1:2 a Lorientem 0:1). Lens se navíc v Evropě dlouhodobě trápí na hřištích soupeřů, kde od roku 2005 nevyhrálo 13 utkání v řadě (5 remíz, 8 proher).

RC Lens – poslední zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
5. 9. 2026Lens – Lorient0:1Ligue 1
29. 8. 2026Štrasburk – Lens2:1Ligue 1
22. 8. 2026Lens – Auxerre5:2Ligue 1
16. 8. 2026Lens – PSG1:0Trophée des Champions
8. 8. 2026Lens – Sunderland0:2Přípravný zápas

Návrat Abdallaha Simy do Edenu

Zápas bude mimořádný pro senegalského ofenzivního univerzála Abdallaha Simu. Ten v roce 2020 přestoupil do Slavie z Táborska a po výborné sezoně, v níž sešívané dotáhl až do čtvrtfinále Evropské ligy, si vysloužil přestup do Brightonu za 8 milionů eur. Po hostování v Brestu se Sima vloni usadil právě v Lens. Nyní se poprvé od svého odchodu představí na trávníku v Edenu v roli soupeře.

Předpokládané sestavy

SK Slavia Praha – RC Lens:

  • Výkop: čtvrtek 10. září, 21:00 (SELČ)
  • Stadion: Fortuna Arena, Praha

Předpokládané sestavy:

  • SK Slavia Praha: Markovič – Konečný, Vlček, Chaloupek – Isife, Nowak, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Šturm – Chorý.
  • RC Lens: Risser – Antonio, Ganiou, Todibo – Skoras, Haidara, Bulatovic, Sima – Thauvin, Kadile – Ivanović.

Vzájemné zápasy

K vzájemnému souboji došlo pouze v památné sezoně 1995/96 v osmifinále Poháru UEFA. Slavia pod vedením Františka Cipra tehdy v prvním utkání v Praze remizovala 0:0, ale ve francouzské odvetě předvedla díky brance Karla Poborského v prodloužení zvítězila 1:0. Sešívaní tím nastartovali slavné tažení do semifinále celé soutěže.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
5. 12. 1995Lens – Slavia Praha0:1 prodl.Pohár UEFA
21. 11. 1995Slavia Praha – Lens0:0Pohár UEFA
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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