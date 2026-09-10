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Kde sledovat zápas Slavia - Lens živě
Úvodní vystoupení Slavie v ligové fázi Ligy mistrů můžete sledovat prostřednictvím televizního přenosu:
- Termín a čas: Čtvrtek 10. září 2026 od 21:00 SELČ
- Místo konání: Fortuna Arena (Eden), Praha
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice Nova Sport 3
- Naladíte ji například u Skylinku zde. V nabídce ji mají i Telly, Oneplay, Vodafone TV nebo Magenta TV.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: u SynotTipu ZDE
Slavia – Lens: Kurzy a forma týmů
Sázková kancelář SynotTip vypsala na zápas v Edenu velmi vyrovnané kurzy.
Zajímavé kurzy
Slavia vstoupila do domácí Chance ligy parádně. Svěřenci Jindřicha Trpišovského v úvodních sedmi kolech neprohráli (5 výher, 2 remízy), vedou tabulku a o víkendu předvedli další kanonádu při výhře 4:0 nad Zbrojovkou Brno. V evropských pohárech však červenobílí potřebují zlomit nepříznivou bilanci - v hlavní fázi Ligy mistrů nevyhráli už 19 zápasů v řadě (7 remíz, 12 proher), přičemž jejich poslední triumf se datuje do září 2007 proti Steaue Bukurešť (1:0). Pozitivním impulsem pro domácí může být fakt, že s francouzskými celky vyhráli čtyři z posledních šesti vzájemných duelů.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|5. 9. 2026
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|4:0
|Chance Liga
|30. 8. 2026
|Sparta Praha – Slavia Praha
|0:3
|Chance Liga
|22. 8. 2026
|Slavia Praha – Bohemians
|2:2
|Chance Liga
|16. 8. 2026
|Slovan Liberec – Slavia Praha
|1:1
|Chance Liga
|9. 8. 2026
|Slavia Praha – Pardubice
|2:1
|Chance Liga
Lens má za sebou skvělou loňskou sezónu, v níž skončilo v Ligue 1 na 2. místě za PSG a ovládlo francouzský pohár Coupe de France. V srpnu navíc přidalo zisk Trophée des Champions. Pod novým německým trenérem Dinem Toppmöllerem však v lize dvakrát za sebou padlo (se Štrasburkem 1:2 a Lorientem 0:1). Lens se navíc v Evropě dlouhodobě trápí na hřištích soupeřů, kde od roku 2005 nevyhrálo 13 utkání v řadě (5 remíz, 8 proher).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|5. 9. 2026
|Lens – Lorient
|0:1
|Ligue 1
|29. 8. 2026
|Štrasburk – Lens
|2:1
|Ligue 1
|22. 8. 2026
|Lens – Auxerre
|5:2
|Ligue 1
|16. 8. 2026
|Lens – PSG
|1:0
|Trophée des Champions
|8. 8. 2026
|Lens – Sunderland
|0:2
|Přípravný zápas
Návrat Abdallaha Simy do Edenu
Zápas bude mimořádný pro senegalského ofenzivního univerzála Abdallaha Simu. Ten v roce 2020 přestoupil do Slavie z Táborska a po výborné sezoně, v níž sešívané dotáhl až do čtvrtfinále Evropské ligy, si vysloužil přestup do Brightonu za 8 milionů eur. Po hostování v Brestu se Sima vloni usadil právě v Lens. Nyní se poprvé od svého odchodu představí na trávníku v Edenu v roli soupeře.
Předpokládané sestavy
SK Slavia Praha – RC Lens:
Předpokládané sestavy:
Vzájemné zápasy
K vzájemnému souboji došlo pouze v památné sezoně 1995/96 v osmifinále Poháru UEFA. Slavia pod vedením Františka Cipra tehdy v prvním utkání v Praze remizovala 0:0, ale ve francouzské odvetě předvedla díky brance Karla Poborského v prodloužení zvítězila 1:0. Sešívaní tím nastartovali slavné tažení do semifinále celé soutěže.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|5. 12. 1995
|Lens – Slavia Praha
|0:1 prodl.
|Pohár UEFA
|21. 11. 1995
|Slavia Praha – Lens
|0:0
|Pohár UEFA