|Termín a čas
|Sobota 17. října 2026 od 15:00
|Místo konání
|Fortuna Arena, Praha
|Soutěž
|Chance Liga, 11. kolo
|Televizní přenos
|Oneplay Sport 1
|Online live stream
|Betano
|Textový přenos
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Slavia vstupuje do 11. kola z prvního místa tabulky s 26 body a bilancí osmi výher a dvou remíz. Hradec Králové získal v deseti zápasech 14 bodů a patří mu desátá příčka.
Sázkové kurzy a statistické srovnání týmů
Slavia má v dosavadním průběhu sezony nejlepší útok i obranu soutěže. V deseti ligových utkáních nastřílela 26 branek a pouze šest inkasovala. Hradec Králové se prosazuje v průměru jednou za zápas a jeho obrana dostává přibližně 1,3 gólu na utkání.
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Pražané mají navrch také v počtu střel na branku. Mezi tyče vysílají v průměru 5,8 pokusu na zápas, zatímco Hradec pouze 3,4. Slavia je aktivnější rovněž při standardních situacích, když zahrává průměrně šest rohových kopů oproti pěti na straně Východočechů.
Slavia také výrazně lépe využívá vytvořené příležitosti a její střelecká produktivita je více než dvojnásobná.
|Slavia
|Hradec Králové
|Umístění / Body
|1. / 26
|10. / 14
|Vstřelené góly na zápas
|2,60
|1,00
|Obdržené góly na zápas
|0,60
|1,30
|Střely na branku na zápas
|5,8
|3,4
|Střely celkem na zápas
|11,5
|7,1
|Držení míče
|54 %
|55 %
|Rohové kopy na zápas
|6,0
|5,0
|Žluté karty na zápas
|1,7
|1,9
Poslední zápasy Slavie
Slavia pokračuje v úspěšném vstupu do ligové sezony. Z deseti utkání osm vyhrála a dvakrát remizovala. V posledním kole zvítězila na hřišti Zlína 1:0 a prodloužila sérii pěti ligových výher v řadě. Předtím si poradila také s Plzní, kterou doma porazila 2:1.
V úterý však Pražané neuspěli ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů. Na hřišti ázerbájdžánského Sabahu prohráli 0:2, když nevyužili své šance a oba góly inkasovali ve druhém poločase.
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|LM
|Sabah – Slavia Praha
|2:0
|CHL
|Zlín – Slavia Praha
|0:1
|CHL
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|2:1
|POH
|Varnsdorf – Slavia Praha
|1:5
|CHL
|Teplice – Slavia Praha
|0:2
Poslední zápasy Hradce Králové
Hradec Králové se po solidním začátku sezony výsledkově zhoršil. V posledních dvou ligových kolech nebodoval a pokaždé inkasoval minimálně dvakrát. Naposledy doma podlehl Artisu Brno 2:4, předtím prohrál s Teplicemi 0:2.
Východočeši mají problémy především s produktivitou na hřištích soupeřů. Ve čtyřech venkovních ligových utkáních získali pouze čtyři body a vstřelili dvě branky.
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|CHL
|Hradec Králové – Artis Brno
|2:4
|CHL
|Hradec Králové – Teplice
|0:2
|POH
|Příbram – Hradec Králové
|1:2
|CHL
|Zlín – Hradec Králové
|1:2
|CHL
|Hradec Králové – Plzeň
|0:0
Předpokládané sestavy a absence
Slavia může po úterním utkání Ligy mistrů přistoupit k několika změnám v základní sestavě. Do hry by se mohl vrátit Wiktor Nowak, který v dosavadním průběhu ligové sezony vstřelil pět branek.
|Slavia Praha
|Hradec Králové
|Sestava
|Markovič (B) – Holeš, Vlček, Zima – Isife, Nowak, Sadílek, Suleiman – Ayaosi, Šturm, Chorý
|Zadražil (B) – Uhrinčať, Čihák, Čech, Petrášek – Darida, Dancák, Trubač, Slončík – Mihálik, Čvančara
|Nebudou hrát
|Chaloupek (svalové zranění), Kačor (rameno), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění)
|Horák (zranění), Kučera (červená karta), Wiesner (koleno)
|Nejistý start
|Jurásek (stehno), Piták, Schranz (oba zdravotní problémy)
|Neto, van Buren (oba zdravotní problémy)
|Trenér
|Jindřich Trpišovský
|David Horejš
Pražané se nadále potýkají s absencemi v obranných řadách. Mimo hru jsou Štěpán Chaloupek, Pavel Kačor a Igoh Ogbu.
Hradci bude chybět Jakub Kučera, který si má odpykat trest za vyloučení.
Vzájemná bilance Slavia vs. Hradec Králové (H2H)
Přestože Slavia vstupuje do utkání jako výrazný favorit, v posledních vzájemných zápasech se jí proti Hradci Králové příliš nedařilo. Z pěti nejnovějších ligových střetnutí vyhrála pouze jednou, dvakrát remizovala a dvakrát prohrála.
V minulé sezoně dokázali Východočeši Slavii porazit hned dvakrát. V dubnu doma zvítězili 2:1 a v květnovém utkání nadstavby uspěli 3:1. Pražané naposledy Hradec zdolali v dubnu 2025, kdy doma vyhráli 2:1.
|Soutěž
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|CHL
|17. 5. 2026
|Hradec Králové – Slavia Praha
|3:1
|CHL
|19. 4. 2026
|Hradec Králové – Slavia Praha
|2:1
|CHL
|20. 7. 2025
|Slavia Praha – Hradec Králové
|2:2
|CHL
|5. 4. 2025
|Slavia Praha – Hradec Králové
|2:1
|CHL
|3. 11. 2024
|Hradec Králové – Slavia Praha
|1:1
Program 11. kola Chance Ligy
Jedenácté kolo Chance Ligy zahájí v sobotu čtyři utkání s výkopem v 15:00, mezi nimiž nechybí souboj vedoucí Slavie s Hradcem Králové. Od 18:00 se utkají Olomouc s Libercem.
Nedělní program nabídne mimo jiné zápas Ostravy se Spartou a souboj Jablonce s Plzní, kterým celé kolo vyvrcholí.
|Datum
|Zápas
|Čas
|17. 10. 2026
|Mladá Boleslav – Teplice
|15:00
|17. 10. 2026
|Artis Brno – Bohemians (odloženo)
|15:00
|17. 10. 2026
|Slavia Praha – Hradec Králové
|15:00
|17. 10. 2026
|Pardubice – Zlín
|15:00
|17. 10. 2026
|Sigma Olomouc – Slovan Liberec
|18:00
|18. 10. 2026
|Slovácko – Zbrojovka Brno
|13:00
|18. 10. 2026
|Baník Ostrava – Sparta Praha
|15:00
|18. 10. 2026
|Jablonec – Viktoria Plzeň
|18:00
Tabulka Chance Ligy
Slavia má po deseti kolech na kontě 26 bodů a před druhým Libercem drží šestibodový náskok. Hradec Králové je s 14 body desátý. Na posledním místě zůstává Zlín, který dosud získal jediný bod.
|Pořadí
|Tým
|Z
|Skóre
|Body
|1.
|Slavia Praha
|10
|26:6
|26
|2.
|Slovan Liberec
|10
|13:6
|20
|3.
|Mladá Boleslav
|10
|20:12
|18
|4.
|Sigma Olomouc
|10
|17:13
|17
|5.
|Teplice
|10
|17:14
|17
|6.
|Zbrojovka Brno
|10
|12:9
|17
|7.
|Sparta Praha
|10
|18:16
|17
|8.
|Jablonec
|10
|12:13
|16
|9.
|Viktoria Plzeň
|10
|11:11
|15
|10.
|Hradec Králové
|10
|10:13
|14
|11.
|Bohemians
|10
|20:17
|13
|12.
|Baník Ostrava
|10
|7:18
|10
|13.
|Pardubice
|10
|9:16
|8
|14.
|Artis Brno
|10
|11:20
|8
|15.
|Slovácko
|10
|9:16
|7
|16.
|Zlín
|10
|8:20
|1