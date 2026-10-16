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Slavia – Hradec Králové: Kde sledovat Chance Ligu živě, statistiky a kurzy

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  12:08

Danijel Šturm oslavuje branku v Lize mistrů. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slavia přivítá v 11. kole Chance Ligy fotbalisty Hradce Králové. Obhájce titulu vede tabulku a v dosavadním průběhu sezony ještě neprohrál, zatímco Východočeši se po dvou porážkách v řadě propadli na desáté místo. Utkání se hraje v sobotu 17. října od 15:00. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů, předpokládané sestavy a vzájemná bilance.
Slavia vs. Hradec Králové – základní informace
Termín a časSobota 17. října 2026 od 15:00
Místo konáníFortuna Arena, Praha
SoutěžChance Liga, 11. kolo
Televizní přenosOneplay Sport 1
Online live streamBetano
Textový přenosONLINE reportáž na iDNES.cz

Slavia vstupuje do 11. kola z prvního místa tabulky s 26 body a bilancí osmi výher a dvou remíz. Hradec Králové získal v deseti zápasech 14 bodů a patří mu desátá příčka.

Sázkové kurzy a statistické srovnání týmů

Slavia má v dosavadním průběhu sezony nejlepší útok i obranu soutěže. V deseti ligových utkáních nastřílela 26 branek a pouze šest inkasovala. Hradec Králové se prosazuje v průměru jednou za zápas a jeho obrana dostává přibližně 1,3 gólu na utkání.

Slavia Praha 1,33 remíza 5,34
FC Hradec Králové 7,64

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Pražané mají navrch také v počtu střel na branku. Mezi tyče vysílají v průměru 5,8 pokusu na zápas, zatímco Hradec pouze 3,4. Slavia je aktivnější rovněž při standardních situacích, když zahrává průměrně šest rohových kopů oproti pěti na straně Východočechů.

Slavia také výrazně lépe využívá vytvořené příležitosti a její střelecká produktivita je více než dvojnásobná.

Statistická predikce zápasu Slavia - Hradec Králové.

Statistické srovnání týmů
SlaviaHradec Králové
Umístění / Body1. / 2610. / 14
Vstřelené góly na zápas2,601,00
Obdržené góly na zápas0,601,30
Střely na branku na zápas5,83,4
Střely celkem na zápas11,57,1
Držení míče54 %55 %
Rohové kopy na zápas6,05,0
Žluté karty na zápas1,71,9

Poslední zápasy Slavie

Slavia pokračuje v úspěšném vstupu do ligové sezony. Z deseti utkání osm vyhrála a dvakrát remizovala. V posledním kole zvítězila na hřišti Zlína 1:0 a prodloužila sérii pěti ligových výher v řadě. Předtím si poradila také s Plzní, kterou doma porazila 2:1.

V úterý však Pražané neuspěli ve druhém kole ligové fáze Ligy mistrů. Na hřišti ázerbájdžánského Sabahu prohráli 0:2, když nevyužili své šance a oba góly inkasovali ve druhém poločase.

Poslední zápasy Slavie
SoutěžZápasVýsledek
LMSabah – Slavia Praha2:0
CHLZlín – Slavia Praha0:1
CHLSlavia Praha – Viktoria Plzeň2:1
POHVarnsdorf – Slavia Praha1:5
CHLTeplice – Slavia Praha0:2

Poslední zápasy Hradce Králové

Hradec Králové se po solidním začátku sezony výsledkově zhoršil. V posledních dvou ligových kolech nebodoval a pokaždé inkasoval minimálně dvakrát. Naposledy doma podlehl Artisu Brno 2:4, předtím prohrál s Teplicemi 0:2.

Východočeši mají problémy především s produktivitou na hřištích soupeřů. Ve čtyřech venkovních ligových utkáních získali pouze čtyři body a vstřelili dvě branky.

Poslední zápasy Hradce Králové
SoutěžZápasVýsledek
CHLHradec Králové – Artis Brno2:4
CHLHradec Králové – Teplice0:2
POHPříbram – Hradec Králové1:2
CHLZlín – Hradec Králové1:2
CHLHradec Králové – Plzeň0:0

Předpokládané sestavy a absence

Slavia může po úterním utkání Ligy mistrů přistoupit k několika změnám v základní sestavě. Do hry by se mohl vrátit Wiktor Nowak, který v dosavadním průběhu ligové sezony vstřelil pět branek.

Předpokládané sestavy a absence
Slavia PrahaHradec Králové
SestavaMarkovič (B) – Holeš, Vlček, Zima – Isife, Nowak, Sadílek, Suleiman – Ayaosi, Šturm, ChorýZadražil (B) – Uhrinčať, Čihák, Čech, Petrášek – Darida, Dancák, Trubač, Slončík – Mihálik, Čvančara
Nebudou hrátChaloupek (svalové zranění), Kačor (rameno), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění)Horák (zranění), Kučera (červená karta), Wiesner (koleno)
Nejistý startJurásek (stehno), Piták, Schranz (oba zdravotní problémy)Neto, van Buren (oba zdravotní problémy)
TrenérJindřich TrpišovskýDavid Horejš

Pražané se nadále potýkají s absencemi v obranných řadách. Mimo hru jsou Štěpán Chaloupek, Pavel Kačor a Igoh Ogbu.

Hradci bude chybět Jakub Kučera, který si má odpykat trest za vyloučení.

Vzájemná bilance Slavia vs. Hradec Králové (H2H)

Přestože Slavia vstupuje do utkání jako výrazný favorit, v posledních vzájemných zápasech se jí proti Hradci Králové příliš nedařilo. Z pěti nejnovějších ligových střetnutí vyhrála pouze jednou, dvakrát remizovala a dvakrát prohrála.

V minulé sezoně dokázali Východočeši Slavii porazit hned dvakrát. V dubnu doma zvítězili 2:1 a v květnovém utkání nadstavby uspěli 3:1. Pražané naposledy Hradec zdolali v dubnu 2025, kdy doma vyhráli 2:1.

Posledních pět vzájemných utkání
SoutěžDatumZápasVýsledek
CHL17. 5. 2026Hradec Králové – Slavia Praha 3:1
CHL19. 4. 2026Hradec Králové – Slavia Praha 2:1
CHL20. 7. 2025Slavia Praha – Hradec Králové 2:2
CHL5. 4. 2025Slavia Praha – Hradec Králové 2:1
CHL3. 11. 2024Hradec Králové – Slavia Praha 1:1

Program 11. kola Chance Ligy

Jedenácté kolo Chance Ligy zahájí v sobotu čtyři utkání s výkopem v 15:00, mezi nimiž nechybí souboj vedoucí Slavie s Hradcem Králové. Od 18:00 se utkají Olomouc s Libercem.

Nedělní program nabídne mimo jiné zápas Ostravy se Spartou a souboj Jablonce s Plzní, kterým celé kolo vyvrcholí.

Program 11. kola Chance Ligy
DatumZápasČas
17. 10. 2026Mladá Boleslav – Teplice15:00
17. 10. 2026Artis Brno – Bohemians (odloženo)15:00
17. 10. 2026Slavia Praha – Hradec Králové15:00
17. 10. 2026Pardubice – Zlín15:00
17. 10. 2026Sigma Olomouc – Slovan Liberec18:00
18. 10. 2026Slovácko – Zbrojovka Brno13:00
18. 10. 2026Baník Ostrava – Sparta Praha15:00
18. 10. 2026Jablonec – Viktoria Plzeň18:00

Tabulka Chance Ligy

Slavia má po deseti kolech na kontě 26 bodů a před druhým Libercem drží šestibodový náskok. Hradec Králové je s 14 body desátý. Na posledním místě zůstává Zlín, který dosud získal jediný bod.

Tabulka Chance Ligy
PořadíTýmZSkóreBody
1.Slavia Praha1026:626
2.Slovan Liberec1013:620
3.Mladá Boleslav1020:1218
4.Sigma Olomouc1017:1317
5.Teplice1017:1417
6.Zbrojovka Brno1012:917
7.Sparta Praha1018:1617
8.Jablonec1012:1316
9.Viktoria Plzeň1011:1115
10.Hradec Králové1010:1314
11.Bohemians1020:1713
12.Baník Ostrava107:1810
13.Pardubice109:168
14.Artis Brno1011:208
15.Slovácko109:167
16.Zlín108:201

Predikce 11. kola Chance Ligy

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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