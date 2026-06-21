Slavia tradičně zamířila do Rakouska, kde absolvuje dvě soustředění a tři přípravná utkání.
Letní příprava je rozdělena do dvou fází.
- První kondiční soustředění proběhne mezi 17. a 26. červnem v rakouském Aigenu.
Kádr Slavie na soustředění v rakouském Aigenu
Ayaosi Emmanuel, Bořil Jan, Bozhev Alex, Camara Sahmkou, Glossoa Neil, Halinský Denis, Isife Samuel, Javorček Dominik, Jelínek Tomáš, Kačor Pavel, Kohout Dan, Kolář Ondřej, Kolísek Jakub, Konečný Mikuláš, Labík Albert, Markovič Jakub, Mbodji Youssoufhá, Moses David*, Nowak Wiktor, Pikolon Samuel, Piták Eliáš, Rajnoha Adam, Rezek Adam, Schranz Ivan, Suleiman Mubarak, Vlček Tomáš
- Po dvou dnech volna a krátkém tréninkovém bloku v Edenu se tým přesune na druhé, herní soustředění do Kollerschlagu, které potrvá od 3. do 13. července.
V průběhu přípravy čeká fotbalisty Slavie celkem pět utkání:
|Datum
|Zápas
|Místo
|20. června
|Slavia Praha – Dynamo Kyjev 1:1
|Oberdorfer Arena, Gunskirchen
|1. července
|Slavia Praha – Vlašim
|stadion Radotín
|5. července, 17:00
|Slavia Praha – KS Wieczysta Kraków
|soustředění v Rakousku
|11. července, 17:00
|Slavia Praha – Slovan Bratislava
|soustředění v Rakousku
|12. července ?
|soupeř bude upřesněn
Kde sledovat přípravné zápasy Slavie
Přípravné zápasy Slavie většinou tým vysílá na oficiálních klubových stránkách.
První kolo nové sezony Chance Ligy je na programu 25. nebo 26. července.
Slavii čeká od 16. září také Liga mistrů, kde má jistou účast v ligové fázi.