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|Zápas
|Slavia Praha – Baník Ostrava
|Soutěž
|Chance Liga, 16. kolo
|Datum
|Neděle 29. listopadu 2026
|Čas
|13:00
|Stadion
|Fortuna Arena, Praha
|TV přenos
|Oneplay Sport 3
|Online přenos
|Podrobná online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat utkání Slavia – Baník Ostrava živě
Zápas 16. kola Chance Ligy mezi Slavií a Baníkem začne v neděli 29. listopadu ve 13:00 v pražské Fortuna Areně. Přímý přenos nabídne Oneplay Sport 3, předzápasové studio začíná ve 12:30. Průběh utkání můžete sledovat také v podrobné textové reportáži na iDNES.cz.
Slavia v lize vyhrála třikrát za sebou
🔥 Tip: Slavia vyhraje s čistým kontem
Slavia vyhrála posledních sedm ligových zápasů s Baníkem a ani jednou neinkasovala. V této sezoně zvítězila v Ostravě 4:0 a po patnácti kolech má s osmi inkasovanými góly nejlepší obranu ligy. Baník dal ve čtrnácti zápasech jen jedenáct branek.
Slavia vede Chance Ligu se 37 body a skóre 38:8. Svěřenci Jindřicha Trpišovského v patnácti ligových zápasech jedenáctkrát vyhráli a čtyřikrát remizovali. V posledních třech kolech porazili Jablonec 5:0, Artis Brno 4:1 a Olomouc 2:0. Se sedmi góly je nejlepším ligovým střelcem týmu Mojmír Chytil.
Ve středu Slavia v Lize mistrů podlehla doma Villarrealu 0:1. V neděli se v Edenu pokusí přidat čtvrtou ligovou výhru v řadě.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|25. 11. 2026
|Slavia – Villarreal
|Liga mistrů
|0:1
|21. 11. 2026
|Olomouc – Slavia
|Chance Liga
|0:2
|8. 11. 2026
|Slavia – Artis Brno
|Chance Liga
|4:1
|4. 11. 2026
|Slavia – Arsenal
|Liga mistrů
|1:2
|31. 10. 2026
|Jablonec – Slavia
|Chance Liga
|0:5
Baník po výhře v Brně podlehl Teplicím
Baník je se 14 body třináctý a má o zápas méně než Slavia. Z posledních tří ligových utkání bodoval jen na hřišti Zbrojovky, kde vyhrál 3:1. Doma mezitím podlehl Plzni 0:4 a v minulém kole prohrál s Teplicemi 1:2.
Ostravané ve čtrnácti ligových zápasech vstřelili jedenáct branek. Tři z nich dal Filip Kubala, nejlepší střelec týmu v soutěži.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Baník – Teplice
|Chance Liga
|1:2
|7. 11. 2026
|Zbrojovka Brno – Baník
|Chance Liga
|1:3
|1. 11. 2026
|Baník – Plzeň
|Chance Liga
|0:4
|28. 10. 2026
|Sparta – Baník
|MOL Cup
|0:2
|18. 10. 2026
|Baník – Sparta
|Chance Liga
|0:0
Statistické srovnání týmů
Slavia dává v průměru přes dva a půl gólu na zápas, Baník necelý jeden. Pražané mají navrch i v počtu střel. V průměru jich vysílají přes devatenáct za utkání, Ostravané zhruba třináct. Slavia přitom ve třinácti z patnácti zápasů inkasovala nejvýše jeden gól.
|Slavia Praha
|Baník Ostrava
|Pořadí
|1.
|13.
|Zápasy
|15
|14
|Body
|37
|14
|Skóre
|38:8
|11:25
|Vstřelené góly na zápas
|2,53
|0,79
|Inkasované góly na zápas
|0,53
|1,79
|Střely celkem
|290
|187
|Střely na zápas
|19,33
|13,36
|Držení míče
|56,7 %
|49,5 %
|Úspěšnost přihrávek
|81,1 %
|79,5 %
Vzájemné zápasy Slavie a Baníku
Slavia vyhrála posledních sedm ligových zápasů proti Baníku a ve všech udržela čisté konto. V této sezoně se týmy potkaly už ve 2. kole, kdy Pražané zvítězili v Ostravě 4:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|1. 8. 2026
|Chance Liga
|Baník – Slavia
|0:4
|5. 4. 2026
|Chance Liga
|Baník – Slavia
|0:2
|1. 11. 2025
|Chance Liga
|Slavia – Baník
|2:0
|24. 5. 2025
|Chance Liga
|Slavia – Baník
|3:0
|16. 2. 2025
|Chance Liga
|Slavia – Baník 1
|1:0
|Datum
|Čas
|Zápas
|27. 11. 2026
|18:00
|Artis Brno – Slovácko
|28. 11. 2026
|15:00
|Mladá Boleslav – Olomouc
|28. 11. 2026
|15:00
|Teplice – Liberec
|28. 11. 2026
|18:00
|Hradec Králové – Bohemians
|29. 11. 2026
|13:00
|Slavia – Baník Ostrava
|29. 11. 2026
|15:00
|Zbrojovka Brno – Plzeň
|29. 11. 2026
|15:00
|Jablonec – Pardubice
|29. 11. 2026
|18:00
|Zlín – Sparta
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2.
|FC Slovan Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3.
|FK Mladá Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4.
|AC Sparta Praha
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5.
|FK Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6.
|SK Sigma Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7.
|FC Viktoria Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8.
|FK Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9.
|FC Zbrojovka Brno
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10.
|Bohemians Praha 1905
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11.
|FK Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12.
|FC Hradec Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13.
|FC Baník Ostrava
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|14.
|SK Artis Brno
|15
|3
|4
|8
|18:29
|13
|15.
|1. FC Slovácko
|15
|3
|4
|8
|17:28
|13
|16.
|FC Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3