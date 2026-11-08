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|Zápas
|Slavia Praha – Artis Brno
|Soutěž
|Chance Liga, 14. kolo
|Datum
|Neděle 8. listopadu 2026
|Čas
|15:00
|Stadion
|Fortuna Arena, Praha
|TV přenos
|Oneplay Sport 1
|Stream
|Betano
|Online přenos
|podrobná online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat utkání Slavia vs. Artis Brno
Zápas 14. kola Chance Ligy Slavia – Artis Brno začne v neděli 8. 11. v 15:00. Sledovat ho můžete prostřednictvím stanice Oneplay Sport 1, podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.
|Slavia Praha
|Artis Brno
|Předpokládaná sestava
|Markovič – Holeš, Zima, N’Guessan – Suleiman, Moses, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Nowak – Chytil
|Kašík – Boháč, Plechatý, Pojezný, Preisler – Carlén, Labík – Alégué, Komljenovic, Papalelé – Adediran
|Nebudou hrát
|Chorý (červená karta), Kante (zranění), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění), Piták (zdravotní problémy), Schranz (nemoc)
|Čoudek (zranění), Fully (dohoda o hostování), Glossoa (dohoda o hostování), Navrátil (zranění), Ndiaye (červená karta), Sanyang (dohoda o hostování), Šimek (rameno)
Slavia: Neporažený lídr s nejlepší ofenzivou
Slavia vstupuje do 14. kola z prvního místa tabulky s 31 body a skóre 32:7. V dosavadních třinácti ligových zápasech devětkrát zvítězila a čtyřikrát remizovala. V průměru střílí 2,46 gólu na utkání, zatímco inkasuje pouze 0,54 branky. V obou ukazatelích je nejlepší v soutěži.
Tým trenéra Jindřicha Trpišovského naposledy v lize rozstřílel Jablonec 5:0, v týdnu však musel zvládnout také náročný program Ligy mistrů. V domácím utkání s Arsenalem podlehl 1:2.
Slávisté se mohou opřít o široký kádr a výraznou útočnou produktivitu. Soupeře pravidelně dostávají pod tlak, v průměru drží míč 54,1 % hrací doby a vysílají 5,7 střely na branku za zápas. Proti nováčkovi soutěže budou chtít svou převahu potvrdit i výsledkově.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|4. 11. 2026
|Slavia – Arsenal
|Liga mistrů
|1:2
|31. 10. 2026
|Jablonec – Slavia
|Chance Liga
|0:5
|27. 10. 2026
|Slavia – Zbrojovka Brno
|MOL Cup
|4:0
|24. 10. 2026
|Slavia – Mladá Boleslav
|Chance Liga
|1:1
|20. 10. 2026
|Fenerbahce – Slavia
|Evropská liga
|2:2
Artis Brno: Nováček přijíždí do Edenu oslabený
Artis Brno prožívá náročný vstup do nejvyšší soutěže. Po třinácti kolech mu patří čtrnácté místo s deseti body a skóre 14:24. Z posledních tří ligových utkání získal pouze dva body, když remizoval s Teplicemi a Zlínem a následně podlehl Bohemians 1:2.
Brněnský tým v průměru střílí 1,08 gólu na zápas a na branku soupeřů vysílá pouze 2,8 střely. Výrazně zaostává také v držení míče, které se pohybuje pod hranicí 40 procent. Proti Slavii tak lze očekávat spíše defenzivní pojetí hry s důrazem na rychlé protiútoky.
🔥 Tip: Slavia vyhraje sčistým kontem – kurz 1,78
Slavia má nejlepší obranu soutěže, která ve třinácti ligových zápasech inkasovala pouhých sedm branek. Proti Artisu Brno mají Pražané dobrou příležitost přidat další čisté konto. Výhra domácích bez inkasovaného gólu se nabízí jako zajímavější varianta než sázka na samotné vítězství Slavie za kurz 1,17.
Situaci hostům navíc komplikují personální problémy. Kvůli dohodám o hostování by měli chybět hráči zapůjčení ze Slavie, mezi nimi Neil Glossoa, Fully a Sanyang. K dispozici nemá být ani potrestaný Ndiaye. Brněnskou obranu tak čeká proti nejproduktivnějšímu týmu soutěže mimořádně náročná zkouška.
|Datum
|Zápas
|Soutěž
|Výsledek
|4. 11. 2026
|Artis Brno – Bohemians
|Chance Liga
|1:2
|31. 10. 2026
|Artis Brno – Zlín
|Chance Liga
|2:2
|24. 10. 2026
|Teplice – Artis Brno
|Chance Liga
|0:0
|10. 10. 2026
|Hradec Králové – Artis Brno
|Chance Liga
|2:4
|19. 9. 2026
|Artis Brno – Liberec
|Chance Liga
|0:0
Statistické srovnání týmů
Rozdíl mezi oběma týmy je patrný především v útočných statistikách. Slavia střílí více než dvojnásobek branek oproti Artisu a na branku soupeřů vysílá přibližně dvakrát tolik střel. Nepoměr panuje také v defenzivě. Zatímco Pražané inkasovali ve třinácti kolech pouze sedmkrát, Brno už obdrželo 24 gólů.
|Statistika
|Slavia Praha
|Artis Brno
|Pořadí v lize
|1.
|14.
|Body
|31
|10
|Vstřelené góly / zápas
|2,46
|1,08
|Inkasované góly / zápas
|0,54
|1,85
|Střely na branku / zápas
|5,7
|3,1
|Držení míče
|56,8 %
|46,3 %
|Žluté karty / zápas
|1,7
|1,9
Vzájemné zápasy Slavie a Artisu Brno
Slavia a Artis Brno se v nejvyšší soutěži dosud neutkaly. Nedělní zápas tak bude jejich prvním vzájemným ligovým soubojem.
|Datum
|Zápas
|Čas
|7. 11. 2026
|Liberec – Bohemians
|1:0
|7. 11. 2026
|Hradec Králové – Olomouc
|5:0
|7. 11. 2026
|Zlín – Slovácko
|0:1
|7. 11. 2026
|Zbrojovka Brno – Ostrava
|1:3
|8. 11. 2026
|Teplice – Pardubice
|13:00
|8. 11. 2026
|Slavia – Artis Brno
|15:00
|8. 11. 2026
|Jablonec – Mladá Boleslav
|15:00
|8. 11. 2026
|Plzeň – Sparta
|18:00
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Slavia Praha
|13
|9
|4
|0
|32:7
|31
|2.
|Slovan Liberec
|13
|8
|2
|3
|16:8
|26
|3.
|Mladá Boleslav
|13
|7
|3
|3
|22:15
|24
|4.
|Sigma Olomouc
|14
|7
|3
|4
|22:20
|24
|5.
|Sparta Praha
|13
|7
|2
|4
|25:13
|23
|6.
|Teplice
|13
|6
|3
|4
|21:18
|21
|7.
|Bohemians
|14
|5
|5
|4
|15:15
|20
|8.
|Jablonec
|13
|6
|2
|5
|16:18
|20
|9.
|Zbrojovka Brno
|14
|6
|2
|6
|17:22
|20
|10.
|Viktoria Plzeň
|13
|5
|4
|4
|28:21
|19
|11.
|Hradec Králové
|14
|5
|3
|6
|17:18
|18
|12.
|Pardubice
|13
|4
|2
|7
|15:19
|14
|13.
|Baník Ostrava
|13
|4
|2
|7
|10:23
|14
|14.
|Artis Brno
|13
|2
|4
|7
|14:24
|10
|15.
|Slovácko
|14
|2
|4
|8
|13:26
|10
|16.
|Zlín
|14
|0
|3
|11
|11:27
|3