Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Slavia – Artis Brno v TV: Kde sledovat Chance Ligu, statistiky a kurzy

Autor:
  5:12
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbalisté Slavie drží minutu ticha za zemřelého Jesúse de Miguela. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté Slavie přivítají ve 14. kole Chance Ligy nováčka Artis Brno. Pražané jsou po třinácti zápasech stále neporažení a mají nejlepší útok i obranu soutěže. Hosté se naopak pohybují ve spodní části tabulky a do Edenu přijedou oslabeni o několik hráčů. Prohlédněte si aktuální formu obou týmů, statistiky, vzájemnou bilanci a další informace o nedělním utkání.
Slavia Praha 1,18 remíza 8,25
SK Artis Brno 14,06

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Základní informace o zápasu
ZápasSlavia Praha – Artis Brno
SoutěžChance Liga, 14. kolo
DatumNeděle 8. listopadu 2026
Čas15:00
StadionFortuna Arena, Praha
TV přenosOneplay Sport 1
StreamBetano
Online přenospodrobná online reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat utkání Slavia vs. Artis Brno

Zápas 14. kola Chance Ligy Slavia – Artis Brno začne v neděli 8. 11. v 15:00. Sledovat ho můžete prostřednictvím stanice Oneplay Sport 1, podrobnou textovou reportáž najdete na iDNES.cz.

Předpokládané sestavy a absence: Slavia – Artis Brno
Slavia PrahaArtis Brno
Předpokládaná sestavaMarkovič – Holeš, Zima, N’Guessan – Suleiman, Moses, Sadílek, Kubiak – Ayaosi, Nowak – ChytilKašík – Boháč, Plechatý, Pojezný, Preisler – Carlén, Labík – Alégué, Komljenovic, Papalelé – Adediran
Nebudou hrátChorý (červená karta), Kante (zranění), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění), Piták (zdravotní problémy), Schranz (nemoc)Čoudek (zranění), Fully (dohoda o hostování), Glossoa (dohoda o hostování), Navrátil (zranění), Ndiaye (červená karta), Sanyang (dohoda o hostování), Šimek (rameno)

Predikce utkání Slavia - Artis ve 14. kole Chance Ligy.

Slavia: Neporažený lídr s nejlepší ofenzivou

Slavia vstupuje do 14. kola z prvního místa tabulky s 31 body a skóre 32:7. V dosavadních třinácti ligových zápasech devětkrát zvítězila a čtyřikrát remizovala. V průměru střílí 2,46 gólu na utkání, zatímco inkasuje pouze 0,54 branky. V obou ukazatelích je nejlepší v soutěži.

Tým trenéra Jindřicha Trpišovského naposledy v lize rozstřílel Jablonec 5:0, v týdnu však musel zvládnout také náročný program Ligy mistrů. V domácím utkání s Arsenalem podlehl 1:2.

Slávisté se mohou opřít o široký kádr a výraznou útočnou produktivitu. Soupeře pravidelně dostávají pod tlak, v průměru drží míč 54,1 % hrací doby a vysílají 5,7 střely na branku za zápas. Proti nováčkovi soutěže budou chtít svou převahu potvrdit i výsledkově.

Poslední zápasy Slavie
DatumZápasSoutěžVýsledek
4. 11. 2026Slavia – ArsenalLiga mistrů1:2
31. 10. 2026Jablonec – SlaviaChance Liga0:5
27. 10. 2026Slavia – Zbrojovka BrnoMOL Cup4:0
24. 10. 2026Slavia – Mladá BoleslavChance Liga1:1
20. 10. 2026Fenerbahce – SlaviaEvropská liga2:2

Artis Brno: Nováček přijíždí do Edenu oslabený

Artis Brno prožívá náročný vstup do nejvyšší soutěže. Po třinácti kolech mu patří čtrnácté místo s deseti body a skóre 14:24. Z posledních tří ligových utkání získal pouze dva body, když remizoval s Teplicemi a Zlínem a následně podlehl Bohemians 1:2.

Brněnský tým v průměru střílí 1,08 gólu na zápas a na branku soupeřů vysílá pouze 2,8 střely. Výrazně zaostává také v držení míče, které se pohybuje pod hranicí 40 procent. Proti Slavii tak lze očekávat spíše defenzivní pojetí hry s důrazem na rychlé protiútoky.

🔥 Tip: Slavia vyhraje sčistým kontem – kurz 1,78

Slavia má nejlepší obranu soutěže, která ve třinácti ligových zápasech inkasovala pouhých sedm branek. Proti Artisu Brno mají Pražané dobrou příležitost přidat další čisté konto. Výhra domácích bez inkasovaného gólu se nabízí jako zajímavější varianta než sázka na samotné vítězství Slavie za kurz 1,17.

Situaci hostům navíc komplikují personální problémy. Kvůli dohodám o hostování by měli chybět hráči zapůjčení ze Slavie, mezi nimi Neil Glossoa, Fully a Sanyang. K dispozici nemá být ani potrestaný Ndiaye. Brněnskou obranu tak čeká proti nejproduktivnějšímu týmu soutěže mimořádně náročná zkouška.

Poslední zápasy Artisu Brno
DatumZápasSoutěžVýsledek
4. 11. 2026Artis Brno – BohemiansChance Liga1:2
31. 10. 2026Artis Brno – ZlínChance Liga2:2
24. 10. 2026Teplice – Artis BrnoChance Liga0:0
10. 10. 2026Hradec Králové – Artis BrnoChance Liga2:4
19. 9. 2026Artis Brno – LiberecChance Liga0:0

Statistické srovnání týmů

Rozdíl mezi oběma týmy je patrný především v útočných statistikách. Slavia střílí více než dvojnásobek branek oproti Artisu a na branku soupeřů vysílá přibližně dvakrát tolik střel. Nepoměr panuje také v defenzivě. Zatímco Pražané inkasovali ve třinácti kolech pouze sedmkrát, Brno už obdrželo 24 gólů.

StatistikaSlavia PrahaArtis Brno
Pořadí v lize1.14.
Body3110
Vstřelené góly / zápas2,461,08
Inkasované góly / zápas0,541,85
Střely na branku / zápas5,73,1
Držení míče56,8 %46,3 %
Žluté karty / zápas1,71,9

Vzájemné zápasy Slavie a Artisu Brno

Slavia a Artis Brno se v nejvyšší soutěži dosud neutkaly. Nedělní zápas tak bude jejich prvním vzájemným ligovým soubojem.

Chance Liga – 14. kolo (7.–8. listopadu 2026)
DatumZápasČas
7. 11. 2026Liberec – Bohemians1:0
7. 11. 2026Hradec Králové – Olomouc5:0
7. 11. 2026Zlín – Slovácko0:1
7. 11. 2026Zbrojovka Brno – Ostrava1:3
8. 11. 2026Teplice – Pardubice13:00
8. 11. 2026Slavia – Artis Brno15:00
8. 11. 2026Jablonec – Mladá Boleslav15:00
8. 11. 2026Plzeň – Sparta18:00
Tabulka Chance Ligy
#TýmZVRPSkóreBody
1.Slavia Praha1394032:731
2.Slovan Liberec1382316:826
3.Mladá Boleslav1373322:1524
4.Sigma Olomouc1473422:2024
5.Sparta Praha1372425:1323
6.Teplice1363421:1821
7.Bohemians1455415:1520
8.Jablonec1362516:1820
9.Zbrojovka Brno1462617:2220
10.Viktoria Plzeň1354428:2119
11.Hradec Králové1453617:1818
12.Pardubice1342715:1914
13.Baník Ostrava1342710:2314
14.Artis Brno1324714:2410
15.Slovácko1424813:2610
16.Zlín14031111:273
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

První ostrá reakce sponzorů. Tipsport odmítá reklamu na MS při zápasech Rusů

Pavel Zacha se raduje z gólu Davida Pastrňáka ve finále MS v hokeji 2024.

Od pátku, kdy Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) umožnila návrat Rusů do hokeje, se čeká na reakce sponzorů. Jejich postoj totiž bude mít naprosto zásadní vliv na dění. A zatímco většina z firem...

Plzeň – Sparta v TV: Kde sledovat šlágr Chance Ligy, kurzy a statistiky

Sparťanský brankář Jakub Surovčík zasahuje v utkání proti Plzni.

Fotbalisté Plzně přivítají ve šlágru 14. kola Chance Ligy pražskou Spartu. Domácí se mohou pochlubit druhým nejproduktivnějším útokem soutěže, poslední dva vzájemné zápasy však skončily bez branek....

8. listopadu 2026  1:16

Česko - Švýcarsko v TV: Kde sledovat Finské hokejové hry živě, kurzy

Český útočník Daniel Vozenílek a obránce Jakub Galvas (vpravo) bojují o puk s...

Čeští hokejisté zakončí úvodní turnaj Euro Hockey Tour nedělním soubojem se Švýcarskem. Kde sledovat utkání živě, s jakou formou oba týmy vstupují do závěrečného zápasu a jaké šance jim přisuzují...

7. listopadu 2026  23:10

Velká cena Brazílie F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během Velké ceny Brazílie.

Formule 1 pokračuje dvacátým závodem sezony 2026, Velkou cenou São Paula na brazilském okruhu Interlagos. Andrea Kimi Antonelli si už při předchozí Grand Prix Mexika zajistil titul mistra světa....

7. listopadu 2026  22:55

Kde sledovat Turnaj mistryň 2026 živě? Live streamy online i v TV

Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu.

Přímé přenosy z celého Turnaje mistryň 2026 v Indian Wells sledujte živě u Tipsportu – nepřijdete tak o zápasy Lindy Noskové, Karolíny Muchové a Kateřiny Siniakové, které na závěrečné akci sezony...

7. listopadu 2026  21:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.