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Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

Autor:
  11:06

David Zima nahání mladíka z Arsenalu Maxe Dowmana. | foto: AP

Fotbalisté Slavie přivítají ve 4. kole Ligy mistrů londýnský Arsenal. Pražané v letošním ročníku soutěže stále čekají na první vítězství, zatímco anglický celek patří mezi hlavní favority na celkový triumf. Kde zápas sledovat živě, jaká je aktuální forma obou týmů a co napovídají statistiky a vzájemné zápasy?
Slavia Praha 9,53 remíza 5,9
Arsenal 1,31

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Slavia – Arsenal: Základní informace
SoutěžLiga mistrů UEFA 2026/27, 4. kolo ligové fáze
TermínStředa 4. listopadu 2026, 21:00
MístoFortuna Arena, Praha
TV přenosNova Sport 3
Textový online přenosonline reportáž na iDNES.cz
Kurzy na zápasU SynotTipu zde

Kde sledovat zápas Slavia – Arsenal živě v TV

Utkání Slavie s Arsenalem se odehraje ve středu 4. listopadu od 21:00 ve Fortuna Areně. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.

Slavia: Domácí suverenita vs. evropské trápení

Slavia vstupuje do utkání povzbuzená výsledky z domácích soutěží. V Chance Lize naposledy zvítězila na hřišti Jablonce 5:0 a nadále drží neporazitelnost. V MOL Cupu si poradila se Zbrojovkou Brno 4:0.

Vyrovná Slavia negativní rekord?

  • Slavia od vítězství nad Steauou Bukurešť v září 2007 nevyhrála v hlavní fázi Ligy mistrů už 22 zápasů v řadě (8 remíz, 14 porážek).
  • Pokud neporazí Arsenal, vyrovná rekord rumunského FCSB, které v letech 2006 až 2013 čekalo na vítězství 23 utkání.

V Lize mistrů však Pražané zatím získali jediný bod. Po třech kolech jim patří 32. místo a proti Arsenalu je čeká další náročná zkouška.

V předchozím utkání Ligy mistrů remizovali na hřišti Fenerbahce 2:2. Po nepovedeném úvodu se zvedli a ve druhém poločase předvedli svůj dosud nejlepší výkon v soutěži.

Svěřenci Jindřicha Trpišovského se mohou opřít o pětizápasovou sérii bez porážky, proti londýnskému soupeři však budou muset zvládnout výrazně náročnější prověrku.

Posledních pět zápasů Slavie
DatumSoutěžZápas
31. 10. 2026Chance LigaJablonec – Slavia 0:5
27. 10. 2026MOL CupSlavia – Zbrojovka Brno 4:0
24. 10. 2026Chance LigaSlavia – Mladá Boleslav 1:1
20. 10. 2026Liga mistrůFenerbahce – Slavia 2:2
17. 10. 2026Chance LigaSlavia – Hradec Králové 0:0

Arsenal: jedna z nejlepších světových obran

Arsenal přijíždí do Prahy jako lídr Premier League. V posledním ligovém utkání zvítězil na hřišti Liverpoolu 1:0 a po devíti kolech má na kontě 24 bodů.

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Arsenal v devíti zápasech Premier League inkasoval pouze pět branek a v letošní Lize mistrů dostal góly jen od Bayernu Mnichov. Z pěti vzájemných zápasů se Slavií udržel nulu čtyřikrát.

Také v Lize mistrů si tým Mikela Artety vede dobře. Ze tří zápasů získal sedm bodů a zatím neprohrál. V posledním utkání soutěže remizoval na hřišti Bayernu Mnichov 2:2.

Jednou z hlavních předností londýnského mužstva je defenziva. V domácí soutěži inkasovalo v devíti kolech pouze pět branek. Slavia tak bude hledat cestu přes obranu, která patří k nejlepším v Premier League.

Ofenziva Arsenalu je navíc velmi efektivní a dokáže skórovat i v zápasech, kde herně nedominuje. Další výhodou anglického týmu je široký kádr. Přestože se musí vyrovnat s absencemi v sestavě, jeho herní systém je natolik zažitý, že i náhradníci jako Ezri Konsa nebo Noni Madueke dokáží klíčové opory výborně zastoupit.

Posledních pět zápasů Arsenalu
DatumSoutěžZápas
1. 11. 2026Premier LeagueLiverpool – Arsenal 0:1
27. 10. 2026EFL CupFleetwood Town – Arsenal 6:4
24. 10. 2026Premier LeagueArsenal – Everton 2:0
21. 10. 2026Liga mistrůBayern Mnichov – Arsenal 2:2
18. 10. 2026Premier LeagueNottingham – Arsenal 0:1

Statistiky Slavie a Arsenalu v Lize mistrů

Čísla ukazují především rozdíl v kvalitě defenzívy. Zatímco Slavia inkasuje průměrně dva a půl gólu na zápas, Arsenal dostával pouze půl branky na utkání.

StatistikaSlaviaArsenal
Body v sezoně 2026/2717
Vstřelené góly na zápas0,881,25
Inkasované góly na zápas2,630,50
Střely na branku na zápas3,64,1
Střely soupeřů na branku7,52,9
Držení míče45,8 %51,8 %
Žluté karty na zápas1,61,3
* Průměry z posledních 8 zápasů v ligové fázi Ligy mistrů*
Předpokládané sestavy a absence: Slavia – Arsenal
SlaviaArsenal
Předpokládaná sestavaMarkovič – Vlček, Zima, N’Guessan – Suleiman, Sadílek, Moses, Kubiak – Ayaosi, Nowak – ŠturmRaya – Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori – Rice, Guimarães – Madueke, Ødegaard, Eze – Havertz
Nebudou hrátOuanda, OgbuSaka, Saliba
Nejistý startProvod, Schranz, Piták, ChaloupekCalafiori, Tzolis
TrenérJindřich TrpišovskýMikel Arteta
Předpokládané sestavy jsou orientační

Vzájemné zápasy Slavie a Arsenalu

Slavia dosud Arsenal v evropských pohárech neporazila. Z pěti vzájemných utkání třikrát zvítězil anglický tým a dvakrát zápas skončil remízou. Pražané navíc ve čtyřech zápasech nedokázali skórovat.

Naposledy se oba soupeři utkali přesně před rokem. Arsenal tehdy v Edenu zvítězil 3:0, když se jednou prosadil Bukayo Saka a dvě branky přidal Mikel Merino.

Poslední vzájemné zápasy Slavie a Arsenalu
DatumSoutěžZápasVýsledek
4. 11. 2025Liga mistrůSlavia – Arsenal 0:3
15. 4. 2021Evropská ligaSlavia – Arsenal 0:4
8. 4. 2021Evropská ligaArsenal – Slavia 1:1
7. 11. 2007Liga mistrůSlavia – Arsenal 0:0
23. 10. 2007Liga mistrůArsenal – Slavia 7:0
Tabulka Ligy mistrů po 3. kole
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.PSG330014:59
2.Aston Villa330012:39
3.Liverpool330012:79
4.Real Madrid330010:59
5.Betis33007:49
6.Stuttgart32107:27
7.Arsenal32106:27
8.Barcelona320111:66
9.Como320110:56
10.Manchester City32019:56
11.Club Bruggy32019:66
12.Sporting32017:46
13.Dortmund32015:46
14.Bayern Mnichov312010:55
15.AS Řím31118:54
16.Atlético Madrid31114:34
17.Šachtar Doněck31114:34
18.PSV Eindhoven31112:24
19.Villarreal31028:83
20.Manchester United31025:63
21.Inter Milán31025:63
22.Neapol31025:73
23.Galatasaray31026:93
24.LASK31026:93
25.Sabah FC31023:63
26.Feyenoord31024:83
27.Lens31023:73
28.Bodø/Glimt31024:93
29.AEK Atény31023:83
30.RB Lipsko31023:83
31.Fenerbahce30213:92
32.Slavia Praha30124:71
33.Viking30125:91
34.FC Porto30032:60
35.Lille30034:100
36.Slovan Bratislava30031:130
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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