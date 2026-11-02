Slavia – Arsenal v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy a statistiky

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|Soutěž
|Liga mistrů UEFA 2026/27, 4. kolo ligové fáze
|Termín
|Středa 4. listopadu 2026, 21:00
|Místo
|Fortuna Arena, Praha
|TV přenos
|Nova Sport 3
|Textový online přenos
|online reportáž na iDNES.cz
|Kurzy na zápas
|U SynotTipu zde
Kde sledovat zápas Slavia – Arsenal živě v TV
Utkání Slavie s Arsenalem se odehraje ve středu 4. listopadu od 21:00 ve Fortuna Areně. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.
Slavia: Domácí suverenita vs. evropské trápení
Slavia vstupuje do utkání povzbuzená výsledky z domácích soutěží. V Chance Lize naposledy zvítězila na hřišti Jablonce 5:0 a nadále drží neporazitelnost. V MOL Cupu si poradila se Zbrojovkou Brno 4:0.
Vyrovná Slavia negativní rekord?
V Lize mistrů však Pražané zatím získali jediný bod. Po třech kolech jim patří 32. místo a proti Arsenalu je čeká další náročná zkouška.
V předchozím utkání Ligy mistrů remizovali na hřišti Fenerbahce 2:2. Po nepovedeném úvodu se zvedli a ve druhém poločase předvedli svůj dosud nejlepší výkon v soutěži.
Svěřenci Jindřicha Trpišovského se mohou opřít o pětizápasovou sérii bez porážky, proti londýnskému soupeři však budou muset zvládnout výrazně náročnější prověrku.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|31. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Slavia 0:5
|27. 10. 2026
|MOL Cup
|Slavia – Zbrojovka Brno 4:0
|24. 10. 2026
|Chance Liga
|Slavia – Mladá Boleslav 1:1
|20. 10. 2026
|Liga mistrů
|Fenerbahce – Slavia 2:2
|17. 10. 2026
|Chance Liga
|Slavia – Hradec Králové 0:0
Arsenal: jedna z nejlepších světových obran
Arsenal přijíždí do Prahy jako lídr Premier League. V posledním ligovém utkání zvítězil na hřišti Liverpoolu 1:0 a po devíti kolech má na kontě 24 bodů.
🔥 Tip na sázku:
Arsenal v devíti zápasech Premier League inkasoval pouze pět branek a v letošní Lize mistrů dostal góly jen od Bayernu Mnichov. Z pěti vzájemných zápasů se Slavií udržel nulu čtyřikrát.
Také v Lize mistrů si tým Mikela Artety vede dobře. Ze tří zápasů získal sedm bodů a zatím neprohrál. V posledním utkání soutěže remizoval na hřišti Bayernu Mnichov 2:2.
Jednou z hlavních předností londýnského mužstva je defenziva. V domácí soutěži inkasovalo v devíti kolech pouze pět branek. Slavia tak bude hledat cestu přes obranu, která patří k nejlepším v Premier League.
Ofenziva Arsenalu je navíc velmi efektivní a dokáže skórovat i v zápasech, kde herně nedominuje. Další výhodou anglického týmu je široký kádr. Přestože se musí vyrovnat s absencemi v sestavě, jeho herní systém je natolik zažitý, že i náhradníci jako Ezri Konsa nebo Noni Madueke dokáží klíčové opory výborně zastoupit.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|1. 11. 2026
|Premier League
|Liverpool – Arsenal 0:1
|27. 10. 2026
|EFL Cup
|Fleetwood Town – Arsenal 6:4
|24. 10. 2026
|Premier League
|Arsenal – Everton 2:0
|21. 10. 2026
|Liga mistrů
|Bayern Mnichov – Arsenal 2:2
|18. 10. 2026
|Premier League
|Nottingham – Arsenal 0:1
Statistiky Slavie a Arsenalu v Lize mistrů
Čísla ukazují především rozdíl v kvalitě defenzívy. Zatímco Slavia inkasuje průměrně dva a půl gólu na zápas, Arsenal dostával pouze půl branky na utkání.
|Statistika
|Slavia
|Arsenal
|Body v sezoně 2026/27
|1
|7
|Vstřelené góly na zápas
|0,88
|1,25
|Inkasované góly na zápas
|2,63
|0,50
|Střely na branku na zápas
|3,6
|4,1
|Střely soupeřů na branku
|7,5
|2,9
|Držení míče
|45,8 %
|51,8 %
|Žluté karty na zápas
|1,6
|1,3
|* Průměry z posledních 8 zápasů v ligové fázi Ligy mistrů*
|Slavia
|Arsenal
|Předpokládaná sestava
|Markovič – Vlček, Zima, N’Guessan – Suleiman, Sadílek, Moses, Kubiak – Ayaosi, Nowak – Šturm
|Raya – Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori – Rice, Guimarães – Madueke, Ødegaard, Eze – Havertz
|Nebudou hrát
|Ouanda, Ogbu
|Saka, Saliba
|Nejistý start
|Provod, Schranz, Piták, Chaloupek
|Calafiori, Tzolis
|Trenér
|Jindřich Trpišovský
|Mikel Arteta
|Předpokládané sestavy jsou orientační
Vzájemné zápasy Slavie a Arsenalu
Slavia dosud Arsenal v evropských pohárech neporazila. Z pěti vzájemných utkání třikrát zvítězil anglický tým a dvakrát zápas skončil remízou. Pražané navíc ve čtyřech zápasech nedokázali skórovat.
Naposledy se oba soupeři utkali přesně před rokem. Arsenal tehdy v Edenu zvítězil 3:0, když se jednou prosadil Bukayo Saka a dvě branky přidal Mikel Merino.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|4. 11. 2025
|Liga mistrů
|Slavia – Arsenal
|0:3
|15. 4. 2021
|Evropská liga
|Slavia – Arsenal
|0:4
|8. 4. 2021
|Evropská liga
|Arsenal – Slavia
|1:1
|7. 11. 2007
|Liga mistrů
|Slavia – Arsenal
|0:0
|23. 10. 2007
|Liga mistrů
|Arsenal – Slavia
|7:0
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|3
|3
|0
|0
|14:5
|9
|2.
|Aston Villa
|3
|3
|0
|0
|12:3
|9
|3.
|Liverpool
|3
|3
|0
|0
|12:7
|9
|4.
|Real Madrid
|3
|3
|0
|0
|10:5
|9
|5.
|Betis
|3
|3
|0
|0
|7:4
|9
|6.
|Stuttgart
|3
|2
|1
|0
|7:2
|7
|7.
|Arsenal
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|8.
|Barcelona
|3
|2
|0
|1
|11:6
|6
|9.
|Como
|3
|2
|0
|1
|10:5
|6
|10.
|Manchester City
|3
|2
|0
|1
|9:5
|6
|11.
|Club Bruggy
|3
|2
|0
|1
|9:6
|6
|12.
|Sporting
|3
|2
|0
|1
|7:4
|6
|13.
|Dortmund
|3
|2
|0
|1
|5:4
|6
|14.
|Bayern Mnichov
|3
|1
|2
|0
|10:5
|5
|15.
|AS Řím
|3
|1
|1
|1
|8:5
|4
|16.
|Atlético Madrid
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|17.
|Šachtar Doněck
|3
|1
|1
|1
|4:3
|4
|18.
|PSV Eindhoven
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19.
|Villarreal
|3
|1
|0
|2
|8:8
|3
|20.
|Manchester United
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|21.
|Inter Milán
|3
|1
|0
|2
|5:6
|3
|22.
|Neapol
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|23.
|Galatasaray
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|24.
|LASK
|3
|1
|0
|2
|6:9
|3
|25.
|Sabah FC
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|26.
|Feyenoord
|3
|1
|0
|2
|4:8
|3
|27.
|Lens
|3
|1
|0
|2
|3:7
|3
|28.
|Bodø/Glimt
|3
|1
|0
|2
|4:9
|3
|29.
|AEK Atény
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|30.
|RB Lipsko
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|31.
|Fenerbahce
|3
|0
|2
|1
|3:9
|2
|32.
|Slavia Praha
|3
|0
|1
|2
|4:7
|1
|33.
|Viking
|3
|0
|1
|2
|5:9
|1
|34.
|FC Porto
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35.
|Lille
|3
|0
|0
|3
|4:10
|0
|36.
|Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|1:13
|0