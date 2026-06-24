Skupina L: Anglie drží vedení před Ghanou a Chorvaty
Druhé kolo zápasů skupiny L na Mistrovství světa ve fotbale 2026 s pořadím hodně zamotalo. Šanci na přímý postup mají stále tři týmy, jeden už je ze hry venku.
Angličané se v prvním duelu skvěle naladili proti Chorvatům (4:2), s Ghanou už to ale nebyl dobrý výkon (0:0) a úplně stoprocentní postup si ještě nevykopali.
Do boje se díky těsnému vítězství nad Panamou (1:0) vrátilo právě Chorvatsko – tým ze střední Ameriky naopak končí, stejným poměrem totiž prohrál úvodní zápas i s Ghanou.
Anglie už má i přes zaváhání téměř jistý postup, Ghaně stačí k úspěchu remíza. Ještě ale hraje s Chorvatskem, což nebude nic snadného.
Postoupit se dá i ze třetího místa, stačí být v tabulce třetích týmů do 8. místa z dvanácti.
|#
|Tým
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Anglie
|1
|1
|0
|4:2
|4
|2.
|Ghana
|1
|1
|0
|1:0
|4
|3.
|Chorvatsko
|1
|0
|1
|3:4
|3
|4.
|Panama
|0
|0
|2
|0:2
|0
Ve skupině L zbývá odehrát:
- Chorvatsko vs. Ghana (27. 6. od 23:00)
- Panama vs. Anglie (27. 6. od 23:00)
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA
Na koho narazí týmy skupiny L v play-off?
Jak to vypadá v pavouku play-off k MS? Pro týmy ze skupiny L následovně:
- vítěze skupiny L čeká třetí tým ze skupin E, H, I, J, nebo K
- druhý tým skupiny L jde na druhý tým skupiny K
- třetí tým skupiny L půjde v případě úspěšné kvalifikace na vítěze skupiny K