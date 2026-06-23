Skupina J: Argentina vítězí, ve hře Alžírsko a Rakousko
Druhé zápasy ve skupině J na Mistrovství světa ve fotbale 2026 už určily vítěze i jistého sestupujícího.
Zatím stoprocentní Argentina si totiž bezpečně poradila i s Rakouskem, fantastický Messi přidal další dva góly. Alžírsko porazilo Jordánsko (2:1), které při svém debutu na MS a druhé prohře už nemá šanci projít dále.
O druhé místo v tabulce si to tedy v přímém souboji rozdají Alžírsko s Rakouskem – evropskému celku bude v tomto případě stačit i remíza. Argentina zakončí skupinu proti Jordánsku a může šetřit své největší hvězdy.
Postoupit dále lze i ze třetího místa, stačí skončit v tabulce třetích týmů do 8. místa z dvanácti.
|#
|Tým
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Argentina
|2
|0
|0
|5:0
|6
|2.
|Rakousko
|1
|0
|1
|3:3
|3
|3.
|Alžírsko
|1
|0
|1
|2:4
|3
|4.
|Jordánsko
|0
|0
|2
|2:5
|0
Ve skupině J zbývá odehrát:
- Alžírsko vs. Rakousko (28. 6. od 4:00)
- Argentina vs. Jordánsko (28. 6. od 4:00)
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA
Na koho narazí týmy skupiny J v play-off?
V následujících odrážkách zjistíte, jak to vypadá v pavouku play-off MS pro týmy skupiny J:
- Argentinu čeká druhý tým skupiny H
- druhý tým skupiny J jde na vítěze skupiny H
- třetí tým skupiny J půjde v případě úspěšné kvalifikace na USA, nebo vítěze skupin G, L, B, nebo K