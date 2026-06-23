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Skupina J na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Kamil Jurek
  22:50

Argentinští fanoušci slaví gól Lionela Messiho na stadionu v Kansas City. | foto: Reuters

Ve skupině J na mistrovství ve fotbale 2026 už je jasno o vítězi a sestupujícím. O přímé místo v play-off si ještě dva zbývající týmy zahrají.

Skupina J: Argentina vítězí, ve hře Alžírsko a Rakousko

Druhé zápasy ve skupině J na Mistrovství světa ve fotbale 2026 už určily vítěze i jistého sestupujícího.

Zatím stoprocentní Argentina si totiž bezpečně poradila i s Rakouskem, fantastický Messi přidal další dva góly. Alžírsko porazilo Jordánsko (2:1), které při svém debutu na MS a druhé prohře už nemá šanci projít dále.

O druhé místo v tabulce si to tedy v přímém souboji rozdají Alžírsko s Rakouskem – evropskému celku bude v tomto případě stačit i remíza. Argentina zakončí skupinu proti Jordánsku a může šetřit své největší hvězdy.

Postoupit dále lze i ze třetího místa, stačí skončit v tabulce třetích týmů do 8. místa z dvanácti.

Skupina J na MS ve fotbale 2026
#TýmVRPSkóreB
1.Argentina2005:06
2.Rakousko1013:33
3.Alžírsko1012:43
4.Jordánsko0022:50

Ve skupině J zbývá odehrát:

  • Alžírsko vs. Rakousko (28. 6. od 4:00)
  • Argentina vs. Jordánsko (28. 6. od 4:00)

Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách

1. Body ze vzájemných zápasů

2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů

3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech

4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině

5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině

6. Fair play (žluté a červené karty)

7. Pořadí v žebříčku FIFA

Na koho narazí týmy skupiny J v play-off?

V následujících odrážkách zjistíte, jak to vypadá v pavouku play-off MS pro týmy skupiny J:

  • Argentinu čeká druhý tým skupiny H
  • druhý tým skupiny J jde na vítěze skupiny H
  • třetí tým skupiny J půjde v případě úspěšné kvalifikace na USA, nebo vítěze skupin G, L, B, nebo K
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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