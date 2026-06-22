Skupina H: vedou Španělé, ve hře i Kapverdy
Každý tým ve skupině H na Mistrovství světa ve fotbale 2026 už má odehrány dva zápasy, stále však není jasno o postupujících.
Nejlepší výchozí pozici má Španělsko se čtyřmi body, které v posledním duelu čeká papírově nejtěžší soupeř, Uruguay. Ta má zatím dva body, s oběma outsidery totiž jen remizovala. Tři body by se na závěr velmi hodily.
Senzací jsou Kapverdy, které dokázaly obrat o body oba favority a stále mají šanci na postup, navíc v posledním duelu hrají se Saúdskou Arábií. I ta ale může při souhře událostí ještě projít dále.
Postoupit se navíc dá i ze třetího místa, stačí být v tabulce třetích týmů do 8. místa z dvanácti.
|#
|Tým
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Španělsko
|1
|1
|0
|4:0
|4
|2.
|Uruguay
|0
|2
|0
|3:3
|2
|3.
|Kapverdy
|0
|2
|0
|2:2
|2
|4.
|Saúdská Arábie
|0
|1
|1
|1:5
|1
Ve skupině H zbývá odehrát
- Kapverdy vs. Saúdská Arábie (27. 6. od 2:00)
- Uruguay vs. Španělsko (27. 6. od 2:00)
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA
Na koho narazí týmy skupiny H v play-off?
Jak to s týmy dopadne zatím nevíme, už je ale jasné, s kým se podle pavouku play-off MS utkají:
- vítěze skupiny H čeká druhý tým skupiny J
- druhý tým skupiny H jde na vítěze skupiny J
- třetí tým skupiny H půjde v případě úspěšné kvalifikace na Mexiko, nebo vítěze skupin I, G, nebo L