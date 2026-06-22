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Skupina H na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Kamil Jurek
  11:47

Kapverdští fanoušci slaví remízu s favoritem ze Španělska. | foto: Reuters

Ve skupině H na mistrovství světa ve fotbale 2026 mají stále o co hrát všechny čtyři týmy, včetně příjemného překvapení v podobě Kapverd. Rozhodnou až třetí zápasy.

Skupina H: vedou Španělé, ve hře i Kapverdy

Každý tým ve skupině H na Mistrovství světa ve fotbale 2026 už má odehrány dva zápasy, stále však není jasno o postupujících.

Nejlepší výchozí pozici má Španělsko se čtyřmi body, které v posledním duelu čeká papírově nejtěžší soupeř, Uruguay. Ta má zatím dva body, s oběma outsidery totiž jen remizovala. Tři body by se na závěr velmi hodily.

Senzací jsou Kapverdy, které dokázaly obrat o body oba favority a stále mají šanci na postup, navíc v posledním duelu hrají se Saúdskou Arábií. I ta ale může při souhře událostí ještě projít dále.

Postoupit se navíc dá i ze třetího místa, stačí být v tabulce třetích týmů do 8. místa z dvanácti.

Skupina H na MS ve fotbale 2026
#TýmVRPSkóreB
1.Španělsko1104:04
2.Uruguay0203:32
3.Kapverdy0202:22
4.Saúdská Arábie0111:51

Ve skupině H zbývá odehrát

  • Kapverdy vs. Saúdská Arábie (27. 6. od 2:00)
  • Uruguay vs. Španělsko (27. 6. od 2:00)

Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách

1. Body ze vzájemných zápasů

2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů

3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech

4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině

5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině

6. Fair play (žluté a červené karty)

7. Pořadí v žebříčku FIFA

Na koho narazí týmy skupiny H v play-off?

Jak to s týmy dopadne zatím nevíme, už je ale jasné, s kým se podle pavouku play-off MS utkají:

  • vítěze skupiny H čeká druhý tým skupiny J
  • druhý tým skupiny H jde na vítěze skupiny J
  • třetí tým skupiny H půjde v případě úspěšné kvalifikace na Mexiko, nebo vítěze skupin I, G, nebo L
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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