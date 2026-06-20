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Skupina C na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Kamil Jurek
  12:46
Skupina C je na Mistrovství světa ve fotbale 2026 otevřená i po druhých zápasech – jasno je jen o týmu, který už stoprocentně skončí na 4. místě. Do play-off mohou stále projít tři zbývající reprezentace.

Brazilští fanoušci bouřlivě oslavují v Riu de Janeiru úvodní gól utkání proti Haiti. | foto: AP

Skupina C: vede Brazílie před Marokem, Haiti už je bez šance

Ve skupině C na Mistrovství světa ve fotbale 2026 je po druhých zápasech jasno pouze o tom, kdo už jistě skončí na čtvrtém, tedy nepostupovém místě.

Je to Haiti, které podlehlo Brazílii 0:3 a po těsné úvodní prohře se Skotskem (0:1) už nemůže žádného soupeře předstihnout.

Před závěrečnými zápasy je ale jinak vše otevřené, dále může z prvních dvou míst totiž stále projít Brazílie, Maroko i Skotsko. Asi nejlepší pozici mají Afričané, které čeká právě duel proti Haiti, kde si mohou vylepšit skóre. To může nakonec být rozhodující faktor.

Třetí reprezentace pak musí doufat, že v tabulce třetích týmů skončí do 8. místa z celkových dvanácti. Právě to totiž zaručuje postup do play-off.

Skupina C na MS ve fotbale 2026
#TýmVRPSkóreB
1.Brazílie1104:14
2.Maroko1102:14
3.Skotsko1011:13
4.Haiti0020:40

Ve skupině C zbývá odehrát

  • Maroko vs. Haiti (25. 6. od 0:00)
  • Skotsko vs. Brazílie ( 25. 6. od 0:00)

Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách

1. Body ze vzájemných zápasů

2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů

3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech

4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině

5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině

6. Fair play (žluté a červené karty)

7. Pořadí v žebříčku FIFA

Na koho narazí týmy ze skupiny C v play-off?

Jak to vypadá s potenciálními soupeři pro play-off fotbalového MS? Shrnuli jsme možnosti do následujících odrážek:

  • vítěz skupiny C jde na druhý tým ze skupiny F (pravděpodobně Švédsko, Japonsko, nebo Nizozemsko)
  • druhý tým skupiny C jde na vítěze skupiny F
  • třetí tým skupiny C půjde v případě úspěšné kvalifikace buď na vítěze skupiny E, I, nebo A (Mexiko)
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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