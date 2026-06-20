Skupina C na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Skupina C: vede Brazílie před Marokem, Haiti už je bez šance
Ve skupině C na Mistrovství světa ve fotbale 2026 je po druhých zápasech jasno pouze o tom, kdo už jistě skončí na čtvrtém, tedy nepostupovém místě.
Je to Haiti, které podlehlo Brazílii 0:3 a po těsné úvodní prohře se Skotskem (0:1) už nemůže žádného soupeře předstihnout.
Před závěrečnými zápasy je ale jinak vše otevřené, dále může z prvních dvou míst totiž stále projít Brazílie, Maroko i Skotsko. Asi nejlepší pozici mají Afričané, které čeká právě duel proti Haiti, kde si mohou vylepšit skóre. To může nakonec být rozhodující faktor.
Třetí reprezentace pak musí doufat, že v tabulce třetích týmů skončí do 8. místa z celkových dvanácti. Právě to totiž zaručuje postup do play-off.
|#
|Tým
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Brazílie
|1
|1
|0
|4:1
|4
|2.
|Maroko
|1
|1
|0
|2:1
|4
|3.
|Skotsko
|1
|0
|1
|1:1
|3
|4.
|Haiti
|0
|0
|2
|0:4
|0
Ve skupině C zbývá odehrát
- Maroko vs. Haiti (25. 6. od 0:00)
- Skotsko vs. Brazílie ( 25. 6. od 0:00)
Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách
1. Body ze vzájemných zápasů
2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech
4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině
5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině
6. Fair play (žluté a červené karty)
7. Pořadí v žebříčku FIFA
Na koho narazí týmy ze skupiny C v play-off?
Jak to vypadá s potenciálními soupeři pro play-off fotbalového MS? Shrnuli jsme možnosti do následujících odrážek:
- vítěz skupiny C jde na druhý tým ze skupiny F (pravděpodobně Švédsko, Japonsko, nebo Nizozemsko)
- druhý tým skupiny C jde na vítěze skupiny F
- třetí tým skupiny C půjde v případě úspěšné kvalifikace buď na vítěze skupiny E, I, nebo A (Mexiko)