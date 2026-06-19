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Skotsko – Maroko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Kristýna Polášková
  10:19
Program základní skupiny C na mistrovství světa ve fotbale 2026 přináší ve druhém kole velmi zajímavou konfrontaci. Skotsko se na stadionu v Bostonu utká s výběrem Maroka. Skotové v úvodním zápase zvládli roli favorita proti Haiti, zatímco Maročané dokázali překvapit remízou s favorizovanou Brazílií. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos zápasu Skotsko - Maroko živě a v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí.

Marocký útočník Ismael Sajbárí se raduje ze svého gólu proti Brazílii. | foto: Reuters

Skotsko 5,65 remíza 3,64
Maroko 1,76

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Bookmakeři sázkové kanceláře Synot favorizují africký výběr. Maroko si získalo důvěru sázkových kanceláří zejména díky hernímu projevu v úvodním zápase proti Brazílii. Kromě klasických sázek na výsledek nabídne Synot také LIVE příležitosti přímo během utkání.

Kdy a kde sledovat zápas Skotsko vs. Maroko?

Utkání druhého kola skupiny C se odehraje v noci z pátku na sobotu 20. června 2026 přesně od 0:00 SELČ. Střetnutí hostí Gillette Stadium v Bostonu. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos pak bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: sobota 20. června 2026 od 0:00 (SELČ)
  • Dějiště: Gillette Stadium, Boston, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)

Skotsko ukončilo dlouhé čekání a útočí na historický postup

Svěřenci trenéra Stevea Clarka vstoupili do šampionátu neofenzivním, ale takticky zvládnutým výkonem proti Haiti, které porazili 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil v prvním poločase záložník John McGinn. Pro Skotsko šlo o první vítězství na závěrečném turnaji mistrovství světa po dlouhých 28 letech. Tým se momentálně nachází na průběžném prvním místě skupiny C se třemi body a v případě pátečního úspěchu by mohl slavit premiérový postup do vyřazovací fáze v historii země.

Z hlediska zdravotního stavu je kádr téměř kompletní. Drobný otazník visí nad startem obránce Scotta McKenny, který laboruje se zraněním lýtka. Střed pole by měli dirigovat John McGinn a Scott McTominay, zatímco z levého kraje obrany je bude podporovat kapitán Andy Robertson z Liverpoolu. Útočnou dvojici by měli opět utvořit Che Adams s Lawrencem Shanklandem.

Předpokládaná sestava Skotska
Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn – Adams, Shankland

Poslední odehrané zápasy Skotska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
14. června Haiti – Skotsko0:1MS ve fotbale (Skupina C)
6. června Bolívie – Skotsko0:4Přátelský zápas
30. květnaSkotsko – Curaçao4:1Přátelský zápas
31. březnaSkotsko – Pobřeží slonoviny0:1Přátelský zápas
28. březnaSkotsko – Japonsko0:1Přátelský zápas

Maroko potvrdilo kvalitu proti Brazílii a chce navázat na Katar

Marocký výběr pod vedením Mohameda Ouahbiho odehrál velmi dobré úvodní utkání proti Brazílii. Maročané v zápase vedli po trefě Ismaela Saibariho, nicméně jihoamerický soupeř dokázal srovnat na konečných 1:1 díky brance Viníciuse Júniora. Výkon navázal na úspěšné období z mistrovství světa 2022 v Kataru, kde Maroko došlo až do semifinále.

Tým disponuje vysokou individuální kvalitou na krajích hřiště, kde operují Achraf Hakimi a Noussair Mazraoui. Hlavní kreativní složku týmu obstarává Brahim Díaz z Realu Madrid. Zdravotní stav týmu vykazuje drobné pochybnosti u brankáře Yassina Bounoua a obránce Nayefa Aguerda.

Předpokládaná sestava Maroka
Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

Poslední odehrané zápasy Maroka v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
14. červnaBrazílie – Maroko1:1MS ve fotbale (Skupina C)
7. červnaMaroko – Norsko1:1Přátelský zápas
2. červnaMaroko – Madagaskar4:0Přátelský zápas
26. květnaMaroko – Burundi5:0Přátelský zápas
31. březnaMaroko – Paraguay2:1Přátelský zápas

Vzájemné zápasy Skotsko vs. Maroko

Vzájemná bilance těchto dvou zemí na seniorské úrovni obsahuje dosud pouze jedno jediné střetnutí. To se odehrálo na mistrovství světa ve Francii v roce 1998, také v základní skupině. Maroko tehdy zvítězilo jednoznačně 3:0. Skotsku tehdy stačila k naději na postup výhra, ale místo toho utrpělo debakl a s turnajem se rozloučilo.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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