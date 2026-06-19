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Bookmakeři sázkové kanceláře Synot favorizují africký výběr. Maroko si získalo důvěru sázkových kanceláří zejména díky hernímu projevu v úvodním zápase proti Brazílii. Kromě klasických sázek na výsledek nabídne Synot také LIVE příležitosti přímo během utkání.
Kdy a kde sledovat zápas Skotsko vs. Maroko?
Utkání druhého kola skupiny C se odehraje v noci z pátku na sobotu 20. června 2026 přesně od 0:00 SELČ. Střetnutí hostí Gillette Stadium v Bostonu. V přímém přenosu utkání českým divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos pak bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: sobota 20. června 2026 od 0:00 (SELČ)
- Dějiště: Gillette Stadium, Boston, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Ilgiz Tantashev (Uzbekistán)
Skotsko ukončilo dlouhé čekání a útočí na historický postup
Svěřenci trenéra Stevea Clarka vstoupili do šampionátu neofenzivním, ale takticky zvládnutým výkonem proti Haiti, které porazili 1:0. Jedinou branku utkání vstřelil v prvním poločase záložník John McGinn. Pro Skotsko šlo o první vítězství na závěrečném turnaji mistrovství světa po dlouhých 28 letech. Tým se momentálně nachází na průběžném prvním místě skupiny C se třemi body a v případě pátečního úspěchu by mohl slavit premiérový postup do vyřazovací fáze v historii země.
Z hlediska zdravotního stavu je kádr téměř kompletní. Drobný otazník visí nad startem obránce Scotta McKenny, který laboruje se zraněním lýtka. Střed pole by měli dirigovat John McGinn a Scott McTominay, zatímco z levého kraje obrany je bude podporovat kapitán Andy Robertson z Liverpoolu. Útočnou dvojici by měli opět utvořit Che Adams s Lawrencem Shanklandem.
Předpokládaná sestava Skotska
Gunn – Hickey, Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak, Ferguson, McTominay, McGinn – Adams, Shankland
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|14. června
|Haiti – Skotsko
|0:1
|MS ve fotbale (Skupina C)
|6. června
|Bolívie – Skotsko
|0:4
|Přátelský zápas
|30. května
|Skotsko – Curaçao
|4:1
|Přátelský zápas
|31. března
|Skotsko – Pobřeží slonoviny
|0:1
|Přátelský zápas
|28. března
|Skotsko – Japonsko
|0:1
|Přátelský zápas
Maroko potvrdilo kvalitu proti Brazílii a chce navázat na Katar
Marocký výběr pod vedením Mohameda Ouahbiho odehrál velmi dobré úvodní utkání proti Brazílii. Maročané v zápase vedli po trefě Ismaela Saibariho, nicméně jihoamerický soupeř dokázal srovnat na konečných 1:1 díky brance Viníciuse Júniora. Výkon navázal na úspěšné období z mistrovství světa 2022 v Kataru, kde Maroko došlo až do semifinále.
Tým disponuje vysokou individuální kvalitou na krajích hřiště, kde operují Achraf Hakimi a Noussair Mazraoui. Hlavní kreativní složku týmu obstarává Brahim Díaz z Realu Madrid. Zdravotní stav týmu vykazuje drobné pochybnosti u brankáře Yassina Bounoua a obránce Nayefa Aguerda.
Předpokládaná sestava Maroka
Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|14. června
|Brazílie – Maroko
|1:1
|MS ve fotbale (Skupina C)
|7. června
|Maroko – Norsko
|1:1
|Přátelský zápas
|2. června
|Maroko – Madagaskar
|4:0
|Přátelský zápas
|26. května
|Maroko – Burundi
|5:0
|Přátelský zápas
|31. března
|Maroko – Paraguay
|2:1
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy Skotsko vs. Maroko
Vzájemná bilance těchto dvou zemí na seniorské úrovni obsahuje dosud pouze jedno jediné střetnutí. To se odehrálo na mistrovství světa ve Francii v roce 1998, také v základní skupině. Maroko tehdy zvítězilo jednoznačně 3:0. Skotsku tehdy stačila k naději na postup výhra, ale místo toho utrpělo debakl a s turnajem se rozloučilo.