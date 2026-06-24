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Skotsko - Brazílie v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  11:11

Brazilský křídelník Vinícius slaví gól do sítě Haiti. | foto: AP

Fotbalový zápas Skotsko - Brazílie uzavře program v základní skupině C na mistrovství světa 2026. Střetnutí hostí americké Miami. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaké zajímavé statistiky provázejí tento duel.

Sázková kancelář Synot považuje za jasného favorita Brazílii. Vedle předzápasových kurzů budou k dispozici také LIVE sázky přímo během hry.

Skotsko 10 remíza 5,58
Brazílie 1,35

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Sledujte zápas Skotsko - Brazílie živě v TV

Závěrečné utkání skupiny C se odehraje ve čtvrtek 25. června 2026 od 0:00 v noci středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Hard Rock Stadium v Miami ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: čtvrtek 25. června 2026 od 0:00 (SELČ)
  • Dějiště: Hard Rock Stadium, Miami, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Cesar Ramos (Mexiko)

Skotsko hraje o historický postup do osmifinále

Svěřenci trenéra Stevea Clarka mají po dvou odehraných kolech na kontě tři body. Po úvodní upracované výhře 1:0 nad Haiti podlehli v těsném souboji Maroku 0:1. Skoti se na světových šampionátech v minulosti nikdy nedokázali probojovat ze základní skupiny, tentokrát by jim k jistoě postupu stačil bod.

Předpokládaná sestava Skotska

Gunn – Hanley, Hendry, Tierney – Patterson, Christie, Ferguson, McGinn, Robertson – McTominay – Adams

Poslední odehrané zápasy Skotska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
20. červnaSkotsko – Maroko0:1MS ve fotbale (Skupina C)
14. červnaHaiti – Skotsko0:1MS ve fotbale (Skupina C)
6. června Bolívie – Skotsko0:4Přátelský zápas
30. květnaSkotsko – Curaçao4:1Přátelský zápas
31. březnaSkotsko – Pobřeží slonoviny0:1Přátelský zápas
28. březnaSkotsko – Japonsko0:1Přátelský zápas

Brazílie

Brazilská reprezentace pod vedením italského kouče Carla Ancelottiho po úvodní remíze 1:1 s Marokem zabrala a Haiti porazila jasně 3:0. Dvěma góly se blikl útočník Matheus Cunha, jeden gól přidal Vinícius Júnior. Pětinásobní mistři světa se díky tomu posunuli na první místo skupiny C o skóre před Maroko.

Dobrou zprávou pro Brazilce je zdravotní stav Neymara. Zkušený křídelník kvůli zranění lýtka vynechal první dva duely, ale před zápasem se Skotskem již absolvoval kompletní trénink. Naopak mimo hru je Raphinha, který si proti Haiti poranil hamstring.

Předpokládaná sestava Brazílie

Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Paquetá, Guimarães, Casemiro, Vinícius Júnior – Rayan, Cunha

Poslední odehrané zápasy Brazílie v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
20. června Brazílie – Haiti3:0MS ve fotbale (Skupina C)
14. červnaBrazílie – Maroko1:1MS ve fotbale (Skupina C)
7. červnaBrazílie – Egypt2:1Přátelský zápas
31. květnaBrazílie – Panama6:2Přátelský zápas
1. dubnaBrazílie – Chorvatsko3:1Přátelský zápas
26. březnaBrazílie – Francie1:2Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Oba týmy proti sobě na mistrovství světa nastoupí už popáté. Skotsko dokázalo s Brazílií uhrát příznivý výsledek pouze v roce 1974 při bezbrankové remíze 0:0, zbylé tři duely vyhráli Jihoameričané. Poslední měření sil na šampionátu v roce 1998 skončilo výhrou Brazílie 2:1. Celková bilance je deset utkání, osm vítězství Brazílie a dva nerozhodné výsledky.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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