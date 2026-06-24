Sázková kancelář Synot považuje za jasného favorita Brazílii. Vedle předzápasových kurzů budou k dispozici také LIVE sázky přímo během hry.
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Sledujte zápas Skotsko - Brazílie živě v TV
Závěrečné utkání skupiny C se odehraje ve čtvrtek 25. června 2026 od 0:00 v noci středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Hard Rock Stadium v Miami ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: čtvrtek 25. června 2026 od 0:00 (SELČ)
- Dějiště: Hard Rock Stadium, Miami, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Cesar Ramos (Mexiko)
Skotsko hraje o historický postup do osmifinále
Svěřenci trenéra Stevea Clarka mají po dvou odehraných kolech na kontě tři body. Po úvodní upracované výhře 1:0 nad Haiti podlehli v těsném souboji Maroku 0:1. Skoti se na světových šampionátech v minulosti nikdy nedokázali probojovat ze základní skupiny, tentokrát by jim k jistoě postupu stačil bod.
Předpokládaná sestava Skotska
Gunn – Hanley, Hendry, Tierney – Patterson, Christie, Ferguson, McGinn, Robertson – McTominay – Adams
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|20. června
|Skotsko – Maroko
|0:1
|MS ve fotbale (Skupina C)
|14. června
|Haiti – Skotsko
|0:1
|MS ve fotbale (Skupina C)
|6. června
|Bolívie – Skotsko
|0:4
|Přátelský zápas
|30. května
|Skotsko – Curaçao
|4:1
|Přátelský zápas
|31. března
|Skotsko – Pobřeží slonoviny
|0:1
|Přátelský zápas
|28. března
|Skotsko – Japonsko
|0:1
|Přátelský zápas
Brazílie
Brazilská reprezentace pod vedením italského kouče Carla Ancelottiho po úvodní remíze 1:1 s Marokem zabrala a Haiti porazila jasně 3:0. Dvěma góly se blikl útočník Matheus Cunha, jeden gól přidal Vinícius Júnior. Pětinásobní mistři světa se díky tomu posunuli na první místo skupiny C o skóre před Maroko.
Dobrou zprávou pro Brazilce je zdravotní stav Neymara. Zkušený křídelník kvůli zranění lýtka vynechal první dva duely, ale před zápasem se Skotskem již absolvoval kompletní trénink. Naopak mimo hru je Raphinha, který si proti Haiti poranil hamstring.
Předpokládaná sestava Brazílie
Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Paquetá, Guimarães, Casemiro, Vinícius Júnior – Rayan, Cunha
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|20. června
|Brazílie – Haiti
|3:0
|MS ve fotbale (Skupina C)
|14. června
|Brazílie – Maroko
|1:1
|MS ve fotbale (Skupina C)
|7. června
|Brazílie – Egypt
|2:1
|Přátelský zápas
|31. května
|Brazílie – Panama
|6:2
|Přátelský zápas
|1. dubna
|Brazílie – Chorvatsko
|3:1
|Přátelský zápas
|26. března
|Brazílie – Francie
|1:2
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Oba týmy proti sobě na mistrovství světa nastoupí už popáté. Skotsko dokázalo s Brazílií uhrát příznivý výsledek pouze v roce 1974 při bezbrankové remíze 0:0, zbylé tři duely vyhráli Jihoameričané. Poslední měření sil na šampionátu v roce 1998 skončilo výhrou Brazílie 2:1. Celková bilance je deset utkání, osm vítězství Brazílie a dva nerozhodné výsledky.