Kde sledovat zápas Olomouc – Mladá Boleslav živě
Hanáci se poprvé v nové sezoně představí vlastním fanouškům. Zápas na Andrově stadionu má úvodní výkop v neděli odpoledne.
- Termín a čas: Neděle 2. srpna 2026 od 15:00
- Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
- Televizní a online přenos: Zápas bude tradičně k dispozici v rámci televizního vysílání na stanici Oneplay Sport 3 a v online streamu sázkové kanceláře Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: u Synot Tipu zde
Aktuální kurzy na zápas Olomouc – Mladá Boleslav
Sázková kancelář Synot Tip favorizuje domácí Sigmu Olomouc. Nicméně Mladá Boleslav táhne sérii vynikajících výsledků a gólů dává spoustu branek. Hanáky navíc trápí poměrně rozsáhlá marodka – mimo hru jsou kvůli zranění kolene či svalovým problémům Dembe, Krivak, Tkáč a Uriča. Boleslavi zase chybí Ogungbayi a Mareš.
Oba týmy hrají velmi ofenzivně, v průměru padá v jejich zápasech hodně branek. Vzájemné duely z poslední doby tuto statistiku jen potvrzují.
Vzájemná bilance
V posledních šesti vzájemných střetnutích sice Olomouc drží lepší bilanci (4 výhry), ale poslední měření sil na jaře 2026 opanovala jasně Mladá Boleslav po výsledku 4:2.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|4. 4. 2026
|Sigma Olomouc – Mladá Boleslav
|2:4
|Chance Liga
|2. 11. 2025
|Mladá Boleslav – Sigma Olomouc
|1:4
|Chance Liga
|15. 12. 2024
|Mladá Boleslav – Sigma Olomouc
|1:3
|Chance Liga
|18. 8. 2024
|Sigma Olomouc – Mladá Boleslav
|3:2
|Chance Liga
|16. 3. 2024
|Mladá Boleslav – Sigma Olomouc
|2:1
|Chance Liga
Bonus500 Kč Vsadit s bonusem
Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Zatímco Olomouc na úvod soutěže padla v Jablonci (1:2), Mladá Boleslav potvrdila fantastickou produktivitu z přípravy a z přestřelky na půdě nováčka SK Artis Brno si odvezla všechny body za výhru 4:2.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 7. 2026
|Jablonec – Sigma Olomouc
|2:1
|Chance Liga
|17. 7. 2026
|Sigma Olomouc – Al-Sadd
|2:1
|Přípravný zápas
|13. 7. 2026
|Sigma Olomouc – Al-Ahli Dubai
|2:0
|Přípravný zápas
|4. 7. 2026
|Sigma Olomouc – Kroměříž
|5:1
|Přípravný zápas
|4. 7. 2026
|Sigma Olomouc – B. Bystrica
|2:1
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|27. 7. 2026
|Artis Brno – Mladá Boleslav
|2:4
|Chance Liga
|18. 7. 2026
|Mladá Boleslav – Ried
|4:0
|Přípravný zápas
|15. 7. 2026
|Chotěbuz – Mladá Boleslav
|2:4
|Přípravný zápas
|11. 7. 2026
|Mladá Boleslav – Táborsko
|3:0
|Přípravný zápas
|4. 7. 2026
|Mladá Boleslav – Žižkov
|3:0
|Přípravný zápas
Program 2. kola Chance Ligy
2. kolo Chance Ligy nabídne vedle souboje Olomouce s Mladou Boleslaví řadu dalších zajímavých duelů:
|Zápas
|Termín a čas
|AC Sparta Praha – FC Zlín
|Pátek 31. 7., 19:00
|FC Slovan Liberec – FK Teplice
|Sobota 1. 8., 17:00
|1.FC Slovácko – FK Artis Brno
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha
|Sobota 1. 8., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno
|Sobota 1. 8., 20:00
|SK Sigma Olomouc – FK Mladá Boleslav
|Neděle 2. 8., 15:00
|Bohemians Praha 1905 – FC Hradec Králové
|Neděle 2. 8., 17:30
|FK Pardubice – FK Jablonec
|Neděle 2. 8., 20:00
Tabulka Chance Ligy po 1. kole
|#
|Klub
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|FK Mladá Boleslav
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|3.
|FK Teplice
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Zbrojovka Brno
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3.
|FC Slovan Liberec
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6.
|FC Hradec Králové
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6.
|FK Jablonec
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|8.
|FC Baník Ostrava
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|9.
|FK Pardubice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|9.
|SK Sigma Olomouc
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|11.
|FC Zlín
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|12.
|SK Artis Brno
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|13.
|AC Sparta Praha
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|Bohemians Praha 1905
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13.
|FC Viktoria Plzeň
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|16.
|1.FC Slovácko
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0