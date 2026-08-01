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Olomouc - Mladá Boleslav v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  21:26

Olomoucký stoper Louis Lurvink odehrává míč před dotírajícím soupeřem. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Zápas 2. kola Chance Ligy mezi Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví se odehraje v neděli 2. srpna od 15:00 na Andrově stadionu. Olomouc se po úvodní venkovní porážce pokusí poprvé bodovat proti rozjeté Mladé Boleslavi, která v prvním kole naopak přestřílela nováčka z Brna. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či online streamu a jaké jsou zajímavé kurzy.

Kde sledovat zápas Olomouc – Mladá Boleslav živě

Hanáci se poprvé v nové sezoně představí vlastním fanouškům. Zápas na Andrově stadionu má úvodní výkop v neděli odpoledne.

  • Termín a čas: Neděle 2. srpna 2026 od 15:00
  • Místo konání: Andrův stadion, Olomouc
  • Televizní a online přenos: Zápas bude tradičně k dispozici v rámci televizního vysílání na stanici Oneplay Sport 3 a v online streamu sázkové kanceláře Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
  • Kurzy: u Synot Tipu zde

Aktuální kurzy na zápas Olomouc – Mladá Boleslav

Sázková kancelář Synot Tip favorizuje domácí Sigmu Olomouc. Nicméně Mladá Boleslav táhne sérii vynikajících výsledků a gólů dává spoustu branek. Hanáky navíc trápí poměrně rozsáhlá marodka – mimo hru jsou kvůli zranění kolene či svalovým problémům Dembe, Krivak, Tkáč a Uriča. Boleslavi zase chybí Ogungbayi a Mareš.

Oba týmy hrají velmi ofenzivně, v průměru padá v jejich zápasech hodně branek. Vzájemné duely z poslední doby tuto statistiku jen potvrzují.

Vzájemná bilance

V posledních šesti vzájemných střetnutích sice Olomouc drží lepší bilanci (4 výhry), ale poslední měření sil na jaře 2026 opanovala jasně Mladá Boleslav po výsledku 4:2.

Vzájemná bilance Olomouc – Mladá Boleslav
DatumZápasSkóreSoutěž
4. 4. 2026Sigma Olomouc – Mladá Boleslav2:4Chance Liga
2. 11. 2025Mladá Boleslav – Sigma Olomouc1:4Chance Liga
15. 12. 2024Mladá Boleslav – Sigma Olomouc1:3Chance Liga
18. 8. 2024Sigma Olomouc – Mladá Boleslav3:2Chance Liga
16. 3. 2024Mladá Boleslav – Sigma Olomouc2:1Chance Liga
Sigma Olomouc 1,83 remíza 3,88
Mladá Boleslav 4,25

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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Zatímco Olomouc na úvod soutěže padla v Jablonci (1:2), Mladá Boleslav potvrdila fantastickou produktivitu z přípravy a z přestřelky na půdě nováčka SK Artis Brno si odvezla všechny body za výhru 4:2.

SK Sigma Olomouc
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 7. 2026Jablonec – Sigma Olomouc2:1Chance Liga
17. 7. 2026Sigma Olomouc – Al-Sadd2:1Přípravný zápas
13. 7. 2026Sigma Olomouc – Al-Ahli Dubai2:0Přípravný zápas
4. 7. 2026Sigma Olomouc – Kroměříž5:1Přípravný zápas
4. 7. 2026Sigma Olomouc – B. Bystrica2:1Přípravný zápas
FK Mladá Boleslav
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
27. 7. 2026Artis Brno – Mladá Boleslav2:4Chance Liga
18. 7. 2026Mladá Boleslav – Ried4:0Přípravný zápas
15. 7. 2026Chotěbuz – Mladá Boleslav2:4Přípravný zápas
11. 7. 2026Mladá Boleslav – Táborsko3:0Přípravný zápas
4. 7. 2026Mladá Boleslav – Žižkov3:0Přípravný zápas

Program 2. kola Chance Ligy

2. kolo Chance Ligy nabídne vedle souboje Olomouce s Mladou Boleslaví řadu dalších zajímavých duelů:

Program 2. kola Chance Ligy
ZápasTermín a čas
AC Sparta Praha – FC ZlínPátek 31. 7., 19:00
FC Slovan Liberec – FK TepliceSobota 1. 8., 17:00
1.FC Slovácko – FK Artis BrnoSobota 1. 8., 17:00
FC Baník Ostrava – SK Slavia PrahaSobota 1. 8., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka BrnoSobota 1. 8., 20:00
SK Sigma Olomouc – FK Mladá BoleslavNeděle 2. 8., 15:00
Bohemians Praha 1905 – FC Hradec KrálovéNeděle 2. 8., 17:30
FK Pardubice – FK JablonecNeděle 2. 8., 20:00

Tabulka Chance Ligy po 1. kole

Tabulka Chance ligy po 1. kole
#KlubZVRPSkóreB
1.SK Slavia Praha11005:13
2.FK Mladá Boleslav11004:23
3.FK Teplice11003:13
3.FC Zbrojovka Brno11003:13
3.FC Slovan Liberec11003:13
6.FC Hradec Králové11002:13
6.FK Jablonec11002:13
8.FC Baník Ostrava11001:03
9.FK Pardubice10011:20
9.SK Sigma Olomouc10011:20
11.FC Zlín10010:10
12.SK Artis Brno10012:40
13.AC Sparta Praha10011:30
13.Bohemians Praha 190510011:30
13.FC Viktoria Plzeň10011:30
16.1.FC Slovácko10011:50
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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