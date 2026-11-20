Kde sledovat zápas Sevilla – Real Betis živě
Sobotní sevillské derby můžete sledovat na televizních obrazovkách i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 21. listopadu 2026 od 18:30 SEČ
- Místo konání: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
- Soutěž: La Liga, 13. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice Nova Sport 4
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
Sevilla – Real Betis: Kurzy a aktuální forma
Sázkové kanceláře mírně favorizují hostující Betis, na jehož vítězství nabízejí kurzy od 2,31 do 2,41. Výhra domácí Sevilly je ohodnocena kurzem kolem 3,00.
Sevilla FC prožívá nejlepší vstup do sezony od ročníku 2021/22 a s 18 body jí patří šestá příčka tabulky. Po zisku 13 bodů z úvodních šesti utkání však svěřenci trenéra Luise Garcíi Plazy v následujících šesti kolech vybojovali pouze pět bodů (1 výhra, 2 remízy, 3 porážky) a ztratili kontakt s elitní čtyřkou. Sevilla navíc prohrála všechny tři dosavadní zápasy proti týmům, které se nacházejí v tabulce nad ní. V posledním ligovém utkání remizovala doma s Alavésem 0:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|6. 11. 2026
|La Liga
|Sevilla – Alavés
|0:0
|1. 11. 2026
|La Liga
|Getafe – Sevilla
|3:1
|29. 10. 2026
|Copa del Rey
|Hortaleza – Sevilla
|0:3
|26. 10. 2026
|La Liga
|Sevilla – Osasuna
|2:0
|18. 10. 2026
|La Liga
|Real Madrid – Sevilla
|4:1
Real Betis drží s 26 body čtvrtou příčku tabulky. Osm vítězství z úvodních dvanácti kol představuje nejlepší bilanci klubu od mistrovské sezony 1934/35. Od začátku září dokázala Betis v lize porazit pouze vedoucí Barcelona, jinak si připsal šest výher a dvě remízy. V dosavadním průběhu soutěže navíc šestkrát udržel čisté konto. Bodoval také ve všech čtyřech posledních venkovních zápasech La Ligy (2 výhry, 2 remízy) a v sobotu může poprvé od října 2022 potřetí za sebou na hřišti soupeře neinkasovat.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|12. 11. 2026
|Copa del Rey
|Navalcarnero – Betis
|2:3 po prodl.
|8. 11. 2026
|La Liga
|Elche – Betis
|0:2
|4. 11. 2026
|Liga mistrů
|Dortmund – Betis
|2:1
|31. 10. 2026
|La Liga
|Betis – Málaga
|2:1
|25. 10. 2026
|La Liga
|Celta Vigo – Betis
|0:0
Statistické srovnání a zajímavosti
Sevilla vede La Ligu v počtu úspěšných odebrání míče (12,9 na zápas). Betis je zase nejlepším týmem soutěže v zachycených přihrávkách (10,4 na utkání) a patří mu třetí příčka v počtu střel na branku (6,2 na zápas), hned za Barcelonou a Realem Madrid.
|Sevilla FC
|Real Betis
|Pořadí v tabulce
|6.
|4.
|Body
|18
|26
|Zápasy
|12
|12
|Bilance (V–R–P)
|5–3–4
|8–2–2
|Skóre
|17:19
|20:15
|Góly na zápas
|1,42
|1,67
|Střely na branku na zápas
|4,4
|6,2
|Úspěšná odebrání míče na zápas
|12,9
|10,5
|Zachycené přihrávky na zápas
|8,0
|10,4
|Nejlepší ligoví střelci
|Isaac Romero (3)
|Riquelme, Ezzalzouli, Bartra (všichni 3)
|Sevilla FC
|Real Betis
|Předpokládaná sestava
|Vlachodimos – Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo – Fofana, Agoumé – Ejuke, Isaac Romero, Félix Correia – Stassin
|Vallés – Bellerín, Bartra, Natan, Fran García – Fornals, Marc Roca – Antony, Isco, Ezzalzouli – Parrott
|Nebudou hrát
|Carmona (zlomenina nohy), Alfon González (koleno), Miguel Sierra (klíční kost)
|Morante (stehno), Cucho Hernández (lýtko)
|Nejistý start
|Marcão (svalové zranění), Rubén Vargas (zdravotní potíže)
|Bellerín (zdravotní potíže)
Vzájemné zápasy
Pouze jedno z posledních deseti soutěžních střetnutí skončilo rozdílem dvou a více branek. Šlo o loňskou listopadovou výhru Betisu 2:0 na hřišti Sevilly.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|1. 3. 2026
|La Liga
|Betis – Sevilla
|2:2
|30. 11. 2025
|La Liga
|Sevilla – Betis
|0:2
|30. 3. 2025
|La Liga
|Betis – Sevilla
|2:1
|6. 10. 2024
|La Liga
|Sevilla – Betis
|1:0
|28. 4. 2024
|La Liga
|Betis – Sevilla
|1:1
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Barcelona
|12
|11
|0
|1
|48:13
|33
|2.
|Real Madrid
|12
|10
|0
|2
|31:10
|30
|3.
|Atlético Madrid
|12
|9
|1
|2
|23:10
|28
|4.
|Real Betis
|12
|8
|2
|2
|20:15
|26
|5.
|Real Sociedad
|12
|7
|1
|4
|21:20
|22
|6.
|Sevilla FC
|12
|5
|3
|4
|17:19
|18
|7.
|Athletic Bilbao
|11
|4
|4
|3
|15:11
|16
|8.
|Villarreal
|12
|4
|3
|5
|17:15
|15
|9.
|Deportivo La Coruña
|12
|3
|6
|3
|15:14
|15
|10.
|Racing Santander
|12
|4
|2
|6
|17:30
|14
|11.
|Celta Vigo
|12
|2
|7
|3
|10:10
|13
|12.
|Alavés
|12
|3
|4
|5
|15:17
|13
|13.
|Espanyol
|12
|3
|3
|6
|13:14
|12
|14.
|Rayo Vallecano
|11
|3
|3
|5
|15:21
|12
|15.
|Getafe
|12
|3
|3
|6
|8:18
|12
|16.
|Osasuna
|12
|3
|3
|6
|12:23
|12
|17.
|Levante
|12
|2
|5
|5
|16:21
|11
|18.
|Elche
|12
|2
|4
|6
|14:20
|10
|19.
|Valencia
|12
|2
|3
|7
|8:20
|9
|20.
|Málaga
|12
|0
|5
|7
|9:23
|5