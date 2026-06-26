Senegal – Irák v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot považuje za výrazného favorita utkání africký tým. Případná remíza by znamenala definitivní konec na turnaji pro obě země. Kromě předzápasových kurzů na celkový výsledek či střelce branek bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek v průběhu celých 90 minut.
Sledujte zápas Senegal - Irák živě v TV
Utkání třetího kola skupiny I se odehraje v pátek 26. června 2026 od 21:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je BMO Field (v turnajových materiálech uváděný jako Toronto Stadium) v Torontu v Kanadě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 21:00 (SELČ)
- Dějiště: BMO Field, Toronto, Kanada
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Anthony Taylor (Anglie)
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Senegal velkou výhru, trápí ho však zranění brankáře
Svěřenci dočasného trenéra Papeho Thiawa předváděli v úvodních zápasech proti favoritům pohledný útočný fotbal, z duelů s Francií (1:3) a Norskem (2:3) však neodešli s žádným bodovým ziskem. Proti Norsku sice dokázal dvakrát skórovat křídelník Ismaïla Sarr, ale defenzivní kolaps a dvě branky Erlinga Haalanda odsoudily Senegal k porážce. Pokud však zvítězí vyšším gólovým rozdílem, má reálnou šanci proklouznout do osmifinále jako jeden z osmi nejlepších týmů ze třetích míst.
Zásadní komplikace se však objevila na brankářském postu. Zkušená jednička Édouard Mendy si v zápase s Norskem přivodila zranění.
Předpokládaná sestava Senegalu
Diaw – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, I. Gueye, P. Gueye – Sarr, Jackson, Mané
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|23. června
|Norsko – Senegal
|3:2
|MS ve fotbale (Skupina I)
|16. června
|Francie – Senegal
|3:1
|MS ve fotbale (Skupina I)
|10. června
|Saúdská Arábie – Senegal
|0:0
|Přátelský zápas
|31. května
|USA – Senegal
|3:2
|Přátelský zápas
|31. března
|Senegal – Gambie
|3:1
|Přátelský zápas
Irák hraje o zázrak, nejistý je start Husseina
Výběr Iráku pod vedením australského trenéra Grahama Arnolda prožívá na mistrovství světa tvrdou školu. Los mu přisoudil mimořádně obtížnou skupinu, ve které po úvodní porážce 1:4 s Norskem podlehli i favorizované Francii jasně 0:3. Iráku se nedařilo zachytávat rychlé brejky soupeřů a herně se trápil i v záložní řadě, kde se snažil tvořit hru bývalý talent Manchesteru United Zidane Iqbal. Pokud chce Irák pomýšlet na senzaci, musí Senegal porazit a doufat v příznivé výsledky v ostatních skupinách.
Irácký realizační tým navíc trápí zdravotní stav klíčového útočníka Aymena Husseina. Třicetiletý kanonýr musel v utkání s Francií střídat už po 26 minutách kvůli zranění.
Předpokládaná sestava Iráku
Basil – Ali, Tahseen, Hashem, Doski – Ismael, Al-Ammari, Iqbal – Qasem, Al-Hamadi, Bayesh
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|22. června
|Francie – Irák
|3:0
|MS ve fotbale (Skupina I)
|17. června
|Irák – Norsko
|1:4
|MS ve fotbale (Skupina I)
|10. června
|Irák – Venezuela
|0:2
|Přátelský zápas
|4. června
|Španělsko – Irák
|1:1
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Páteční střetnutí v Torontu bude historicky vůbec prvním vzájemným zápasem mezi těmito dvěma zeměmi. Senegal ani Irák se doposud na mezinárodní úrovni nikdy v historii nestřetli.