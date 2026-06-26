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Senegal – Irák v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  15:02

Senegalští fotbalisté slaví gól v utkání mistrovství světa proti Norsku. | foto: AP

Závěrečný fotbalový zápas základní skupiny I na mistrovství světa 2026 přinese souboj Senegal - Irák. Obě reprezentace v úvodních dvou kolech nebodovaly, přesto jim případné vítězství v kanadském Torontu může zajistit postup do vyřazovací fáze z tabulky třetích míst. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách týmy nastoupí a jaké statistiky utkání provázejí.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot považuje za výrazného favorita utkání africký tým. Případná remíza by znamenala definitivní konec na turnaji pro obě země. Kromě předzápasových kurzů na celkový výsledek či střelce branek bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek v průběhu celých 90 minut.

Sledujte zápas Senegal - Irák živě v TV

Utkání třetího kola skupiny I se odehraje v pátek 26. června 2026 od 21:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je BMO Field (v turnajových materiálech uváděný jako Toronto Stadium) v Torontu v Kanadě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: BMO Field, Toronto, Kanada
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Anthony Taylor (Anglie)

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Senegal velkou výhru, trápí ho však zranění brankáře

Svěřenci dočasného trenéra Papeho Thiawa předváděli v úvodních zápasech proti favoritům pohledný útočný fotbal, z duelů s Francií (1:3) a Norskem (2:3) však neodešli s žádným bodovým ziskem. Proti Norsku sice dokázal dvakrát skórovat křídelník Ismaïla Sarr, ale defenzivní kolaps a dvě branky Erlinga Haalanda odsoudily Senegal k porážce. Pokud však zvítězí vyšším gólovým rozdílem, má reálnou šanci proklouznout do osmifinále jako jeden z osmi nejlepších týmů ze třetích míst.

Zásadní komplikace se však objevila na brankářském postu. Zkušená jednička Édouard Mendy si v zápase s Norskem přivodila zranění.

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Předpokládaná sestava Senegalu

Diaw – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, I. Gueye, P. Gueye – Sarr, Jackson, Mané

Poslední odehrané zápasy Senegalu v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
23. června Norsko – Senegal3:2MS ve fotbale (Skupina I)
16. června Francie – Senegal3:1MS ve fotbale (Skupina I)
10. červnaSaúdská Arábie – Senegal0:0Přátelský zápas
31. květnaUSA – Senegal3:2Přátelský zápas
31. březnaSenegal – Gambie3:1Přátelský zápas

Irák hraje o zázrak, nejistý je start Husseina

Výběr Iráku pod vedením australského trenéra Grahama Arnolda prožívá na mistrovství světa tvrdou školu. Los mu přisoudil mimořádně obtížnou skupinu, ve které po úvodní porážce 1:4 s Norskem podlehli i favorizované Francii jasně 0:3. Iráku se nedařilo zachytávat rychlé brejky soupeřů a herně se trápil i v záložní řadě, kde se snažil tvořit hru bývalý talent Manchesteru United Zidane Iqbal. Pokud chce Irák pomýšlet na senzaci, musí Senegal porazit a doufat v příznivé výsledky v ostatních skupinách.

Irácký realizační tým navíc trápí zdravotní stav klíčového útočníka Aymena Husseina. Třicetiletý kanonýr musel v utkání s Francií střídat už po 26 minutách kvůli zranění.

Předpokládaná sestava Iráku

Basil – Ali, Tahseen, Hashem, Doski – Ismael, Al-Ammari, Iqbal – Qasem, Al-Hamadi, Bayesh

Poslední odehrané zápasy Iráku v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
22. června Francie – Irák3:0MS ve fotbale (Skupina I)
17. června Irák – Norsko1:4MS ve fotbale (Skupina I)
10. červnaIrák – Venezuela0:2Přátelský zápas
4. červnaŠpanělsko – Irák1:1Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Páteční střetnutí v Torontu bude historicky vůbec prvním vzájemným zápasem mezi těmito dvěma zeměmi. Senegal ani Irák se doposud na mezinárodní úrovni nikdy v historii nestřetli.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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