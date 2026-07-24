Kdo získá titul: Slavia, Sparta.. a co třeba Plzeň?
Začneme tím základním a pro fanoušky neodmyslitelným tématem. Kdo vyhraje ligu? Podle bookmakerů SynotTipu i dalších je největším kandidátem na titul obhájce titulu Slavia, následují Sparta a Plzeň. Na první pohled zaujme výše kurzu na Plzeň. 13:1 je opravdu dost – ostatní sázkové kanceláře nabízejí kurz okolo 5:1. Na legrácky typu Artis Brno získá titul si můžete vsadit i v hodnotě 3000:1 (Tipsport).
|Pořadí
|Tým
|Kurz
|1.
|Slavia Praha
|1,66
|2.
|Sparta Praha
|2,60
|3.
|Viktoria Plzeň
|13,00
|4.
|FK Jablonec
|51,00
|5.
|Slovan Liberec
|51,00
|6.
|Sigma Olomouc
|51,00
|7.
|FC Hradec Králové
|51,00
|8.
|Bohemians 1905
|81,00
|9.
|FK Pardubice
|81,00
|10.
|Mladá Boleslav
|100,00
|11.
|Zlín
|125,00
|12.
|Baník Ostrava
|150,00
|13.
|FK Teplice
|150,00
|14.
|Zbrojovka Brno
|150,00
|15.
|1. FC Slovácko
|250,00
|16.
|SK Artis Brno
|250,00
První odvolaný kouč? Velkým adeptem Nádvorník
Který trenér jako první přijde o práci? “Favoritem“ je Roman Nádvorník z Artisu Brno. Hned za ním následuje čtveřice David Horejš (Hradec), Bronislav Červenka (Zlín), Pavel Hapal (Olomouc) a Zdenko Frťala (Teplice). Nejsilněší pozici má Jindřich Trpišovský ve Slavii.
|Trenér
|Kurz
|Tým
|Nádvorník R.
|5,00
|Artis Brno
|Horejš D.
|6,00
|Hradec Králové
|Červenka B.
|6,00
|Zlín
|Hapal P.
|6,00
|Olomouc
|Frťala Z.
|6,00
|Teplice
|Veselý J.
|7,00
|Bohemians
|Majer A.
|8,00
|Mladá Boleslav
|Hyský M.
|9,00
|Plzeň
|Skuhravý R.
|10,00
|Ostrava
|Priske B.
|10,00
|Sparta
|Jelínek J.
|12,00
|Slovácko
|Kozel L.
|12,00
|Jablonec
|Fodrek B.
|12,00
|Liberec
|Trousil J.
|20,00
|Pardubice
|Svědík M.
|25,00
|Zbrojovka Brno
|Trpišovský J.
|30,00
|Slavia
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34 otázek pro 34. ročník. Startuje první liga, co se v nové sezoně bude řešit?
Kdo bude nejlepším střelcem? Favoritem Chorý
Tato disciplína má výrazného favorita v Tomáši Chorém. Slávistický hromotluk dostal po zásahu majitele Pavla Tykače možná poslední šanci a je dost reálné, že se šéfovi, spoluhráčům i fanouškům odvděčí spoustou nastřílených branek. Kdo hledá zajímavý kurz, může zkusit třeba velkou slávistickou posilu Danijela Šturma.
|Hráč
|Kurz
|Tým
|Tomáš Chorý
|3.00
|Slavia
|Lukáš Haraslín
|5.50
|Sparta
|Jan Kuchta
|7.00
|Sparta
|Mojmír Chytil
|7.00
|Slavia
|Danijel Šturm
|20.00
|Slavia
|Matěj Vydra
|20.00
|Plzeň
Kdo vychytá nejvíce nul? Markovič, Wiegele, někdo jiný?
V nabídce nemůže chybět ani sázka na brankáře. Konkrétně na to, kdo udrží nejvíce čistých kont. Velkým favoritem je slávista Markovič. Nabízí se otázka, jestli defenzíva Slavie bude po velkých změnách v kádru hned fungovat bezchybně.
|Pořadí
|Hráč
|Kurz
|1.
|Markovič J.
|1.90
|2.
|Wiegele F.
|3.00
|3.
|Surovčík J.
|5.00
|4.
|Zadražil A.
|9.00
|5.
|Koutný J.
|15.00
|6.
|Hanuš J.
|15.00
Postup do pohárů. Překvapí Zbrojovka či Baník?
Kdo si vybojuje účast v evropských pohárech pro daší sezonu? Favorité jsou jasní, ale vsadit si můžete i na týmy, se kterými se moc nepočítá. Překvapit může třeba dvojice s bohatou tradicí a velkou motivací k návratu ke slavným časům.
Vybrané dvojice
Kdo skončí lépe? Regionální rivality i další duely
Mezi oblíbené sázkové příležitosti patří také tip na to, který z dvojice vybraných týmů se po základní části umístí výše v tabulce. V nabídce nechybí tradiční souboj Slavie se Spartou ani nová brněnská rivalita Zbrojovka vs. Artis a řada dalších dvojic.
Vybrané dvojice:
Dominantní Slavia? Vysoké kurzy zaujmou
Příznivce Slavie určitě zaujmou kurzy na ligovou dominanci obhájce titulu. Vsadit si můžete na to, že tým kouče Jindřicha Trpišovského neprohraje žádný ligový zápas nebo že zvítězí ve všech domácích utkáních.
Zajímavé sázkové příležitosti
Padne gól z vlastní poloviny?
Sázka pro pobavení vám asi nepřinese zisk, zato může osvěžit paměť a připomenout pár krásných ligových tref.
- Bude vstřelen gól z vlastní poloviny hřiště? Ne: 1,01 – Ano – 11
Při přečtení otázky se vám možná vybaví několik krásných gólů z velké dálky. Pojďme si je připomenout:
|Rok
|Hráč – video
|Klub
|Zápas
|Odkud padl gól
|1993
|Jaroslav Kamenický
|Bohemians
|Bohemians – Liberec
|Z prostoru těsně za půlicí čárou.
|2007
|Pavel Horváth
|Sparta
|Sparta – Most
|Přes vysunutého brankáře těsně za polovinou hřiště.
|2009
|Jan Štohanzl
|Slovácko
|ligový zápas
|Gól z prostoru těsně za půlicí čárou.
Gól zhruba z poloviny hřiště dal i Pavel Verbíř, který však v roce 2008 překonal vlastního brankáře Tomáše Belice.