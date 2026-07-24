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Sázky před ligou: Kdo vyhraje titul, první odvolaný kouč i gól z vlastní poloviny

Autor:
  13:56

Slávista Lukáš Provod (vpravo) a Václav Drchal z Bohemians | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Fotbalovou ligu si můžete zpestřit řadou zábavných výzev. Trefit vítěze ligy? Proč ne, ale sázkové kanceláře nabízejí i o hodně zajímavější příležitosti. A některé s opravdu atraktivními kurzy. Posuďte sami.

Kdo získá titul: Slavia, Sparta.. a co třeba Plzeň?

Začneme tím základním a pro fanoušky neodmyslitelným tématem. Kdo vyhraje ligu? Podle bookmakerů SynotTipu i dalších je největším kandidátem na titul obhájce titulu Slavia, následují Sparta a Plzeň. Na první pohled zaujme výše kurzu na Plzeň. 13:1 je opravdu dost – ostatní sázkové kanceláře nabízejí kurz okolo 5:1. Na legrácky typu Artis Brno získá titul si můžete vsadit i v hodnotě 3000:1 (Tipsport).

Kurzy navítěze fotbalové ligy podle sázkové kanceláře SynotTip
PořadíTýmKurz
1.Slavia Praha1,66
2.Sparta Praha2,60
3.Viktoria Plzeň13,00
4.FK Jablonec51,00
5.Slovan Liberec51,00
6.Sigma Olomouc51,00
7.FC Hradec Králové51,00
8.Bohemians 190581,00
9.FK Pardubice81,00
10.Mladá Boleslav100,00
11.Zlín125,00
12.Baník Ostrava150,00
13.FK Teplice150,00
14.Zbrojovka Brno150,00
15.1. FC Slovácko250,00
16.SK Artis Brno250,00

První odvolaný kouč? Velkým adeptem Nádvorník

Který trenér jako první přijde o práci? “Favoritem“ je Roman Nádvorník z Artisu Brno. Hned za ním následuje čtveřice David Horejš (Hradec), Bronislav Červenka (Zlín), Pavel Hapal (Olomouc) a Zdenko Frťala (Teplice). Nejsilněší pozici má Jindřich Trpišovský ve Slavii.

Kurzy od sázkové kanceláře Fortuna
TrenérKurzTým
Nádvorník R.5,00Artis Brno
Horejš D.6,00Hradec Králové
Červenka B.6,00Zlín
Hapal P.6,00Olomouc
Frťala Z.6,00Teplice
Veselý J.7,00Bohemians
Majer A.8,00Mladá Boleslav
Hyský M.9,00Plzeň
Skuhravý R.10,00Ostrava
Priske B.10,00Sparta
Jelínek J.12,00Slovácko
Kozel L.12,00Jablonec
Fodrek B.12,00Liberec
Trousil J.20,00Pardubice
Svědík M.25,00Zbrojovka Brno
Trpišovský J.30,00Slavia

34 otázek pro 34. ročník. Startuje první liga, co se v nové sezoně bude řešit?

Kdo bude nejlepším střelcem? Favoritem Chorý

Tato disciplína má výrazného favorita v Tomáši Chorém. Slávistický hromotluk dostal po zásahu majitele Pavla Tykače možná poslední šanci a je dost reálné, že se šéfovi, spoluhráčům i fanouškům odvděčí spoustou nastřílených branek. Kdo hledá zajímavý kurz, může zkusit třeba velkou slávistickou posilu Danijela Šturma.

Vybrané kurzy od sázkové kanceláře Fortuna
HráčKurzTým
Tomáš Chorý3.00Slavia
Lukáš Haraslín5.50Sparta
Jan Kuchta7.00Sparta
Mojmír Chytil7.00Slavia
Danijel Šturm20.00Slavia
Matěj Vydra20.00Plzeň

Kdo vychytá nejvíce nul? Markovič, Wiegele, někdo jiný?

V nabídce nemůže chybět ani sázka na brankáře. Konkrétně na to, kdo udrží nejvíce čistých kont. Velkým favoritem je slávista Markovič. Nabízí se otázka, jestli defenzíva Slavie bude po velkých změnách v kádru hned fungovat bezchybně.

Vybrané kurzy od sázkové kanceláře Fortuna
PořadíHráčKurz
1.Markovič J.1.90
2.Wiegele F.3.00
3.Surovčík J.5.00
4.Zadražil A.9.00
5.Koutný J.15.00
6.Hanuš J.15.00

Postup do pohárů. Překvapí Zbrojovka či Baník?

Kdo si vybojuje účast v evropských pohárech pro daší sezonu? Favorité jsou jasní, ale vsadit si můžete i na týmy, se kterými se moc nepočítá. Překvapit může třeba dvojice s bohatou tradicí a velkou motivací k návratu ke slavným časům.

Vybrané dvojice

  • Ostrava se kvalifikuje do Evropských pohárů pro rok 2027/28 (LM,EL,KL) – kurz 5:1
  • Zbrojovka Brno se kvalifikuje do Evropských pohárů pro rok 2027/28 (LM,EL,KL) – kurz 5:1

Kdo skončí lépe? Regionální rivality i další duely

Mezi oblíbené sázkové příležitosti patří také tip na to, který z dvojice vybraných týmů se po základní části umístí výše v tabulce. V nabídce nechybí tradiční souboj Slavie se Spartou ani nová brněnská rivalita Zbrojovka vs. Artis a řada dalších dvojic.

Vybrané dvojice:

  • Slavia – Sparta 1, 37 – 2,85
  • Slavia – Plzeň 1,3 – 3,1
  • Sparta – Plzeň 1,7 – 2
  • Zbrojovka Brno – Artis Brno 1,7 – 4,2
  • Liberec – Jablonec 1,8 – 1,88
  • Hradec Králové – Pardubice 1,35 – 2,8

Dominantní Slavia? Vysoké kurzy zaujmou

Příznivce Slavie určitě zaujmou kurzy na ligovou dominanci obhájce titulu. Vsadit si můžete na to, že tým kouče Jindřicha Trpišovského neprohraje žádný ligový zápas nebo že zvítězí ve všech domácích utkáních.

Zajímavé sázkové příležitosti

  • Slavia neprohraje ligový zápas – 30
  • Slavia vyhraje všechny domácí zápasy 70
  • Slavia inkasuje méně než 20 gólů Ne: 1,08Ano: 6

Padne gól z vlastní poloviny?

Sázka pro pobavení vám asi nepřinese zisk, zato může osvěžit paměť a připomenout pár krásných ligových tref.

  • Bude vstřelen gól z vlastní poloviny hřiště? Ne: 1,01 – Ano – 11

Při přečtení otázky se vám možná vybaví několik krásných gólů z velké dálky. Pojďme si je připomenout:

RokHráč – videoKlubZápasOdkud padl gól
1993Jaroslav KamenickýBohemiansBohemians – LiberecZ prostoru těsně za půlicí čárou.
2007Pavel HorváthSpartaSparta – MostPřes vysunutého brankáře těsně za polovinou hřiště.
2009Jan ŠtohanzlSlováckoligový zápasGól z prostoru těsně za půlicí čárou.

Gól zhruba z poloviny hřiště dal i Pavel Verbíř, který však v roce 2008 překonal vlastního brankáře Tomáše Belice.


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